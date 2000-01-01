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Следите за ценовыми трендами криптовалют | Биржа MEXC

Откройте для себя упрощенные графики цен криптовалютных токенов. Основная информация и данные доступны с первого взгляда: цена и тренд, рыночная капитализация, объем, а также другие важные статистические данные вместе с полезными ссылками - все это собрано здесь, на MEXC.

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#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
БиткоинBTC
$ 65,265.47
+0.26%
+0.60%
+2.44%
$ 1.31T
$ 4.05K
2
Эфириум
ЭфириумETH
$ 1,926.81
+0.37%
+0.54%
+3.69%
$ 232.68B
$ 62.36K
3
Binance Coin
Binance CoinBNB
$ 603.27
+0.09%
+0.18%
+2.34%
$ 81.41B
$ 17.59K
4
USDCoin
USDCoinUSDC
$ 1.00067
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.85B
$ 42.59M
5
Рипл
РиплXRP
$ 1.0373
+0.27%
+0.07%
-3.60%
$ 64.36B
$ 9.86M
6
Солана
СоланаSOL
$ 76.9
+0.20%
+0.92%
+4.66%
$ 44.64B
$ 354.21K
7
Трон
ТронTRX
$ 0.3298
+0.03%
+0.12%
+0.36%
$ 31.30B
$ 8.75M
8
Lido Staked ETH
Lido Staked ETHSTETH
$ 1,926.54
+0.34%
+0.49%
+3.64%
$ 17.32B
$ 30.06
9
Hyperliquid
HyperliquidHYPE
$ 54.65
+0.17%
-0.97%
-0.93%
$ 13.75B
$ 11.79K
10
DOGE
DOGEDOGE
$ 0.07004
+0.19%
-0.10%
-0.24%
$ 11.94B
$ 54.00M
11
Sky Dollar
Sky DollarUSDS
$ 1.0006
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 10.58B
$ 59.22K
12
Zcash
ZcashZEC
$ 510.41
+0.33%
-0.49%
+4.59%
$ 8.53B
$ 3.30K
13
Wrapped BTC
Wrapped BTCWBTC
$ 65,282.19
+0.27%
+0.63%
+2.46%
$ 7.60B
$ 1.90
14
Монеро
МонероXMR
$ 396.16
-0.26%
+3.55%
+8.50%
$ 7.41B
$ 12.45K
15
Кардано
КарданоADA
$ 0.1985
+0.25%
-0.65%
+1.07%
$ 7.20B
$ 12.94M
16
Стеллар
СтелларXLM
$ 0.1657
+0.12%
+0.61%
-4.09%
$ 5.55B
$ 2.49M
17
Линк
ЛинкLINK
$ 8.234
+0.41%
-1.03%
+1.12%
$ 5.42B
$ 38.86K
18
Ethena USDe
Ethena USDeUSDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.02%
+0.01%
$ 4.49B
$ 2.78M
19
USD1
USD1USD1
$ 1.00037
0.00%
+0.03%
+0.04%
$ 4.40B
$ 2.52M
20
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash NodeBCH
$ 217
0.00%
+0.60%
+1.31%
$ 4.34B
$ 1.96K
21
Canton Network
Canton NetworkCC
$ 0.09869
-0.11%
+2.49%
-9.70%
$ 3.87B
$ 4.11M
22
Тон
ТонGRAM
$ 1.345
-0.37%
-0.67%
-3.95%
$ 3.58B
$ 506.49K
23
Лайткоин
ЛайткоинLTC
$ 45.5
+0.11%
-1.24%
+2.89%
$ 3.52B
$ 42.18K
24
Wrapped eETH
Wrapped eETHWEETH
$ 2,101.57
0.00%
-0.31%
+3.02%
$ 3.43B
$ 0.07
25
Hedera
HederaHBAR
$ 0.06873
+0.13%
-1.18%
-2.98%
$ 2.98B
$ 6.17M
26
Avalanche
AvalancheAVAX
$ 6.53
+0.08%
+0.88%
-4.18%
$ 2.82B
$ 21.86K
27
$ 0.696
+0.55%
+0.55%
+0.42%
$ 2.80B
$ 979.81K
28
SHIBAINU
SHIBAINUSHIB
$ 0.000004725
+0.30%
+1.65%
-4.90%
$ 2.77B
$ 166.66B
29
Tether Gold
Tether GoldGOLD(XAUT)
$ 4,331.35
+0.07%
-0.31%
+6.81%
$ 2.65B
$ 92.01
30
UNISWAP
UNISWAPUNI
$ 4.072
-0.07%
+2.54%
+4.79%
$ 2.53B
$ 50.53K
31
Bittensor
BittensorTAO
$ 203.73
+0.37%
-0.79%
+6.58%
$ 2.25B
$ 5.45K
32
Cronos
CronosCRO
$ 0.0477
-0.25%
-2.32%
-11.86%
$ 2.16B
$ 2.65M
33
NEAR
NEARNEAR
$ 1.6609
+0.59%
+1.71%
-5.39%
$ 2.15B
$ 340.17K
34
PAX Gold
PAX GoldGOLD(PAXG)
$ 4,344.53
+0.08%
-0.37%
+6.88%
$ 1.98B
$ 345.33
35
OKB
OKBOKB
$ 94.238
+0.34%
+0.15%
+8.26%
$ 1.97B
$ 1.63K
36
Ondo
OndoONDO
$ 0.35329
+0.43%
+1.78%
-4.07%
$ 1.72B
$ 1.05M
37
WLFI
WLFIWLFI
$ 0.05295
+0.06%
+1.98%
-3.04%
$ 1.68B
$ 1.69M
38
Aster
AsterASTER
$ 0.6101
+0.02%
+1.51%
+0.15%
$ 1.65B
$ 921.70K
39
HTX DAO
HTX DAOHTX
$ 0.000001817
0.00%
+0.50%
+0.89%
$ 1.64B
$ 30.01B
40
AaveToken
AaveTokenAAVE
$ 92.73
+0.13%
+0.36%
-0.58%
$ 1.42B
$ 1.23K
41
Mantle
MantleMNT
$ 0.4283
+0.05%
+0.40%
+7.85%
$ 1.41B
$ 241.33K
42
MemeCore
MemeCoreM
$ 1.07292
+0.64%
-3.90%
-10.45%
$ 1.39B
$ 113.40K
43
Polkadot
PolkadotDOT
$ 0.8109
+0.07%
-0.09%
-2.89%
$ 1.37B
$ 1.03M
44
Decentralized USD
Decentralized USDUSDD
$ 0.9999
0.00%
+0.02%
+0.15%
$ 1.36B
$ 2.85K
45
Falcon Finance
Falcon FinanceUSDF
$ 0.9961
0.00%
-0.02%
-0.01%
$ 1.30B
$ 115.44K
46
Sky Protocol
Sky ProtocolSKY
$ 0.0531
+0.11%
-2.04%
-5.71%
$ 1.24B
$ 1.02M
47
Internet Computer
Internet ComputerICP
$ 2.203
+0.96%
+1.56%
+5.14%
$ 1.22B
$ 60.39K
48
Пепе
ПепеPEPE
$ 0.000002896
+0.10%
+1.29%
-0.38%
$ 1.20B
$ 91.87B
49
Worldcoin
WorldcoinWLD
$ 0.3473
+2.13%
+9.89%
+5.49%
$ 1.16B
$ 1.19M
50
Bitget Token
Bitget TokenBGB
$ 1.6443
+0.48%
-0.35%
+1.35%
$ 1.14B
$ 45.16K
51
Ethereum Classic
Ethereum ClassicETC
$ 6.52
+0.15%
+0.62%
-0.91%
$ 1.03B
$ 8.39K
52
United Stables
United StablesU
$ 1.0001
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 1.00B
$ 54.35K
53
MORPHO
MORPHOMORPHO
$ 1.9595
+0.09%
+1.83%
+1.63%
$ 980.60M
$ 33.31K
54
Pi Network
Pi NetworkPI
$ 0.08934
-0.10%
-0.07%
+8.03%
$ 962.30M
$ 2.33M
55
KuCoin Token
KuCoin TokenKCS
$ 6.6338
+0.06%
-0.66%
+2.95%
$ 894.06M
$ 8.60K
56
JUST
JUSTJST
$ 0.10166
-0.29%
-1.94%
-4.47%
$ 866.68M
$ 615.58K
57
Ethena
EthenaENA
$ 0.09
+0.72%
+1.05%
-3.02%
$ 829.37M
$ 3.96M
58
Polygon Ecosystem
Polygon EcosystemPOL
$ 0.07771
-0.09%
-0.69%
+5.01%
$ 824.44M
$ 1.47M
59
Algorand
AlgorandALGO
$ 0.08217
-0.32%
-5.21%
-10.04%
$ 733.49M
$ 1.37M
60
Kaspa
KaspaKAS
$ 0.02619
+0.04%
-1.50%
-0.38%
$ 721.33M
$ 13.28M
61
Beldex
BeldexBDX
$ 0.0915
+0.19%
+0.04%
+13.17%
$ 711.46M
$ 10.43M
62
COSMOS
COSMOSATOM
$ 1.38
+0.22%
+0.44%
+1.17%
$ 710.50M
$ 156.47K
63
Quant
QuantQNT
$ 58.11
-0.07%
-1.86%
-2.99%
$ 701.06M
$ 525.32
64
Render
RenderRENDER
$ 1.297
+0.39%
-1.81%
-4.20%
$ 673.85M
$ 79.76K
65
Jupiter
JupiterJUP
$ 0.1833
+0.55%
-1.19%
-4.88%
$ 608.61M
$ 1.14M
66
Lighter
LighterLIT
$ 2.2926
-0.63%
+0.88%
+13.11%
$ 577.28M
$ 124.50K
67
VVV
VVVVVV
$ 11.9974
+1.39%
+7.29%
-1.40%
$ 563.04M
$ 6.37K
68
Filecoin
FilecoinFIL
$ 0.7081
+0.43%
-0.35%
-1.31%
$ 559.74M
$ 845.33K
69
XDC Network
XDC NetworkXDC
$ 0.02693
+0.19%
+0.04%
+2.24%
$ 553.60M
$ 2.55M
70
Binance Life
Binance Life币安人生
$ 0.52357
-0.03%
+2.56%
-5.02%
$ 521.16M
$ 105.80K
71
$ 0.006089
+0.08%
-0.07%
-1.63%
$ 520.86M
$ 10.56M
72
PancakeSwap
PancakeSwapCAKE
$ 1.443
+0.28%
+0.70%
+0.84%
$ 508.79M
$ 216.14K
73
Arbitrum
ArbitrumARB
$ 0.08055
+0.62%
+2.45%
-3.45%
$ 498.96M
$ 1.78M
74
Aptos
AptosAPT
$ 0.5988
+0.32%
-0.48%
+3.39%
$ 497.27M
$ 221.77K
75
TrueUSD
TrueUSDTUSD
$ 0.997
-0.01%
+0.09%
+0.05%
$ 492.93M
$ 11.27K
76
Nexo
NexoNEXO
$ 0.7335
-0.11%
-0.14%
+2.77%
$ 474.46M
$ 96.47K
77
Bitway
BitwayBTW
$ 0.19672
+0.10%
+16.30%
+87.14%
$ 467.36M
$ 8.87M
78
Injective
InjectiveINJ
$ 4.452
+0.39%
-0.54%
-11.45%
$ 442.87M
$ 173.97K
79
Pudgy Penguins
Pudgy PenguinsPENGU
$ 0.006717
+1.38%
+5.92%
+9.07%
$ 420.85M
$ 41.21M
80
VeChain
VeChainVET
$ 0.004721
+0.13%
-1.58%
+0.08%
$ 406.02M
$ 7.86M
81
Aerodrome Finance
Aerodrome FinanceAERO
$ 0.4191
+0.29%
-2.42%
+2.67%
$ 399.82M
$ 153.33K
82
Audiera
AudieraBEAT
$ 2.58408
-5.90%
-23.06%
-10.31%
$ 399.24M
$ 658.58K
83
DASH
DASHDASH
$ 31.22
-0.26%
-1.55%
-0.70%
$ 396.33M
$ 8.76K
84
Virtuals Protocol
Virtuals ProtocolVIRTUAL
$ 0.5681
+0.87%
0.00%
+0.78%
$ 372.68M
$ 328.62K
85
Curve
CurveCRV
$ 0.2385
-0.21%
+5.60%
+16.37%
$ 363.40M
$ 2.89M
86
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMPTRUMP
$ 1.496
+0.74%
+1.15%
+1.90%
$ 356.36M
$ 763.53K
87
SUN
SUNSUN
$ 0.018096
-0.17%
+0.33%
+0.49%
$ 347.80M
$ 4.53M
88
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi FoundationETHFI
$ 0.3884
+0.13%
+0.64%
-0.23%
$ 346.37M
$ 2.47M
89
First Digital USD
First Digital USDFDUSD
$ 0.9981
0.00%
-0.01%
+0.01%
$ 336.91M
$ 58.51K
90
Pyth Network
Pyth NetworkPYTH
$ 0.04286
+0.47%
+0.12%
+9.26%
$ 336.42M
$ 6.59M
91
FET
FETFET
$ 0.1387
+0.22%
+0.81%
-6.02%
$ 310.14M
$ 1.69M
92
SPX6900
SPX6900SPX
$ 0.3285
+0.46%
+0.89%
+2.09%
$ 305.18M
$ 358.82K
93
TIA
TIATIA
$ 0.332
+1.23%
-0.12%
-2.29%
$ 301.92M
$ 797.73K
94
SEI
SEISEI
$ 0.04181
+0.14%
-0.12%
+0.89%
$ 301.13M
$ 1.44M
95
LayerZero
LayerZeroZRO
$ 0.8642
-0.45%
+1.28%
+17.63%
$ 297.01M
$ 448.33K
96
BitcoinSV
BitcoinSVBSV
$ 14.44
-0.76%
+0.77%
+13.06%
$ 288.01M
$ 5.83K
97
Gnosis
GnosisGNO
$ 106.49
+0.07%
+0.21%
+2.77%
$ 281.21M
$ 538.72
98
Terra Classic
Terra ClassicLUNC
$ 0.00005032
+0.84%
-0.38%
-0.38%
$ 277.50M
$ 1.86B
99
AINFT
AINFTNFT
$ 0.0000002778
+0.04%
+1.91%
+3.39%
$ 275.05M
$ 208.87B
100
JITO
JITOJTO
$ 0.5638
+2.84%
+9.86%
+10.55%
$ 272.98M
$ 137.11K
101
BitTorrent
BitTorrentBTT
$ 0.000000264
+0.04%
-0.19%
+0.49%
$ 260.87M
$ 227.22B
102
Monad
MonadMON
$ 0.02143
+0.98%
+2.18%
+3.35%
$ 255.42M
$ 7.20M
103
Lido DAO
Lido DAOLDO
$ 0.2949
+0.31%
+1.97%
-8.83%
$ 248.80M
$ 985.00K
104
Stacks
StacksSTX
$ 0.1329
+0.38%
+1.68%
-3.19%
$ 242.25M
$ 427.01K
105
Pendle
PendlePENDLE
$ 1.38
+0.51%
-1.43%
+2.45%
$ 235.98M
$ 138.79K
106
Humanity
HumanityH
$ 0.07998
-0.58%
+5.26%
+13.51%
$ 232.21M
$ 1.59M
107
Decred
DecredDCR
$ 13.027
+0.04%
+1.50%
-2.60%
$ 227.77M
$ 6.69K
108
Immutable X
Immutable XIMX
$ 0.112
+0.36%
0.00%
+0.63%
$ 223.20M
$ 501.04K
109
CONFLUX
CONFLUXCFX
$ 0.04242
+0.14%
+0.05%
+6.88%
$ 220.40M
$ 1.50M
110
Tezos
TezosXTZ
$ 0.2007
+0.55%
-1.08%
+1.15%
$ 219.32M
$ 279.43K
111
Bonk
BonkBONK
$ 0.000002473
-0.16%
+0.08%
-12.27%
$ 218.23M
$ 275.72B
112
FLOKI
FLOKIFLOKI
$ 0.00002155
+0.37%
+2.37%
+5.22%
$ 206.64M
$ 4.32B
113
Jasmy
JasmyJASMY
$ 0.004065
+0.05%
-1.25%
-5.53%
$ 199.51M
$ 15.66M
114
APE and PEPE
APE and PEPEAPEPE
$ 0.0000009422
+0.28%
+0.28%
0.00%
$ 197.65M
$ 148.23B
115
OP
OPOP
$ 0.09175
+0.66%
+2.20%
+2.00%
$ 194.57M
$ 395.56K
116
DoubleZero
DoubleZero2Z
$ 0.05514
+0.27%
-0.52%
-0.58%
$ 191.31M
$ 1.03M
117
Velvet
VelvetVELVET
$ 0.4528
-0.68%
-3.70%
+6.10%
$ 190.32M
$ 320.75K
118
Falcon Finance
Falcon FinanceFF
$ 0.06363
+0.05%
-3.68%
+0.25%
$ 182.76M
$ 969.35K
119
Maple Finance
Maple FinanceSYRUP
$ 0.15165
-0.24%
+1.31%
-5.77%
$ 179.83M
$ 374.40K
120
DEXE
DEXEDEXE
$ 2.14
-1.02%
-1.79%
-2.47%
$ 178.86M
$ 186.20K
121
Zebec Network
Zebec NetworkZBCN
$ 0.0017236
+0.25%
-1.23%
-3.00%
$ 173.25M
$ 108.27M
122
ENS
ENSENS
$ 4.265
+0.14%
-0.70%
+0.64%
$ 172.71M
$ 13.07K
123
Raydium
RaydiumRAY
$ 0.6432
+0.63%
-0.81%
+4.43%
$ 171.96M
$ 94.81K
124
Kaia
KaiaKAIA
$ 0.02716
+0.15%
-0.95%
+1.24%
$ 171.47M
$ 2.39M
125
$ 777.51
+0.02%
-0.05%
+1.93%
$ 168.44M
$ 75.07
126
Compound
CompoundCOMP
$ 16.8
-0.18%
+0.18%
+1.09%
$ 167.40M
$ 3.21K
127
Trust Wallet
Trust WalletTWT
$ 0.3867
-0.23%
-2.32%
+5.66%
$ 166.18M
$ 166.18K
128
Kaito
KaitoKAITO
$ 0.6822
+0.37%
-4.70%
-25.16%
$ 163.81M
$ 277.70K
129
Convex Finance
Convex FinanceCVX
$ 1.649
+0.67%
+5.62%
+24.45%
$ 162.29M
$ 54.88K
130
Graph Token
Graph TokenGRT
$ 0.0146
0.00%
-0.82%
-0.82%
$ 158.33M
$ 4.22M
131
MIOTAC
MIOTACIOTA
$ 0.03476
0.00%
-1.99%
+5.21%
$ 156.97M
$ 1.84M
132
Axie Infinity
Axie InfinityAXS
$ 0.8933
-0.13%
-1.75%
+7.71%
$ 155.21M
$ 61.91K
133
Telcoin
TelcoinTEL
$ 0.001608
0.00%
-0.80%
-2.12%
$ 155.16M
$ 69.90M
134
STRK
STRKSTRK
$ 0.02461
-0.29%
-4.19%
-4.11%
$ 151.32M
$ 7.32M
135
MX Token
MX TokenMX
$ 1.6281
+0.09%
+0.52%
+2.62%
$ 149.54M
$ 873.94K
136
$ 225.02
+0.01%
+0.26%
+8.19%
$ 147.27M
$ 358.91
137
THORChain
THORChainRUNE
$ 0.4333
+0.30%
+0.56%
-1.61%
$ 146.99M
$ 437.49K
138
Cysic
CysicCYS
$ 0.9392
-1.94%
+7.25%
+211.54%
$ 146.33M
$ 3.75M
139
EigenLayer
EigenLayerEIGEN
$ 0.1848
+0.72%
+3.94%
-2.52%
$ 143.97M
$ 690.67K
140
BUILDon
BUILDonB
$ 0.1434
-1.28%
+0.16%
-14.68%
$ 143.78M
$ 936.24K
141
Plasma
PlasmaXPL
$ 0.07989
+0.91%
+4.67%
+2.86%
$ 143.66M
$ 2.84M
142
dogwifhat sol
dogwifhat solWIF
$ 0.1433
+0.14%
+0.84%
+1.55%
$ 143.53M
$ 1.58M
143
Tutorial
TutorialTUT
$ 0.166796
-4.78%
+1.10%
+611.36%
$ 140.17M
$ 72.81M
144
OriginTrail
OriginTrailTRAC
$ 0.2789
+1.46%
+0.14%
-3.27%
$ 139.10M
$ 270.79K
145
$ 93.91
+0.37%
-0.14%
+3.30%
$ 138.56M
$ 582.21
146
$ 356.87
-0.28%
-0.09%
-3.98%
$ 137.83M
$ 154.96
147
Chiliz
ChilizCHZ
$ 0.01325
+1.07%
-1.27%
+3.85%
$ 137.66M
$ 5.02M
148
FARTCOIN
FARTCOINFARTCOIN
$ 0.1356
-0.08%
+3.47%
+2.76%
$ 135.23M
$ 1.14M
149
Vision
VisionVSN
$ 0.03727
+0.27%
+1.34%
+1.23%
$ 134.64M
$ 1.87M
150
XEC
XECXEC
$ 0.000006654
-0.27%
-0.89%
+6.02%
$ 133.80M
$ 17.60B
151
Decentraland
DecentralandMANA
$ 0.06665
-0.12%
+0.63%
-1.91%
$ 132.60M
$ 837.40K
152
$ 68.68
-0.22%
-0.48%
+12.06%
$ 132.31M
$ 943.72
153
ApeCoin
ApeCoinAPE
$ 0.1314
0.00%
-1.05%
-1.64%
$ 131.60M
$ 894.07K
154
ZANO
ZANOZANO
$ 8.522
+0.24%
+0.88%
-7.31%
$ 130.66M
$ 76.37K
155
Tagger
TaggerTAG
$ 0.0012056
-1.23%
-5.31%
-1.71%
$ 130.52M
$ 95.63M
156
NEO
NEONEO
$ 1.832
+0.05%
-1.34%
-1.98%
$ 129.37M
$ 34.93K
157
$ 331.41
+0.11%
0.00%
+1.94%
$ 129.28M
$ 185.03
158
Project Ailey
Project AileyALE
$ 0.2609
+0.04%
+0.04%
+0.31%
$ 127.03M
$ 284.44K
159
$ 0.04178
+0.29%
+0.29%
-0.64%
$ 123.09M
$ 1.31M
160
Ribbita by Virtuals
Ribbita by VirtualsTIBBIR
$ 0.12365
-0.73%
+21.22%
+23.72%
$ 121.83M
$ 4.29M
161
1INCH
1INCH1INCH
$ 0.08445
+0.21%
+0.95%
+4.27%
$ 119.61M
$ 627.57K
162
Arweave
ArweaveAR
$ 1.808
+1.06%
+1.28%
-1.09%
$ 119.36M
$ 61.32K
163
SafePal
SafePalSFP
$ 0.2371
-0.46%
+1.92%
+10.73%
$ 119.15M
$ 281.94K
164
ONYXCOIN
ONYXCOINXCN
$ 0.0030333
0.00%
+0.35%
-3.53%
$ 118.31M
$ 990.65K
165
GoMining
GoMiningGOMINING
$ 0.2906
+0.10%
-0.24%
+0.28%
$ 117.36M
$ 654.72K
166
SoSoValue
SoSoValueSOSO
$ 0.3432
+0.32%
-5.05%
+8.02%
$ 117.03M
$ 290.86K
167
Genius
GeniusGENIUS
$ 0.34687
+0.23%
-0.96%
-1.93%
$ 116.23M
$ 193.41K
168
SOON
SOONSOON
$ 0.2219
-0.36%
-1.82%
-0.23%
$ 113.93M
$ 754.76K
169
AWE Network
AWE NetworkAWE
$ 0.05795
-0.03%
-1.08%
+3.13%
$ 112.58M
$ 960.62K
170
SkyAI
SkyAISKYAI
$ 0.10797
-0.46%
-17.55%
+162.14%
$ 109.34M
$ 20.92M
171
A
AA
$ 0.06489
-0.08%
-0.59%
-0.86%
$ 106.30M
$ 932.85K
172
RealLink
RealLinkREAL
$ 0.07639
+0.28%
+0.49%
+2.84%
$ 104.84M
$ 2.69M
173
Backpack
BackpackBP
$ 0.4106
-0.41%
+3.29%
+9.17%
$ 102.70M
$ 226.29K
174
Zama Protocol
Zama ProtocolZAMA
$ 0.04618
0.00%
-1.32%
-4.94%
$ 101.66M
$ 3.30M
175
BAT
BATBAT
$ 0.06675
+0.19%
-1.70%
+0.46%
$ 100.18M
$ 843.72K
176
Cheems
CheemsCHEEMS
$ 0.0000005215
-0.23%
+2.56%
+5.51%
$ 98.42M
$ 108.29B
177
Sentient
SentientSENT
$ 0.01368
-0.07%
-0.07%
+0.75%
$ 97.71M
$ 4.88M
178
Talus
TalusUS
$ 0.04414
-3.39%
-11.50%
-11.32%
$ 97.68M
$ 6.26M
179
dYdX
dYdXDYDX
$ 0.11524
+0.44%
+0.93%
+2.44%
$ 97.65M
$ 582.01K
180
Instadapp
InstadappFLUID
$ 1.221
+0.54%
-0.33%
-3.86%
$ 96.09M
$ 448.16
181
$ 68
+0.03%
-0.03%
+12.42%
$ 95.97M
$ 1.01K
182
Centrifuge
CentrifugeCFG
$ 0.1643
+0.18%
-0.18%
-5.19%
$ 94.83M
$ 379.23K
183
Newton
NewtonAB
$ 0.000953
-0.11%
-0.94%
-0.84%
$ 93.59M
$ 8.27M
184
AKEDO
AKEDOAKE
$ 0.0040434
+0.14%
-0.89%
-1.82%
$ 92.33M
$ 129.91M
185
$ 0.1971
-0.30%
-1.89%
-2.09%
$ 91.16M
$ 278.90K
186
Stargate Finance
Stargate FinanceSTG
$ 0.1402
-1.64%
+2.00%
+14.92%
$ 91.15M
$ 459.80K
187
Gala
GalaGALA
$ 0.001813
+0.50%
+0.44%
+0.39%
$ 88.05M
$ 146.44M
188
Banana
BananaBANANAS31
$ 0.008599
-0.53%
+11.80%
+26.21%
$ 87.54M
$ 23.74M
189
Kamino
KaminoKMNO
$ 0.01797
-0.06%
+2.21%
+0.22%
$ 87.25M
$ 3.43M
190
$ 591.9
-0.06%
-0.74%
-0.12%
$ 84.47M
$ 92.16
191
FORM
FORMFORM
$ 0.2202
0.00%
-4.16%
+5.84%
$ 84.39M
$ 540.38K
192
DeepBook
DeepBookDEEP
$ 0.015471
-0.28%
-10.08%
+0.34%
$ 82.55M
$ 9.66M
193
Aethir
AethirATH
$ 0.004124
+0.27%
-0.99%
+4.38%
$ 82.49M
$ 16.09M
194
MULTIVERSX
MULTIVERSXEGLD
$ 2.699
+0.07%
+0.22%
-4.43%
$ 81.32M
$ 24.97K
195
RaveDAO
RaveDAORAVE
$ 0.3193
-15.08%
-17.98%
+8.94%
$ 80.62M
$ 16.32K
196
GEODNET
GEODNETGEOD
$ 0.1813
-0.06%
-1.36%
-10.05%
$ 80.24M
$ 362.74K
197
ZKsync
ZKsyncZK
$ 0.008112
-0.29%
+2.01%
+0.45%
$ 79.44M
$ 12.29M
198
Reserve Rights
Reserve RightsRSR
$ 0.001238
+0.40%
