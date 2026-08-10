Сегодняшняя цена Limitless

Текущая цена Limitless (LMTS) сегодня составляет ₽ 0,06286 с изменением 1,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LMTS на RUB составляет ₽ 0,06286 за LMTS.

На данный момент Limitless занимает #918 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,27M, при оборотном предложении 131,60M LMTS. В течение последних 24 часов, LMTS торговался в диапазоне от ₽ 0,06266 (минимум) до ₽ 0,065 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 59,2738885105045773842, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,9495373845192664883.

В краткосрочной перспективе LMTS изменился на -0,10% за последний час и на -5,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,48K.

Рыночная информация Limitless (LMTS)

Место No.918 Рыночная капитализация ₽ 8,27M₽ 8,27M ₽ 8,27M Объем (24Ч) ₽ 57,48K₽ 57,48K ₽ 57,48K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 62,86M₽ 62,86M ₽ 62,86M Оборотное предложение 131,60M 131,60M 131,60M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 13,15% Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Limitless составляет ₽ 8,27M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,48K. Циркулируещее обращение LMTS составляет 131,60M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 62,86M.