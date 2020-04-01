Trust Wallet Курс (TWT)
Текущая цена Trust Wallet (TWT) сегодня составляет ₽ 0.3882 с изменением 1.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TWT на RUB составляет ₽ 0.3882 за TWT.
На данный момент Trust Wallet занимает #138 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 166,87M, при оборотном предложении 429,86M TWT. В течение последних 24 часов, TWT торговался в диапазоне от ₽ 0.3835 (минимум) до ₽ 0.3932 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 224.48738261670316498, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.53505127509463.
В краткосрочной перспективе TWT изменился на +0.18% за последний час и на +5.66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,10K.
No.138
42.99%
0.01%
2020-04-01 00:00:00
BSC
Текущая рыночная капитализация Trust Wallet составляет ₽ 166,87M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,10K. Циркулируещее обращение TWT составляет 429,86M, а общее предложение – 999860531.46. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 388.15M.
+0.18%
-1.14%
+5.66%
+5.66%
Отслеживайте изменения цены Trust Wallet за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.369474
|-1.14%
|30 дней
|₽ +0.0371
|+10.56%
|60 дней
|₽ +0.0047
|+1.22%
|90 дней
|₽ -0.137
|-26.09%
Сегодня для TWT зафиксировано изменение ₽ -0.369474 (-1.14%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.0371 (+10.56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то TWT изменился на ₽ +0.0047 (+1.22%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.137 (-26.09%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Trust Wallet (TWT)?
Просмотеть страницу истории цен Trust Wallet.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Trust Wallet, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке TWT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
TWT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,3905, находясь в незначительном дисконте ниже центральной зоны 0,391. Цена расположена в узком диапазоне между уровнем S1 и центральной зоной; по данным системы ключевых уровней, сопротивление R1 сверху и поддержка S2 снизу формируют текущие границы колебаний. Скользящие средние MA и EMA демонстрируют краткосрочную бычью конфигурацию: цена остаётся выше краткосрочных скользящих средних, что указывает на отсутствие эффективного пробоя. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «голова и плечи» (сигнал смерти): быстрая и медленная линии разошлись вниз, что свидетельствует о снижении среднесрочной динамики. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, что говорит об временной балансировке сил быков и медведей; признаков экстремального перекупленности или перепроданности пока не наблюдается. Показатели KDJ и StochRSI одновременно снижаются, а краткосрочные осцилляторы сигнализируют о коррекции вниз. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность сокращается, рынок пребывает в периоде затишья перед выбором направления движения; при этом наблюдается расхождение между быстрыми и медленными индикаторами. Ближайшие ключевые уровни следующие: уровень сопротивления R1 — 0,3942, что на +0,95% выше текущего курса и представляет собой первую тестовую точку; уровень поддержки S1 — 0,3863, что на -1,08% ниже текущего уровня и служит ориентиром для мгновенной ликвидности. Дальние уровни R2 и S2 — 0,3989 и 0,3831 соответственно — располагаются на границах ±2% и определяют пределы текущего ценового диапазона.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Trust Wallet потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.
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