-1.27%
-2.13%
$ 77.69M
$ 46.42M
199
Horizen
HorizenZEN
$ 4.224
+0.21%
+0.81%
+3.50%
$ 76.50M
$ 19.65K
200
Melania Meme
Melania MemeMELANIA
$ 0.07568
+0.08%
+0.49%
-0.77%
$ 76.00M
$ 728.61K
201
ORDI
ORDIORDI
$ 3.506
+0.74%
+4.14%
+2.42%
$ 74.53M
$ 21.64K
202
Data Network
Data NetworkDATA
$ 0.2088
+0.34%
-0.10%
-2.43%
$ 74.44M
$ 457.87K
203
YearnFinance
YearnFinanceYFI
$ 2,061.7
+0.12%
+0.07%
-2.99%
$ 74.14M
$ 29.47
204
SNX
SNXSNX
$ 0.2117
+0.38%
-1.76%
-1.86%
$ 72.90M
$ 531.68K
205
XPR Network
XPR NetworkXPR
$ 0.0024939
+0.31%
-0.42%
-3.03%
$ 72.79M
$ 29.65M
206
Comedian
ComedianBAN
$ 0.0725
+0.07%
-0.37%
+0.40%
$ 72.64M
$ 979.74K
207
RIF
RIFRIF
$ 0.07254
+3.84%
+10.02%
-0.43%
$ 72.23M
$ 1.41M
208
GRASS
GRASSGRASS
$ 0.2947
-0.27%
-2.55%
-4.58%
$ 71.66M
$ 288.80K
209
Qtum
QtumQTUM
$ 0.6697
+0.04%
+0.13%
+2.97%
$ 71.00M
$ 83.47K
210
$ 155.91
+0.12%
+0.80%
+5.04%
$ 70.86M
$ 364.87
211
Plume Network
Plume NetworkPLUME
$ 0.012492
-0.85%
+3.01%
+14.99%
$ 70.83M
$ 13.44M
212
$ 786.27
+0.02%
+1.21%
+3.14%
$ 70.78M
$ 71.04
213
Beam
BeamBEAMX
$ 0.001377
+0.51%
-0.65%
-3.77%
$ 70.69M
$ 40.30M
214
Derive
DeriveDRV
$ 0.09557
-0.37%
-0.51%
-2.54%
$ 70.43M
$ 578.70K
215
S
SS
$ 0.02422
-0.25%
+4.03%
+7.68%
$ 69.84M
$ 3.33M
216
0x
0xZRX
$ 0.08227
+0.12%
-0.54%
+3.39%
$ 69.80M
$ 694.37K
217
Safe Token
Safe TokenSAFE
$ 0.0928
0.00%
-1.90%
+8.92%
$ 69.58M
$ 2.73K
218
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOONDOG
$ 0.000688
+4.20%
+10.07%
+14.86%
$ 68.73M
$ 128.38M
219
BAS
BASBAS
$ 0.026872
+0.56%
+3.42%
-4.04%
$ 67.71M
$ 2.72M
220
FTX Token
FTX TokenFTT
$ 0.2024
0.00%
+2.17%
+3.74%
$ 66.57M
$ 316.83K
221
Huma Finance
Huma FinanceHUMA
$ 0.0205
+0.44%
-7.63%
+7.11%
$ 66.36M
$ 2.49M
222
GMX
GMXGMX
$ 6.312
-0.11%
-1.68%
+1.36%
$ 65.92M
$ 8.59K
223
NEXPACE
NEXPACENXPC
$ 0.2304
-0.26%
-1.58%
-3.83%
$ 65.78M
$ 260.10K
224
RE
RERE
$ 0.41234
-0.39%
+0.13%
+3.49%
$ 65.58M
$ 477.26K
225
$ 882.75
+0.05%
-0.37%
+3.47%
$ 65.30M
$ 68.60
226
AI Rig Complex
AI Rig ComplexARCSOL
$ 0.0648
+1.27%
+5.08%
+24.46%
$ 65.14M
$ 1.76M
227
Orca
OrcaORCA
$ 1.0689
+0.20%
-0.66%
-0.73%
$ 65.09M
$ 56.08K
228
Numeraire
NumeraireNMR
$ 8.539
-0.35%
+0.25%
+0.84%
$ 64.12M
$ 6.90K
229
XPIN Network
XPIN NetworkXPIN
$ 0.0017388
-0.76%
-1.66%
+11.62%
$ 63.61M
$ 92.03M
230
BabyDogeCoin
BabyDogeCoinBABYDOGE
$ 0.0000000003519
-0.25%
+4.94%
+14.44%
$ 63.20M
$ 266.51T
231
Livepeer
LivepeerLPT
$ 1.263
-0.16%
-0.16%
-1.63%
$ 62.96M
$ 46.72K
232
Billions
BillionsBILL
$ 0.02555
+0.63%
0.00%
+9.35%
$ 62.19M
$ 5.15M
233
Allora
AlloraALLO
$ 0.30835
-0.96%
-1.32%
+19.91%
$ 62.10M
$ 550.94K
234
$ 274.62
+0.12%
-0.15%
-2.16%
$ 61.83M
$ 202.30
235
Walrus
WalrusWAL
$ 0.02542
0.00%
-0.43%
+1.92%
$ 61.14M
$ 2.37M
236
CoW Protocol
CoW ProtocolCOW
$ 0.1056
-0.09%
-2.22%
-4.44%
$ 61.09M
$ 496.68K
237
Qubic
QubicQUBIC
$ 0.0000004355
-0.79%
-2.41%
-0.46%
$ 60.58M
$ 255.16B
238
Holo Token
Holo TokenHOT
$ 0.0003385
+0.21%
-0.03%
+0.83%
$ 59.85M
$ 194.48M
239
Turbo
TurboTURBO
$ 0.0008548
+0.19%
+2.31%
+8.61%
$ 59.02M
$ 128.13M
240
UnifAI
UnifAIUAI
$ 0.2474
+0.74%
+0.12%
-38.29%
$ 58.67M
$ 662.03K
241
BIO Protocol
BIO ProtocolBIO
$ 0.02638
+1.11%
+1.23%
+19.39%
$ 58.33M
$ 3.00M
242
RavenCoin
RavenCoinRVN
$ 0.003584
-0.20%
-2.47%
+0.20%
$ 57.96M
$ 18.36M
243
VELO
VELOVELO
$ 0.003297
+0.34%
-2.05%
-8.46%
$ 57.79M
$ 6.51M
244
jellyjelly
jellyjellyJELLYJELLY
$ 0.057493
+0.27%
-1.32%
+2.54%
$ 57.73M
$ 1.79M
245
Eurite
EuriteEURI
$ 1.1557
-0.01%
+0.03%
+0.36%
$ 57.34M
$ 5.51K
246
Kusama
KusamaKSM
$ 3.066
+0.23%
-0.71%
-1.06%
$ 56.46M
$ 19.01K
247
Zilliqa
ZilliqaZIL
$ 0.002814
0.00%
-0.99%
+5.20%
$ 56.40M
$ 19.28M
248
ZIGCOIN
ZIGCOINZIG
$ 0.040078
+0.23%
+0.23%
-0.84%
$ 56.39M
$ 9.58M
249
TFUEL
TFUELTFUEL
$ 0.007528
-0.21%
+1.90%
+2.78%
$ 55.78M
$ 7.21M
250
Quantix Finance
Quantix FinanceQFI
$ 55.607
+0.29%
+0.35%
-5.63%
$ 55.53M
$ 2.38K
251
Orochi Network
Orochi NetworkON
$ 0.38074
+0.22%
+12.57%
+44.17%
$ 55.38M
$ 702.80K
252
SHX
SHXSHX
$ 0.003119
+0.39%
-0.41%
-6.30%
$ 54.94M
$ 23.90M
253
ECOMI
ECOMIOMI
$ 0.0001923
+0.26%
+6.30%
+9.19%
$ 54.36M
$ 290.52M
254
BOOK OF MEME
BOOK OF MEMEBOME
$ 0.0007843
+0.24%
+23.88%
+35.66%
$ 54.23M
$ 317.33M
255
$ 224.88
+0.07%
+0.03%
+8.11%
$ 54.06M
$ 295.09
256
Keeta
KeetaKTA
$ 0.097
+0.73%
-1.82%
-4.72%
$ 53.71M
$ 663.19K
257
Mina Protocol
Mina ProtocolMINA
$ 0.04107
+0.05%
0.00%
+0.32%
$ 52.92M
$ 1.34M
258
River
RiverRIVER
$ 2.6968
-0.16%
-3.72%
+5.95%
$ 52.79M
$ 83.73K
259
Wormhole
WormholeW
$ 0.008512
+0.97%
+1.59%
+2.57%
$ 51.44M
$ 21.40M
260
Enjin
EnjinENJ
$ 0.02542
-0.23%
-0.62%
+2.61%
$ 50.37M
$ 2.26M
261
FLOW
FLOWFLOW
$ 0.02969
-0.40%
+2.27%
+12.55%
$ 49.51M
$ 2.20M
262
FUNToken
FUNTokenFUNTOKEN
$ 0.0045493
-0.09%
+12.55%
-0.97%
$ 49.12M
$ 20.93M
263
ELF
ELFELF
$ 0.05905
+0.44%
+0.49%
+0.87%
$ 48.52M
$ 948.93K
264
SUSHI
SUSHISUSHI
$ 0.1675
-0.06%
+1.58%
+5.48%
$ 48.07M
$ 452.65K
265
Babylon
BabylonBABY
$ 0.01282
-0.93%
-1.09%
+20.49%
$ 47.31M
$ 7.33M
266
Lorenzo Protocol
Lorenzo ProtocolBANK
$ 0.03896
-0.18%
+3.82%
-4.40%
$ 45.86M
$ 19.29M
267
Venus
VenusXVS
$ 2.792
-0.06%
+0.66%
+0.73%
$ 45.59M
$ 20.30K
268
ConstitutionDAO
ConstitutionDAOPEOPLE
$ 0.008828
+0.65%
+14.47%
+25.44%
$ 44.91M
$ 15.59M
269
IO
IOIO
$ 0.12733
+0.27%
+1.30%
+2.64%
$ 44.80M
$ 2.95M
270
XUSD
XUSDXUSD
$ 1.001
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 44.61M
$ 54.46K
271
ZetaChain
ZetaChainZETA
$ 0.03001
+1.06%
+2.53%
+5.84%
$ 44.46M
$ 1.96M
272
Alchemy
AlchemyACH
$ 0.004458
+1.07%
+0.77%
+2.37%
$ 44.43M
$ 12.51M
273
Toshi
ToshiTOSHI
$ 0.0001055
+0.19%
+0.38%
+0.96%
$ 44.38M
$ 533.56M
274
Kava Labs
Kava LabsKAVA
$ 0.04103
-0.17%
-0.70%
+0.71%
$ 44.38M
$ 1.39M
275
Oasis
OasisROSE
$ 0.005785
-0.44%
-0.04%
+2.75%
$ 44.25M
$ 11.87M
276
$ 0.03711
0.00%
-0.51%
+1.84%
$ 44.05M
$ 26.91K
277
GoPlus Security
GoPlus SecurityGPS
$ 0.009461
-0.30%
-3.80%
+1.44%
$ 43.68M
$ 5.64M
278
Xphere
XphereXP
$ 0.015764
-1.39%
-2.96%
+6.98%
$ 43.63M
$ 4.13M
279
POPCAT
POPCATPOPCAT
$ 0.04435
+0.23%
+1.58%
-0.20%
$ 43.59M
$ 1.74M
280
BERA
BERABERA
$ 0.1548
+0.39%
-1.08%
0.00%
$ 43.26M
$ 579.25K
281
$ 779.36
+0.06%
-0.20%
+1.96%
$ 43.19M
$ 79.06
282
Sentism
SentismSENTIS
$ 0.21932
+0.73%
+1.30%
+5.02%
$ 42.98M
$ 195.48K
283
Non-Playable Coin
Non-Playable CoinNPC
$ 0.005661
+0.02%
-0.94%
+4.19%
$ 42.88M
$ 13.69M
284
$ 0.004895
+0.16%
-0.71%
+2.55%
$ 42.72M
$ 11.17M
285
ONEchain
ONEchainCROSS
$ 0.10199
+0.46%
+0.91%
+5.54%
$ 42.65M
$ 640.13K
286
Nervos Network
Nervos NetworkCKB
$ 0.0008664
-0.07%
-0.33%
+4.58%
$ 42.47M
$ 65.54M
287
Pirate Chain
Pirate ChainARRR
$ 0.2163
-0.37%
0.00%
-8.51%
$ 42.21M
$ 271.40K
288
ETHGAS
ETHGASGWEI
$ 0.02495
+2.96%
-4.64%
+50.60%
$ 42.04M
$ 3.54M
289
Peanut the Squirrel
Peanut the SquirrelPNUT
$ 0.04195
-0.07%
+5.20%
+5.74%
$ 41.83M
$ 2.75M
290
WIKI CAT
WIKI CATWKC
$ 0.00000007857
+0.18%
-9.73%
+30.73%
$ 41.44M
$ 931.72B
291
Espresso
EspressoESP
$ 0.08062
+1.93%
+22.20%
+28.32%
$ 41.30M
$ 3.20M
292
Request
RequestREQ
$ 0.05223
-1.26%
-0.17%
+1.75%
$ 41.20M
$ 1.07M
293
Spark
SparkSPK
$ 0.01473
-0.14%
+0.34%
-5.34%
$ 41.15M
$ 3.93M
294
MOG Coin
MOG CoinMOG
$ 0.00000010525
+0.30%
+0.80%
+3.50%
$ 41.08M
$ 573.61B
295
Momentum
MomentumMMT
$ 0.1989
-0.74%
-13.22%
+26.29%
$ 40.98M
$ 1.01M
296
Threshold
ThresholdT
$ 0.003635
-0.44%
-1.85%
+9.26%
$ 40.79M
$ 16.12M
297
RONIN
RONINRON
$ 0.0526
-0.06%
+0.30%
+9.78%
$ 40.75M
$ 1.17M
298
Concordium
ConcordiumCCD
$ 0.003218
-0.12%
+1.16%
-7.79%
$ 40.59M
$ 28.10M
299
Subsquid
SubsquidSQD
$ 0.04007
-5.67%
+12.60%
+20.47%
$ 40.33M
$ 2.26M
300
XYO
XYOXYO
$ 0.00293
0.00%
-2.99%
+0.34%
$ 40.30M
$ 18.56M
301
SPACE ID
SPACE IDID
$ 0.02855
0.00%
+0.78%
+5.46%
$ 40.03M
$ 2.05M
302
TROLL
TROLLTROLLSOL
$ 0.039923
-0.60%
-2.33%
+7.04%
$ 39.69M
$ 1.79M
303
Gravity
GravityG
$ 0.003656
-0.25%
0.00%
+1.84%
$ 39.52M
$ 19.35M
304
Aztec
AztecAZTEC
$ 0.01371
-0.15%
-2.42%
-0.87%
$ 39.45M
$ 4.47M
305
Blur
BlurBLUR
$ 0.01388
+0.50%
+0.72%
+3.34%
$ 39.33M
$ 4.05M
306
peaq network
peaq networkPEAQ
$ 0.01773
-0.28%
0.00%
+1.97%
$ 39.30M
$ 1.30M
307
Defi App
Defi AppHOME
$ 0.009694
-2.96%
+0.89%
-1.10%
$ 39.30M
$ 9.99M
308
BICONOMY
BICONOMYBICO
$ 0.0386
+0.03%
-47.75%
+127.05%
$ 39.29M
$ 17.84M
309
CELO
CELOCELO
$ 0.06465
+0.65%
+2.78%
+7.40%
$ 39.16M
$ 888.59K
310
Purr
PurrPURR
$ 0.06508
+0.12%
+0.35%
+0.48%
$ 38.75M
$ 841.00K
311
$ 0.006428
-0.35%
+1.45%
+5.83%
$ 38.58M
$ 10.21M
312
Moo Deng
Moo DengMOODENG
$ 0.03904
+0.31%
+1.07%
+8.01%
$ 38.43M
$ 3.17M
313
USELESS COIN
USELESS COINUSELESS
$ 0.039093
+0.60%
-2.74%
-21.19%
$ 38.40M
$ 3.01M
314
Ontology Token
Ontology TokenONT
$ 0.03831
+0.31%
-1.44%
+0.87%
$ 38.33M
$ 1.40M
315
LAB
LABLAB
$ 0.12257
-0.37%
-0.23%
-11.68%
$ 37.91M
$ 2.22M
316
$ 0.06985
+0.07%
-0.23%
-0.19%
$ 37.78M
$ 714.15K
317
Propy
PropyPRO
$ 0.3786
-0.55%
+7.31%
+3.65%
$ 37.75M
$ 173.95K
318
Mask Network
Mask NetworkMASK
$ 0.3694
0.00%
-0.22%
+7.23%
$ 37.08M
$ 144.52K
319
BitDCA
BitDCABDCA
$ 0.4514
+0.02%
-0.99%
-0.92%
$ 37.05M
$ 317.53K
320
Prom
PromPROM
$ 2.0401
-0.15%
+1.01%
+10.01%
$ 36.93M
$ 30.01K
321
Zerebro
ZerebroZEREBRO
$ 0.036917
-1.60%
+0.21%
-6.55%
$ 36.91M
$ 2.41M
322
RedStone
RedStoneRED
$ 0.08797
+0.34%
-1.80%
+2.12%
$ 36.84M
$ 660.41K
323
$ 727.67
+0.16%
+0.23%
+3.03%
$ 36.72M
$ 88.44
324
APRO
APROAT
$ 0.146
-0.48%
-4.25%
+8.11%
$ 36.60M
$ 364.07K
325
Notcoin
NotcoinNOT
$ 0.0003635
+0.16%
+2.53%
+6.48%
$ 36.25M
$ 224.30M
326
AnkrNetwork
AnkrNetworkANKR
$ 0.003607
-0.39%
-0.83%
+6.16%
$ 36.04M
$ 15.29M
327
Magma Finance
Magma FinanceMAGMA
$ 0.18504
-0.02%
-11.18%
-26.80%
$ 36.03M
$ 557.82K
328
Verge
VergeXVG
$ 0.00215
-0.28%
+1.88%
+10.36%
$ 35.74M
$ 37.94M
329
Fractal Bitcoin
Fractal BitcoinFB
$ 0.3343
0.00%
+0.68%
+0.06%
$ 35.47M
$ 164.09K
330
LINEA
LINEALINEA
$ 0.002277
+0.18%
+1.42%
+0.18%
$ 35.30M
$ 30.92M
331
GOHOME
GOHOMEGOHOME
$ 70.32
-0.17%
-0.03%
-0.06%
$ 35.16M
$ 264.75
332
Helium Network Token
Helium Network TokenHNT
$ 0.1878
-0.69%
+0.81%
+4.40%
$ 34.95M
$ 304.16K
333
SSV Token
SSV TokenSSV
$ 2.103
+0.05%
+0.43%
-5.22%
$ 34.70M
$ 25.12K
334
VeThor Token
VeThor TokenVTHO
$ 0.000343
+0.03%
-0.32%
+3.47%
$ 34.59M
$ 175.23M
335
Rocket Pool
Rocket PoolRPL
$ 1.528
+0.59%
-0.97%
-1.22%
$ 34.55M
$ 35.15K
336
Fogo
FogoFOGO
$ 0.009009
-0.46%
-0.44%
+6.40%
$ 34.40M
$ 6.76M
337
POLYX
POLYXPOLYX
$ 0.0323
+0.31%
-0.92%
+0.94%
$ 34.12M
$ 23.74K
338
Amp
AmpAMP
$ 0.0003888
+0.10%
+0.65%
-1.37%
$ 33.84M
$ 144.21M
339
ME
MEME
$ 0.06275
-0.63%
+2.57%
+4.87%
$ 33.82M
$ 943.99K
340
Memecoin
MemecoinMEME
$ 0.0005261
+0.10%
+2.84%
+5.31%
$ 33.40M
$ 110.38M
341
Giggle Fund
Giggle FundGIGGLE
$ 33.44
-0.74%
-5.02%
-2.44%
$ 33.16M
$ 27.93K
342
Dusk Network
Dusk NetworkDUSK
$ 0.06695
+0.24%
+1.69%
+12.19%
$ 32.93M
$ 1.00M
343
Anoma
AnomaXAN
$ 0.013125
-0.07%
-19.92%
-4.95%
$ 32.91M
$ 58.16M
344
Alaya AI
Alaya AIAGT
$ 0.014242
+0.01%
-8.93%
-1.97%
$ 32.87M
$ 7.99M
345
0G
0G0G
$ 0.1526
-0.19%
+0.79%
+8.69%
$ 32.80M
$ 482.40K
346
BSquared Network
BSquared NetworkB2
$ 0.4856
+0.45%
-2.00%
+2.99%
$ 32.53M
$ 132.08K
347
Bedrock
BedrockBR
$ 0.1241
-0.64%
-2.13%
-14.82%
$ 32.42M
$ 501.09K
348
Mocaverse
MocaverseMOCA
$ 0.007572
+0.08%
-1.96%
+1.36%
$ 32.21M
$ 7.14M
349
Block Street
Block StreetBSB
$ 0.14294
-0.08%
-6.37%
+11.09%
$ 31.95M
$ 2.05M
350
USDP
USDPUSDP
$ 1
-0.08%
-0.11%
-0.02%
$ 31.95M
$ 5.85K
351
BNKR
BNKRBNKR
$ 0.0003191
+0.16%
-2.54%
+7.04%
$ 31.69M
$ 189.54M
352
$ 276.73
-0.18%
-0.20%
+1.96%
$ 31.64M
$ 197.16
353
WINK
WINKWIN
$ 0.00003119
+0.35%
+0.38%
+0.06%
$ 31.14M
$ 2.02B
354
Irys
IrysIRYS
$ 0.01569
+0.19%
-4.13%
+7.10%
$ 31.08M
$ 5.01M
355
Succinct
SuccinctPROVE
$ 0.1586
+0.70%
-2.10%
-5.54%
$ 30.93M
$ 313.83K
356
cat in a dogs world
cat in a dogs worldMEW
$ 0.0003468
-0.20%
+1.40%
+3.21%
$ 30.86M
$ 154.49M
357
Avantis
AvantisAVNT
$ 0.09502
+0.04%
+4.10%
+18.52%
$ 30.79M
$ 894.07K
358
UMA
UMAUMA
$ 0.3385
-0.06%
-0.65%
-0.35%
$ 30.67M
$ 159.27K
359
$ 31.48
-0.60%
-0.47%
+2.04%
$ 30.65M
$ 1.86K
360
CASPER
CASPERCSPR
$ 0.001904
+0.21%
-0.42%
+3.70%
$ 30.59M
$ 33.62M
361
First Neiro on ETH
First Neiro on ETHNEIROCTO
$ 0.00007231
+0.07%
+10.29%
+16.48%
$ 30.53M
$ 1.08B
362
Rekt
RektREKTCOIN
$ 0.0000001082
0.00%
-1.10%
-6.59%
$ 30.38M
$ 30.43B
363
Fabric
FabricROBO
$ 0.01355
-1.17%
-3.90%
+8.66%
$ 30.23M
$ 6.76M
364
MANTRA
MANTRAMANTRA
$ 0.005689
-0.66%
+0.12%
+6.38%
$ 30.04M
$ 11.12M
365
DEAPcoin
DEAPcoinDEP
$ 0.0010062
-0.07%
-0.80%
-0.08%
$ 30.00M
$ 64.71M
366
Degen
DegenDEGEN
$ 0.0012837
-0.02%
+3.23%
+3.48%
$ 30.00M
$ 44.85M
367
TornadoCash
TornadoCashTORN
$ 5.653
+0.92%
+1.62%
+4.65%
$ 29.96M
$ 9.62K
368
Terra
TerraLUNA
$ 0.04209
+0.53%
-1.43%
+2.71%
$ 29.88M
$ 1.62M
369
EDU Coin
EDU CoinEDU
$ 0.03745
-1.86%
+7.89%
+17.81%
$ 29.88M
$ 1.61M
370
ApeX Protocol
ApeX ProtocolAPEX
$ 0.2144
+0.09%
-1.47%
-3.07%
$ 29.73M
$ 303.13K
371
Undeads Games
Undeads GamesUDS
$ 0.2969
+0.24%
+0.85%
-40.59%
$ 29.56M
$ 62.28K
372
Euler Finance
Euler FinanceEUL
$ 1.2363
-0.74%
+4.20%
-13.56%
$ 29.46M
$ 84.73K
373
Bancor
BancorBNT
$ 0.2722
+0.07%
-0.66%
+2.30%
$ 29.32M
$ 243.31K
374
COTI
COTICOTI
$ 0.010375
-0.66%
-2.19%
-20.34%
$ 29.14M
$ 9.14M
375
G Coin
G CoinGCOIN
$ 0.0011586
-0.05%
+0.42%
-27.36%
$ 29.04M
$ 197.49M
376
Spacecoin
SpacecoinSPACE
$ 0.005501
-0.38%
+1.29%
-7.27%
$ 28.88M
$ 16.84M
377
Smart Blockchain
Smart BlockchainSMART
$ 0.004244
-0.44%
+1.55%
-28.76%
$ 28.68M
$ 35.67M
378
Gensyn
GensynAI
$ 0.02197
+0.05%
-1.57%
-0.73%
$ 28.57M
$ 3.30M
379
SaharaAI
SaharaAISAHARA
$ 0.008437
+0.07%
-1.12%
+5.26%
$ 28.49M
$ 6.98M
380
HashKey Platform
HashKey PlatformHSK
$ 0.08239
+0.04%
+0.89%
-4.69%
$ 28.41M
$ 702.80K
381
deBridge
deBridgeDBR
$ 0.01478
0.00%
+3.51%
+6.20%
$ 28.35M
$ 3.45M
382
Siacoin
SiacoinSC
$ 0.0005049
0.00%
0.00%
+1.38%
$ 28.31M
$ 105.54M
383
CoinDepo
CoinDepoCOINDEPO
$ 0.11295
-0.05%
+0.11%
+4.83%
$ 28.28M
$ 3.49M
384
TerraClassicUSD
TerraClassicUSDUSTC
$ 0.005053
+0.28%
-0.47%
+1.69%
$ 28.21M
$ 14.27M
385
PlaysOut
PlaysOutPLAY
$ 0.03629
+0.08%
-1.38%
+8.79%
$ 28.10M
$ 1.89M
386
FRAX
FRAXFRAX
$ 0.3178
-0.38%
+2.88%
+18.88%
$ 28.06M
$ 235.91K
387
ZEROBASE
ZEROBASEZBT
$ 0.10224
-0.64%
-4.26%
-10.98%
$ 28.05M
$ 1.57M
388
Solayer
SolayerLAYER
$ 0.06106
+0.31%
+0.34%
+2.43%
$ 27.92M
$ 1.03M
389
Manta Network
Manta NetworkMANTA
$ 0.05863
-0.29%
-1.76%
+3.58%
$ 27.85M
$ 953.18K
390
Movement
MovementMOVE
$ 0.00695
+1.49%
-2.20%
-9.43%
$ 27.76M
$ 10.37M
391
Lista DAO
Lista DAOLISTA
$ 0.06586
+0.58%
+8.64%
+31.14%
$ 27.61M
$ 1.48M
392
Dogelon Mars
Dogelon MarsELON
$ 0.00000002729
+0.07%
+0.15%
-3.81%
$ 27.19M
$ 3.13T
393
Uquid
UquidUQC
$ 2.7
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 27.00M
$ 5.63K
394
Bubblemaps
BubblemapsBMT
$ 0.03673
+7.49%
+126.59%
+237.11%
$ 27.00M
$ 46.02M
395
MultiBank Group
MultiBank GroupMBG
$ 0.1068
+0.09%
+0.84%
-0.37%
$ 26.72M
$ 24.16M
396
Storepay Fintech
Storepay FintechSPCFIN
$ 0.0003747
-2.26%
+7.33%
+3.78%
$ 26.58M
$ 81.96M
397
Waves
WavesWAVES
$ 0.2039
+0.24%
-2.15%
-4.83%
$ 26.56M
$ 340.09K
398
ETHW
ETHWETHW
$ 0.2455
-0.12%
-0.36%
+5.17%
$ 26.55M
$ 240.48K
399
$ 223.48
+0.27%
-0.19%
+10.18%
$ 26.42M
$ 276.48
400
VANA
VANAVANA
$ 0.8762
-0.59%
-0.23%
+5.46%
$ 26.31M
$ 78.54K
401
Merlin Chain
Merlin ChainMERL
$ 0.02073
+3.78%
+4.58%
+17.95%
$ 26.23M
$ 5.19M
402
$ 58.04
+0.29%
+0.42%
+8.60%
$ 26.19M
$ 1.40K
403
StatusNetwork
StatusNetworkSNT
$ 0.00544
0.00%
