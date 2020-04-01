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Текущая цена Trust Wallet сегодня составляет 0.3882 RUB. Рыночная капитализация TWT составляет 166,871,852.101572 RUB. Отслеживайте обновления цен TWT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Trust Wallet сегодня составляет 0.3882 RUB. Рыночная капитализация TWT составляет 166,871,852.101572 RUB. Отслеживайте обновления цен TWT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Trust Wallet Курс (TWT)

Текущая цена 1 TWT в RUB:

₽32.04054
₽32.04054₽32.04054
-1,14%1D
RUB
График цены Trust Wallet (TWT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:27:59 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Trust Wallet

Текущая цена Trust Wallet (TWT) сегодня составляет ₽ 0.3882 с изменением 1.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TWT на RUB составляет ₽ 0.3882 за TWT.

На данный момент Trust Wallet занимает #138 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 166,87M, при оборотном предложении 429,86M TWT. В течение последних 24 часов, TWT торговался в диапазоне от ₽ 0.3835 (минимум) до ₽ 0.3932 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 224.48738261670316498, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.53505127509463.

В краткосрочной перспективе TWT изменился на +0.18% за последний час и на +5.66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,10K.

Рыночная информация Trust Wallet (TWT)

No.138

₽ 166,87M
₽ 166,87M₽ 166,87M

₽ 65,10K
₽ 65,10K₽ 65,10K

₽ 388.15M
₽ 388.15M₽ 388.15M

429,86M
429,86M 429,86M

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

42.99%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

Текущая рыночная капитализация Trust Wallet составляет ₽ 166,87M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,10K. Циркулируещее обращение TWT составляет 429,86M, а общее предложение – 999860531.46. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 388.15M.

История цен Trust Wallet в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.3835
₽ 0.3835₽ 0.3835
Мин 24Ч
₽ 0.3932
₽ 0.3932₽ 0.3932
Макс 24Ч

₽ 0.3835
₽ 0.3835₽ 0.3835

₽ 0.3932
₽ 0.3932₽ 0.3932

₽ 224.48738261670316498
₽ 224.48738261670316498₽ 224.48738261670316498

₽ 0.53505127509463
₽ 0.53505127509463₽ 0.53505127509463

+0.18%

-1.14%

+5.66%

+5.66%

История цен Trust Wallet (TWT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Trust Wallet за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.369474-1.14%
30 дней₽ +0.0371+10.56%
60 дней₽ +0.0047+1.22%
90 дней₽ -0.137-26.09%
Изменение цены Trust Wallet сегодня

Сегодня для TWT зафиксировано изменение ₽ -0.369474 (-1.14%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Trust Wallet за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.0371 (+10.56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Trust Wallet за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TWT изменился на ₽ +0.0047 (+1.22%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Trust Wallet за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.137 (-26.09%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Trust Wallet (TWT)?

Просмотеть страницу истории цен Trust Wallet.

Анализ по Trust Wallet

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Trust Wallet, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Trust Wallet: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке TWT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

TWT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,3905, находясь в незначительном дисконте ниже центральной зоны 0,391. Цена расположена в узком диапазоне между уровнем S1 и центральной зоной; по данным системы ключевых уровней, сопротивление R1 сверху и поддержка S2 снизу формируют текущие границы колебаний. Скользящие средние MA и EMA демонстрируют краткосрочную бычью конфигурацию: цена остаётся выше краткосрочных скользящих средних, что указывает на отсутствие эффективного пробоя. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «голова и плечи» (сигнал смерти): быстрая и медленная линии разошлись вниз, что свидетельствует о снижении среднесрочной динамики. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, что говорит об временной балансировке сил быков и медведей; признаков экстремального перекупленности или перепроданности пока не наблюдается. Показатели KDJ и StochRSI одновременно снижаются, а краткосрочные осцилляторы сигнализируют о коррекции вниз. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность сокращается, рынок пребывает в периоде затишья перед выбором направления движения; при этом наблюдается расхождение между быстрыми и медленными индикаторами. Ближайшие ключевые уровни следующие: уровень сопротивления R1 — 0,3942, что на +0,95% выше текущего курса и представляет собой первую тестовую точку; уровень поддержки S1 — 0,3863, что на -1,08% ниже текущего уровня и служит ориентиром для мгновенной ликвидности. Дальние уровни R2 и S2 — 0,3989 и 0,3831 соответственно — располагаются на границах ±2% и определяют пределы текущего ценового диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Trust Wallet?

Цены на TWT (Trust Wallet Token) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Уровень принятия приложения Trust Wallet и рост числа пользователей.
3. Эффективность экосистемы Binance, поскольку TWT основан на сети BNB Chain.
4. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг.
5. Объём торгов и ликвидность.
6. Регуляторные новости, влияющие на криптовалютные кошельки.
7. Конкуренция со стороны других провайдеров кошельков.
8. Движения цен на биткоин и основные альткоины.
9. Развитие сектора DeFi.
10. Механика эмиссии токена и процессы выжигания.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Trust Wallet?

Люди хотят знать текущую цену TWT (Trust Wallet Token) по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рынка и расчет прибыли/убытков. TWT является нативным токеном Trust Wallet — популярного криптовалютного кошелька. Мониторинг цены помогает пользователям принимать обоснованные решения о покупке или продаже.

Прогноз цены Trust Wallet

Прогноз цены Trust Wallet (TWT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TWT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Trust Wallet (TWT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Trust Wallet потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Trust Wallet достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TWT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Trust Wallet».

Как купить и инвестировать Trust Wallet в Россия

Готовы приступить к работе с Trust Wallet? Покупка TWT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Trust Wallet. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Trust Wallet (TWT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Trust Wallet будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Trust Wallet (TWT)

Что вы можете сделать с Trust Wallet

Владение Trust Wallet позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Trust Wallet (TWT)

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Источники Trust Wallet

Для более глубокого понимания Trust Wallet рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Trust Wallet
Обозреватель блоков

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Account AbstractionBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:27:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Trust Wallet (TWT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Trust Wallet

TWT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по TWT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами TWT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Trust Wallet (TWT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Trust Wallet в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TWT/USDT
₽32.0488
₽32.0488₽32.0488
-1.09%
167.93K (USDT)
TWT/USDC
₽32.0075
₽32.0075₽32.0075
-1.19%
137.39K (USDT)

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1 TWT = 32.06532 RUB