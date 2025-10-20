Текущая цена ZEROBASE сегодня составляет 0.273 USD. Следите за обновлениями цены ZBT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZBT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ZEROBASE сегодня составляет 0.273 USD. Следите за обновлениями цены ZBT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZBT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ZBT

Информация о цене ZBT

Whitepaper ZBT

Официальный сайт ZBT

Токеномика ZBT

Прогноз цен ZBT

История ZBT

Руководство по покупке ZBT

Конвертер валют ZBT в фиат

ZBT на споте

Фьючерсы ZBT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип ZEROBASE

ZEROBASE Курс (ZBT)

Текущая цена 1 ZBT в USD:

$0,2733
$0,2733$0,2733
+0,88%1D
USD
График цены ZEROBASE (ZBT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:36:01 (UTC+8)

Информация о ценах ZEROBASE (ZBT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,2469
$ 0,2469$ 0,2469
Мин 24Ч
$ 0,2822
$ 0,2822$ 0,2822
Макс 24Ч

$ 0,2469
$ 0,2469$ 0,2469

$ 0,2822
$ 0,2822$ 0,2822

$ 1,1331922631579274
$ 1,1331922631579274$ 1,1331922631579274

$ 0,2476066385459085
$ 0,2476066385459085$ 0,2476066385459085

-0,30%

+0,88%

+36,50%

+36,50%

Текущая цена ZEROBASE (ZBT) составляет $ 0,273. За последние 24 часа ZBT торговался в диапазоне от $ 0,2469 до $ 0,2822, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ZBT за все время составляет $ 1,1331922631579274, а минимальная – $ 0,2476066385459085.

Что касается краткосрочной динамики, ZBT изменился на -0,30% за последний час, на +0,88% за 24 часа и на +36,50% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ZEROBASE (ZBT)

No.457

$ 60,06M
$ 60,06M$ 60,06M

$ 2,96M
$ 2,96M$ 2,96M

$ 273,00M
$ 273,00M$ 273,00M

220,00M
220,00M 220,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

22,00%

ETH

Текущая рыночная капитализация ZEROBASE составляет $ 60,06M, при 24-часовом объеме торгов $ 2,96M. Циркулируещее обращение ZBT составляет 220,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 273,00M.

История цен ZEROBASE (ZBT) в USD

Отслеживайте изменения цены ZEROBASE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,002384+0,88%
30 дней$ +0,073+36,50%
60 дней$ +0,073+36,50%
90 дней$ +0,073+36,50%
Изменение цены ZEROBASE сегодня

Сегодня для ZBT зафиксировано изменение $ +0,002384 (+0,88%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ZEROBASE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,073 (+36,50%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ZEROBASE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ZBT изменился на $ +0,073 (+36,50%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ZEROBASE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,073 (+36,50%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ZEROBASE (ZBT)?

Просмотеть страницу истории цен ZEROBASE.

Что такое ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE – это децентрализованная сеть криптографической инфраструктуры, которая обеспечивает проверяемые вычисления офчейн с использованием доказательств с нулевым разглашением (ZKP) и доверенных сред выполнения (TEE). Она лежит в основе таких продуктов, как zkStaking, zkLogin и ProofYield, объединяя институциональные DeFi, конфиденциальность пользователей и стратегии активов реального мира.

ZEROBASE доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в ZEROBASE. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ZBT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о ZEROBASE в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки ZEROBASE простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены ZEROBASE (USD)

Сколько будет стоить ZEROBASE (ZBT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ZEROBASE (ZBT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ZEROBASE.

Проверьте прогноз цены ZEROBASE!

Токеномика ZEROBASE (ZBT)

Понимание токеномики ZEROBASE (ZBT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZBT прямо сейчас!