-0.55%
-7.17%
$ 26.18M
$ 9.18M
404
SNEK
SNEKSNEK
$ 0.0003487
+0.37%
+1.31%
+5.70%
$ 26.06M
$ 189.66M
405
WorldMobileToken
WorldMobileTokenWMTX
$ 0.03006
+0.03%
-0.40%
+12.99%
$ 25.60M
$ 1.86M
406
Core DAO
Core DAOCORE
$ 0.02037
+0.44%
+2.25%
-2.39%
$ 25.30M
$ 4.19M
407
SIREN
SIRENSIREN
$ 0.03565
-2.42%
-4.41%
+7.68%
$ 25.12M
$ 2.87M
408
Victoria VR
Victoria VRVR
$ 0.001485
+0.54%
-0.07%
+0.74%
$ 25.03M
$ 264.98M
409
IoTeX Network
IoTeX NetworkIOTX
$ 0.002674
-1.82%
-20.78%
+21.74%
$ 25.01M
$ 84.32M
410
$ 357.56
-0.01%
+0.03%
-4.29%
$ 24.82M
$ 159.41
411
Renzo
RenzoREZ
$ 0.002905
-0.58%
+3.98%
+13.11%
$ 24.80M
$ 32.67M
412
iExec RLC
iExec RLCRLC
$ 0.2755
+0.11%
+0.90%
+5.27%
$ 24.35M
$ 197.27K
413
SwftCoin
SwftCoinSWFTC
$ 0.00244
+0.33%
-1.78%
-5.19%
$ 24.32M
$ 23.23M
414
MYX Finance
MYX FinanceMYX
$ 0.07392
-0.08%
-1.24%
-11.39%
$ 24.29M
$ 3.55M
415
Alchemist AI
Alchemist AIALCH
$ 0.02833
-0.11%
+0.86%
+0.61%
$ 23.92M
$ 1.95M
416
Yooldo Games
Yooldo GamesESPORTS
$ 0.04039
-0.17%
-1.34%
-0.61%
$ 23.83M
$ 1.79M
417
Osmosis
OsmosisOSMO
$ 0.03047
-0.07%
+1.03%
+8.01%
$ 23.69M
$ 2.17M
418
Zora
ZoraZORA
$ 0.005329
+0.40%
-0.40%
-4.95%
$ 23.67M
$ 13.12M
419
Unipoly Coin
Unipoly CoinUNP
$ 0.10702
0.00%
-0.02%
-2.73%
$ 23.48M
$ 407.88K
420
Bless
BlessBLESS
$ 0.012269
-1.47%
-4.33%
+11.90%
$ 23.11M
$ 55.48M
421
HIVE
HIVEHIVE
$ 0.04172
+0.12%
-0.74%
+0.94%
$ 23.10M
$ 1.36M
422
Synapse
SynapseSYN
$ 0.103
-0.68%
-5.39%
+18.13%
$ 23.05M
$ 1.95M
423
SATS
SATSSATS
$ 0.000000010813
-0.02%
+2.80%
+9.84%
$ 22.77M
$ 9.94T
424
SKALE
SKALESKL
$ 0.003645
-0.03%
-0.89%
-1.19%
$ 22.67M
$ 19.77M
425
Zest Protocol
Zest ProtocolZEST
$ 0.15341
-2.73%
-6.45%
-36.15%
$ 22.51M
$ 707.09K
426
Illuvium
IlluviumILV
$ 3.048
+0.07%
-0.68%
+6.30%
$ 22.43M
$ 18.99K
427
Infinity Ground
Infinity GroundAIN
$ 0.07335
-1.29%
-4.86%
+4.39%
$ 22.24M
$ 1.16M
428
Kyber Network
Kyber NetworkKNC
$ 0.1053
+0.38%
+1.83%
+2.82%
$ 22.14M
$ 557.77K
429
CyberConnect
CyberConnectCYBER
$ 0.3148
-0.03%
-0.03%
+3.99%
$ 22.14M
$ 203.48K
430
Somnia
SomniaSOMI
$ 0.09129
+0.13%
-1.69%
+6.92%
$ 22.03M
$ 772.73K
431
Arkham
ArkhamARKM
$ 0.09845
+0.27%
-0.19%
+3.67%
$ 22.01M
$ 595.43K
432
Wootrade Network
Wootrade NetworkWOO
$ 0.01156
+0.17%
-1.44%
+1.31%
$ 21.95M
$ 4.80M
433
Hyperlane
HyperlaneHYPER
$ 0.06443
-0.28%
-0.94%
+9.92%
$ 21.84M
$ 1.01M
434
OpenServ
OpenServSERV
$ 0.02792
0.00%
-1.34%
+15.28%
$ 21.50M
$ 159.60K
435
STEPN
STEPNSTEPN
$ 0.006884
+0.26%
+1.29%
+3.87%
$ 21.49M
$ 8.06M
436
MUBARAK
MUBARAKMUBARAK
$ 0.020556
-6.44%
+20.37%
+71.75%
$ 21.31M
$ 55.83M
437
DODO
DODODODO
$ 0.02147
-2.04%
+2.37%
+13.52%
$ 21.16M
$ 8.54M
438
Nock
NockNOCK
$ 0.00953
-0.10%
-4.47%
-20.50%
$ 21.12M
$ 6.41M
439
Freysa
FreysaFAI
$ 0.002575
+0.08%
+1.74%
+7.33%
$ 21.10M
$ 21.79M
440
$ 331.65
+0.08%
-0.02%
+2.04%
$ 20.90M
$ 176.42
441
BounceToken
BounceTokenAUCTION
$ 3.005
+0.03%
0.00%
+1.66%
$ 20.80M
$ 16.77K
442
Phala
PhalaPHA
$ 0.02491
+0.33%
+3.92%
+20.47%
$ 20.72M
$ 4.47M
443
Nil Token
Nil TokenNIL
$ 0.0408
+0.59%
+30.29%
+32.52%
$ 20.67M
$ 40.03M
444
B3 Base
B3 BaseB3
$ 0.000445
0.00%
-1.98%
-1.98%
$ 20.66M
$ 124.61M
445
Catizen
CatizenCATI
$ 0.04459
+0.15%
+3.49%
+17.86%
$ 20.60M
$ 1.80M
446
Sapien
SapienSAPIEN
$ 0.08203
+0.10%
-1.98%
+4.15%
$ 20.57M
$ 759.35K
447
Smooth Love Potion
Smooth Love PotionSLP
$ 0.0005593
+0.16%
-0.81%
+6.69%
$ 20.45M
$ 102.57M
448
STEEM
STEEMSTEEM
$ 0.03723
-0.03%
+0.05%
+2.20%
$ 20.44M
$ 2.01M
449
Constellation
ConstellationDAG
$ 0.007115
+1.42%
+6.39%
+9.26%
$ 20.38M
$ 9.48M
450
Pundi X
Pundi XPUNDIX
$ 0.07857
+0.15%
-0.96%
+4.51%
$ 20.31M
$ 687.55K
451
Power Protocol
Power ProtocolPOWER
$ 0.09633
+1.14%
-3.99%
+15.00%
$ 20.30M
$ 3.06M
452
IOSToken
IOSTokenIOST
$ 0.000596
+0.47%
-3.04%
-1.49%
$ 20.28M
$ 98.55M
453
Ontology Gas
Ontology GasONG
$ 0.04276
-0.02%
-1.00%
+2.23%
$ 20.19M
$ 1.30M
454
Ergo
ErgoERG
$ 0.2354
-0.34%
-2.18%
+6.23%
$ 19.44M
$ 234.63K
455
Aixbt
AixbtAIXBT
$ 0.01906
+0.83%
+7.00%
+11.94%
$ 19.38M
$ 9.52M
456
ChainGPT
ChainGPTCGPT
$ 0.0209
+0.16%
+3.68%
+11.50%
$ 19.28M
$ 7.55M
457
DOGS
DOGSDOGS
$ 0.00003677
+0.11%
+1.76%
+6.59%
$ 19.14M
$ 2.14B
458
Aevo
AevoAEVO
$ 0.0209
+0.10%
-0.34%
+9.06%
$ 19.09M
$ 3.14M
459
Metis
MetisMETIS
$ 2.537
-0.12%
-0.74%
+3.66%
$ 19.09M
$ 26.29K
460
$ 85.8
+0.27%
+0.29%
+1.17%
$ 19.07M
$ 658.21
461
Acurast
AcurastACU
$ 0.08865
-1.53%
+4.88%
+13.89%
$ 19.06M
$ 765.87K
462
Harmony
HarmonyONE
$ 0.001271
0.00%
-1.17%
+5.74%
$ 19.03M
$ 59.36M
463
Aleo
AleoALEO
$ 0.01595
0.00%
+0.69%
-6.39%
$ 19.00M
$ 3.64M
464
CARV
CARVCARV
$ 0.0311
-0.13%
-3.57%
+16.05%
$ 18.95M
$ 1.77M
465
STORJ
STORJSTORJ
$ 0.04478
-0.25%
-2.71%
-0.38%
$ 18.95M
$ 1.26M
466
Wojak
WojakWOJAK
$ 0.00000005633
+0.27%
-5.29%
-11.18%
$ 18.72M
$ 3.84T
467
Public Masterpiece
Public MasterpiecePMT
$ 0.1021
+0.12%
+0.02%
-0.68%
$ 18.67M
$ 1.18M
468
GIGACHAD
GIGACHADGIGA
$ 0.002006
+1.06%
+1.93%
+5.58%
$ 18.66M
$ 30.09M
469
Chia Network
Chia NetworkXCH
$ 1.302
-0.15%
-2.85%
-14.42%
$ 18.65M
$ 55.73K
470
CETUS
CETUSCETUS
$ 0.01898
-1.65%
+6.39%
+10.82%
$ 18.63M
$ 4.06M
471
ARK
ARKARK
$ 0.09432
+0.08%
-0.97%
+0.43%
$ 18.61M
$ 576.26K
472
CertiK
CertiKCTK
$ 0.11564
-0.52%
+3.08%
+18.99%
$ 18.58M
$ 493.90K
473
Nosana
NosanaNOS
$ 0.25825
+0.05%
+2.52%
+5.89%
$ 18.56M
$ 263.18K
474
$ 0.1922
-0.05%
-0.57%
+6.43%
$ 18.49M
$ 333.01K
475
OpenGradient
OpenGradientOPG
$ 0.09468
+0.39%
+1.66%
+7.48%
$ 18.48M
$ 834.82K
476
Pippin
PippinPIPPIN
$ 0.018317
+0.12%
+7.07%
-0.23%
$ 18.43M
$ 6.77M
477
UPCX
UPCXUPC
$ 0.1345
-0.15%
+0.81%
-11.05%
$ 18.31M
$ 29.17M
478
CZ S DOG
CZ S DOGBROCCOLI
$ 0.01898
+1.45%
+11.12%
+40.45%
$ 18.27M
$ 30.47M
479
Bonfida
BonfidaFIDA
$ 0.01825
-0.49%
+0.94%
+9.00%
$ 18.11M
$ 5.29M
480
WAX
WAXWAXP
$ 0.003916
-0.38%
+0.03%
-1.37%
$ 17.97M
$ 20.55M
481
Flux
FluxFLUX
$ 0.0428
-0.42%
+1.83%
+8.67%
$ 17.65M
$ 1.43M
482
Based
BasedBASED
$ 0.07459
+0.19%
-1.15%
+0.36%
$ 17.63M
$ 3.34M
483
Codatta
CodattaXNY
$ 0.007016
+0.74%
+1.24%
+4.38%
$ 17.59M
$ 23.58M
484
$ 103.87
+0.17%
-1.44%
+2.97%
$ 17.57M
$ 547.47
485
Clearpool
ClearpoolCPOOL
$ 0.01799
+0.17%
+0.73%
-2.29%
$ 17.49M
$ 3.08M
486
Starpower
StarpowerSTAR
$ 0.0947
-1.16%
-2.49%
+15.66%
$ 17.46M
$ 246.66K
487
MEET48
MEET48IDOL
$ 0.01654
-0.90%
-0.72%
-0.90%
$ 17.37M
$ 4.34M
488
IQ
IQIQ
$ 0.0006594
-0.02%
+0.12%
+0.74%
$ 17.28M
$ 86.66M
489
Symbol
SymbolXYM
$ 0.002642
+0.11%
-0.60%
-0.53%
$ 17.24M
$ 21.90M
490
Test
TestTST
$ 0.017984
-1.89%
+6.34%
+66.34%
$ 17.12M
$ 39.46M
491
STBL
STBLSTBL
$ 0.0242
-0.33%
-3.55%
+0.12%
$ 16.93M
$ 3.32M
492
USUAL
USUALUSUAL
$ 0.009155
-0.22%
-1.59%
+16.80%
$ 16.83M
$ 6.40M
493
API3
API3API3
$ 0.1944
-0.10%
-1.02%
+1.04%
$ 16.79M
$ 282.65K
494
Cobak Token
Cobak TokenCBK
$ 0.1668
-0.24%
-1.36%
+0.91%
$ 16.64M
$ 326.86K
495
ABEY
ABEYABEY
$ 0.01605
+0.38%
+2.12%
+12.34%
$ 16.63M
$ 682.46K
496
Infinex
InfinexINX
$ 0.008275
+1.41%
+7.83%
-1.23%
$ 16.61M
$ 10.00M
497
dKargo
dKargoDKA
$ 0.003291
-0.09%
-0.93%
-1.14%
$ 16.43M
$ 19.45M
498
Pocket Network
Pocket NetworkPOKT
$ 0.007
0.00%
+0.09%
+1.83%
$ 16.38M
$ 95.40K
499
BounceBit
BounceBitBB
$ 0.01373
+0.58%
+3.42%
+0.29%
$ 16.19M
$ 34.10M
500
Epic Chain
Epic ChainEPIC
$ 0.4939
-1.06%
-53.52%
-47.85%
$ 16.02M
$ 4.05M
501
Tensor
TensorTNSR
$ 0.03243
+0.89%
-1.39%
+8.24%
$ 15.93M
$ 2.17M
502
Velodrome Finance
Velodrome FinanceVELODROME
$ 0.0174
+0.17%
-2.90%
+4.13%
$ 15.92M
$ 2.90M
503
Sign
SignSIGN
$ 0.006849
+0.38%
-1.04%
+2.25%
$ 15.80M
$ 7.94M
504
Coin98
Coin98C98
$ 0.01584
-1.93%
+12.14%
+29.00%
$ 15.79M
$ 7.02M
505
NYM
NYMNYM
$ 0.01888
+0.16%
+0.91%
+10.04%
$ 15.76M
$ 3.03M
506
Blast
BlastBLAST
$ 0.0002489
-0.16%
-0.96%
+2.77%
$ 15.75M
$ 216.23M
507
HumidiFi
HumidiFiWET
$ 0.06851
+0.09%
-2.03%
+2.62%
$ 15.74M
$ 915.38K
508
Edge
EdgeEDGE1
$ 0.06169
+0.41%
+0.64%
-3.40%
$ 15.62M
$ 918.53K
509
Pixels
PixelsPIXEL
$ 0.004586
+0.20%
+0.68%
+11.83%
$ 15.57M
$ 14.78M
510
$ 90.97
-0.36%
-1.37%
+2.27%
$ 15.48M
$ 612.61
511
Celer Network
Celer NetworkCELR
$ 0.001954
-1.05%
+5.93%
+20.33%
$ 15.47M
$ 28.81M
512
Yield Guild Games
Yield Guild GamesYGG
$ 0.02006
-0.10%
+0.30%
+9.29%
$ 15.33M
$ 3.02M
513
EVAA Protocol
EVAA ProtocolEVAA
$ 0.8524
-0.40%
-3.33%
+0.53%
$ 15.22M
$ 185.23K
514
Recall
RecallRECALL
$ 0.04796
-1.54%
+1.72%
+23.87%
$ 15.17M
$ 3.66M
515
BULLA
BULLABULLA
$ 0.014861
+0.38%
+2.81%
+6.09%
$ 15.13M
$ 59.15M
516
HeyElsa
HeyElsaELSA
$ 0.0589
+0.03%
+4.61%
+6.88%
$ 15.01M
$ 1.70M
517
Banana Gun
Banana GunBANANA
$ 3.731
-1.42%
+3.78%
+8.57%
$ 14.98M
$ 19.63K
518
Heima
HeimaHEI
$ 0.15067
-0.57%
-7.68%
+71.37%
$ 14.87M
$ 2.34M
519
HARRY
HARRYHARRY
$ 0.014992
-1.97%
+0.09%
+77.74%
$ 14.80M
$ 3.94M
520
WalletConnect
WalletConnectWCT
$ 0.03698
+0.46%
-0.05%
+3.89%
$ 14.75M
$ 1.88M
521
$ 502.11
+0.16%
-0.03%
+3.46%
$ 14.73M
$ 118.67
522
AVA
AVAAVA
$ 0.1983
-0.89%
-1.14%
+18.40%
$ 14.62M
$ 289.34K
523
Animecoin
AnimecoinANIME
$ 0.002602
-0.87%
+3.27%
+8.38%
$ 14.54M
$ 22.64M
524
QuarkChain
QuarkChainQKC
$ 0.002006
0.00%
+0.70%
+3.15%
$ 14.49M
$ 29.87M
525
Goatseus Maximus
Goatseus MaximusGOAT
$ 0.01451
-0.07%
+3.66%
+11.40%
$ 14.46M
$ 5.23M
526
Zentry
ZentryZENT
$ 0.001775
0.00%
+0.33%
+0.11%
$ 14.40M
$ 31.62M
527
Particle Network
Particle NetworkPARTI
$ 0.02624
+0.30%
+4.18%
+11.54%
$ 14.37M
$ 4.84M
528
$ 101.34
+0.05%
+0.10%
+0.44%
$ 14.35M
$ 560.55
529
Xai
XaiXAI
$ 0.006877
+0.44%
+0.51%
+14.04%
$ 14.31M
$ 13.36M
530
Moonriver
MoonriverMOVR
$ 1.17
+0.26%
-1.19%
+2.19%
$ 14.22M
$ 51.50K
531
Taiko
TaikoTAIKO
$ 0.0721
0.00%
-0.28%
+5.39%
$ 14.09M
$ 756.50K
532
MAGIC
MAGICMAGIC
$ 0.04185
+0.12%
+0.36%
+1.26%
$ 14.09M
$ 1.46M
533
CHR
CHRCHR
$ 0.01432
-0.96%
+3.30%
+12.24%
$ 14.04M
$ 3.56M
534
Apertum
ApertumAPTM
$ 0.13945
+0.32%
-2.38%
-8.00%
$ 13.95M
$ 327.28K
535
$ 315.79
+0.15%
+0.37%
+2.84%
$ 13.91M
$ 171.17
536
Spell Token
Spell TokenSPELL
$ 0.00008044
+0.02%
+0.69%
+2.07%
$ 13.80M
$ 664.02M
537
Simons Cat
Simons CatCAT
$ 0.000001818
-1.57%
-2.46%
+29.42%
$ 13.78M
$ 84.61B
538
Electroneum
ElectroneumETN
$ 0.000766
0.00%
-1.92%
-0.26%
$ 13.77M
$ 120.14M
539
Autonomi
AutonomiAUTONOMI
$ 0.04077
+0.17%
-3.25%
+31.31%
$ 13.66M
$ 1.79M
540
Lumia
LumiaLUMIA
$ 0.07828
-0.01%
+1.85%
+6.16%
$ 13.63M
$ 800.77K
541
Fluent
FluentBLEND
$ 0.06813
-0.60%
+4.11%
+5.39%
$ 13.52M
$ 1.12M
542
Loopring
LoopringLRC
$ 0.00986
+0.31%
-0.90%
-4.92%
$ 13.49M
$ 5.49M
543
Big Time
Big TimeBIGTIME
$ 0.005435
+1.10%
+1.35%
-1.65%
$ 13.49M
$ 10.34M
544
ARPA
ARPAARPA
$ 0.008849
+0.10%
+0.75%
+6.19%
$ 13.41M
$ 6.94M
545
CORN
CORNCORN
$ 0.02551
+0.24%
0.00%
+1.03%
$ 13.39M
$ 5.95M
546
$ 18.29
-0.76%
-0.65%
+1.44%
$ 13.29M
$ 3.11K
547
tokenbot
tokenbotCLANKER
$ 13.21
-0.15%
-0.82%
+7.64%
$ 13.07M
$ 7.87K
548
$ 81.75
+0.61%
+0.27%
+6.54%
$ 13.04M
$ 668.35
549
GCB TOKEN
GCB TOKENGCB
$ 0.01074
0.00%
-3.42%
-5.46%
$ 12.91M
$ 23.64K
550
$ 102.79
-0.05%
+0.21%
+10.43%
$ 12.88M
$ 530.92
551
MGO
MGOMGO
$ 0.007997
+0.03%
-0.10%
-11.28%
$ 12.82M
$ 10.58M
552
Yei Finance
Yei FinanceCLO
$ 0.09927
+0.55%
-21.16%
-17.35%
$ 12.82M
$ 1.28M
553
Chintai Network
Chintai NetworkCHEX
$ 0.01022
-0.49%
-0.97%
-10.18%
$ 12.78M
$ 5.39M
554
Sonic SVM
Sonic SVMSONIC
$ 0.01904
-0.21%
+0.85%
+4.11%
$ 12.75M
$ 2.99M
555
$ 169.67
+0.02%
-0.11%
+2.80%
$ 12.74M
$ 350.49
556
Adventure Gold
Adventure GoldAGLD
$ 0.1646
+0.12%
-3.40%
+11.20%
$ 12.74M
$ 344.73K
557
JOE
JOEJOE
$ 0.02749
-0.25%
+1.80%
+12.79%
$ 12.66M
$ 3.72M
558
Atlético de Madrid
Atlético de MadridATM
$ 1.4993
+0.51%
-6.48%
-5.73%
$ 12.62M
$ 35.26K
559
Handy
HandyHANDY
$ 0.0018132
-0.38%
+2.51%
-3.83%
$ 12.56M
$ 39.82M
560
Hamster Kombat
Hamster KombatHMSTR
$ 0.0001956
+0.52%
-9.01%
+14.17%
$ 12.55M
$ 520.66M
561
OG
OGOG
$ 2.65
-0.15%
-4.18%
+5.48%
$ 12.51M
$ 32.37K
562
Gains Network
Gains NetworkGNS
$ 0.5295
+0.25%
+2.69%
+6.82%
$ 12.47M
$ 103.38K
563
SynFutures
SynFuturesF
$ 0.002896
0.00%
+1.01%
+3.49%
$ 12.45M
$ 19.37M
564
Radicle
RadicleRAD
$ 0.2108
0.00%
-0.24%
+2.19%
$ 12.43M
$ 290.15K
565
Mira
MiraMIRA
$ 0.04209
0.00%
+0.14%
+3.22%
$ 12.43M
$ 1.35M
566
zkPass
zkPassZKP
$ 0.04533
+0.25%
+1.17%
+0.25%
$ 12.38M
$ 1.68M
567
Moviebloc
MovieblocMBL
$ 0.000627
+0.02%
+0.33%
-1.76%
$ 12.24M
$ 90.73M
568
AO
AOAO
$ 1.731
-0.06%
+3.30%
-9.09%
$ 12.23M
$ 31.75K
569
Mey Network
Mey NetworkMEY
$ 0.04215
+0.61%
+3.43%
-6.77%
$ 12.17M
$ 4.22M
570
Boundless
BoundlessZKC
$ 0.04006
+0.10%
+3.40%
+8.16%
$ 12.14M
$ 1.63M
571
ROGIN.AI
ROGIN.AIROG
$ 0.181
0.00%
-1.09%
-9.59%
$ 12.13M
$ 34.94K
572
Radix
RadixXRD
$ 0.0008834
-0.89%
-4.65%
-6.45%
$ 12.04M
$ 64.00M
573
My Neighbor Alice
My Neighbor AliceALICE
$ 0.11954
+0.10%
-0.19%
+4.78%
$ 11.94M
$ 616.05K
574
KAIO
KAIOKAIO
$ 0.01737
-0.85%
-2.84%
-2.62%
$ 11.89M
$ 3.71M
575
FIRO
FIROFIRO
$ 0.6313
+0.48%
-0.24%
-4.98%
$ 11.81M
$ 112.15K
576
4
44
$ 0.011663
-1.32%
+3.23%
+24.18%
$ 11.78M
$ 44.43M
577
SaucerSwap
SaucerSwapSAUCE
$ 0.01299
-0.38%
-0.54%
-2.55%
$ 11.77M
$ 10.92K
578
$ 112.1
-0.02%
+0.74%
+4.18%
$ 11.73M
$ 514.75
579
Griffain.com
Griffain.comGRIFFAIN
$ 0.011735
+0.45%
+4.15%
+37.72%
$ 11.69M
$ 6.36M
580
INFINIT
INFINITIN
$ 0.03358
+0.21%
-1.27%
+2.89%
$ 11.55M
$ 2.03M
581
IX Swap
IX SwapIXS
$ 0.064
+0.16%
+2.72%
+15.91%
$ 11.54M
$ 961.98K
582
Fusionist
FusionistACE
$ 0.11872
+0.41%
-10.68%
+71.58%
$ 11.53M
$ 2.41M
583
FLock.io
FLock.ioFLOCK
$ 0.0296
-1.62%
-1.68%
+5.83%
$ 11.39M
$ 39.94K
584
Orderly Network
Orderly NetworkORDER
$ 0.029
+0.34%
0.00%
+6.57%
$ 11.38M
$ 1.76M
585
$ 0.01577
0.00%
-0.32%
-3.90%
$ 11.24M
$ 3.67M
586
Rizenet Token
Rizenet TokenRIZE
$ 0.005682
-0.05%
-0.07%
-11.89%
$ 11.18M
$ 9.09M
587
SuperRare
SuperRareRARE
$ 0.01339
-0.22%
+2.27%
+13.12%
$ 11.18M
$ 4.71M
588
Doodles
DoodlesDOOD
$ 0.001416
+0.49%
+4.00%
+14.41%
$ 11.15M
$ 45.64M
589
Superform
SuperformSUPERFORM
$ 0.05792
+0.10%
-1.49%
-8.39%
$ 11.14M
$ 897.08K
590
The AI Prophecy
The AI ProphecyACT
$ 0.013419
+1.85%
+20.91%
+32.31%
$ 11.14M
$ 9.11M
591
Origin
OriginOGN
$ 0.01677
-0.06%
-0.71%
+10.12%
$ 11.12M
$ 3.41M
592
Just a chill guy
Just a chill guyCHILLGUY
$ 0.01103
+0.10%
+0.07%
+17.28%
$ 11.12M
$ 10.19M
593
Katana Network
Katana NetworkKAT
$ 0.004729
-0.23%
+2.12%
+3.98%
$ 11.06M
$ 36.09M
594
SCRT
SCRTSCRT
$ 0.03214
-0.31%
-3.05%
-2.72%
$ 11.03M
$ 1.90M
595
$ 110.38
+0.39%
+0.47%
-1.34%
$ 11.02M
$ 509.17
596
Space and Time
Space and TimeSXT
$ 0.00776
+1.11%
+6.59%
+8.76%
$ 10.93M
$ 8.93M
597
AriaAI
AriaAIARIA
$ 0.03306
-1.52%
+2.94%
+18.42%
$ 10.93M
$ 2.24M
598
Dolomite
DolomiteDOLO
$ 0.02472
-0.44%
+1.52%
+15.99%
$ 10.93M
$ 2.76M
599
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds TriliumTLM
$ 0.001599
-0.29%
-1.94%
-2.22%
$ 10.80M
$ 37.07M
600
Eesee
EeseeESE
$ 0.011356
-0.03%
-2.24%
+23.17%
$ 10.77M
$ 4.29M
601
CMC 20 Index DTF
CMC 20 Index DTFCMC20
$ 131.61
0.00%
-0.20%
+2.35%
$ 10.69M
$ 0.13
602
ERA
ERAERA
$ 0.07176
+2.01%
+6.07%
+4.56%
$ 10.61M
$ 989.06K
603
INIT
INITINIT
$ 0.05355
-0.04%
-0.82%
+7.62%
$ 10.59M
$ 1.08M
604
Prompt
PromptPROMPT
$ 0.023
-0.78%
+5.07%
+13.72%
$ 10.54M
$ 6.36M
605
OKZOO
OKZOOAIOT
$ 0.036492
-0.16%
-3.10%
-16.33%
$ 10.52M
$ 1.76M
606
Aura
AuraAURASOL
$ 0.011063
-0.24%
-7.34%
+36.43%
$ 10.49M
$ 5.38M
607
KernelDAO
KernelDAOKERNEL
$ 0.03656
-0.82%
+3.43%
+15.09%
$ 10.44M
$ 1.72M
608
$ 101.49
+0.17%
0.00%
+8.18%
$ 10.43M
$ 565.44
609
Moonbeam
MoonbeamGLMR
$ 0.008798
-1.44%
-2.14%
+16.86%
$ 10.39M
$ 9.52M
610
$ 424.72
+0.41%
-0.30%
+3.33%
$ 10.38M
$ 131.10
611
Lagrange
LagrangeLA
$ 0.05435
-1.10%
+3.38%
+14.75%
$ 10.38M
$ 1.31M
612
AEON
AEONAEON
$ 0.05509
+0.15%
-8.46%
-18.79%
$ 10.27M
$ 7.01M
613
Telos
TelosTLOS
$ 0.022741
+0.42%
+5.64%
+17.05%
$ 10.27M
$ 3.66M
614
Diamante
DiamanteDIAM
$ 0.00512
-0.04%
+0.33%
-2.12%
$ 10.23M
$ 10.58M
615
Sleepless AI
Sleepless AISLEEPLESSAI
$ 0.01809
0.00%
-0.44%
+4.21%
$ 10.05M
$ 3.80M
616
Orchid
OrchidOXT
$ 0.010024
-0.09%
-2.66%
-13.45%
$ 10.03M
$ 5.79M
617
USAT
USATUSAT
$ 0.9994
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 10.00M
$ 54.28K
618
$ 483.38
-0.10%
-0.57%
-3.05%
$ 9.96M
$ 117.08
619
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAPBONE
$ 0.04329
-0.05%
-1.03%
-1.30%
$ 9.91M
$ 2.01M
620
$ 81.49
+0.10%
+0.61%
+3.77%
$ 9.89M
$ 699.59
621
Ninja Squad Token
Ninja Squad TokenNST
$ 1.144
0.00%
-0.52%
+3.05%
$ 9.89M
$ 73.88K
622
Portal
PortalPORTAL
$ 0.011455
-0.14%
-1.99%
+11.56%
$ 9.78M
$ 6.06M
623
BENQI
BENQIBENQI
$ 0.001344
-1.17%
+2.50%
+6.20%
$ 9.75M
$ 53.35M
624
ALI
ALIALI
$ 0.001056
+0.57%
+0.38%
+7.04%
$ 9.71M
$ 11.80M
625
OLAXBT
OLAXBTAIO
$ 0.04179
+0.65%
+6.58%
+15.08%
$ 9.70M
$ 2.52M
626
Opinion
OpinionOPN
$ 0.05406
-0.56%
+0.02%
-3.42%
$ 9.67M
$ 1.33M
627
QUAI
QUAIQUAI
$ 0.012329
-0.09%
+2.31%
+7.79%
$ 9.64M
$ 7.02M
628
heyAura
heyAuraADX
$ 0.0647
-2.11%
+3.02%
+15.89%
$ 9.60M
$ 228.49K
629
Citrea
CitreaCTR
$ 0.007905
-0.05%
-3.02%
+8.96%
$ 9.56M
$ 7.48M
630
VENOM
VENOMVENOM
$ 0.009554
+0.40%
+0.49%
-2.68%
$ 9.51M
$ 6.15M
631
Newton Protocol
Newton ProtocolNEWT
$ 0.03927
+0.51%
-1.13%
-0.48%
$ 9.49M
$ 1.38M
632
Cookie DAO
Cookie DAOCOOKIE
$ 0.012832
-3.03%
+5.30%
+59.26%
$ 9.48M
$ 20.06M
633
AI COMPANIONS
AI COMPANIONSAIC
$ 0.012214
-0.53%
+3.51%
-10.72%
$ 9.46M
$ 4.52M
634
MWX AI
MWX AIMWXT
$ 0.05618
+0.14%
+0.18%
-0.55%
$ 9.44M
$ 1.69M
635
KishuInu
KishuInuKISHU
$ 0.0000000000992
+2.68%
+1.13%
+0.62%
$ 9.40M
$ 603.32T
636
$ 494.12
-0.04%
+0.47%
+2.16%
$ 9.38M
$ 108.91
637
Decentrawood
DecentrawoodDEOD
$ 0.020201
+0.23%
+0.52%
+14.57%
$ 9.37M
$ 7.75M
638
HP
HPHP
$ 0.006752
+0.45%
-1.46%
-8.51%
$ 9.36M
$ 4.39M
639
Boba
BobaBOBA
$ 0.01912
+0.05%
-0.94%
+0.26%
$ 9.34M
$ 3.26M
640
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud NetworkACN
$ 0.005226
+0.13%
-1.23%
-1.77%
$ 9.33M
$ 34.56M
641
Stakestone
StakestoneSTO
$ 0.0408
+0.10%
+2.82%
+9.24%
$ 9.21M
$ 2.46M
642
THENA
THENATHE
$ 0.06359
+3.86%
+14.52%
+34.59%
$ 9.19M
$ 2.68M
643
Everlyn AI
Everlyn AILYN
$ 0.03592
-0.17%
-0.11%
+3.34%
$ 9.19M
$ 2.09M
644
Gods Unchained
Gods UnchainedGODS
$ 0.02114
-0.05%
+0.24%
-8.48%
$ 9.16M
$ 2.63M
645
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart DustUFD
$ 0.009067
+1.38%
-0.97%
+2.19%
$ 9.08M
$ 6.28M
646
yieldbasis
yieldbasisYB
$ 0.07356
-0.64%
+0.71%
+10.94%
$ 9.06M
$ 1.27M
647
Toko Token
Toko TokenTKO
$ 0.05323
-0.09%
+4.05%
+10.28%
$ 9.03M
$ 1.05M
648
StablR USD
StablR USDUSDR
$ 0.4103
0.00%
-10.84%
-4.06%
$ 8.99M
$ 98.84
649
BeatSwap
BeatSwapBTX
$ 0.039847
+0.79%
+0.96%
+5.92%
$ 8.95M
$ 4.74M
650
DeAgentAI
DeAgentAIAIA
$ 0.06794
+1.30%
+2.90%
+9.34%
$ 8.94M
$ 2.91M
651
PONKE
PONKEPONKE
$ 0.01587
-0.87%
-1.84%
-10.43%
$ 8.88M
$ 4.01M
652
Bella
BellaBEL
$ 0.10995
-1.03%
+2.48%
+13.80%
$ 8.86M
$ 594.10K
653
Vow
VowVOW
$ 0.02485
+0.16%
-0.64%
-1.43%
$ 8.83M
$ 2.86M
654
Energy Web
Energy WebEWT
$ 0.2909
0.00%
-3.07%
+4.27%
$ 8.74M
$ 97.92K
655
$ 0.00458
+0.04%
+0.88%
+0.07%
$ 8.69M
$ 12.04M
656
Fartboy
FartboyFARTBOY
$ 0.008585
-0.08%
-0.89%
-5.61%
$ 8.57M
$ 7.48M
657
Paris Saint-Germain
Paris Saint-GermainPSG
$ 0.5246
+0.06%
+0.30%
+3.60%
$ 8.49M
$ 121.30K
658
Bert
BertBERT
$ 0.008782
-0.74%
-5.01%
+0.72%
$ 8.48M
$ 5.51M
659
Maverick Protocol
Maverick ProtocolMAV
$ 0.009013
+0.38%
-0.48%
+13.52%
$ 8.43M
$ 7.03M
660
PepeCoin
PepeCoinPEPECOIN
$ 0.07817
-0.04%
+0.04%
-5.98%
$ 8.38M
$ 661.52K
661
Limitless
LimitlessLMTS
$ 0.06371
+0.03%
-1.96%
-1.38%
$ 8.37M
$ 917.83K
662
MyShell Token
MyShell TokenSHELL
$ 0.02093
-1.12%
+6.41%
+18.26%
$ 8.34M
$ 6.31M
663
Redbelly Network
Redbelly NetworkRBNT
$ 0.003131
+0.03%
+0.38%
-5.74%
$ 8.31M
$ 18.40M
664
swarms
swarmsSWARMS
$ 0.008009
-1.47%
+1.03%
+18.18%
$ 8.22M
$ 10.66M
665
FirmaChain
FirmaChainFCT2
$ 0.00672
0.00%
+1.35%
-1.32%
$ 8.21M
$ 1.34M
666
Ava AI
Ava AIAVAAI
$ 0.008089
-0.27%
-8.96%
-6.45%
$ 8.17M
$ 7.23M
667
Drift Protocol
Drift ProtocolDRIFT
$ 0.0133
-1.77%
+2.85%
+8.29%
$ 8.15M
$ 5.73M
668
Dymension
DymensionDYM
$ 0.01496
-1.26%
-1.13%
+11.66%
$ 8.13M
$ 9.45M
669
Forta
FortaFORT
$ 0.01282
-0.16%
-1.39%
+5.01%
$ 8.11M
$ 4.52M
670
Koma Inu
Koma InuKOMA
$ 0.01335
-1.18%
-2.90%
-6.89%
$ 8.06M
$ 1.94M
671
SOPH
SOPHSOPH
$ 0.003995
+0.03%
+0.35%
+2.96%
$ 7.99M
$ 14.20M
672
AVAIL
AVAILAVAIL
$ 0.002061
+0.05%
-0.10%
-5.59%
$ 7.99M
$ 25.70M
673
$ 284.36
-0.64%
+0.39%
+15.74%
$ 7.91M
$ 205.40
674
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan TokenSANTOS
$ 0.4876
-0.18%
+0.18%
+3.62%
$ 7.88M
$ 117.88K
675
Gitcoin
GitcoinGTC
$ 0.08885
+0.06%
-0.98%
+17.44%
$ 7.86M
$ 688.78K
676
UCN
UCNUCN
$ 153.46
-0.03%
+2.08%
-0.65%
$ 7.77M
$ 435.02
677
Hashflow
HashflowHFT
$ 0.009285
-1.00%
-11.81%
-0.20%
$ 7.74M
$ 9.07M
678
ORIGYN
ORIGYNOGY
$ 0.0009863
+0.19%
+2.60%
+17.83%
$ 7.70M
$ 23.61M
679
GUNZ
GUNZGUN
$ 0.003312
-2.40%
+5.23%
+15.25%
$ 7.69M
$ 23.03M
680
Stader
StaderSD
$ 0.1084
-0.46%
-1.45%
+4.13%
$ 7.68M
$ 493.44K
681
Abelian
AbelianABEL
$ 0.06484
+0.17%
-0.54%
-0.61%
$ 7.64M
$ 221.40K
682
Daddy Tate
Daddy TateDADDY
$ 0.012812
+0.40%
+3.56%
+0.29%
$ 7.63M
$ 4.78M
683
AS Roma
AS RomaASR
$ 0.8737
-0.48%
-0.96%
+2.40%
$ 7.59M
$ 59.80K
684
Heroes of Mavia
Heroes of MaviaMAVIA
$ 0.0308
-1.25%
-1.10%
+14.86%
$ 7.58M
$ 2.12M
685
balancer
balancerBAL
$ 0.10836
+0.01%
-1.20%
+0.42%
$ 7.56M
$ 505.81K
686
VERONA
VERONAVERONA
$ 0.1065
0.00%
-0.19%
+2.89%
$ 7.56M
$ 9.08K
687
$ 66.84
+0.03%
+1.34%
+4.51%
$ 7.53M
$ 861.19
688
TOWNS
TOWNSTOWNS
$ 0.002446
0.00%
-4.75%
+15.55%
$ 7.52M
$ 42.31M
689
$ 273.92
+0.12%
+0.01%
-2.35%
$ 7.50M
$ 199.21
690
FIGHT
FIGHTFIGHT
$ 0.003619
-1.83%
+4.11%
+9.61%
$ 7.48M
$ 28.14M
691
Vine Coin
Vine CoinVINE
$ 0.007486
-0.79%
-0.76%
-10.69%
$ 7.44M
$ 10.60M
692
VANRY
VANRYVANRY
$ 0.00312
+0.10%
-2.14%
-6.29%
$ 7.39M
$ 19.98M
693
WilderWorld
WilderWorldWILD
$ 0.01447
+0.55%
+4.74%
-2.02%
$ 7.29M
$ 4.24M
694
Haedal Protocol
Haedal ProtocolHAEDAL
$ 0.01688
-0.64%
+0.82%
+15.68%
$ 7.28M
$ 8.88M
695
Soil
SoilSOIL
$ 0.10191
+2.16%
-1.71%
+10.76%
$ 7.27M
$ 419.92K
696
Resistance Dog
Resistance DogREDO
$ 0.07329
-0.03%
-6.32%
-20.17%
$ 7.24M
$ 837.59K
697
Resolv
ResolvRESOLV
$ 0.01762
-0.22%
-1.17%
+11.22%
$ 7.21M
$ 4.82M
698
Fuel
FuelFUEL
$ 0.00086
-1.15%
+1.18%
+10.26%
$ 7.15M
$ 3.03M
699
$ 424.31
-0.25%
+1.29%
+8.79%
$ 7.13M
$ 130.06
700
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanTokenALPINE
$ 0.3284
-0.42%
-0.24%
+6.34%
$ 7.12M
$ 194.76K
701
$ 75.61
+1.08%
+1.25%
+8.96%
$ 6.95M
$ 782.59
702
Peercoin
PeercoinPPC
$ 0.2275
0.00%
-4.29%
+1.43%
$ 6.89M
$ 11.40K
703
$ 597.64
+0.15%
+0.43%
+1.60%
$ 6.86M
$ 95.73
704
FC Barcelona FT
FC Barcelona FTBAR
$ 0.2728
0.00%
-0.44%
+1.09%
$ 6.82M
$ 216.07K
705
Apu Apustaja
Apu ApustajaAPU
$ 0.00001993
+0.96%
+2.42%
-3.49%
$ 6.73M
$ 29.15M
706
$ 155.26
+0.65%
+0.67%
+4.93%
$ 6.72M
$ 384.30
707
Portal To Bitcoin
Portal To BitcoinPTB
$ 0.0009252
-2.90%
+9.73%
+16.50%
$ 6.69M
$ 99.09M
708
LUKSO
LUKSOLYX
$ 0.2194
+0.23%
-0.14%
+5.30%
$ 6.68M
$ 76.25K
709
Access Protocol
Access ProtocolACS
$ 0.0001295
+0.16%
+1.89%
+5.04%
$ 6.63M
$ 422.85M
710
$ 135.21
+0.38%
-1.34%
+16.74%
$ 6.60M
$ 503.49
711
MindNetwork FHE
MindNetwork FHEFHE
$ 0.02661
+1.65%
-5.27%
+11.09%
$ 6.58M
$ 13.44M
712
Bitlight Labs
Bitlight LabsLIGHT
$ 0.1537
-0.91%
-2.49%
+10.34%
$ 6.57M
$ 664.66K
713
Broccoli
BroccoliBROCCOLIF3B
$ 0.006685
-3.99%
-4.13%
+6.01%
$ 6.55M
$ 34.49M
714
StablR Euro
StablR EuroEURR
$ 0.5491
0.00%
0.00%
+3.29%
$ 6.53M
--
715
Nimiq
NimiqNIM
$ 0.000459
0.00%
+0.22%
-1.71%
$ 6.51M
$ 27.57M
716
READY
READYREADY
$ 0.0065
-0.18%
+6.99%
-5.42%
$ 6.50M
$ 2.22M
717
TARS Protocol
TARS ProtocolTAI
$ 0.007225
0.00%
-5.20%
-8.55%
$ 6.41M
$ 8.34M
718
NAVI Protocol
NAVI ProtocolNAVX
$ 0.007885
-0.61%
+2.39%
-6.10%
$ 6.37M
$ 7.26M
719
Quickswap
QuickswapQUICK
$ 0.008267
+0.31%
-1.29%
+4.63%
$ 6.30M
$ 7.16M
720
X Empire
X EmpireXEMPIRE
$ 0.000009263
-0.02%
-0.61%
-0.65%
$ 6.29M
$ 6.20B
721
OmiseGo
OmiseGoOMG
$ 0.04488
+0.16%
+0.34%
+1.17%
$ 6.29M
$ 1.30M
722
Puffer
PufferPUFFER
$ 0.013
0.00%
0.00%
+8.33%
$ 6.29M
$ 4.33M
723
MARBLEX
MARBLEXMBX
$ 0.02247
+0.13%
+0.94%
+0.49%
$ 6.27M
$ 2.52M
724
ELA
ELAELA
$ 0.2709
0.00%
+3.40%
+5.61%
$ 6.26M
$ 2.63K
725
Quilibrium
QuilibriumWQUIL
$ 0.00689
0.00%
+9.19%
+5.51%
$ 6.22M
$ 108.99K
726
PEP
PEPPEP
$ 0.0000623
0.00%
-2.74%
-9.60%
$ 6.21M
$ 21.66M
727
SAGA
SAGASAGA
$ 0.01531
+0.20%
-9.31%
+15.57%
$ 6.18M
$ 10.44M
728
Marlin POND
Marlin PONDPOND
$ 0.0007495
-0.01%
+1.19%
-1.85%
$ 6.16M
$ 79.25M
729
MANSORY
MANSORYMNSRY
$ 0.006803
0.00%
+0.32%
+1.28%
$ 6.12M
$ 1.98M
730
Layer3
Layer3L3
$ 0.004538
+10.94%
-2.91%
+12.94%
$ 6.03M
$ 14.28M
731
$ 148.77
+0.25%
+1.47%
+2.87%
$ 6.01M
$ 366.36
732
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan TokenPORTO
$ 0.4628
+0.22%
-1.49%
+3.05%
$ 6.01M
$ 120.71K
733
Delysium
DelysiumAGI
$ 0.002943
-0.14%
-5.63%
-4.35%
$ 5.91M
$ 17.62M
734
Autonolas
AutonolasOLAS
$ 0.02635
-0.08%
+0.15%
+3.86%
$ 5.89M
$ 2.37M
735
AUKI
AUKIAUKI
$ 0.004652
0.00%
+0.91%
+1.46%
$ 5.84M
$ 533.82K
736
Radio Caca
Radio CacaRACA
$ 0.00001419
-0.21%
0.00%
+0.85%
$ 5.84M
$ 3.99B
737
SquidGrow
SquidGrowSQGROW
$ 0.005846
-0.22%
-4.30%
+6.58%
$ 5.83M
$ 2.29M
738
Agoras
AgorasAGRS
$ 0.1946
0.00%
0.00%
-8.20%
$ 5.82M
$ 89.18K
739
Bitrise
BitriseBRISE
$ 0.00000001471
+0.34%
+1.52%
+0.48%
$ 5.80M
$ 3.75T
740
LimeWire
LimeWireLMWR
$ 0.012574
-1.09%
-0.73%
-2.53%
$ 5.74M
$ 4.39M
741
COQ INU
COQ INUCOQ
$ 0.00000008103
+0.99%
+2.19%
-1.32%
$ 5.65M
$ 692.81B
742
$ 228.97
+0.30%
+0.26%
+0.15%
$ 5.63M
$ 245.86
743
MAPO
MAPOMAPO
$ 0.0009013
-0.66%
-1.74%
-1.32%
$ 5.62M
$ 28.87M
744
pumpBTC
pumpBTCPUMPBTC
$ 0.011045
+0.16%
-0.37%
+11.51%
$ 5.58M
$ 5.71M
745
Supra
SupraSUPRA
$ 0.0001929
-0.47%
+0.84%
-3.67%
$ 5.56M
$ 328.38M
746
Kekius Maximus
Kekius MaximusKEKIUS
$ 0.00564
-0.63%
+1.59%
+31.08%
$ 5.56M
$ 15.10M
747
Minswap
MinswapMIN
$ 0.003192
-0.25%
-1.67%
-1.58%
$ 5.52M
$ 5.06M
748
SYMM
SYMMSYMM
$ 0.0327
0.00%
-3.48%
-3.48%
$ 5.50M
$ 199.63K
749
Realio
RealioRIO
$ 0.03415
-0.15%
+3.45%
-8.32%
$ 5.45M
$ 987.72K
750
Hemi
HemiHEMI
$ 0.005475
-1.48%
+0.71%
+19.84%
$ 5.40M
$ 22.41M
751
Paal AI
Paal AIPAAL
$ 0.005344
+0.07%
-5.26%
+0.81%
$ 5.34M
$ 11.41M
752
Upland
UplandSPARKLET
$ 0.01999
0.00%
0.00%
+0.40%
$ 5.34M
$ 2.74M
753
BugsCoin
BugsCoinBGSC
$ 0.0005759
-2.17%
-5.59%
-8.53%
$ 5.29M
$ 93.85M
754
Pitbull
PitbullPIT
$ 0.0000000001312
-0.15%
+1.23%
-3.67%
$ 5.27M
$ 415.90T
755
Andy
AndyANDYETH
$ 0.000005273
0.00%
-3.48%
-3.18%
$ 5.27M
$ 10.42B
756
Partisia Blockchain
Partisia BlockchainMPC
$ 0.01127
0.00%
-0.09%
-8.00%
$ 5.25M
$ 27.85K
757
ELYSIA
ELYSIAEL
$ 0.001069
0.00%
-0.83%
-1.66%
$ 5.23M
$ 326.49K
758
$ 134.67
+0.38%
-1.92%
+16.34%
$ 5.23M
$ 595.03
759
Alltoscan
AlltoscanATS
$ 0.0695
-0.17%
-1.05%
+7.41%
$ 5.22M
$ 4.94M
760
$ 1,192.86
+0.12%
+0.98%
+6.02%
$ 5.19M
$ 46.63
761
Alephium
AlephiumALPH
$ 0.03897
+0.10%
+0.60%
+4.83%
$ 5.15M
$ 1.79M
762
Phoenix
PhoenixPHNIX
$ 0.000009635
+0.58%
-4.59%
-6.35%
$ 5.10M
$ 6.40B
763
SmarDex
SmarDexSDEX
$ 0.000519
0.00%
-0.19%
-2.63%
$ 5.09M
$ 12.42M
764
Zircuit
ZircuitZRC
$ 0.0008607
-0.12%
-1.67%
-20.23%
$ 5.06M
$ 61.74M
765
Brickken
BrickkenBKN
$ 0.06237
-0.80%
+0.19%
-4.06%
$ 5.06M
$ 641.18K
766
Polkastarter
PolkastarterPOLS
$ 0.051
0.00%
+0.81%
-8.45%
$ 5.06M
$ 1.06M
767
LandWolf
LandWolfLWOLF
$ 0.000005603
+0.41%
-3.74%
+3.75%
$ 5.06M
$ 3.73B
768
Manchester City Fan
Manchester City FanCITY
$ 0.3715
+0.35%
-1.04%
+1.59%
$ 5.02M
$ 144.87K
769
Juventus
JuventusJUV
$ 0.3187
-0.16%
-0.38%
+2.41%
$ 4.97M
$ 177.41K
770
MORI COIN
MORI COINMORI
$ 0.006211
+0.55%
+7.86%
+12.11%
$ 4.96M
$ 11.83M
771
Hydranet
HydranetHDN
$ 0.02606
0.00%
-0.42%
-4.96%
$ 4.90M
$ 2.72M
772
ANyONe Protocol
ANyONe ProtocolANYONE
$ 0.0501
0.00%
-3.47%
-2.34%
$ 4.88M
$ 76.97K
773
Nomina
NominaNOM
$ 0.001683
+0.12%
-1.64%
+14.87%
$ 4.86M
$ 38.86M
774
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan TokenLAZIO
$ 0.3687
+0.05%
-0.24%
+6.16%
$ 4.86M
$ 146.75K
775
$ 0.00192
0.00%
-6.25%
-10.96%
$ 4.84M
$ 3.22M
776
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNEGUA
$ 0.03889
-1.54%
+9.20%
-16.86%
$ 4.81M
$ 28.22M
777
$ 99.01
+0.31%
-0.01%
+3.58%
$ 4.80M
$ 560.24
778
Pangolin
PangolinPNG
$ 0.0202
+0.95%
+0.70%
-1.99%
$ 4.74M
$ 2.90M
779
$ 1,229.94
+0.20%
+0.24%
-7.01%
$ 4.73M
$ 50.79
780
Polyhedra Network
Polyhedra NetworkZKJ
$ 0.006372
+1.00%
+0.51%
-0.55%
$ 4.68M
$ 8.96M
781
NetX
NetXNETX
$ 0.2012
0.00%
-0.45%
-8.34%
$ 4.65M
$ 257.41K
782
$ 601.43
+0.04%
+1.66%
+0.77%
$ 4.61M
$ 97.13
783
Mitosis
MitosisMITO
$ 0.02324
-0.04%
-3.16%
+7.13%
$ 4.57M
$ 2.19M
784
FAR Labs
FAR LabsFAR
$ 0.000959
0.00%
-6.53%
-20.12%
$ 4.57M
$ 3.40M
785
DAO Maker
DAO MakerDAO
$ 0.02127
+0.51%
-2.27%
+3.71%
$ 4.51M
$ 2.72M
786
Milady Meme Coin
Milady Meme CoinLADYS
$ 0.000000006029
+0.66%
-1.97%
-3.53%
$ 4.34M
$ 9.03T
787
Lingo
LingoLINGO
$ 0.00891
-0.03%
-0.46%
+1.43%
$ 4.34M
$ 6.48M
788
Lava Network
Lava NetworkLAVA
$ 0.01623
-0.06%
-1.80%
-0.67%
$ 4.33M
$ 3.33M
789
RHEA
RHEARHEA
$ 0.01106
-0.19%
-0.61%
-3.17%
$ 4.31M
$ 5.11M
790
FWOG
FWOGFWOG
$ 0.004388
+1.06%
+0.32%
+5.25%
$ 4.29M
$ 12.88M
791
ZEPHYR
ZEPHYRZEPH
$ 0.3868
-0.36%
-4.92%
-13.91%
$ 4.28M
$ 138.25K
792
New Kind of Network
New Kind of NetworkNKN
$ 0.005311
+0.04%
-0.23%
-1.70%
$ 4.26M
$ 10.80M
793
Sperax
SperaxSPA
$ 0.002075
-0.34%
-1.57%
+3.80%
$ 4.25M
$ 26.20M
794
PlatON
PlatONLAT
$ 0.0006075
-0.34%
-0.44%
-1.12%
$ 4.21M
$ 89.83M
795
$ 93.54
+0.20%
-0.53%
+3.14%
$ 4.20M
$ 587.56
796
Bluefin
BluefinBLUE
$ 0.00829
+0.51%
-2.14%
-1.73%
$ 4.15M
$ 6.47M
797
Scroll
ScrollSCR
$ 0.02179
+1.68%
+3.47%
+14.05%
$ 4.13M
$ 2.97M
798
DOGINME
DOGINMEDOGINME
$ 0.00006109
+0.07%
+1.70%
+0.68%
$ 4.13M
$ 944.06M
799
$ 55.74
+0.23%
+0.31%
+0.92%
$ 4.13M
$ 1.01K
800
$ 1.26
0.00%
+0.48%
-0.08%
$ 4.13M
$ 43.78K
801
$ 88.33
-0.34%
-0.17%
+0.74%
$ 4.03M
$ 641.79
802
Klever
KleverKLV
$ 0.0004529
+0.02%
+0.29%
+5.47%
$ 4.02M
$ 118.84M
803
HOPR Token
HOPR TokenHOPR
$ 0.01169
+2.17%
+2.26%
-5.99%
$ 4.02M
$ 4.57M
804
Hey Anon
Hey AnonANON
$ 0.2894
-0.31%
-3.37%
-5.52%
$ 4.01M
$ 193.06K
805
Sport.Fun
Sport.FunFUN
$ 0.02222
-0.58%
0.00%
+4.24%
$ 3.94M
$ 2.94M
806
Open Loot
Open LootOL
$ 0.004967
-0.16%
-1.08%
-7.61%
$ 3.94M
$ 11.51M
807
XMAQUINA
XMAQUINADEUS
$ 0.01956
+1.45%
+0.83%
-0.61%
$ 3.93M
$ 982.62K
808
$ 171.92
-0.07%
-0.20%
+18.54%
$ 3.91M
$ 337.79
809
Viction
VictionVIC
$ 0.0293
+6.81%
-0.49%
-35.35%
$ 3.86M
$ 2.53M
810
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$ 0.00383
0.00%
+3.23%
+3.23%
$ 3.82M
$ 533.18K
811
CRETA
CRETACRETA
$ 0.001287
+0.23%
+0.47%
-21.37%
$ 3.76M
$ 8.49M
812
Messier
MessierM87
$ 0.00000423
+0.24%
-1.40%
+1.44%
$ 3.74M
$ 7.71B
813
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan TokenACM
$ 0.2749
-0.15%
-0.80%
+3.00%
$ 3.74M
$ 195.96K
814
GROK
GROKGROK
$ 0.0005944
+0.37%
-0.44%
+4.82%
$ 3.74M
$ 92.57M
815
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan TokenAFC
$ 0.166
+0.30%
0.00%
-1.19%
$ 3.72M
$ 329.28K
816
$ 172.89
+0.27%
+1.92%
+12.65%
$ 3.70M
$ 330.88
817
Giant Mammoth
Giant MammothGMMT
$ 0.001751
+0.12%
-2.03%
-3.44%
$ 3.65M
$ 6.71M
818
Lofi
LofiLOFI
$ 0.003633
0.00%
+0.19%
-0.79%
$ 3.64M
$ 847.46K
819
Solv Protocol
Solv ProtocolSOLV
$ 0.002485
-2.39%
-5.36%
+5.09%
$ 3.64M
$ 33.16M
820
PussFi
PussFiPUSS
$ 0.004126
+0.05%
+0.15%
+0.34%
$ 3.63M
$ 11.29M
821
Marina Protocol
Marina ProtocolBAY
$ 0.018093
-0.51%
-1.26%
-0.48%
$ 3.60M
$ 3.23M
822
Trustswap
TrustswapTRUSTSWAP
$ 0.03571
+0.17%
-1.49%
+10.91%
$ 3.57M
$ 165.19K
823
SIX
SIXSIX
$ 0.00419
0.00%
-0.95%
-2.56%
$ 3.57M
$ 22.86M
824
SuiNS
SuiNSNS
$ 0.01186
+0.17%
+0.42%
+4.66%
$ 3.56M
$ 4.34M
825
$ 303.5
-0.25%
-1.04%
+1.08%
$ 3.52M
$ 171.24
826
PUNDIAI
PUNDIAIPUNDIAI
$ 0.4973
0.00%
-2.64%
-1.41%
$ 3.51M
$ 593.07
827
Neon EVM
Neon EVMNEON
$ 0.01464
-0.48%
-0.68%
-3.56%
$ 3.51M
$ 3.75M
828
PIBBLE
PIBBLEPIB
$ 0.0001179
0.00%
-1.09%
-12.08%
$ 3.50M
$ 145.73M
829
Harvest Finance
Harvest FinanceFARM
$ 5.174
-0.14%
-1.37%
+0.37%
$ 3.48M
$ 10.68K
830
$ 130.38
+0.27%
-0.86%
-0.25%
$ 3.48M
$ 444.86
831
Major
MajorMAJOR
$ 0.04144
-0.22%
-1.92%
+6.71%
$ 3.44M
$ 1.90M
832
Minutes Networ
Minutes NetworMNTX
$ 0.04358
+0.21%
-0.90%
-5.09%
$ 3.40M
$ 2.56M
833
$ 1,748.13
+0.02%
+0.22%
+4.87%
$ 3.39M
$ 32.36
834
$ 28.3
-0.04%
-0.07%
+7.32%
$ 3.37M
$ 1.96K
835
$ 0.01967
0.00%
-5.93%
-8.98%
$ 3.35M
$ 84.72K
836
$ 101.52
-0.31%
0.00%
-0.40%
$ 3.33M
$ 554.18
837
GamerCoin
GamerCoinGHX
$ 0.0051
+0.12%
+1.01%
+0.97%
$ 3.31M
$ 10.52M
838
Propchain
PropchainPROPC
$ 0.07583
-0.01%
-1.66%
+3.62%
$ 3.25M
$ 646.85K
839
Roam
RoamROAM
$ 0.009193
+0.26%
+4.45%
+11.61%
$ 3.24M
$ 4.28M
840
Destra Network
Destra NetworkDSYNC
$ 0.003286
+0.64%
-4.15%
-3.81%
$ 3.20M
$ 19.05M
841
Oraichain
OraichainORAI
$ 0.2282
-0.09%
-6.02%
-12.27%
$ 3.19M
$ 241.10K
842
BitShares
BitSharesBTS
$ 0.0010659
-0.12%
-1.73%
-0.58%
$ 3.19M
$ 75.07M
843
$ 78.38
+0.72%
+1.06%
+2.59%
$ 3.18M
$ 714.13
844
Star Atlas
Star AtlasATLAS
$ 0.000127
-1.55%
-0.78%
-3.05%
$ 3.16M
$ 10.82M
845
$ 240.67
-0.02%
+1.31%
+4.10%
$ 3.13M
$ 239.48
846
Rainbow
RainbowRNBW
$ 0.01484
-0.13%
+1.98%
+0.74%
$ 3.13M
$ 3.72M
847
NEXA
NEXANEXA
$ 0.0000005324
0.00%
-0.11%
+1.18%
$ 3.12M
$ 27.95B
848
Swell Network
Swell NetworkSWELL
$ 0.0006279
+0.13%
-1.24%
-0.66%
$ 3.12M
$ 85.70M
849
Hyperion
HyperionRION
$ 0.1641
-0.12%
-0.06%
+1.74%
$ 3.12M
$ 352.70K
850
$ 121.46
-0.53%
+0.04%
+4.31%
$ 3.08M
$ 449.82
851
Electra Protocol
Electra ProtocolXEP
$ 0.0001609
+0.61%
-3.19%
-10.15%
$ 3.02M
$ 352.94M
852
$ 357.5
+0.07%
-0.73%
+0.37%
$ 2.99M
$ 164.34
853
Gems
GemsGEMS
$ 0.004985
-0.08%
-4.12%
-4.45%
$ 2.98M
$ 17.07M
854
unstable coin
unstable coinUSDUC
$ 0.002925
0.00%
-6.74%
-12.47%
$ 2.96M
$ 19.02M
855
VOOI
VOOIVOOI
$ 0.009348
-1.31%
+10.69%
+28.51%
$ 2.95M
$ 5.95M
856
Dingocoin
DingocoinDINGO
$ 0.00002533
+0.75%
-0.82%
+6.14%
$ 2.92M
$ 264.44M
857
Altura
AlturaALU
$ 0.002904
+0.17%
-1.85%
+1.07%
$ 2.89M
$ 14.66M
858
ABBC Coin
ABBC CoinABBC
$ 0.003155
0.00%
-5.60%
-1.00%
$ 2.86M
$ 59.10K
859
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYRPYR
$ 0.06127
+1.34%
-0.48%
+4.96%
$ 2.85M
$ 1.01M
860
Avalon
AvalonAVL
$ 0.01753
-0.06%
-7.36%
+4.35%
$ 2.83M
$ 3.18M
861
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionTokenTET
$ 0.2792
-0.04%
-0.04%
+5.80%
$ 2.77M
$ 197.05K
862
PaLM AI
PaLM AIPALMAI
$ 0.0355
0.00%
+0.28%
+1.43%
$ 2.74M
$ 4.49K
863
$ 627.26
-0.05%
+0.78%
+10.57%
$ 2.73M
$ 93.25
864
Rayls
RaylsRLS
$ 0.001808
-1.09%
-4.54%
+7.74%
$ 2.72M
$ 31.26M
865
NATIX Network
NATIX NetworkNATIX
$ 0.00006672
0.00%
+0.89%
-6.76%
$ 2.71M
$ 132.75M
866
$ 367.98
-0.05%
+0.73%
+6.15%
$ 2.71M
$ 154.16
867
$ 148.36
+0.26%
-1.17%
-0.05%
$ 2.68M
$ 392.92
868
Goldfinch
GoldfinchGFI
$ 0.03028
-0.26%
-2.09%
-4.87%
$ 2.67M
$ 1.67M
869
Nakamoto Games
Nakamoto GamesNAKA
$ 0.02734
0.00%
+6.46%
+12.23%
$ 2.66M
$ 3.78M
870
GAIB
GAIBGAIB
$ 0.01296
0.00%
-1.44%
-20.45%
$ 2.66M
$ 4.05M
871
Gochujang Coin
Gochujang CoinGOCHU
$ 0.0000002379
+0.13%
+1.11%
+5.83%
$ 2.66M
$ 313.69B
872
Ancient8
Ancient8A8
$ 0.004823
-0.04%
+1.11%
+5.68%
$ 2.66M
$ 9.75M
873
InterMilanFanToken
InterMilanFanTokenINTER
$ 0.2135
+0.14%
-0.28%
+0.52%
$ 2.65M
$ 268.81K
874
$ 191.93
-0.05%
-0.52%
-2.17%
$ 2.64M
$ 284.64
875
Dimitra Token
Dimitra TokenDMTR
$ 0.005427
+0.06%
-8.91%
+7.83%
$ 2.64M
$ 12.05M
876
$ 279.85
-0.22%
+0.75%
+2.03%
$ 2.64M
$ 202.15
877
$ 48.45
+0.08%
+0.37%
-0.58%
$ 2.63M
$ 1.18K
878
daGama
daGamaDGMA
$ 0.02
+0.10%
-0.10%
-0.05%
$ 2.60M
$ 4.18M
879
MATH
MATHMATH
$ 0.02268
-0.26%
-0.44%
+0.40%
$ 2.59M
$ 2.46M
880
GME
GMEGME
$ 0.0003782
-0.76%
-0.55%
-7.27%
$ 2.59M
$ 148.02M
881
FEG Token
FEG TokenFEG
$ 0.00002995
0.00%
+1.01%
+4.24%
$ 2.59M
$ 1.24B
882
$ 0.0014624
+1.09%
+0.28%
+2.20%
$ 2.58M
$ 37.16M
883
Aleph Zero
Aleph ZeroAZERO
$ 0.009471
-0.58%
-5.59%
+4.50%
$ 2.53M
$ 5.92M
884
PeiPei
PeiPeiPEIPEI
$ 0.000000006005
0.00%
-1.36%
-5.42%
$ 2.52M
$ 307.21B
885
Wen
WenWEN
$ 0.000003411
-0.26%
-4.24%
-9.62%
$ 2.48M
$ 16.71B
886
PX
PXPX
$ 0.0127
0.00%
-1.55%
-3.79%
$ 2.48M
$ 224.24K
887
PIVX
PIVXPIVX
$ 0.0277
+0.24%
+1.48%
-20.69%
$ 2.47M
$ 2.65M
888
Alephim
AlephimALEPH
$ 0.00995
0.00%
+0.40%
+2.58%
$ 2.46M
$ 5.30M
889
DeLorean
DeLoreanDMC
$ 0.0003518
+0.11%
+1.47%
-4.78%
$ 2.43M
$ 160.04M
890
Bellscoin
BellscoinBELLS
$ 0.03872
0.00%
-7.61%
-5.95%
$ 2.38M
$ 24.34K
891
$ 119.53
+0.67%
+3.01%
-1.97%
$ 2.38M
$ 536.63
892
$ 86.42
+0.16%
+0.44%
+10.64%
$ 2.36M
$ 662.20
893
Zeus Network
Zeus NetworkZEUS
$ 0.002464
0.00%
-0.24%
+0.53%
$ 2.30M
$ 23.14M
894
Parcl
ParclPRCL
$ 0.00556
0.00%
-4.30%
-5.12%
$ 2.29M
$ 497.60K
895
Mysterium
MysteriumMYST
$ 0.11309
+0.37%
+3.65%
+26.46%
$ 2.26M
$ 381.39K
896
CEEK
CEEKCEEK
$ 0.002799
+0.21%
+0.72%
+0.57%
$ 2.26M
$ 19.79M
897
$ 112.77
-0.43%
-0.16%
+0.87%
$ 2.26M
$ 501.71
898
$ 143.84
-0.10%
-0.09%
+0.89%
$ 2.25M
$ 394.61
899
MINIMA
MINIMAMINIMA
$ 0.00406
0.00%
+0.50%
-9.98%
$ 2.25M
$ 15.89M
900
Forest Protocol
Forest ProtocolFOREST
$ 0.01961
-2.06%
+1.78%
-1.62%
$ 2.24M
$ 2.36M
901
BRN Metaverse
BRN MetaverseBRN
$ 0.07932
+0.54%
+1.30%
-4.00%
$ 2.23M
$ 661.64K
902
Niza
NizaNIZA
$ 0.001368
+1.71%
+2.70%
-3.66%
$ 2.21M
$ 201.25K
903
World of Dypians
World of DypiansWOD
$ 0.00418
-0.24%
-3.25%
-8.35%
$ 2.20M
$ 10.09M
904
League of Traders
League of TradersLOT
$ 0.005534
+0.20%
-0.65%
-4.70%
$ 2.18M
$ 12.28M
905
GAMESTOP
GAMESTOPGAMESTOP
$ 0.00000537
0.00%
+4.96%
-14.95%
$ 2.18M
$ 2.88B
906
$ 18.49
-0.70%
-1.50%
-6.26%
$ 2.15M
$ 3.00K
907
CreatorBid
CreatorBidBID
$ 0.005525
-0.23%
-0.49%
+1.36%
$ 2.13M
$ 10.08M
908
$ 105.79
+0.15%
+0.45%
+1.35%
$ 2.11M
$ 519.65
909
Coupon Assets
Coupon AssetsCA
$ 0.21587
0.00%
-0.04%
-0.54%
$ 2.09M
$ 393.70K
910
ELIZAOS
ELIZAOSELIZAOS
$ 0.0002214
+0.27%
-2.40%
-40.92%
$ 2.09M
$ 285.68M
911
Foxsy AI
Foxsy AIFOXSY
$ 0.0018289
+0.20%
+0.22%
-2.80%
$ 2.08M
$ 124.65M
912
Allo
AlloRWA
$ 0.001155
-0.17%
+0.79%
+4.71%
$ 2.08M
$ 45.83M
913
B-Lucky
B-LuckyLUCKY
$ 0.002089
-0.72%
-5.43%
-0.72%
$ 2.07M
$ 16.57M
914
Shido
ShidoSHIDO
$ 0.0001207
+0.17%
-0.08%
+14.84%
$ 2.06M
$ 449.95M
915
$ 1,140.91
+0.03%
+0.20%
+2.27%
$ 2.01M
$ 48.73
916
Reef
ReefREEF
$ 0.00005475
-0.02%
-7.79%
-3.15%
$ 2.01M
$ 1.10B
917
DOWGE
DOWGEDJI6930
$ 0.002022
+1.06%
+0.10%
-5.54%
$ 2.01M
$ 17.85M
918
$ 363.69
+0.01%
-0.53%
-0.28%
$ 2.00M
$ 151.45
919
Symbiosis
SymbiosisSIS
$ 0.02057
0.00%
+1.93%
-5.80%
$ 2.00M
$ 4.88M
920
Syscoin
SyscoinSYS
$ 0.00224
+0.13%
-1.80%
+24.60%
$ 2.00M
$ 25.50M
921
Nodle
NodleNODL
$ 0.0003276
0.00%
-0.82%
-3.19%
$ 1.99M
$ 20.59M
922
Highstreet
HighstreetHIGH
$ 0.02091
-0.82%
-5.10%
-8.39%
$ 1.99M
$ 2.57M
923
$ 330.98
+0.05%
+1.18%
+5.60%
$ 1.99M
$ 175.05
924
MarsDAO
MarsDAOMDAO
$ 0.026161
+4.43%
+37.41%
+55.21%
$ 1.98M
$ 197.53K
925
OCTA
OCTAOCTA
$ 0.04885
-0.37%
-0.67%
-19.24%
$ 1.95M
$ 1.40M
926
STAT
STATSTAT
$ 0.02168
-0.09%
-0.14%
-4.58%
$ 1.93M
$ 4.35M
927
Laqira Protocol
Laqira ProtocolLQR
$ 0.021763
-0.20%
-6.63%
+13.49%
$ 1.93M
$ 1.10M
928
PinLink
PinLinkPIN
$ 0.02167
+1.35%
-1.54%
+1.16%
$ 1.92M
$ 2.72M
929
Myro
MyroMYRO
$ 0.002007
-0.59%
+2.64%
+3.54%
$ 1.91M
$ 29.43M
930
$ 315.01
-0.03%
+0.85%
+3.29%
$ 1.89M
$ 239.27
931
Asteroid
AsteroidASTEROID1
$ 0.001905
+0.05%
+24.57%
+12.87%
$ 1.89M
$ 35.54M
932
swarm
swarmBZZ
$ 0.0355
0.00%
-11.29%
-13.03%
$ 1.87M
$ 1.49M
933
TokenFi
TokenFiTOKEN
$ 0.001851
-0.16%
-2.91%
+3.15%
$ 1.84M
$ 31.98M
934
XSwap
XSwapXSWAP
$ 0.0061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.82M
$ 199.82K
935
Numbers Protocol
Numbers ProtocolNUM
$ 0.002036
-0.05%
-6.69%
-13.36%
$ 1.81M
$ 29.66M
936
$ 373.44
+0.10%
+0.42%
+1.11%
$ 1.80M
$ 149.75
937
Streamflow
StreamflowSTREAM
$ 0.007412
+0.04%
+0.76%
-2.94%
$ 1.79M
$ 7.40M
938
Axiome
AxiomeAXM
$ 0.00181
0.00%
+2.87%
-6.28%
$ 1.78M
$ 10.56M
939
Humans.ai
Humans.aiHEART
$ 0.0002274
+0.22%
+8.35%
+5.33%
$ 1.77M
$ 308.15M
940
Moodeng on Eth
Moodeng on EthMOODENGETH
$ 0.000004378
+0.49%
+2.53%
-5.50%
$ 1.77M
$ 13.69B
941
$ 1,060.71
-0.02%
-0.50%
+1.42%
$ 1.76M
$ 50.26
942
Coinweb
CoinwebCWEB
$ 0.0007139
-0.03%
-1.31%
-0.13%
$ 1.75M
$ 81.16M
943
Vexanium
VexaniumVEX
$ 0.002377
+0.04%
+0.85%
+2.15%
$ 1.74M
$ 15.53M
944
TROLL
TROLLTROLL
$ 0.000000001812
-0.22%
+5.59%
+8.05%
$ 1.74M
$ 35.59T
945
AIDOGE
AIDOGEAIDOGE
$ 0.000000000009963
+0.09%
-1.40%
+0.61%
$ 1.74M
$ 5,591.76T
946
Trac Network
Trac NetworkTNK
$ 0.11421
-3.22%
-15.19%
+2.41%
$ 1.72M
$ 581.40K
947
Holdstation
HoldstationHOLDSTATION
$ 0.2135
0.00%
-0.88%
-0.09%
$ 1.69M
$ 63.07K
948
$ 32.05
+0.96%
-1.03%
+7.71%
$ 1.69M
$ 1.84K
949
AllianceBlock Nexera
AllianceBlock NexeraNXRA
$ 0.001598
0.00%
+2.43%
-0.62%
$ 1.68M
$ 149.37K
950
Nobody Sausage
Nobody SausageNOBODY
$ 0.001778
+0.51%
+3.55%
-19.82%
$ 1.67M
$ 33.13M
951
Propbase
PropbasePROPS
$ 0.003358
+0.06%
+0.99%
-4.52%
$ 1.64M
$ 63.47M
952
TRWA
TRWATRWA
$ 0.0002338
+0.17%
-0.76%
+7.14%
$ 1.64M
$ 201.31M
953
$ 499.97
-0.21%
+0.25%
+2.45%
$ 1.62M
$ 110.88
954
RocketX exchange
RocketX exchangeRVF
$ 0.01948
+0.10%
+1.04%
+3.07%
$ 1.61M
$ 394.25K
955
$ 41.62
+2.11%
-1.11%
+3.42%
$ 1.61M
$ 1.37K
956
OneFootball Credits
OneFootball CreditsOFC
$ 0.010019
+0.77%
-1.72%
-3.14%
$ 1.60M
$ 8.18M
957
$ 162.25
-0.31%
+0.36%
+5.57%
$ 1.59M
$ 344.81
958
iMe Lab
iMe LabLIME
$ 0.00211
0.00%
-0.71%
+4.63%
$ 1.59M
$ 5.36M
959
Xterio
XterioXTER
$ 0.008094
-0.93%
-0.35%
+1.14%
$ 1.58M
$ 6.96M
960
Theoriq
TheoriqTHQ
$ 0.01015
0.00%
-4.35%
+6.64%
$ 1.56M
$ 5.16M
961
$ 176.6
+0.03%
+0.06%
+15.31%
$ 1.56M
$ 312.76
962
Polytrade
PolytradeTRADE
$ 0.03727
+0.16%
-1.03%
+3.99%
$ 1.55M
$ 1.65M
963
DAR Open Network
DAR Open NetworkD
$ 0.002141
+0.15%
+7.76%
+7.81%
$ 1.54M
$ 35.45M
964
Argentine Football
Argentine FootballARG
$ 0.08107
+0.25%
-0.57%
-4.09%
$ 1.52M
$ 687.33K
965
Tales X
Tales XX
$ 0.008677
+3.44%
+105.07%
+206.76%
$ 1.51M
$ 13.30M
966
$ 108.47
-0.63%
+1.06%
-0.73%
$ 1.49M
$ 507.80
967
Astroon
AstroonAST
$ 0.00235
0.00%
-0.34%
-3.29%
$ 1.44M
$ 40.16M
968
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin67
$ 0.001453
-0.14%
-3.22%
-4.88%
$ 1.44M
$ 39.82M
969
ChainSwap
ChainSwapCSWAP
$ 0.00156
0.00%
+0.45%
+9.17%
$ 1.44M
$ 423.00K
970
$ 414.9
0.00%
+0.32%
-2.59%
$ 1.43M
$ 132.98
971
$ 231.88
+0.41%
-1.71%
-0.44%
$ 1.42M
$ 232.86
972
Donotfomoew
DonotfomoewMOEW
$ 0.0002306
-0.69%
-0.56%
-6.53%
$ 1.42M
$ 171.06M
973
$ 59.27
+1.26%
+5.48%
+2.62%
$ 1.40M
$ 1.04K
974
SwissCheese
SwissCheeseSWCH
$ 0.03156
+0.25%
+0.06%
-3.98%
$ 1.38M
$ 1.35M
975
OpenVPP
OpenVPPOVPP
$ 0.001697
-0.06%
+7.39%
-13.04%
$ 1.38M
$ 155.32M
976
Ctomorrow Platform
Ctomorrow PlatformCTP
$ 0.0008364
-0.01%
+0.13%
+0.35%
$ 1.36M
$ 64.99M
977
OVR
OVROVR
$ 0.02671
+0.30%
+2.41%
+6.71%
$ 1.36M
$ 2.33M
978
LBRY Credits
LBRY CreditsLBC
$ 0.002071
0.00%
-2.82%
+1.62%
$ 1.35M
$ 57.31K
979
$ 42.83
+0.14%
-0.12%
-0.83%
$ 1.35M
$ 1.28K
980
$ 266.68
-0.24%
+0.31%
+5.91%
$ 1.35M
$ 210.20
981
Handshake
HandshakeHNS
$ 0.00199
0.00%
+7.74%
+25.79%
$ 1.35M
$ 45.69K
982
$ 34.23
+0.12%
+2.25%
+0.35%
$ 1.35M
$ 1.64K
983
$ 1,043.1
+0.08%
-0.92%
+0.78%
$ 1.34M
$ 53.11
984
EVDC Network
EVDC NetworkEVDC
$ 0.00002103
0.00%
-1.81%
-3.16%
$ 1.34M
$ 2.12B
985
$ 88.29
+0.42%
+0.60%
-1.02%
$ 1.34M
$ 673.35
986
BEAM
BEAMBEAM
$ 0.008853
-0.88%
-2.95%
+1.76%
$ 1.33M
$ 103.16K
987
LinqAI
LinqAILNQ
$ 0.003743
-4.28%
-8.32%
-17.51%
$ 1.33M
$ 10.74M
988
$ 108.41
-0.07%
-0.27%
-3.01%
$ 1.31M
$ 511.62
989
$ 565.07
+0.06%
-1.15%
-2.15%
$ 1.29M
$ 96.62
990
Napoli Fan Token
Napoli Fan TokenNAP
$ 0.2184
+0.92%
+0.73%
-13.31%
$ 1.27M
$ 254.01K
991
Sudeng
SudengHIPPO
$ 0.000127
-0.63%
-2.71%
+5.19%
$ 1.26M
$ 434.96M
992
$ 18.79
-0.05%
+0.05%
+8.94%
$ 1.25M
$ 3.06K
993
GemHUB
GemHUBGHUB
$ 0.002488
+0.16%
-0.84%
-2.02%
$ 1.24M
$ 28.62M
994
XFI
XFIXFI
$ 0.01723
+0.28%
+3.22%
+49.91%
$ 1.24M
$ 964.86K
995
BlackFort
BlackFortBXN
$ 0.0002758
0.00%
+0.15%
-3.36%
$ 1.24M
$ 189.38M
996
AstraAI
AstraAIASTRAAI
$ 0.1238
-1.57%
-2.07%
-11.09%
$ 1.24M
$ 163.63K
997
My Lovely Planet
My Lovely PlanetMLC
$ 0.01153
-0.17%
-3.85%
+2.68%
$ 1.21M
$ 1.12M
998
$ 939.75
+0.08%
+0.05%
-2.45%
$ 1.21M
$ 59.30
999
$ 192.17
-0.04%
-1.65%
+3.38%
$ 1.19M
$ 281.61
1000
$ 9.018
+0.20%
-0.80%
+7.58%
$ 1.19M
$ 5.95K
1001
The White Whale
The White WhaleWHITEWHALE
$ 0.001183
0.00%
-2.55%
-4.21%
$ 1.18M
$ 2.07M
1002
HAI
HAIHAI
$ 0.001405
-0.07%
-0.35%
-0.64%
$ 1.17M
$ 16.59M
1003
XDB CHAIN
XDB CHAINXDB
$ 0.0000681
0.00%
+5.91%
+6.74%
$ 1.17M
$ 24.01M
1004
HAROLD
HAROLDHAROLD
$ 0.001472
+0.20%
-0.94%
+1.58%
$ 1.16M
$ 6.03M
1005
Real Briefly
Real BrieflyREALTOKEN
$ 0.001736
+1.77%
+3.60%
-12.02%
$ 1.15M
$ 7.07M
1006
HyperGPT
HyperGPTHGPT
$ 0.0012299
+0.04%
+0.42%
+8.54%
$ 1.14M
$ 96.76M
1007
Storm Trade
Storm TradeSTORM
$ 0.004422
+0.23%
-0.65%
-4.38%
$ 1.14M
$ 17.86M
1008
$ 0.001866
-0.11%
-1.48%
-4.27%
$ 1.13M
$ 60.20M
1009
XL1
XL1XL1
$ 0.0001961
+0.31%
+8.77%
+15.29%
$ 1.12M
$ 53.30M
1010
Welf
WelfWELF
$ 0.0884
+0.34%
+0.68%
+4.86%
$ 1.12M
$ 649.63K
1011
New XAI gork
New XAI gorkGORK
$ 0.0011051
-0.32%
+0.06%
+3.13%
$ 1.12M
$ 53.15M
1012
Nietzschean Penguin
Nietzschean PenguinPENGUIN
$ 0.0011095
+0.38%
+9.15%
+4.88%
$ 1.11M
$ 64.09M
1013
XELIS
XELISXEL
$ 0.204
0.00%
+1.00%
-6.48%
$ 1.10M
$ 24.21K
1014
MAGA
MAGAMAGATRUMP
$ 0.02492
+0.08%
+1.18%
-1.97%
$ 1.10M
$ 2.17M
1015
Dtec
DtecDTEC
$ 0.006313
0.00%
+3.14%
+7.00%
$ 1.09M
$ 10.47M
1016
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeamPOR
$ 0.08391
+0.21%
-1.54%
+3.44%
$ 1.09M
$ 698.88K
1017
3ULL
3ULL3ULL
$ 0.00006877
+8.95%
+14.38%
+13.53%
$ 1.08M
$ 169.10M
1018
Prosper
ProsperPROSPER
$ 0.02105
+0.10%
+0.33%
-0.57%
$ 1.08M
$ 2.29M
1019
$ 111.61
-0.27%
+1.39%
+1.65%
$ 1.08M
$ 485.13
1020
Areon Network
Areon NetworkAREA
$ 0.00906
0.00%
-1.63%
-0.66%
$ 1.07M
$ 33.05K
1021
OORT
OORTOORT
$ 0.001447
-0.07%
+7.87%
+3.95%
$ 1.07M
$ 41.87M
1022
$ 80.81
+0.22%
+1.40%
+4.47%
$ 1.06M
$ 666.57
1023
ShareToken
ShareTokenSHR
$ 0.0003049
0.00%
-3.70%
+14.10%
$ 1.04M
$ 29.95M
1024
NuNet
NuNetNTX
$ 0.002057
+0.19%
-0.29%
+8.09%
$ 1.04M
$ 26.17M
1025
Swarm Markets
Swarm MarketsSMT
$ 0.0112
0.00%
-4.27%
-6.67%
$ 1.03M
$ 4.44M
1026
Cypherium
CypheriumCPH
$ 0.002677
+0.19%
+3.48%
-7.43%
$ 1.03M
$ 19.94M
1027
Cellframe
CellframeCELL
$ 0.03549
+0.03%
-4.46%
+0.48%
$ 1.02M
$ 2.08M
1028
$ 177.71
-0.13%
-0.67%
+2.98%
$ 1.01M
$ 299.15
1029
RWA Inc.
RWA Inc.RWAINC
$ 0.002063
0.00%
-9.04%
-12.06%
$ 1.01M
$ 4.80M
1030
$ 165.22
+0.03%
-0.91%
+1.32%
$ 1.01M
$ 372.21
1031
$ 33.02
-0.06%
-0.88%
-12.36%
$ 1.00M
$ 1.64K
1032
TOP Network
TOP NetworkTOP
$ 0.0000695
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.00M
$ 576.32M
1033
$ 272.82
-0.55%
-0.38%
+2.31%
$ 997.49K
$ 205.96
1034
Scallop
ScallopSCA
$ 0.0062
0.00%
-3.13%
-15.07%
$ 995.04K
$ 312.65K
1035
SOLVEX
SOLVEXSOLVEX
$ 0.02
0.00%
+2.04%
+5.82%
$ 990.63K
$ 294.46K
1036
Saros
SarosSAROS
$ 0.000299
-0.03%
-3.09%
+2.30%
$ 987.65K
$ 199.91M
1037
HELLO
HELLOHELLO
$ 0.0013274
-0.02%
0.00%
+1.68%
$ 971.03K
$ 75.61M
1038
$ 346
-0.08%
-0.12%
-0.15%
$ 959.30K
$ 159.56
1039
Reality Metaverse
Reality MetaverseRMV
$ 0.00379
+0.26%
-0.26%
+64.50%
$ 949.59K
$ 6.63M
1040
$ 154.2
+0.78%
+2.90%
+30.64%
$ 944.67K
$ 366.82
1041
$ 747.66
+0.04%
+0.51%
+1.50%
$ 931.77K
$ 75.58
1042
$ 105.43
+0.85%
+0.54%
+6.62%
$ 925.70K
$ 534.09
1043
V Systems
V SystemsVSYS
$ 0.0002493
-0.12%
-0.28%
-0.24%
$ 923.72K
$ 164.89M
1044
$ 48.48
-0.06%
+0.12%
+14.60%
$ 923.40K
$ 1.14K
1045
$ 20.78
+1.36%
+1.75%
+3.36%
$ 917.81K
$ 2.64K
1046
Verasity
VerasityVRA
$ 0.000009815
-1.99%
+2.80%
+8.32%
$ 914.39K
$ 6.29B
1047
$ 439.19
+0.11%
+1.17%
+0.60%
$ 913.96K
$ 128.40
1048
$ 0.001414
0.00%
-2.88%
-9.13%
$ 908.48K
$ 25.73M
1049
Radiant
RadiantRXD
$ 0.000048
0.00%
+5.56%
-13.64%
$ 906.31K
$ 921.36M
1050
Energi
EnergiNRG
$ 0.00881
0.00%
-0.11%
-0.11%
$ 905.86K
$ 1.12M
1051
HTR
HTRHTR
$ 0.001732
+0.06%
+6.54%
-9.73%
$ 890.21K
$ 48.79M
1052
XRP Healthcare
XRP HealthcareXRPH
$ 0.01258
-0.16%
+1.79%
+7.28%
$ 885.27K
$ 1.36M
1053
Vita Inu
Vita InuVINU
$ 0.0000000009772
-1.64%
+0.21%
-2.34%
$ 885.27K
$ 68.81T
1054
$ 546.34
+0.26%
0.00%
+6.91%
$ 880.86K
$ 102.70
1055
BANX Network
BANX NetworkBXE
$ 0.002905
-1.62%
-0.27%
+16.42%
$ 878.70K
$ 3.40M
1056
$ 72.04
-0.12%
-0.43%
+11.52%
$ 875.12K
$ 771.79
1057
GOAT Network
GOAT NetworkGOATED
$ 0.00817
+0.73%
+7.23%
-7.61%
$ 858.89K
$ 7.53M
1058
$ 75.01
+0.30%
-0.04%
+3.27%
$ 858.58K
$ 777.42
1059
Blocksquare Token
Blocksquare TokenBST
$ 0.0134
+0.15%
-0.59%
-2.12%
$ 824.37K
$ 1.91M
1060
Matrix AI Network
Matrix AI NetworkMAN
$ 0.00169
0.00%
+3.05%
+1.81%
$ 807.28K
$ 877.82K
1061
PointPay
PointPayPXP
$ 0.02657
+0.08%
-0.04%
+5.26%
$ 798.00K
$ 6.54M
1062
VAIOT
VAIOTVAI
$ 0.00202
0.00%
-0.99%
-3.83%
$ 797.17K
$ 1.59M
1063
$ 329.15
+0.12%
-0.50%
+3.28%
$ 790.09K
$ 163.49
1064
NODE
NODENODE
$ 0.005911
+0.02%
+0.07%
-1.96%
$ 788.21K
$ 9.61M
1065
$ 398.64
-0.10%
+0.61%
+7.95%
$ 781.40K
$ 134.23
1066
xMoney
xMoneyXMN
$ 0.00077
0.00%
+1.30%
-14.29%
$ 780.44K
$ 20.62M
1067
Sentio
SentioST
$ 0.01396
-0.36%
+0.58%
-6.89%
$ 780.08K
$ 4.40M
1068
Rebel Cars
Rebel CarsRC
$ 0.00377
0.00%
+21.85%
+98.42%
$ 777.96K
$ 2.38M
1069
$ 1,801
+0.01%
+2.36%
-3.09%
$ 773.76K
$ 28.78
1070
Baanx
BaanxBXX
$ 0.003118
0.00%
+3.45%
+3.21%
$ 770.82K
$ 228.39K
1071
Warden
WardenWARD
$ 0.00305
+0.03%
-2.56%
+2.80%
$ 761.97K
$ 27.92M
1072
$ 288.7
+0.14%
-0.20%
+6.64%
$ 756.80K
$ 188.06
1073
$ 143.43
+1.86%
-0.22%
+18.27%
$ 746.49K
$ 439.96
1074
OGPU
OGPUOGPU
$ 0.038
0.00%
-7.99%
-9.95%
$ 746.29K
$ 929.33K
1075
Xeleb Protocol
Xeleb ProtocolXCX
$ 0.0069867
+9.86%
+104.27%
+148.18%
$ 742.48K
$ 28.77M
1076
NodeAI
NodeAIGPU
$ 0.007556
-0.29%
+0.39%
+7.84%
$ 739.54K
$ 7.22M
1077
Shiro Neko
Shiro NekoSHIRO
$ 0.0000000011134
+0.63%
-0.76%
-4.35%
$ 733.33K
$ 48.73T
1078
Dione Protocol
Dione ProtocolDIONE
$ 0.00005905
0.00%
+1.92%
-19.22%
$ 733.08K
$ 13.76M
1079
Piggycell
PiggycellPIGGY
$ 0.01692
0.00%
-0.88%
-1.91%
$ 718.03K
$ 1.16M
1080
Pepe 2.0
Pepe 2.0PEPE2
$ 0.000000001536
-0.85%
+5.47%
+0.73%
$ 714.29K
$ 37.09T
1081
Particl
ParticlPART
$ 0.0452
+1.11%
+2.71%
-37.12%
$ 709.69K
$ 100.04K
1082
Arowana
ArowanaARW
$ 0.03057
+1.15%
-0.97%
-48.56%
$ 703.36K
$ 58.47K
1083
$ 44.27
+0.09%
+0.16%
+11.06%
$ 698.73K
$ 1.22K
1084
GraphLinq
GraphLinqGLQ
$ 0.002021
+0.15%
-0.44%
+0.54%
$ 694.62K
$ 25.70M
1085
Mochi
MochiMOCHI
$ 0.00000073
0.00%
-0.12%
+5.16%
$ 684.47K
$ 53.22M
1086
MEZO
MEZOMEZO
$ 0.007876
-0.23%
+3.38%
-1.09%
$ 678.45K
$ 7.74M
1087
Ethervista
EthervistaVISTA
$ 0.7261
-0.14%
+1.12%
+1.48%
$ 675.48K
$ 76.87K
1088
$ 446.98
+0.05%
-1.69%
+2.83%
$ 673.69K
$ 123.55
1089
Hive Intelligence
Hive IntelligenceHINT
$ 0.0014124
-0.03%
+0.08%
+0.34%
$ 650.00K
$ 49.45M
1090
Whitebridge Network
Whitebridge NetworkWBAI
$ 0.00152
+0.07%
-0.07%
+5.78%
$ 645.81K
$ 36.49M
1091
Artrade
ArtradeATR
$ 0.0004939
+0.49%
-1.12%
-6.52%
$ 625.39K
$ 53.39M
1092
Pepe Unchained
Pepe UnchainedPEPU
$ 0.00005935
+0.03%
-5.24%
-7.78%
$ 624.23K
$ 980.70M
1093
Fuse Network
Fuse NetworkFUSE
$ 0.002821
+0.14%
+0.57%
-1.23%
$ 620.29K
$ 20.82M
1094
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUPLOBO
$ 0.00003504
-2.50%
+12.09%
+21.12%
$ 613.35K
$ 234.51M
1095
Portuma
PortumaPORTUMA
$ 0.0001593
-0.37%
-4.88%
-17.16%
$ 611.99K
$ 1.05B
1096
Matchain
MatchainMAT
$ 0.03681
0.00%
-2.78%
-4.20%
$ 598.33K
$ 1.52M
1097
Clore AI
Clore AICLORE
$ 0.0009447
+0.13%
+8.67%
+29.48%
$ 597.57K
$ 64.00M
1098
MCNCOIN
MCNCOINMCN
$ 0.0495
+1.85%
-1.00%
-10.47%
$ 595.20K
$ 5.13M
1099
ARC
ARCARC
$ 0.000575
-2.38%
+1.41%
+1.41%
$ 592.25K
$ 473.42K
1100
Optimus
OptimusOPTIMUS
$ 0.00622
0.00%
+3.67%
-11.52%
$ 591.12K
$ 33.00K
1101
Rubic
RubicRBC
$ 0.003566
0.00%
+0.31%
+2.94%
$ 589.90K
$ 8.01M
1102
Katana Inu
Katana InuKATA
$ 0.00001578
-0.13%
-1.68%
-0.94%
$ 587.83K
$ 1.05B
1103
Bitcoin Bam
Bitcoin BamBTCBAM
$ 0.05587
+0.02%
+0.50%
+1.86%
$ 574.26K
$ 510.69K
1104
GT Protocol
GT ProtocolGTAI
$ 0.008193
-0.01%
+0.43%
-10.07%
$ 563.66K
$ 6.63M
1105
Neurai
NeuraiXNA
$ 0.00003265
+0.37%
+1.89%
+1.23%
$ 561.18K
$ 357.32M
1106
Bifrost
BifrostBNC
$ 0.014979
-0.26%
+0.59%
+11.45%
$ 560.48K
$ 2.11M
1107
$ 493.96
+0.06%
-0.35%
+1.14%
$ 549.59K
$ 113.38
1108
$ 274
-0.11%
+1.82%
-0.99%
$ 545.24K
$ 215.43
1109
U2U Network
U2U NetworkU2U
$ 0.0003587
+3.36%
-4.17%
+20.24%
$ 544.02K
$ 222.56M
1110
DevvE
DevvEDEVVE
$ 0.005579
+1.70%
-8.00%
+6.02%
$ 537.10K
$ 9.69M
1111
Asentum
AsentumASE
$ 0.00179
+0.85%
-4.48%
0.00%
$ 529.84K
$ 26.57M
1112
BABB
BABBBAX
$ 0.000006249
+0.30%
-4.25%
+3.22%
$ 523.41K
$ 9.25B
1113
Fluence
FluenceFLT
$ 0.0017254
-0.13%
-7.98%
+30.46%
$ 497.46K
$ 68.88M
1114
Chirp
ChirpCHIRP
$ 0.00469
+1.62%
+0.43%
+7.17%
$ 488.97K
$ 4.26M
1115
$ 13.509
-0.53%
+4.78%
+39.33%
$ 483.13K
$ 4.22K
1116
Coral Protocol
Coral ProtocolCORAL
$ 0.00005547
-0.11%
+0.38%
+1.21%
$ 472.41K
$ 46.45M
1117
DeFi
DeFiDEFI
$ 0.0001284
+0.08%
+0.71%
-4.69%
$ 464.51K
$ 195.16M
1118
$ 20.619
0.00%
-0.82%
-3.81%
$ 458.70K
$ 2.68K
1119
$ 9.927
+0.16%
+3.13%
-1.35%
$ 457.98K
$ 5.70K
1120
AI Avatar
AI AvatarSGT
$ 0.0453
0.00%
0.00%
+1.34%
$ 455.40K
$ 2.05M
1121
EPNS
EPNSPUSH
$ 0.004941
0.00%
-4.74%
-6.56%
$ 446.04K
$ 10.54M
1122
JetTon Game
JetTon GameJETTON
$ 0.02195
0.00%
-0.90%
+0.41%
$ 441.45K
$ 2.32M
1123
Creo Engine
Creo EngineCREO
$ 0.0006374
-0.13%
-0.22%
+4.94%
$ 438.68K
$ 48.60M
1124
QORPO
QORPOQORPO
$ 0.000708
-0.43%
-3.84%
-3.04%
$ 438.08K
$ 47.73M
1125
XELS
XELSXELS
$ 0.020223
0.00%
-1.25%
-0.65%
$ 424.68K
$ 1.11M
1126
EstateX
EstateXESX
$ 0.000445
-0.22%
-26.57%
+98.66%
$ 422.25K
$ 10.31M
1127
SwarmNode.ai
SwarmNode.aiSNAI
$ 0.0004166
+0.07%
+5.63%
+5.39%
$ 422.10K
$ 136.46M
1128
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan TokenEFC
$ 0.05317
+0.43%
+0.15%
+1.59%
$ 413.12K
$ 1.05M
1129
AS Monaco
AS MonacoASM
$ 0.06352
+0.06%
+0.16%
+1.34%
$ 406.79K
$ 873.79K
1130
MILLI
MILLIMILLI
$ 0.000001525
+0.26%
-0.46%
+0.86%
$ 400.81K
$ 16.72B
1131
Bazaars
BazaarsBZR
$ 63.585
+0.36%
+0.55%
+3.69%
$ 396.18K
$ 2.36K
1132
$ 0.00613
0.00%
+0.33%
-1.92%
$ 393.54K
$ 4.84M
1133
Acala Token
Acala TokenACA
$ 0.0003338
-2.29%
+11.92%
+12.75%
$ 388.85K
$ 197.53M
1134
Vertus
VertusVERT
$ 0.000729
+0.04%
+0.61%
+1.60%
$ 384.28K
$ 24.59M
1135
Luckycoin
LuckycoinLKY
$ 0.01954
-0.30%
+0.35%
-16.01%
$ 382.75K
$ 18.70K
1136
$ 52.06
+0.02%
+0.39%
+15.66%
$ 375.52K
$ 1.09K
1137
$ 19.4
+0.36%
+0.41%
-0.51%
$ 370.82K
$ 2.96K
1138
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan TokenMENGO
$ 0.02075
+0.24%
-2.33%
+11.20%
$ 370.54K
$ 2.48M
1139
$ 6.326
-0.06%
+0.30%
+3.98%
$ 367.23K
$ 8.65K
1140
$ 10.05
+0.10%
-0.10%
-13.78%
$ 364.49K
$ 5.29K
1141
Phoenic
PhoenicPNIC
$ 0.001415
+0.14%
+1.43%
-22.71%
$ 360.18K
$ 91.05M
1142
Factor
FactorFACT
$ 0.2947
0.00%
+0.74%
-39.17%
$ 352.96K
$ 4.30K
1143
Dynex
DynexDNX
$ 0.003275
0.00%
-3.78%
-21.59%
$ 349.59K
$ 4.55M
1144
BlackCardCoin
BlackCardCoinBCCOIN
$ 0.03471
-0.32%
-1.50%
+1.02%
$ 347.30K
$ 1.75M
1145
Artyfact
ArtyfactARTY
$ 0.01787
-0.95%
+6.76%
+18.17%
$ 344.61K
$ 3.24M
1146
myDid
myDidSYL
$ 0.0000429
-0.05%
+3.26%
+12.38%
$ 333.17K
$ 479.02M
1147
Mobox
MoboxMBOX
$ 0.000598
+0.18%
-4.65%
-13.52%
$ 330.96K
$ 99.45M
1148
Shardeum
ShardeumSHM
$ 0.0000254
0.00%
+0.39%
-37.80%
$ 329.07K
$ 943.38M
1149
Sensay
SensaySNSY
$ 0.00006092
+0.56%
-0.03%
+3.65%
$ 317.97K
$ 3.35B
1150
Rabi
RabiRABI
$ 0.0005157
+0.23%
+0.51%
+2.45%
$ 314.72K
$ 45.14M
1151
Sauber FT
Sauber FTSAUBER
$ 0.1092
+0.09%
-0.18%
+0.46%
$ 313.27K
$ 508.30K
1152
NFPrompt
NFPromptNFP
$ 0.0005411
-3.24%
-3.92%
-4.04%
$ 312.91K
$ 108.04M
1153
$ 153.59
+0.27%
-0.55%
-2.12%
$ 305.70K
$ 364.70
1154
Carnomaly
CarnomalyCARR
$ 0.0001738
0.00%
+9.03%
+12.06%
$ 304.15K
$ 20.51M
1155
Biometric Financial
Biometric FinancialBIOFI
$ 0.0000774
-0.13%
-2.27%
-1.02%
$ 302.97K
$ 663.37M
1156
$ 17.88
-0.39%
-0.17%
+11.55%
$ 302.22K
$ 2.94K
1157
Humanode
HumanodeHMND
$ 0.001314
+0.23%
-2.37%
-10.92%
$ 299.53K
$ 29.98M
1158
$ 23.11
+0.13%
-0.51%
-7.08%
$ 299.47K
$ 2.30K
1159
XRADERS
XRADERSXR
$ 0.004483
0.00%
-0.07%
-3.36%
$ 298.40K
$ 4.16M
1160
CUDIS
CUDISCUDIS
$ 0.001204
+0.08%
+0.17%
-0.99%
$ 298.24K
$ 45.54M
1161
PLEARN
PLEARNPLN
$ 0.00352
0.00%
-1.45%
-8.82%
$ 293.48K
$ 22.89M
1162
SENSORIUM
SENSORIUMSENSO
$ 0.003999
-0.17%
-0.20%
-3.33%
$ 281.22K
$ 9.13M
1163
Unizen
UnizenZCX
$ 0.0003944
+4.76%
-23.69%
-25.01%
$ 267.60K
$ 131.44M
1164
Atlas Navi
Atlas NaviNAVI
$ 0.001653
+0.24%
-0.30%
-6.36%
$ 266.82K
$ 13.80M
1165
Aipocalypto
AipocalyptoAIPO
$ 0.001879
-0.27%
-18.30%
+30.49%
$ 262.12K
$ 5.45M
1166
$ 125.26
+0.34%
-0.95%
+7.68%
$ 258.48K
$ 452.99
1167
ORBOFI
ORBOFIOBI
$ 0.00018
0.00%
0.00%
-10.04%
$ 258.11K
$ 570.94K
1168
$ 18.83
-0.21%
+0.86%
0.00%
$ 244.57K
$ 2.93K
1169
TENUP
TENUPTUP
$ 0.00229
0.00%
+2.23%
-8.40%
$ 241.30K
$ 809.77K
1170
Tajir Tech Hub
Tajir Tech HubTJRM
$ 0.0003733
+0.40%
+2.27%
+32.09%
$ 240.76K
$ 123.50M
1171
Cosplay Token
Cosplay TokenCOT
$ 0.000564
+0.89%
-1.90%
-1.56%
$ 224.00K
$ 12.33M
1172
FREEdom Coin
FREEdom CoinFREEDOM
$ 0.00000002078
0.00%
+6.60%
+36.14%
$ 218.26K
$ 7.96B
1173
SOON
SOONMRSOON
$ 0.000003232
0.00%
-3.38%
-0.46%
$ 212.73K
$ 16.77B
1174
$ 189.78
-0.02%
-0.39%
+2.21%
$ 212.20K
$ 303.55
1175
$ 55.95
+0.02%
+1.77%
+5.50%
$ 204.53K
$ 1.02K
1176
Alvara Protocol
Alvara ProtocolALVA
$ 0.00168
0.00%
-14.14%
-37.04%
$ 194.55K
$ 7.89M
1177
CYBRO
CYBROCYBRO
$ 0.001394
-0.07%
-0.78%
-2.18%
$ 184.43K
$ 11.52M
1178
Sekuya
SekuyaSKYA
$ 0.0003216
-0.31%
-6.75%
+22.69%
$ 179.27K
$ 19.88M
1179
Choise.com
Choise.comCHO
$ 0.0003274
-0.27%
+0.49%
-8.63%
$ 170.97K
$ 51.64M
1180
$ 816.43
-0.05%
+0.10%
-3.04%
$ 170.41K
$ 71.02
1181
Taraxa Coin
Taraxa CoinTARA
$ 0.00002475
-0.24%
-8.42%
-8.89%
$ 150.87K
$ 2.05B
1182
Fruits
FruitsFRTS
$ 0.000007135
+0.28%
+0.99%
+13.86%
$ 150.61K
$ 10.27B
1183
enfineo
enfineoENF
$ 0.003654
-0.03%
-2.37%
+6.80%
$ 148.71K
$ 7.69M
1184
Eclipse
EclipseES
$ 0.001128
-1.15%
-5.98%
-12.26%
$ 148.04K
$ 47.26M
1185
Azuro
AzuroAZUR
$ 0.000735
-0.08%
-1.30%
-6.75%
$ 147.35K
$ 17.44M
1186
Bull
BullBULL
$ 0.0001454
+0.34%
-4.25%
-30.29%
$ 146.39K
$ 371.03M
1187
$ 541.27
-0.06%
-0.24%
+3.73%
$ 145.57K
$ 101.59
1188
LETSTOP
LETSTOPSTOP
$ 0.001861
-0.48%
+0.05%
+0.70%
$ 140.74K
$ 9.70M
1189
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FTSCCP
$ 0.0197
+4.68%
-1.49%
+1.38%
$ 139.21K
$ 2.84M
1190
$ 140.99
+0.02%
-0.39%
-9.78%
$ 137.70K
$ 389.19
1191
PLAYZAP
PLAYZAPPZP
$ 0.001143
+0.45%
+12.03%
+16.19%
$ 125.39K
$ 26.35M
1192
$ 667.36
+0.05%
-0.76%
-2.02%
$ 122.31K
$ 84.93
1193
AME Chain
AME ChainAME
$ 0.0002367
+0.34%
-1.09%
+2.78%
$ 118.40K
$ 258.69M
1194
Paysenger
PaysengerEGO
$ 0.0005884
+0.15%
-2.65%
-22.34%
$ 118.00K
$ 91.28M
1195
Coldstack
ColdstackCLS
$ 0.005013
+0.08%
-6.68%
-8.75%
$ 116.30K
$ 4.43M
1196
Octo Gaming
Octo GamingOTK
$ 0.0002361
0.00%
+29.02%
+6.78%
$ 115.58K
$ 25.09M
1197
$ 1,993.85
+0.02%
+0.15%
+8.51%
$ 110.52K
$ 27.79
1198
Medieval Empires
Medieval EmpiresMEE
$ 0.0001953
+0.10%
-1.11%
+1.03%
$ 109.25K
$ 43.71M
1199
Leeds United FC
Leeds United FCLUFC
$ 0.02151
+0.85%
-1.38%
+14.40%
$ 108.32K
$ 2.47M
1200
$ 220.9
+0.15%
-0.79%
-2.05%
$ 107.39K
$ 276.48
1201
Sharpe AI
Sharpe AISAI
$ 0.0009096
0.00%
+1.24%
-1.90%
$ 101.03K
$ 47.46M
1202
Kaizen Finance
Kaizen FinanceKZEN
$ 0.0002346
-0.04%
-0.30%
+0.04%
$ 100.54K
$ 26.37M
1203
OpenxAI Network
OpenxAI NetworkOPENX
$ 0.01003
0.00%
-0.60%
-14.07%
$ 100.23K
$ 2.39M
1204
$ 16.57
+2.75%
+3.96%
+25.47%
$ 100.09K
$ 3.57K
1205
Zero1 Labs
Zero1 LabsDEAI
$ 0.0009925
+0.34%
-3.62%
+5.04%
$ 90.95K
$ 54.14M
1206
$ 312.33
-0.29%
-0.09%
+6.35%
$ 80.97K
$ 172.53
1207
Crystal Palace FT
Crystal Palace FTCPFC
$ 0.02428
-0.04%
-2.37%
+16.79%
$ 80.39K
$ 2.20M
1208
$ 852.79
-0.04%
-0.27%
+1.51%
$ 79.77K
$ 64.16
1209
$ 69.46
+0.12%
-0.51%
+7.10%
$ 76.96K
$ 802.86
1210
$ 16.03
0.00%
+0.06%
+3.35%
$ 72.61K
$ 3.35K
1211
Zelwin
ZelwinZLW
$ 0.000993
0.00%
+1.43%
-2.64%
$ 71.97K
$ 6.67M
1212
$ 4.127
-1.78%
-2.13%
-18.60%
$ 71.89K
$ 12.93K
1213
$ 222.16
-0.07%
+0.31%
+2.43%
$ 70.72K
$ 253.19
1214
Overlay Protocol
Overlay ProtocolOVL
$ 0.006319
-0.47%
-4.02%
-5.73%
$ 69.01K
$ 12.22M
1215
$ 48.36
+0.67%
+0.60%
-0.06%
$ 65.07K
$ 1.15K
1216
$ 382.39
-0.08%
-0.09%
+1.73%
$ 63.75K
$ 144.25
1217
$ 561.95
-1.57%
+0.26%
+21.64%
$ 61.64K
$ 97.01
1218
$ 852.93
+0.06%
+0.11%
+6.12%
$ 61.49K
$ 68.97
1219
Wicrypt
WicryptWNT
$ 0.0022149
+0.01%
-0.02%
+0.05%
$ 59.09K
$ 10.34M
1220
EYWA
EYWAEYWA
$ 0.0005789
0.00%
+67.22%
+59.26%
$ 57.84K
$ 1.30M
1221
$ 20.75
+1.73%
-0.28%
-7.63%
$ 52.54K
$ 2.56K
1222
COMAI
COMAICOMAI
$ 0.00072
0.00%
-5.26%
+10.77%
$ 51.24K
$ 29.73K
1223
Spain National Fan
Spain National FanSNFT
$ 0.002011
-2.04%
+0.10%
-7.55%
$ 46.29K
$ 27.00M
1224
MASS
MASSMASS
$ 0.0004648
-0.04%
-1.34%
+13.84%
$ 45.56K
$ 119.06M
1225
$ 51.17
+0.41%
+0.35%
+1.00%
$ 44.71K
$ 1.04K
1226
$ 3.243
-0.03%
0.00%
+12.76%
$ 44.67K
$ 16.63K
1227
$ 200.96
-0.28%
-0.36%
+8.50%
$ 41.09K
$ 298.88
1228
$ 410.79
-0.14%
0.00%
+8.38%
$ 40.73K
$ 135.55
1229
$ 5.519
+0.29%
-1.44%
+14.39%
$ 39.42K
$ 10.26K
1230
$ 331.95
-0.15%
-0.36%
-0.05%
$ 37.77K
$ 164.38
1231
$ 2.224
-0.09%
+1.23%
+5.75%
$ 36.51K
$ 26.65K
1232
Brazil National Fan
Brazil National FanBFT
$ 0.0012635
-0.28%
+0.74%
-5.99%
$ 36.43K
$ 44.82M
1233
Hivello
HivelloHVLO
$ 0.00003258
+0.37%
-0.58%
+0.03%
$ 35.47K
$ 595.50M
1234
$ 129.09
-0.03%
-0.26%
-0.02%
$ 33.95K
$ 443.29
1235
Units.Network
Units.NetworkUNIT0
$ 0.005943
-0.03%
-0.17%
-10.54%
$ 30.36K
$ 1.55M
1236
CRTAI NETWORK
CRTAI NETWORKCRTAI
$ 0.0000835
0.00%
0.00%
0.00%
$ 29.47K
$ 1.27M
1237
$ 250.29
-0.08%
-1.19%
+0.01%
$ 28.42K
$ 223.00
1238
$ 178.99
-0.29%
-0.54%
+1.92%
$ 28.25K
$ 307.52
1239
$ 25.84
+0.19%
-0.43%
-3.49%
$ 26.74K
$ 2.09K
1240
$ 8.01
-0.25%
-0.37%
+30.51%
$ 24.39K
$ 6.89K
1241
$ 20.43
0.00%
+0.94%
-6.59%
$ 23.91K
$ 2.80K
1242
$ 117.34
+0.34%
-1.45%
-1.94%
$ 22.85K
$ 482.81
1243
$ 230.77
+0.06%
-0.05%
+1.68%
$ 21.77K
$ 231.05
1244
$ 50.49
+0.16%
+0.76%
+1.20%
$ 17.86K
$ 1.09K
1245
$ 64.23
-0.40%
+0.09%
+2.58%
$ 17.05K
$ 865.66
1246
Dexlab
DexlabXLAB
$ 0.00000004618
-0.26%
-6.66%
+0.19%
$ 16.42K
$ 1.18T
1247
$ 14.12
0.00%
+0.07%
-5.17%
$ 15.72K
$ 4.01K
1248
$ 392.52
+0.03%
+0.11%
+7.58%
$ 13.70K
$ 144.24
1249
$ 587.16
-0.16%
+0.31%
+2.06%
$ 13.69K
$ 91.63
1250
$ 294.4
-0.02%
-0.09%
+0.94%
$ 13.55K
$ 188.40
1251
$ 249.58
-0.10%
-0.97%
+1.22%
$ 12.54K
$ 221.57
1252
$ 569.74
-0.01%
+0.84%
+3.41%
$ 9.91K
$ 100.55
1253
$ 15.9
-0.06%
-0.19%
+0.57%
$ 8.80K
$ 3.45K
1254
$ 502.13
-0.20%
+0.07%
+5.23%
$ 7.66K
$ 110.34
1255
$ 97.01
+0.10%
+0.32%
+4.24%
$ 7.41K
$ 612.92
1256
$ 260.32
+0.39%
-1.33%
-0.20%
$ 5.86K
$ 210.31
1257
$ 24.43
+0.41%
-0.20%
+1.24%
$ 5.74K
$ 2.20K
1258
$ 168.05
-0.12%
-0.10%
+2.21%
$ 5.38K
$ 316.79
1259
$ 222.34
-0.11%
-0.26%
+2.28%
$ 4.81K
$ 248.28
1260
$ 352.83
+0.18%
-0.67%
+7.70%
$ 4.72K
$ 161.22
1261
$ 158.1
+0.04%
-0.01%
+5.69%
$ 3.11K
$ 375.64
1262
$ 113.9
-0.32%
-0.25%
+19.75%
$ 2.14K
$ 508.29
1263
$ 136.17
+0.42%
+0.81%
+2.03%
$ 1.80K
$ 413.32
1264
$ 130.06
-0.61%
-0.53%
+9.44%
$ 1.73K
$ 433.16
1265
$ 16.51
-0.24%
+0.79%
+1.04%
$ 1.30K
$ 3.43K
1266
$ 96.51
-0.76%
-1.38%
+7.68%
$ 1.29K
$ 569.93
1267
$ 775.76
+0.07%
-0.63%
+1.67%
$ 979.56
$ 74.11
1268
$ 347.49
+0.02%
+0.95%
+8.82%
$ 896.75
$ 163.19
1269
$ 484.89
+0.05%
+0.62%
+6.32%
$ 260.35
$ 119.96
1270
Nexus
NexusNEX
$ 0.000001519
-6.50%
+11.90%
+9.68%
--
$ 83.05B
1271
CarFi
CarFiCARFI
$ 0.6017
0.00%
+0.10%
+0.08%
--
$ 83.28K
1272
Tatsu
TatsuTATSU
$ 0.597
+0.17%
+2.74%
+8.09%
--
$ 3.16K
1273
Grvt
GrvtGRVT
$ 0.3675
-2.85%
+16.75%
+25.74%
--
$ 1.29M
1274
UNC
UNCUNC
$ 0.0004744
+0.02%
-3.41%
-6.04%
--
$ 131.04M
1275
o1.exchange
o1.exchangeO
$ 0.4716
+0.04%
+1.59%
-6.20%
--
$ 136.66K
1276
$ 62.63
-0.45%
-0.11%
-4.37%
--
$ 911.45
1277
NEET
NEETNEET
$ 0.02115
+0.14%
-2.14%
+22.13%
--
$ 2.70M
1278
KlipAI
KlipAIKLIP
$ 0.002544
+0.43%
-13.71%
-27.31%
--
$ 19.32M
1279
Dexsport
DexsportDESU
$ 0.014172
-0.21%
+0.48%
-0.87%
--
$ 572.42K
1280
Vidaio
VidaioSN85
$ 1.098
0.00%
-9.01%
+8.11%
--
$ 6.10K
1281
xx network
xx networkXX
$ 0.00317
0.00%
-9.43%
-9.69%
--
$ 8.01M
1282
$ 29.87
+1.40%
-0.74%
--
--
$ 1.93K
1283
Cattoverse
CattoverseCS
$ 0.000106
0.00%
-8.51%
+6.17%
--
$ 5.97M
1284
$ 167.35
-0.04%
-0.05%
+10.99%
--
$ 339.46
1285
TICS
TICSTICS
$ 0.01894
+1.06%
+0.96%
-0.21%
--
$ 6.70M
1286
$ 19.4
+0.57%
+5.64%
+3.84%
--
$ 3.14K
1287
$ 0.00908
0.00%
0.00%
+0.33%
--
--
1288
Mixin
MixinXIN
$ 51.4
+0.45%
+0.88%
+2.70%
--
$ 46.12
1289
STONK
STONKSTONK
$ 0.008387
+2.51%
+34.61%
+220.85%
--
$ 15.96M
1290
Stability World AI
Stability World AIAIW
$ 0.000351
0.00%
-0.03%
+34.69%
--
$ 27.26M
1291
Ready to Fight
Ready to FightRTF
$ 0.003012
-0.13%
-0.03%
-2.81%
--
$ 5.17M
1292
LiveArt
LiveArtART
$ 0.0002338
-1.32%
+23.58%
+13.86%
--
$ 290.64M
1293
Nexum
NexumNEXM
$ 0.004183
0.00%
+10.49%
+3.76%
--
$ 803.20K
1294
Medifakt
MedifaktFAKT
$ 0.0005456
+0.02%
+0.26%
-1.76%
--
$ 24.14M
1295
BUTTCOIN
BUTTCOINBUTTCOIN
$ 0.010816
+3.35%
-1.06%
-19.62%
--
$ 5.20M
1296
QBX
QBXQBX
$ 0.0009141
-0.69%
+0.56%
-17.77%
--
$ 12.60M
1297
Goldfish Gold
Goldfish GoldGGBR
$ 4.354
-0.05%
-0.41%
+6.86%
--
$ 14.00K
1298
MarsCoin
MarsCoinMARSCOIN
$ 0.06077
-2.71%
-5.85%
+105.20%
--
$ 2.87M
1299
XEFFY
XEFFYXEF
$ 0.0066098
-4.78%
-0.90%
+0.78%
--
$ 26.55M
1300
TOFU Story
TOFU StoryTOFU
$ 0.000355
+2.98%
-40.64%
-67.90%
--
$ 204.34M
1301
SedraCoin
SedraCoinSDR
$ 0.0000057
0.00%
+13.64%
+15.81%
--
$ 23.01M
1302
USD.AI
USD.AICHIP
$ 0.02209
+0.18%
-3.98%
-9.32%
--
$ 3.71M
1303
Naoris Protocol
Naoris ProtocolNAORIS
$ 0.03143
-1.01%
-7.50%
-5.99%
--
$ 5.82M
1304
Shiba Inu Treat
Shiba Inu TreatTREAT
$ 0.0001914
0.00%
-1.85%
-10.27%
--
$ 304.36M
1305
Red Horse
Red HorseRH
$ 0.005238
-0.40%
-1.56%
-44.83%
--
$ 10.16M
1306
Songbird
SongbirdSGB
$ 0.0010601
-0.01%
+5.75%
+5.55%
--
$ 59.80M
1307
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2IMT
$ 0.0004364
-1.38%
-4.98%
-21.16%
--
$ 122.93M
1308
NEXST
NEXSTNXT
$ 0.09321
0.00%
-0.25%
-7.54%
--
$ 3.15K
1309
Collector Crypt
Collector CryptCARDS
$ 0.13185
+0.14%
-2.53%
-17.66%
--
$ 520.42K
1310
TonCapy
TonCapyTCAPY
$ 0.000000275
0.00%
-1.14%
-4.97%
--
$ 64.43B
1311
$ 91.52
+0.98%
+0.07%
+5.29%
--
$ 624.46
1312
gitlawb
gitlawbGITLAWB
$ 0.00002111
+0.29%
-8.87%
-16.09%
--
$ 2.59B
1313
Boyz N The Hood
Boyz N The HoodBOYZ
$ 0.000309
-4.56%
-85.08%
-93.87%
--
$ 175.94M
1314
ATLA
ATLAATLA
$ 150.7356
+0.26%
+0.15%
-0.39%
--
$ 3.20K
1315
MXN
MXNMXN
$ 0.05598
-0.48%
-0.07%
+0.60%
--
$ 1.07M
1316
Pons
PonsPONS
$ 0.040942
-1.14%
+30.38%
+41.98%
--
$ 4.55M
1317
DIN
DINDIN
$ 0.004283
-0.07%
-0.65%
+12.36%
--
$ 1.90M
1318
GRAM Ecosystem
GRAM EcosystemGRAMPUS
$ 0.0004672
-0.11%
+0.54%
-7.86%
--
$ 9.58M
1319
Capybobo
CapyboboPYBOBO
$ 0.000744
-0.47%
-0.12%
-1.08%
--
$ 69.31M
1320
KET
KETKET
$ 0.005399
-6.59%
+28.92%
-19.49%
--
$ 19.11M
1321
TENDIES
TENDIESTENDIES
$ 0.02311
-2.05%
+16.79%
+10.54%
--
$ 3.58M
1322
$ 909.22
-0.12%
+0.17%
+12.18%
--
$ 63.84
1323
QAIT
QAITQAIT
$ 0.003583
-1.54%
+0.51%
-17.95%
--
$ 3.83M
1324
$ 455.26
-0.05%
+0.14%
+4.80%
--
$ 120.17
1325
Mame Inu
Mame InuMAME
$ 0.00525
+0.36%
-4.65%
+2.02%
--
$ 11.83M
1326
Brevis
BrevisBREV
$ 0.07185
+0.06%
-1.07%
+1.77%
--
$ 782.27K
1327
MOVA
MOVAMOVA
$ 0.3602
-1.34%
-11.37%
-13.52%
--
$ 1.62K
1328
Moongate
MoongateMGT
$ 0.00046037
-0.44%
+0.15%
-4.22%
--
$ 26.75M
1329
Pieverse
PieversePIEVERSE
$ 0.7886
+0.20%
-1.05%
+8.28%
--
$ 90.36K
1330
Janction
JanctionJCT
$ 0.003646
-0.66%
-9.01%
+1.04%
--
$ 23.59M
1331
The Bull
The BullBULLCOIN
$ 0.004872
-1.42%
+4.93%
-32.68%
--
$ 16.71M
1332
Stupid Faces
Stupid FacesUPID
$ 0.0989
-4.62%
-15.46%
--
--
$ 20.57M
1333
ProximaX
ProximaXXPX
$ 0.00009936
+0.95%
-15.75%
+9.15%
--
$ 503.35M
1334
mETHProtocol
mETHProtocolCOOK
$ 0.00247
-0.08%
+0.04%
+1.36%
--
$ 22.15M
1335
Ai Xovia
Ai XoviaAIX
$ 0.451387
+1.36%
+9.40%
+24.34%
--
$ 1.63M
1336
$ 227.24
-0.21%
+0.29%
+3.00%
--
$ 255.02
1337
$ 102.39
+0.70%
+0.49%
--
--
$ 551.81
1338
Anvil
AnvilANVL
$ 0.0008407
+0.37%
+5.63%
+56.79%
--
$ 91.71M
1339
DDMTOWN
DDMTOWNDDMT
$ 0.08174
+0.15%
+0.40%
-0.94%
--
$ 3.60M
1340
Minto
MintoBTCMT
$ 0.6537
+0.06%
-0.02%
-0.21%
--
$ 74.50K
1341
frong
frongFRONG
$ 0.006018
-6.45%
+2.78%
+10.51%
--
$ 29.99M
1342
Arrow
ArrowARROW
$ 0.2172
+2.31%
-5.19%
-29.51%
--
$ 356.43K
1343
Roboton
RobotonDCT
$ 0.005848
-0.10%
-0.03%
+0.02%
--
$ 4.49M
1344
PermawebDAO
PermawebDAOPERM
$ 0.0001
0.00%
+9.89%
+7.53%
--
$ 10.32M
1345
MongolNFT
MongolNFTMNFT
$ 0.000017435
+0.79%
+0.64%
+2.45%
--
$ 1.70B
1346
CKUSDT
CKUSDTCKUSDT
$ 0.9998
-0.01%
0.00%
-0.02%
--
$ 55.05K
1347
Paladeum
PaladeumPLB
$ 0.3511
+0.37%
-18.14%
-20.76%
--
$ 742.69K
1348
FUSD
FUSDFUSD
$ 1.0001
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 114.78K
1349
The White Bull
The White BullLEVI
$ 0.0003986
+0.40%
+9.69%
+9.15%
--
$ 148.46M
1350
$ 9.47
-0.11%
+0.11%
-0.11%
--
$ 6.13K
1351
$ 253.3
+0.07%
-1.08%
+11.83%
--
$ 220.69
1352
The Index
The IndexINDEX
$ 0.011562
-0.55%
-9.80%
+37.14%
--
$ 6.45M
1353
$ 390.17
+0.18%
+3.28%
+30.21%
--
$ 150.73
1354
MicroVisionChain
MicroVisionChainSPACEMVC
$ 0.013987
+1.18%
-5.19%
-14.91%
--
$ 3.17M
1355
BRL
BRLBRL
$ 0.1957
+0.05%
+0.10%
-0.20%
--
$ 640.52K
1356
Overtake
OvertakeTAKE
$ 0.06294
+7.16%
-9.24%
+71.78%
--
$ 2.97M
1357
$ 50.52
+0.04%
-0.69%
-2.83%
--
$ 1.15K
1358
Fefer
FeferFEFER
$ 0.002349
-1.56%
-7.02%
-22.50%
--
$ 31.37M
1359
ADLUNAM INC
ADLUNAM INCLUNAM
$ 0.00022376
+0.19%
+1.64%
-10.06%
--
$ 44.61M
1360
Meteora
MeteoraMET
$ 0.1609
+0.49%
-1.51%
+1.12%
--
$ 503.41K
1361
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$ 0.003375
+11.74%
+49.91%
+54.56%
--
$ 36.18M
1362
$ 85.88
-0.57%
+0.98%
+18.08%
--
$ 665.78
1363
SQUID MEME
SQUID MEMEGAME
$ 20.3961
+0.64%
+1.10%
-2.67%
--
$ 785.61
1364
YachtingVerse
YachtingVerseYACHT
$ 0.010246
+0.23%
+0.40%
-0.80%
--
$ 1.17M
1365
Data Ownership
Data OwnershipDOP2
$ 0.0006015
+0.25%
+0.48%
-8.27%
--
$ 238.56M
1366
Tradoor
TradoorTRADOOR
$ 0.6083
-1.71%
-7.67%
+5.87%
--
$ 162.51K
1367
WhiteBIT Token
WhiteBIT TokenWBT
$ 56.31
+0.01%
+0.74%
+1.80%
--
$ 975.42
1368
Avalaunch
AvalaunchXAVA
$ 0.1945
-0.05%
+1.14%
-2.70%
--
$ 288.87K
1369
YOM
YOMYOM
$ 0.10857
-0.01%
+0.12%
+6.10%
--
$ 555.41K
1370
Bitcastle
BitcastleBCE
$ 0.11655
+0.27%
+0.44%
-0.94%
--
$ 433.43K
1371
BELUGA
BELUGABELUGA
$ 91.8673
+0.27%
+1.38%
+3.38%
--
$ 301.23
1372
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AIXRPHAI
$ 0.00558
-1.94%
-2.10%
+41.16%
--
$ 4.12M
1373
The Top Floor Boss
The Top Floor BossTJR
$ 0.0001287
-0.61%
-1.75%
-18.91%
--
$ 402.57M
1374
Turtle
TurtleTURTLE
$ 0.04568
-0.17%
-2.56%
+9.96%
--
$ 1.60M
1375
Enso
EnsoENSO
$ 0.9935
+0.11%
-2.49%
+12.62%
--
$ 66.43K
1376
Changer
ChangerCNG
$ 0.0043
0.00%
0.00%
+0.23%
--
$ 1.61M
1377
STOC
STOCSTOC
$ 0.5696
-0.05%
+0.02%
+7.02%
--
$ 19.57K
1378
c0mpute
c0mputeZERO
$ 0.002676
+0.47%
-4.15%
-8.79%
--
$ 19.71M
1379
FluidTokens
FluidTokensFLDT
$ 0.04548
+0.27%
-0.66%
-0.18%
--
$ 622.60K
1380
Waltonchain Autonomy
Waltonchain AutonomyWTA
$ 0.00013224
0.00%
0.00%
-2.41%
--
--
1381
NSGP Governance
NSGP GovernanceNSG
$ 0.008563
-0.48%
-0.39%
+12.73%
--
$ 740.05K
1382
Cupsey
CupseyCUPSEY
$ 0.01361
-0.13%
+19.39%
+58.07%
--
$ 5.13M
1383
SN64
SN64SN64
$ 17.61
0.00%
-3.67%
+8.57%
--
$ 501.00
1384
Crepe
CrepeCREPE1
$ 0.000010999
+0.42%
+1.60%
+0.14%
--
$ 4.88B
1385
TRIA
TRIATRIA
$ 0.00835
+0.25%
+0.87%
-3.21%
--
$ 6.93M
1386
$ 139.18
-0.23%
-1.33%
+12.72%
--
$ 402.34
1387
$ 40.69
-0.67%
-0.32%
-12.54%
--
$ 1.36K
1388
Ice Open Network
Ice Open NetworkION
$ 0.000091
+10.98%
+54.24%
+37.88%
--
$ 273.94M
1389
Verified Emeralds
Verified EmeraldsVEREM
$ 6.99
+0.14%
+61.66%
+188.07%
--
$ 8.48K
1390
EUR
EUREUR
$ 1.1562
+0.02%
+0.01%
+0.34%
--
$ 228.35K
1391
OKAMI Project
OKAMI ProjectOKM
$ 0.000006723
-0.01%
-1.32%
-3.24%
--
$ 8.27B
1392
STABLE
STABLESTABLE
$ 0.032184
+0.10%
-1.51%
+3.36%
--
$ 2.35M
1393
$ 189.26
+0.19%
-1.44%
-13.50%
--
$ 297.16
1394
Blum
BlumBLUM
$ 0.001637
+0.80%
-2.44%
-3.08%
--
$ 34.38M
1395
KiteAI
KiteAIKITEAI
$ 0.00000006061
-0.20%
-0.05%
-0.95%
--
$ 139.36B
1396
Wodo Gaming
Wodo GamingXWGT
$ 0.011287
+0.24%
-0.94%
+0.50%
--
$ 758.97K
1397
Divo
DivoDVO
$ 0.004818
+0.26%
+0.36%
+3.44%
--
$ 8.28M
1398
TOYOW
TOYOWTTN
$ 0.06785
+0.06%
-0.33%
+1.80%
--
$ 4.49M
1399
SN51
SN51SN51
$ 14.94
0.00%
-2.35%
+17.45%
--
$ 369.01
1400
DPIN
DPINDPN
$ 2.18
0.00%
-0.59%
+1.11%
--
$ 9.51
1401
Laika
LaikaLAIKAL2
$ 0.02714
0.00%
+1.12%
+2.07%
--
$ 272.77K
1402
Ergosum
ErgosumFAVE
$ 0.0392
0.00%
-1.75%
-16.19%
--
$ 15.71K
1403
A Hunters Dream
A Hunters DreamCAW
$ 0.00000002526
+0.08%
-3.10%
-4.01%
--
$ 3.17T
1404
Pharos
PharosPROS
$ 0.3964
+1.40%
+1.14%
-1.46%
--
$ 14.04K
1405
WOLFTON
WOLFTONWOLFTON
$ 0.0004199
+0.50%
+1.75%
+24.66%
--
$ 43.73M
1406
$ 139.99
+0.04%
+4.77%
+19.89%
--
$ 411.00
1407
StorX Network
StorX NetworkSRX
$ 0.05155
0.00%
-0.50%
-0.79%
--
$ 111.90K
1408
Akita
AkitaAKITA
$ 0.009269
0.00%
-1.03%
-0.08%
--
$ 303.73K
1409
three.ws
three.wsTHREE
$ 0.0016
+0.96%
-7.42%
-5.88%
--
$ 33.52M
1410
Qitmeer Network
Qitmeer NetworkMEER
$ 0.00276
+0.04%
-0.93%
-5.84%
--
$ 2.85M
1411
Neptune
NeptuneXNT
$ 0.1912
+0.62%
+4.59%
-2.12%
--
$ 51.99K
1412
GoldBrick
GoldBrickGBCK
$ 0.002855
+0.32%
+1.14%
-0.77%
--
$ 22.90M
1413
Treehouse
TreehouseTREE
$ 0.03746
-0.40%
-0.90%
+9.19%
--
$ 1.68M
1414
HeliChain
HeliChainHELI
$ 0.000004221
0.00%
+11.08%
+1.56%
--
$ 61.79M
1415
OpenLedger
OpenLedgerOPEN
$ 0.20125
-1.57%
-4.93%
+6.78%
--
$ 283.91K
1416
Mancer
MancerMANCER
$ 0.003715
-1.75%
-12.87%
--
--
$ 17.06M
1417
Lombard
LombardBARD
$ 0.1133
+0.36%
+1.08%
+0.27%
--
$ 544.41K
1418
RollX
RollXROLL
$ 0.13982
-0.10%
-0.54%
+4.44%
--
$ 390.54K
1419
SILVER
SILVERKAG
$ 51.34
+0.19%
-0.04%
-2.01%
--
$ 2.18K
1420
$ 138.4
-0.40%
-0.01%
-5.60%
--
$ 406.33
1421
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCKEPIK
$ 0.005085
-0.65%
-3.02%
-15.76%
--
$ 10.58M
1422
Slash Vision Labs
Slash Vision LabsSVL
$ 0.003357
+2.06%
+1.34%
-22.70%
--
$ 14.06M
1423
ForTON
ForTONFRT
$ 14.16
-0.57%
-6.83%
-18.27%
--
$ 4.12K
1424
ProjectVex
ProjectVexVEXAI
$ 0.003033
+5.82%
+28.93%
+7.04%
--
$ 23.80M
1425
Mavryk Network
Mavryk NetworkMVRK
$ 0.01534
0.00%
-0.58%
+1.79%
--
$ 603.01K
1426
$ 55.56
+0.25%
+1.04%
+6.24%
--
$ 1.02K
1427
Artificial Inu
Artificial InuAIINU
$ 0.007312
+13.25%
+145.30%
+238.13%
--
$ 20.42M
1428
Echo
EchoECHO
$ 0.003316
+0.15%
+0.45%
+1.62%
--
$ 16.03M
1429
Moonbirds
MoonbirdsBIRB
$ 0.05335
-0.47%
+1.70%
+4.48%
--
$ 1.02M
1430
$ 77.28
-0.17%
+2.80%
+10.89%
--
$ 735.05
1431
Ultiland
UltilandARTX
$ 0.08716
-0.05%
-0.33%
-4.83%
--
$ 707.61K
1432
Nodewaves
NodewavesNWS
$ 0.000009197
0.00%
-2.35%
-18.41%
--
$ 1.97M
1433
The Toad Pepe
The Toad PepeTOAD
$ 0.01329
+11.63%
-10.79%
+3.16%
--
$ 15.09M
1434
SPACEX(PRE)
SPACEX(PRE)SPACEX(PRE)
$ 133.08
-1.01%
-1.73%
+14.12%
--
$ 493.90
1435
SWGT
SWGTSWGT
$ 0.00497
+0.52%
+0.75%
-0.32%
--
$ 11.82M
1436
ZKcandy
ZKcandyZAY
$ 2.4187
-12.01%
+13.97%
--
--
$ 161.50K
1437
Camp Network
Camp NetworkCAMP
$ 0.0002833
+0.21%
-0.56%
+0.56%
--
$ 193.35M
1438
Ika
IkaIKA
$ 0.002743
-0.44%
-1.33%
+1.97%
--
$ 19.59M
1439
The Black Bull
The Black BullANSEM
$ 0.17931
+2.36%
-0.14%
-4.17%
--
$ 1.21M
1440
ONFA Token
ONFA TokenOFT
$ 0.14
-3.52%
-4.18%
-2.03%
--
$ 16.94K
1441
Confidential Layer
Confidential LayerCLONE
$ 0.005316
+0.21%
-1.75%
+1.18%
--
$ 15.89M
1442
edgeX
edgeXEDGE
$ 0.3908
+0.46%
-0.03%
+8.14%
--
$ 225.17K
1443
COP
COPCOP
$ 0.000288
-0.59%
-0.35%
+0.07%
--
$ 197.25M
1444
USAD
USADUSAD
$ 1.0457
0.00%
0.00%
+4.97%
--
--
1445
GameStop (GME)
GameStop (GME)GMEROBINHOOD
$ 0.00002309
-2.44%
-5.25%
-38.04%
--
$ 3.41B
1446
DROPEE
DROPEEDROPEE
$ 0.001887
0.00%
+6.89%
+39.93%
--
$ 3.13M
1447
USD Mapped Token
USD Mapped TokenUSDM
$ 0.9881
+0.01%
+0.09%
-1.67%
--
$ 54.62K
1448
Capinfra
CapinfraCAPINFRA
$ 0.09549
+0.69%
+1.55%
+0.75%
--
$ 539.43K
1449
Infrared
InfraredIR
$ 0.011568
-0.09%
+1.50%
+23.19%
--
$ 5.55M
1450
TAP Protocol
TAP ProtocolTAP
$ 0.0732
+3.88%
+0.81%
+1.35%
--
$ 94.55K
1451
Sardis Network
Sardis NetworkSRDS
$ 0.01133
0.00%
+0.18%
+0.18%
--
$ 1.15K
1452
Panther Protocol
Panther ProtocolPANTHER
$ 0.002764
+1.06%
-0.72%
-4.67%
--
$ 18.74M
1453
Grove
GroveGROVE
$ 0.008588
-0.08%
-3.54%
-15.54%
--
$ 12.86M
1454
R0AR TOKEN
R0AR TOKEN1R0R
$ 0.0004287
0.00%
-0.14%
+1.54%
--
$ 58.41M
1455
Rubix
RubixRBT
$ 19.15
-0.36%
+7.64%
-13.86%
--
$ 13.11
1456
EarnPark
EarnParkPARK
$ 0.01396
+0.07%
+3.31%
+20.52%
--
$ 12.96M
1457
P2P
P2PP2P
$ 0.00003289
-0.30%
+1.55%
+1.08%
--
$ 782.47M
1458
Whalebit
WhalebitCES
$ 0.4079
0.00%
+0.86%
+4.32%
--
$ 323.09K
1459
Massa
MassaMAS
$ 0.0032
0.00%
-0.31%
0.00%
--
$ 14.56M
1460
MACHINA
MACHINAMXNA
$ 0.006198
-0.02%
+1.07%
+14.33%
--
$ 9.57M
1461
Terraport
TerraportTERRA
$ 0.001992
0.00%
0.00%
-9.08%
--
--
1462
Aurix
AurixAUR
$ 0.283
+0.04%
+0.28%
+1.65%
--
$ 196.05K
1463
Agro Global Token V2
Agro Global Token V2AGRO
$ 0.0002906
-0.07%
-0.51%
+1.04%
--
$ 532.85M
1464
Palio
PalioPAL
$ 0.0007184
-0.21%
-0.03%
-1.10%
--
$ 82.84M
1465
CRYPGPT
CRYPGPTCRYPGPT
$ 0.05264
+0.06%
-0.02%
+1.07%
--
$ 416.56K
1466
ARS
ARSARS
$ 0.0006293
+0.02%
+0.05%
-0.05%
--
$ 83.87M
1467
Real World Services
Real World ServicesRWS
$ 0.00839
-0.48%
-1.91%
-2.84%
--
$ 2.37M
1468
ADI
ADIADI
$ 6.8834
-0.02%
-0.83%
-0.84%
--
$ 84.38K
1469
Brainedge
BrainedgeLEARN
$ 0.007907
+0.42%
-2.29%
+61.56%
--
$ 969.00K
1470
BluWhale AI
BluWhale AIBLUAI
$ 0.015097
-12.23%
-29.20%
+19.01%
--
$ 44.38M
1471
The Juggernaut
The JuggernautJUGGERNAUT
$ 0.002636
+22.11%
+27.73%
+41.26%
--
$ 34.41M
1472
$ 3.898
+0.31%
+1.11%
-7.87%
--
$ 14.66K
1473
AI Network
AI NetworkAINETWORK
$ 0.009655
+0.34%
+0.86%
+0.83%
--
$ 5.69M
1474
Intuition
IntuitionTRUST
$ 0.05258
-0.57%
-1.61%
+2.12%
--
$ 1.53M
1475
Avici
AviciAVICI
$ 0.4759
-3.07%
-2.78%
-11.92%
--
$ 104.57K
1476
Contentos
ContentosCOS
$ 0.0001777
+0.34%
+0.97%
-1.77%
--
$ 301.07M
1477
Stake Vault Network
Stake Vault NetworkSVN
$ 0.00027431
+0.70%
+0.81%
+0.45%
--
$ 70.35M
1478
RYO Token
RYO TokenRYO
$ 3.933
+0.05%
-1.18%
+2.72%
--
$ 11.48K
1479
PEPPER
PEPPERPEPPER
$ 0.0000000004657
0.00%
-0.15%
+1.14%
--
$ 6.60T
1480
Chonketha Wet Beaver
Chonketha Wet BeaverCHONKETHA
$ 0.008621
+0.02%
-7.61%
-14.33%
--
$ 6.26M
1481
ResearchHub
ResearchHubRSC
$ 0.06714
+0.07%
+2.49%
-2.26%
--
$ 856.43K
1482
Asteroid Shiba
Asteroid ShibaASTEROIDBSC
$ 0.0011756
+13.06%
+55.40%
-34.10%
--
$ 88.94M
1483
Sherwood Protocol
Sherwood ProtocolWOOD
$ 0.004391
+7.74%
+22.18%
-8.42%
--
$ 13.62M
1484
Frankencoin
FrankencoinZCHF
$ 1.2368
0.00%
-0.08%
+0.08%
--
$ 78.43K
1485
SPCM
SPCMSPCM
$ 0.0003432
+0.59%
+1.51%
-12.03%
--
$ 542.40M
1486
OOB
OOBOOB
$ 0.008091
0.00%
+5.21%
+1.14%
--
$ 50.68K
1487
Gram
GramGRM
$ 0.00085
-0.19%
+5.68%
-5.39%
--
$ 68.66M
1488
AIVIVE
AIVIVEAVV
$ 0.009295
-0.03%
+0.27%
+0.50%
--
$ 8.16M
1489
ShotsAI
ShotsAISHOT
$ 0.0002028
-0.25%
-18.06%
-42.16%
--
$ 2.78B
1490
MapNode
MapNodeMAP
$ 0.00215
0.00%
+0.94%
+0.94%
--
$ 37.27M
1491
Shibinhood
ShibinhoodWOOF
$ 0.000003482
-1.78%
-16.96%
+33.82%
--
$ 19.03B
1492
CYGNUS
CYGNUSCGN
$ 0.001989
-0.05%
-0.25%
+2.32%
--
$ 30.34M
1493
Doom
DoomDOOM
$ 0.000463
-8.78%
-27.92%
-88.36%
--
$ 146.04M
1494
Jotchua
JotchuaJOTCHUA
$ 0.001396
+1.36%
-3.20%
-37.59%
--
$ 38.80M
1495
OpenEden
OpenEdenEDEN
$ 0.04503
+1.26%
+7.21%
+17.75%
--
$ 2.19M
1496
Singularry AI
Singularry AISINGULARRY
$ 0.01088
+0.09%
-2.07%
-8.95%
--
$ 4.32M
1497
aPriori
aPrioriAPR
$ 0.19578
-1.17%
-9.34%
-1.91%
--
$ 505.74K
1498
The9bit
The9bit9BIT
$ 0.050079
-0.05%
-0.06%
-0.12%
--
$ 15.64M
1499
Catecoin
CatecoinCATE
$ 0.021763
-4.95%
+1.06%
-24.56%
--
$ 10.93M
1500
xPayLink
xPayLinkXPLK
$ 0.05356
+3.71%
-16.00%
-57.22%
--
$ 9.01M
1501
Bitlayer
BitlayerBTR
$ 0.02191
-1.86%
-7.08%
+9.62%
--
$ 3.05M
1502
Metti Token
Metti TokenMTT
$ 9.75
0.00%
-2.56%
+5.78%
--
$ 35.14
1503
XTM
XTMXTM
$ 0.00044
0.00%
+5.52%
0.00%
--
$ 8.92M
1504
TradingRazor
TradingRazorRAZOR
$ 0.01378
-17.82%
+150.93%
-34.65%
--
$ 457.89M
1505
Swarm Network
Swarm NetworkTRUTH
$ 0.013289
-0.70%
-1.68%
+3.37%
--
$ 13.84M
1506
Hoodrat
HoodratHOODRAT
$ 0.0008116
+7.17%
-15.25%
-38.34%
--
$ 97.03M
1507
GoldFinger
GoldFingerGF
$ 0.008184
0.00%
+3.83%
-22.51%
--
$ 290.39K
1508
XEN Crypto
XEN CryptoXEN
$ 0.000000004015
-0.20%
+0.42%
+3.94%
--
$ 13.68T
1509
dovu
dovuDOVU
$ 0.0020671
0.00%
0.00%
+15.45%
--
--
1510
Turingbitchain
TuringbitchainTBC
$ 6.638
0.00%
-0.08%
-2.50%
--
$ 14.76K
1511
Bana Protocol
Bana ProtocolBANA
$ 0.8509
0.00%
+0.11%
-1.97%
--
$ 106.20
1512
Luxury Travel Token
Luxury Travel TokenLTT
$ 0.001559
+0.32%
-0.10%
-9.63%
--
$ 16.53M
1513
SOEX
SOEXSOEX
$ 0.0104
+0.84%
+2.29%
+32.66%
--
$ 1.07M
1514
$ 24.18
-0.37%
+2.16%
+10.43%
--
$ 2.33K
1515
Love Earn Enjoy
Love Earn EnjoyLEE
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 201.86K
1516
ONI
ONIONI
$ 0.006192
0.00%
0.00%
+0.86%
--
$ 5.83M
1517
Solstice Finance
Solstice FinanceSLX
$ 0.07681
-1.33%
-6.00%
-0.09%
--
$ 4.64M
1518
Spring Dev Bank
Spring Dev BankSDB
$ 0.00123
-0.16%
-2.23%
-1.36%
--
$ 7.09M
1519
