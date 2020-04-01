Текущее общее настроение на рынке TWT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

TWT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,3905, находясь в незначительном дисконте ниже центральной зоны 0,391. Цена расположена в узком диапазоне между уровнем S1 и центральной зоной; по данным системы ключевых уровней, сопротивление R1 сверху и поддержка S2 снизу формируют текущие границы колебаний. Скользящие средние MA и EMA демонстрируют краткосрочную бычью конфигурацию: цена остаётся выше краткосрочных скользящих средних, что указывает на отсутствие эффективного пробоя. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «голова и плечи» (сигнал смерти): быстрая и медленная линии разошлись вниз, что свидетельствует о снижении среднесрочной динамики. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, что говорит об временной балансировке сил быков и медведей; признаков экстремального перекупленности или перепроданности пока не наблюдается. Показатели KDJ и StochRSI одновременно снижаются, а краткосрочные осцилляторы сигнализируют о коррекции вниз. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность сокращается, рынок пребывает в периоде затишья перед выбором направления движения; при этом наблюдается расхождение между быстрыми и медленными индикаторами. Ближайшие ключевые уровни следующие: уровень сопротивления R1 — 0,3942, что на +0,95% выше текущего курса и представляет собой первую тестовую точку; уровень поддержки S1 — 0,3863, что на -1,08% ниже текущего уровня и служит ориентиром для мгновенной ликвидности. Дальние уровни R2 и S2 — 0,3989 и 0,3831 соответственно — располагаются на границах ±2% и определяют пределы текущего ценового диапазона.

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