Как купить ZEROBASE (ZBT)

Ищете как купить ZEROBASE? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести ZEROBASE на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ZBT на местную валюту

1 ZEROBASE (ZBT) в VND
7 183,995
1 ZEROBASE (ZBT) в AUD
A$0,41769
1 ZEROBASE (ZBT) в GBP
0,20475
1 ZEROBASE (ZBT) в EUR
0,23478
1 ZEROBASE (ZBT) в USD
$0,273
1 ZEROBASE (ZBT) в MYR
RM1,15479
1 ZEROBASE (ZBT) в TRY
11,47965
1 ZEROBASE (ZBT) в JPY
¥41,496
1 ZEROBASE (ZBT) в ARS
ARS$405,04191
1 ZEROBASE (ZBT) в RUB
22,23039
1 ZEROBASE (ZBT) в INR
23,96394
1 ZEROBASE (ZBT) в IDR
Rp4 549,99818
1 ZEROBASE (ZBT) в PHP
15,99507
1 ZEROBASE (ZBT) в EGP
￡E.12,99207
1 ZEROBASE (ZBT) в BRL
R$1,46601
1 ZEROBASE (ZBT) в CAD
C$0,37947
1 ZEROBASE (ZBT) в BDT
33,39336
1 ZEROBASE (ZBT) в NGN
399,12054
1 ZEROBASE (ZBT) в COP
$1 066,40625
1 ZEROBASE (ZBT) в ZAR
R.4,73109
1 ZEROBASE (ZBT) в UAH
11,41959
1 ZEROBASE (ZBT) в TZS
T.Sh.679,10388
1 ZEROBASE (ZBT) в VES
Bs57,876
1 ZEROBASE (ZBT) в CLP
$258,531
1 ZEROBASE (ZBT) в PKR
Rs76,96416
1 ZEROBASE (ZBT) в KZT
146,69382
1 ZEROBASE (ZBT) в THB
฿8,95167
1 ZEROBASE (ZBT) в TWD
NT$8,39748
1 ZEROBASE (ZBT) в AED
د.إ1,00191
1 ZEROBASE (ZBT) в CHF
Fr0,21567
1 ZEROBASE (ZBT) в HKD
HK$2,12121
1 ZEROBASE (ZBT) в AMD
֏104,27781
1 ZEROBASE (ZBT) в MAD
.د.م2,52252
1 ZEROBASE (ZBT) в MXN
$5,0232
1 ZEROBASE (ZBT) в SAR
ريال1,02375
1 ZEROBASE (ZBT) в ETB
Br41,26941
1 ZEROBASE (ZBT) в KES
KSh35,21154
1 ZEROBASE (ZBT) в JOD
د.أ0,193557
1 ZEROBASE (ZBT) в PLN
0,99372
1 ZEROBASE (ZBT) в RON
лв1,19301
1 ZEROBASE (ZBT) в SEK
kr2,56074
1 ZEROBASE (ZBT) в BGN
лв0,45864
1 ZEROBASE (ZBT) в HUF
Ft91,79352
1 ZEROBASE (ZBT) в CZK
5,71389
1 ZEROBASE (ZBT) в KWD
د.ك0,083538
1 ZEROBASE (ZBT) в ILS
0,89817
1 ZEROBASE (ZBT) в BOB
Bs1,88097
1 ZEROBASE (ZBT) в AZN
0,4641
1 ZEROBASE (ZBT) в TJS
SM2,52252
1 ZEROBASE (ZBT) в GEL
0,73983
1 ZEROBASE (ZBT) в AOA
Kz249,77043
1 ZEROBASE (ZBT) в BHD
.د.ب0,102648
1 ZEROBASE (ZBT) в BMD
$0,273
1 ZEROBASE (ZBT) в DKK
kr1,75266
1 ZEROBASE (ZBT) в HNL
L7,14168
1 ZEROBASE (ZBT) в MUR
12,42696
1 ZEROBASE (ZBT) в NAD
$4,73382
1 ZEROBASE (ZBT) в NOK
kr2,72181
1 ZEROBASE (ZBT) в NZD
$0,47229
1 ZEROBASE (ZBT) в PAB
B/.0,273
1 ZEROBASE (ZBT) в PGK
K1,1466
1 ZEROBASE (ZBT) в QAR
ر.ق0,99372
1 ZEROBASE (ZBT) в RSD
дин.27,53205
1 ZEROBASE (ZBT) в UZS
soʻm3 289,15587
1 ZEROBASE (ZBT) в ALL
L22,72725
1 ZEROBASE (ZBT) в ANG
ƒ0,48867
1 ZEROBASE (ZBT) в AWG
ƒ0,4914
1 ZEROBASE (ZBT) в BBD
$0,546
1 ZEROBASE (ZBT) в BAM
KM0,45864
1 ZEROBASE (ZBT) в BIF
Fr802,893
1 ZEROBASE (ZBT) в BND
$0,35217
1 ZEROBASE (ZBT) в BSD
$0,273
1 ZEROBASE (ZBT) в JMD
$43,7346