RUJI
RUJIRUJI
$ 0.1831
0.00%
-2.09%
-2.86%
--
$ 1.05K
1520
$ 318.91
-0.11%
+0.78%
-7.30%
--
$ 179.79
1521
PUBLIC
PUBLICPUBLIC
$ 0.004551
0.00%
0.00%
-0.48%
--
$ 12.40M
1522
PayAI Network
PayAI NetworkPAYAI
$ 0.004209
+0.62%
+2.59%
+3.55%
--
$ 13.69M
1523
Love Bit
Love BitLB
$ 0.0000000801
0.00%
0.00%
-2.79%
--
$ 73.20B
1524
VPEPE
VPEPEVPEPE
$ 0.02089
+0.67%
+1.45%
+19.94%
--
$ 950.05K
1525
Dragonswap
DragonswapDRG
$ 0.00807
0.00%
+0.37%
+0.25%
--
$ 733.07K
1526
XP8
XP8XP8
$ 0.00087
0.00%
+2.35%
+10.13%
--
$ 325.81K
1527
Palcoin Ventures
Palcoin VenturesPALCOIN
$ 0.01643
+2.37%
+28.89%
-85.70%
--
$ 1.13M
1528
TrueBit
TrueBitTRU1
$ 0.006736
+0.17%
-10.19%
-23.63%
--
$ 7.82M
1529
Immunefi
ImmunefiIMU
$ 0.002404
-9.28%
-40.87%
+108.04%
--
$ 40.91M
1530
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverseREM
$ 0.000904
+0.22%
-0.44%
-5.25%
--
$ 7.60M
1531
Nesa
NesaNES
$ 0.2059
+0.34%
-1.11%
+2.29%
--
$ 365.96K
1532
$ 206.39
+0.24%
+0.86%
--
--
$ 266.09
1533
Unibase
UnibaseUB
$ 0.13121
-3.27%
-12.40%
-34.86%
--
$ 1.08M
1534
Kuvi
KuviKUVI
$ 0.013467
+0.51%
-21.76%
-38.59%
--
$ 411.24K
1535
$ 19.39
+1.29%
-0.36%
--
--
$ 3.00K
1536
Trading Payment
Trading PaymentTPTU
$ 0.0603
-0.23%
-0.64%
-0.89%
--
$ 379.92K
1537
Hippius
HippiusSN75
$ 3.892
-0.41%
-1.20%
+19.94%
--
$ 4.97K
1538
Amocucinare
AmocucinareAMORE
$ 0.000498
-0.04%
-0.02%
+0.85%
--
$ 21.70M
1539
PUNKVISM
PUNKVISMPVT
$ 0.0001411
+1.44%
+0.07%
-21.38%
--
$ 407.86M
1540
Iron Fish
Iron FishIRON
$ 0.08393
+0.10%
+0.30%
+15.54%
--
$ 688.16K
1541
YOLO
YOLOYOLO
$ 0.00398
+4.34%
+50.23%
+9.51%
--
$ 24.73M
1542
UDAO
UDAOUDAO
$ 0.06377
+0.02%
-0.41%
+0.87%
--
$ 86.60K
1543
Effect AI
Effect AIEFFECT
$ 0.002586
-0.15%
-0.15%
+2.13%
--
$ 3.07M
1544
Aether Network
Aether NetworkAET
$ 0.0187
-3.76%
-51.42%
-72.85%
--
$ 37.05M
1545
Isekai Blade
Isekai BladeISEK
$ 0.0019
-5.04%
-49.86%
-62.64%
--
$ 607.65M
1546
$ 42.07
-0.05%
+1.73%
+7.52%
--
$ 1.38K
1547
Force
ForceFRC
$ 0.0002172
-0.32%
-0.37%
-0.69%
--
$ 28.22M
1548
Play AI
Play AIPLAI
$ 0.001773
+0.11%
+0.11%
-0.51%
--
$ 32.64M
1549
Quantum R. Ledger
Quantum R. LedgerQRL
$ 0.77283
-0.12%
+0.64%
-11.51%
--
$ 10.13K
1550
KulaDAO
KulaDAOKULA
$ 0.06061
0.00%
-0.23%
+5.13%
--
$ 25.00K
1551
MBOOM
MBOOMMBOOM
$ 0.0022081
-0.10%
-0.25%
-2.41%
--
$ 19.12M
1552
COCA
COCACOCA
$ 1.61888
+0.33%
+4.97%
+10.29%
--
$ 169.47K
1553
TOWER Ecosystem
TOWER EcosystemTOWER
$ 0.0001381
+0.07%
+0.22%
+0.95%
--
$ 115.28M
1554
Collect on Fanable
Collect on FanableCOLLECT
$ 0.05508
-0.62%
-1.87%
+1.48%
--
$ 1.53M
1555
The Final Form Bull
The Final Form BullCZ
$ 0.005357
+2.88%
+1.28%
-0.59%
--
$ 13.12M
1556
Tradeleaf
TradeleafTLF
$ 0.010895
+0.26%
+0.61%
+2.44%
--
$ 10.55M
1557
KGEN
KGENKGEN
$ 0.1909
+0.94%
-1.23%
+3.04%
--
$ 1.05M
1558
iUP
iUPIUP
$ 0.003264
-0.09%
-0.15%
-0.15%
--
$ 4.22M
1559
Solaxy
SolaxySOLAXY
$ 0.00004295
+0.12%
+0.58%
-1.13%
--
$ 1.03B
1560
Manadia
ManadiaUMXM
$ 0.2117
+0.14%
-8.76%
-13.60%
--
$ 455.04K
1561
CREPE
CREPECREPE
$ 0.0001506
-0.99%
-1.64%
-0.79%
--
$ 34.59M
1562
Orta Chain
Orta ChainORTA
$ 0.0472
0.00%
+0.43%
-0.84%
--
$ 3.94K
1563
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBAASTEROID
$ 0.0000559
-0.67%
-1.22%
-27.28%
--
$ 2.64B
1564
Bityuan
BityuanBTY
$ 0.02912
-0.92%
+0.45%
+6.95%
--
$ 751.51K
1565
JGGL
JGGLJGGL
$ 5.236
+0.39%
+0.30%
-3.46%
--
$ 100.15K
1566
PMG
PMGPMG
$ 0.0011519
0.00%
0.00%
+2.22%
--
--
1567
WEEX Token
WEEX TokenWXT
$ 0.015636
+0.12%
+0.59%
+2.56%
--
$ 273.77M
1568
Flying Tulip
Flying TulipFT
$ 0.09894
-0.31%
+1.15%
-0.81%
--
$ 746.59K
1569
$ 418.22
-0.10%
-0.43%
+6.41%
--
$ 132.12
1570
Myros
MyrosMY
$ 0.1069
+96.78%
+550.89%
+152.87%
--
$ 48.29M
1571
TronBank
TronBankTBK
$ 0.6137
+0.26%
-0.34%
+0.74%
--
$ 106.81K
1572
Nolus Protocol
Nolus ProtocolNLS
$ 0.002231
+0.04%
+3.18%
+15.23%
--
$ 29.28M
1573
SBTC
SBTCSBTC
$ 65,328.99
+0.21%
+0.56%
+1.62%
--
$ 0.26
1574
REAL
REALASSET
$ 0.25704
+0.16%
-2.04%
-1.07%
--
$ 1.66M
1575
Echelon
EchelonECHELON
$ 0.06414
-0.16%
-1.87%
-1.00%
--
$ 1.04M
1576
VeriFarm
VeriFarmVFARM
$ 0.06694
+0.10%
+1.13%
+11.18%
--
$ 185.13K
1577
Kaskad
KaskadKSKD
$ 0.001397
-0.43%
+0.58%
-2.80%
--
$ 27.07M
1578
Snapmuse.io
Snapmuse.ioSMX
$ 0.001142
+0.26%
-1.04%
+80.41%
--
$ 18.13M
1579
Trusta.AI
Trusta.AITA
$ 0.06302
+0.24%
+0.02%
-1.66%
--
$ 1.43M
1580
Bitsolara
BitsolaraBTSLR
$ 0.000009896
0.00%
-0.05%
-0.05%
--
$ 886.44K
1581
Unitas
UnitasUP
$ 0.37084
-1.29%
+5.10%
+10.21%
--
$ 169.19K
1582
LIF3
LIF3LIF3
$ 0.000545
0.00%
-6.21%
-59.19%
--
$ 174.85M
1583
2u2
2u22U2
$ 0.00443
+3.39%
-18.36%
-87.11%
--
$ 2.64M
1584
AntFun
AntFunANTFUN
$ 0.042551
-0.06%
+0.10%
-0.40%
--
$ 193.48M
1585
SongbirdFinanceToken
SongbirdFinanceTokenSFIN
$ 72.01
-0.39%
+7.41%
+8.68%
--
$ 281.08
1586
All on Binance
All on Binance币有
$ 0.012568
+0.91%
-12.40%
+2.45%
--
$ 4.46M
1587
Perle
PerlePRL
$ 0.2945
+1.92%
-3.21%
+9.14%
--
$ 331.80K
1588
Emblem Vault
Emblem VaultEMBLEM
$ 0.004244
+0.07%
-4.78%
-3.42%
--
$ 18.81M
1589
$ 302.45
+0.10%
+0.93%
+6.24%
--
$ 192.91
1590
ForU AI
ForU AIFORU
$ 0.00861
+0.23%
+0.35%
+2.37%
--
$ 7.52M
1591
QIE Blockchain
QIE BlockchainQIE
$ 0.13469
0.00%
-0.45%
+11.92%
--
$ 282.24
1592
AurumX
AurumXUMX
$ 0.1997
-0.10%
-8.42%
--
--
$ 732.56K
1593
ShareX
ShareXSHARE
$ 0.3476
+0.09%
+14.11%
+37.19%
--
$ 231.45K
1594
Metal Blockchain
Metal BlockchainMETAL
$ 0.10249
0.00%
+0.77%
+1.02%
--
$ 44.26K
1595
GamePad
GamePadGPAD
$ 0.0812
-0.27%
-1.03%
-0.34%
--
$ 348.89K
1596
NOMOEX TOKEN
NOMOEX TOKENNOMOX
$ 0.000613
+1.13%
-4.57%
-53.31%
--
$ 16.16M
1597
SNPIT
SNPITSNPT
$ 0.001149
0.00%
-0.61%
-0.09%
--
$ 24.11M
1598
Holoworld AI
Holoworld AIHOLO
$ 0.06725
+0.16%
-2.69%
-0.66%
--
$ 1.07M
1599
AIXDROP
AIXDROPAIXDROP
$ 0.00018429
+1.17%
+4.93%
-47.50%
--
$ 2.22B
1600
Edel
EdelEDEL
$ 0.00591
+0.34%
+3.84%
-7.32%
--
$ 4.72M
1601
HandlPay
HandlPayHANDL
$ 0.0028161
-0.88%
-8.42%
-18.97%
--
$ 137.23M
1602
Cash Cat
Cash CatCASHCAT
$ 0.16124
+5.81%
+45.69%
+120.52%
--
$ 17.99M
1603
Quack AI
Quack AIQ
$ 0.023273
+2.15%
+7.23%
+5.26%
--
$ 3.63M
1604
JMDT
JMDTJMDT
$ 1.0333
-1.16%
+3.58%
--
--
$ 307.61K
1605
$ 434.56
+0.02%
-1.74%
-19.49%
--
$ 128.47
1606
Cap
CapCAP
$ 0.05327
+3.74%
+33.56%
+90.56%
--
$ 8.67M
1607
Ozone Chain
Ozone ChainOZO
$ 0.1302
+0.08%
0.00%
+0.23%
--
$ 877.22K
1608
Aspecta
AspectaASP
$ 0.01114
+0.54%
-7.44%
-9.24%
--
$ 4.84M
1609
NTHChain
NTHChainNTH
$ 0.009324
+0.02%
+2.90%
+4.60%
--
$ 2.87M
1610
Tea Protocol
Tea ProtocolTEA
$ 0.00004392
0.00%
+0.16%
-2.29%
--
$ 31.65M
1611
ULTIMA
ULTIMAULTIMA
$ 2,369.54
-0.24%
-1.52%
-3.06%
--
$ 212.72
1612
AustralianShepherd
AustralianShepherdASS
$ 0.000000000611
-0.05%
-0.02%
+1.43%
--
$ 98.40T
1613
sato
satoSATO
$ 0.2413
-1.48%
-10.03%
-30.06%
--
$ 275.09K
1614
FNT Crypto
FNT CryptoFNTIO
$ 0.0002988
0.00%
+0.47%
+0.20%
--
$ 31.37M
1615
OHO PLUS
OHO PLUSOHO
$ 0.484949
0.00%
0.00%
-1.11%
--
$ 4.12
1616
SEDA
SEDASEDA
$ 0.02079
-0.10%
+0.58%
+1.12%
--
$ 27.51M
1617
$ 53.92
+0.13%
-0.17%
+5.58%
--
$ 1.03K
1618
Nebula3
Nebula3SN3
$ 0.0002872
+0.07%
-11.24%
-3.10%
--
$ 190.47M
1619
SAL
SALSAL
$ 0.0047
-2.19%
-1.76%
-5.11%
--
$ 3.39M
1620
Advanced
AdvancedAUC
$ 0.0001353
-0.30%
-0.07%
-0.74%
--
$ 458.51M
1621
NERO
NERONERO
$ 0.00132
0.00%
+0.15%
-1.86%
--
$ 4.51M
1622
Memento
MementoDEXTF
$ 0.01827
+0.78%
+0.55%
-13.70%
--
$ 1.04M
1623
RICE AI
RICE AIRICE
$ 0.004028
+3.55%
+4.29%
-3.97%
--
$ 15.89M
1624
OroBit
OroBitXRB
$ 1.7845
-0.06%
-0.03%
-0.07%
--
$ 152.69K
1625
CoinZoom
CoinZoomZOOM
$ 0.005498
0.00%
-0.18%
-3.22%
--
$ 87.54K
1626
龙虾
龙虾龙虾
$ 0.022531
+9.35%
+15.06%
+1.90%
--
$ 216.03M
1627
ZenChain
ZenChainZTC
$ 0.0005425
+0.09%
+0.07%
+0.48%
--
$ 84.12M
1628
Tonny
TonnyTONNY
$ 0.05398
+0.75%
+1.85%
+2.08%
--
$ 245.73K
1629
XPMarket
XPMarketXPM
$ 0.00462
+0.43%
-0.43%
-5.52%
--
$ 4.91M
1630
Squid
SquidQUID
$ 0.09421
-0.78%
+2.64%
-14.73%
--
$ 1.29M
1631
Arciel
ArcielARCIEL
$ 0.001599
0.00%
-41.68%
-82.78%
--
$ 494.23K
1632
Mumu the Bull
Mumu the BullMUMU
$ 0.000657
0.00%
-0.96%
-15.28%
--
$ 733.93K
1633
Midnight
MidnightNIGHT
$ 0.01816
-0.06%
-2.10%
-5.71%
--
$ 3.47M
1634
EverValue Coin
EverValue CoinEVA
$ 34.25
-0.06%
+0.35%
+0.83%
--
$ 7.92K
1635
PigToken
PigTokenPIG
$ 0.00000001284
0.00%
+4.39%
+10.50%
--
$ 4.06T
1636
B3TR
B3TRB3TR
$ 0.00576
-0.17%
-0.52%
+0.52%
--
$ 2.75M
1637
SafeMars
SafeMarsSMARS
$ 0.000000003615
+3.29%
+3.05%
-6.86%
--
$ 16.11T
1638
Uranium.io
Uranium.ioXU3O8
$ 5.429
+0.04%
+0.35%
+1.14%
--
$ 8.14K
1639
ARCS
ARCSARCS
$ 0.00992
+0.30%
+3.11%
+4.52%
--
$ 3.45M
1640
Dora Factory
Dora FactoryDORAFACTORY
$ 0.002934
+1.83%
+0.20%
-1.31%
--
$ 18.76M
1641
DiemLibre
DiemLibreDLB
$ 0.00010086
+0.03%
-0.69%
+0.33%
--
$ 96.40M
1642
VaporFund
VaporFundVPR
$ 0.0005349
-0.06%
+0.06%
+1.51%
--
$ 33.18M
1643
Kite AI
Kite AIKITE
$ 0.10249
+0.67%
+3.86%
+8.59%
--
$ 696.24K
1644
Kommunitas
KommunitasKOM
$ 0.00042582
0.00%
+14.39%
+15.48%
--
$ 431.28K
1645
Griffin AI
Griffin AIGAIN
$ 0.0009535
0.00%
+0.51%
+5.96%
--
$ 477.29K
1646
Hana
HanaHANA
$ 0.031736
+1.28%
+0.08%
+4.12%
--
$ 2.36M
1647
Jimothy The Raccoon
Jimothy The RaccoonJIMOTHY
$ 0.007875
-3.68%
-12.47%
+24.57%
--
$ 35.49M
1648
Owlto Finance
Owlto FinanceOWL
$ 0.000819
-0.55%
+2.55%
-13.90%
--
$ 68.88M
1649
Kodexa
KodexaKDX
$ 0.00886
+0.45%
+0.68%
+0.91%
--
$ 28.39M
1650
ChainOpera AI
ChainOpera AICOAI
$ 0.4211
+4.17%
+25.79%
+36.00%
--
$ 665.65K
1651
DeepNode
DeepNodeDN
$ 0.03226
-0.37%
-3.60%
-14.07%
--
$ 7.01M
1652
GPU
GPUGPUBSC
$ 0.002128
-5.53%
-10.17%
-79.92%
--
$ 25.25M
1653
$ 44.9
-0.76%
-0.93%
+9.65%
--
$ 1.23K
1654
StonkBroker
StonkBrokerSTONKBROKER
$ 0.029252
+0.16%
-3.12%
+96.32%
--
$ 2.96M
1655
Programmable
ProgrammableV4
$ 0.001475
+1.02%
+38.74%
+22.33%
--
$ 54.89M
1656
Folks Finance
Folks FinanceFOLKS
$ 1.7984
-0.74%
-3.67%
-11.87%
--
$ 116.28K
1657
USDGO
USDGOUSDGO
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
-0.04%
--
$ 3.56M
1658
ELIS
ELISXLS
$ 0.0101
0.00%
-0.01%
-2.18%
--
$ 1.91M
1659
MLXC
MLXCMLXC
$ 0.000000875
+0.34%
+0.69%
-2.23%
--
$ 30.60B
1660
Coinbase Man
Coinbase ManBRIAN
$ 0.0002283
+1.86%
+5.36%
-25.45%
--
$ 681.88M
1661
$ 996.18
+0.11%
-0.19%
-0.99%
--
$ 54.29
1662
PrivateAI.com
PrivateAI.comPGPT
$ 0.001625
+0.31%
+0.74%
+0.37%
--
$ 17.04M
1663
BULLS
BULLSBULLS
$ 289.97
+0.03%
-0.05%
-2.98%
--
$ 129.95
1664
Klever Finance
Klever FinanceKFI
$ 0.2475
0.00%
+0.16%
+5.89%
--
$ 658.55
1665
Rain Protocol
Rain ProtocolRAIN
$ 0.012585
+0.02%
-0.67%
-0.76%
--
$ 257.78M
1666
$ 18.38
-0.49%
-1.19%
+14.80%
--
$ 2.90K
1667
NatGold Digital
NatGold DigitalNATG
$ 2,531.5
0.00%
-0.56%
+11.17%
--
$ 7.05
1668
Astra Nova
Astra NovaRVV
$ 0.00007976
-0.78%
-2.02%
-4.24%
--
$ 790.18M
1669
pipedog
pipedogPIPEDOG
$ 0.003387
+4.39%
+22.21%
+38.82%
--
$ 26.92M
1670
Bobo
BoboBOBO
$ 0.008683
0.00%
-5.17%
+5.08%
--
$ 232.58K
1671
Chainbase
ChainbaseC
$ 0.06774
+3.18%
+6.95%
+20.07%
--
$ 1.14M
1672
Unipeg
UnipegUPEG
$ 564.82
+1.16%
+12.10%
-18.07%
--
$ 119.96
1673
R2 Protocol
R2 ProtocolR2
$ 0.0007638
-0.07%
-4.80%
-6.54%
--
$ 69.34M
1674
Manyu
ManyuMANYU
$ 0.000000004475
-0.13%
-9.78%
-22.53%
--
$ 13.47T
1675
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le我踏马来了
$ 0.009318
+0.03%
-1.26%
+10.05%
--
$ 6.35M
1676
IMO Invest
IMO InvestIMO
$ 0.4145
-0.02%
+0.22%
+6.42%
--
$ 35.76K
1677
FOGNET Token
FOGNET TokenFOG
$ 0.00879
0.00%
+0.11%
+0.23%
--
$ 795.43K
1678
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOLMXSOL
$ 82.64
+0.16%
+0.89%
+4.72%
--
$ 688.33
1679
GoldZip
GoldZipXGZ
$ 138.82
+0.27%
-0.16%
+6.95%
--
$ 785.15
1680
Silencio
SilencioSLC
$ 0.00006605
+0.27%
-1.31%
+51.88%
--
$ 920.51M
1681
TCOM Global
TCOM GlobalTCOM
$ 0.00845
-0.33%
-0.24%
+0.48%
--
$ 6.74M
1682
CF Large Cap Index
CF Large Cap IndexLCAP
$ 5.313
0.00%
0.00%
+0.53%
--
--
1683
Railgun
RailgunRAIL
$ 1.3918
+0.23%
-0.19%
-2.17%
--
$ 40.18K
1684
Kintara
KintaraKINS
$ 0.002614
+1.66%
-4.98%
-36.54%
--
$ 22.46M
1685
Xrp Classic
Xrp ClassicXRPC
$ 0.00015924
0.00%
+17.48%
+13.43%
--
$ 8.36M
1686
$ 91.88
-0.67%
+0.65%
--
--
$ 631.91
1687
SCARCITY
SCARCITYSCARCITY
$ 0.007184
+0.20%
+0.69%
-2.03%
--
$ 1.19M
1688
CESS Network
CESS NetworkCESS
$ 0.001555
-0.20%
+2.42%
+16.18%
--
$ 49.04M
1689
Gode Chain
Gode ChainGODE
$ 0.00009805
-0.14%
-1.41%
-1.44%
--
$ 63.17M
1690
Checkmate
CheckmateCHECK
$ 0.015798
+0.03%
+1.04%
-14.20%
--
$ 4.76M
1691
MIU
MIUMIU
$ 0.00000000192
0.00%
-1.03%
-1.54%
--
$ 3.42T
1692
114514
114514114514
$ 0.0004483
+5.68%
-39.87%
-62.04%
--
$ 119.80M
1693
FIT
FITFIT
$ 0.00004833
-0.10%
+0.04%
-0.06%
--
$ 123.80M
1694
ZETRIX
ZETRIXZETRIX
$ 8.709
+0.07%
-0.33%
-1.07%
--
$ 16.42K
1695
Zylo Ecosystem
Zylo EcosystemZYLO
$ 0.03283
+0.92%
+3.15%
+5.79%
--
$ 2.64M
1696
Rats
RatsRATS
$ 0.00004564
-2.09%
+5.22%
-6.03%
--
$ 1.95B
1697
DEB
DEBDEB
$ 0.002399
0.00%
-12.76%
-30.46%
--
$ 427.99
1698
AASToken
AASTokenAAST
$ 0.000689
-1.70%
-9.53%
-20.89%
--
$ 11.76M
1699
KASPY
KASPYKASPY
$ 0.000001331
0.00%
-2.06%
+2.07%
--
$ 4.69B
1700
COCO BSC
COCO BSCCOCO
$ 0.19583
-0.01%
0.00%
+3.98%
--
$ 140.08K
1701
PHT Stablecoin
PHT StablecoinPHT
$ 0.01629
0.00%
+0.37%
-0.06%
--
$ 566.81
1702
Arcium
ArciumARX
$ 0.129
+0.47%
+0.23%
-12.62%
--
$ 885.13K
1703
Japan Open Chain
Japan Open ChainJOC
$ 0.0371
-4.28%
-8.10%
+151.75%
--
$ 306.20K
1704
The Gamestop Bull
The Gamestop BullGMEBULL
$ 0.00002268
+0.67%
-1.63%
-34.70%
--
$ 2.41B
1705
$ 0.031191
+0.41%
+0.14%
-2.65%
--
$ 4.52M
1706
AixPlay
AixPlayAIXPLAY
$ 0.0001109
-0.09%
-1.16%
-5.52%
--
$ 598.95M
1707
GAG Token
GAG TokenGAG
$ 0.003611
+0.39%
+0.14%
+1.26%
--
$ 2.48M
1708
TCryptochicks
TCryptochicksTCC
$ 0.00113
-2.68%
+0.81%
-13.74%
--
$ 53.23M
1709
MegaETH
MegaETHMEGA
$ 0.03641
+0.22%
-0.74%
+0.22%
--
$ 1.72M
1710
$ 102.3
+1.36%
+0.22%
+9.85%
--
$ 538.77
1711
LoopNetwork
LoopNetworkLOOP
$ 0.003
0.00%
+1.21%
+1.66%
--
$ 34.48K
1712
YURU COIN
YURU COINYURU
$ 0.29
0.00%
+2.29%
-24.58%
--
$ 6.29K
1713
METANIA GAMES
METANIA GAMESMETANIA
$ 0.01741
+0.06%
+1.87%
+12.01%
--
$ 3.00M
1714
BCAT
BCATBCAT
$ 0.00005021
+0.76%
+6.00%
+8.09%
--
$ 350.43M
1715
Seeker
SeekerSKR
$ 0.007897
-0.80%
+0.53%
+27.25%
--
$ 6.99M
1716
$ 32.11
-0.41%
+0.28%
-0.16%
--
$ 1.70K
1717
pump.fun
pump.funPUMP
$ 0.002786
-0.56%
+12.95%
+26.98%
--
$ 181.13M
1718
TAC
TACTAC
$ 0.003057
-0.33%
+0.26%
-4.55%
--
$ 23.50M
1719
qONE Token
qONE TokenQONE
$ 0.005328
-0.17%
-0.13%
+9.20%
--
$ 11.44M
1720
Amnis Finance
Amnis FinanceAMI
$ 0.001053
+1.64%
+5.39%
-46.72%
--
$ 48.02M
1721
Just a jacket
Just a jacketJACKET
$ 0.0002222
+0.81%
+54.07%
-86.02%
--
$ 277.14M
1722
BOB
BOBBOB
$ 0.003921
+0.28%
-1.79%
+0.33%
--
$ 13.72M
1723
Robinhood Dog
Robinhood DogBRODIE
$ 0.0006887
+24.55%
+40.78%
-0.68%
--
$ 155.77M
1724
Battery
BatteryBATTERY
$ 0.0004316
-0.28%
-0.51%
+9.75%
--
$ 47.13M
1725
BOBER
BOBERBOBER
$ 0.0000428
0.00%
-5.09%
-2.72%
--
$ 10.66M
1726
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud NetICNT
$ 0.13433
+0.10%
+2.47%
+20.39%
--
$ 718.22K
1727
D. Energy
D. EnergyWATT
$ 0.04192
+0.56%
+1.54%
+1.64%
--
$ 21.36K
1728
Splendor
SplendorSPLD
$ 0.1354
+0.15%
+0.60%
-1.60%
--
$ 266.64K

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое «Цена криптовалюты» на MEXC?
Страница «Цена криптовалюты» на MEXC предоставляет актуальные обновления цен, графики и данные для 9,845 криптовалют. Это позволяет отслеживать изменения цен в реальном времени, объемы торгов, рыночную капитализацию и другие ключевые метрики для точного анализа рынка.
Сколько криптовалют доступно на MEXC?
MEXC предлагает доступ к более чем 1,470 торговым парам на споте и -- торговым парам на фьючерсах, что делает ее одной из бирж с самым разнообразным выбором криптовалют. Такое разнообразие позволяет пользователям торговать не только популярными токенами, такими как Bitcoin и Ethereum, но и новыми и развивающимися токенами.
Что означает «волатильность цен на криптовалюту»?
Волатильность цен на криптовалюты — это резкие и непредсказуемые изменения цен на криптовалюты. Высокая волатильность может привести к значительным колебаниям цен в короткие сроки, что делает крипторынки рисковыми, но также открывает возможности для получения высокой прибыли.
Что такое трекер криптовалютных цен в реальном времени?
Трекер криптовалютных цен в реальном времени — это инструмент, который предоставляет актуальные обновления по ценам различных криптовалют. Он позволяет пользователям отслеживать изменения цен, рыночные тренды и другие важные показатели, такие как объем торгов и рыночная капитализация, в режиме реального времени.

Отказ от ответственности

Цены криптовалют, рыночные данные, графики и связанная информация, представленные на этой странице, носят исключительно информационный характер и не являются финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Хотя MEXC стремится обеспечивать точность и актуальность данных, часть информации может поступать от независимых сторонних источников или предоставляться с задержкой. MEXC не дает никаких гарантий и не делает заявлений относительно абсолютной точности, полноты или надежности этих данных. Цены криптовалют подвержены значительным рыночным колебаниям. Проводите собственное исследование (DYOR) и оценивайте уровень риска перед принятием инвестиционных решений. MEXC не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования представленной информации.