1 ZEROBASE (ZBT) в KHR
1 100,80425
1 ZEROBASE (ZBT) в KMF
Fr115,752
1 ZEROBASE (ZBT) в LAK
5 934,78249
1 ZEROBASE (ZBT) в LKR
රු82,72719
1 ZEROBASE (ZBT) в MDL
L4,62735
1 ZEROBASE (ZBT) в MGA
Ar1 224,2139
1 ZEROBASE (ZBT) в MOP
P2,18127
1 ZEROBASE (ZBT) в MVR
4,1769
1 ZEROBASE (ZBT) в MWK
MK473,1363
1 ZEROBASE (ZBT) в MZN
MT17,44743
1 ZEROBASE (ZBT) в NPR
रु38,29917
1 ZEROBASE (ZBT) в PYG
1 922,466
1 ZEROBASE (ZBT) в RWF
Fr395,577
1 ZEROBASE (ZBT) в SBD
$2,24406
1 ZEROBASE (ZBT) в SCR
3,81927
1 ZEROBASE (ZBT) в SRD
$10,83537
1 ZEROBASE (ZBT) в SVC
$2,38329
1 ZEROBASE (ZBT) в SZL
L4,73382
1 ZEROBASE (ZBT) в TMT
m0,9555
1 ZEROBASE (ZBT) в TND
د.ت0,801528
1 ZEROBASE (ZBT) в TTD
$1,84821
1 ZEROBASE (ZBT) в UGX
Sh951,132
1 ZEROBASE (ZBT) в XAF
Fr153,972
1 ZEROBASE (ZBT) в XCD
$0,7371
1 ZEROBASE (ZBT) в XOF
Fr153,972
1 ZEROBASE (ZBT) в XPF
Fr27,846
1 ZEROBASE (ZBT) в BWP
P3,65274
1 ZEROBASE (ZBT) в BZD
$0,546
1 ZEROBASE (ZBT) в CVE
$25,935
1 ZEROBASE (ZBT) в DJF
Fr48,321
1 ZEROBASE (ZBT) в DOP
$17,40102
1 ZEROBASE (ZBT) в DZD
د.ج35,57736
1 ZEROBASE (ZBT) в FJD
$0,62517
1 ZEROBASE (ZBT) в GNF
Fr2 373,735
1 ZEROBASE (ZBT) в GTQ
Q2,08572
1 ZEROBASE (ZBT) в GYD
$57,01605
1 ZEROBASE (ZBT) в ISK
kr33,306

Источники ZEROBASE

Для более глубокого понимания ZEROBASE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ZEROBASE
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ZEROBASE

Сколько стоит ZEROBASE (ZBT) на сегодня?
Актуальная цена ZBT в USD – 0,273 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ZBT в USD?
Текущая цена ZBT в USD составляет $ 0,273. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ZEROBASE?
Рыночная капитализация ZBT составляет $ 60,06M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ZBT?
Циркулирующее предложение ZBT составляет 220,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ZBT?
ZBT достиг максимальной цены (ATH) в 1,1331922631579274 USD.
Какова была минимальная цена ZBT за все время (ATL)?
ZBT достиг минимальной цены (ATL) в 0,2476066385459085 USD.
Каков объем торгов ZBT?
Объем торгов за последние 24 часа для ZBT составляет $ 2,96M USD.
Вырастет ли ZBT в цене в этом году?
ZBT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZBT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:36:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ZEROBASE (ZBT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор ZBT в USD

Сумма

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0,273 USD

Торговля ZBT

ZBT/USDC
$0,2735
$0,2735$0,2735
+0,77%
ZBT/USDT
$0,2733
$0,2733$0,2733
+0,92%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах