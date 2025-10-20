Текущая цена PlaysOut сегодня составляет 0.02756 USD. Следите за обновлениями цены PLAY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PLAY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PlaysOut сегодня составляет 0.02756 USD. Следите за обновлениями цены PLAY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PLAY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о PLAY

Информация о цене PLAY

Официальный сайт PLAY

Токеномика PLAY

Прогноз цен PLAY

История PLAY

Руководство по покупке PLAY

Конвертер валют PLAY в фиат

PLAY на споте

Фьючерсы PLAY USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип PlaysOut

PlaysOut Курс (PLAY)

Текущая цена 1 PLAY в USD:

$0,02752
$0,02752$0,02752
+4,32%1D
USD
График цены PlaysOut (PLAY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:00:52 (UTC+8)

Информация о ценах PlaysOut (PLAY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02544
$ 0,02544$ 0,02544
Мин 24Ч
$ 0,02968
$ 0,02968$ 0,02968
Макс 24Ч

$ 0,02544
$ 0,02544$ 0,02544

$ 0,02968
$ 0,02968$ 0,02968

--
----

--
----

-1,01%

+4,32%

-5,94%

-5,94%

Текущая цена PlaysOut (PLAY) составляет $ 0,02756. За последние 24 часа PLAY торговался в диапазоне от $ 0,02544 до $ 0,02968, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PLAY за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, PLAY изменился на -1,01% за последний час, на +4,32% за 24 часа и на -5,94% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PlaysOut (PLAY)

--
----

$ 144,58K
$ 144,58K$ 144,58K

$ 137,80M
$ 137,80M$ 137,80M

--
----

5 000 000 000
5 000 000 000 5 000 000 000

BASE

Текущая рыночная капитализация PlaysOut составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 144,58K. Циркулируещее обращение PLAY составляет --, а общее предложение – 5000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 137,80M.

История цен PlaysOut (PLAY) в USD

Отслеживайте изменения цены PlaysOut за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0011396+4,32%
30 дней$ -0,01067-27,92%
60 дней$ -0,02291-45,40%
90 дней$ +0,02256+451,20%
Изменение цены PlaysOut сегодня

Сегодня для PLAY зафиксировано изменение $ +0,0011396 (+4,32%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены PlaysOut за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,01067 (-27,92%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены PlaysOut за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PLAY изменился на $ -0,02291 (-45,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены PlaysOut за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,02256 (+451,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены PlaysOut (PLAY)?

Просмотеть страницу истории цен PlaysOut.

Что такое PlaysOut (PLAY)

PlaysOut – это высокопроизводительная инфраструктура для публикации, которая определяет будущее встроенных игр. Созданная для эпохи суперприложений, она позволяет разработчикам запускать и масштабировать тысячи мини-игр по всему миру с помощью единой, бесшовной интеграции. Превращая приложения с высоким трафиком в интерактивные игровые среды, PlaysOut повышает вовлеченность, удержание и монетизацию. Ее открытая, взаимосовместимая архитектура соединяет Web2 и Web3, поддерживая сотрудничество экосистем и предоставляя цифровые возможности нового поколения без трений и фрагментированных систем. PlaysOut – это двигатель роста интерактивных развлечений, где каждое нажатие открывает ценность, а каждая игра продвигает экономику блокчейна вперед.

PlaysOut доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в PlaysOut. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга PLAY, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о PlaysOut в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки PlaysOut простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены PlaysOut (USD)

Сколько будет стоить PlaysOut (PLAY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PlaysOut (PLAY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PlaysOut.

Проверьте прогноз цены PlaysOut!

Токеномика PlaysOut (PLAY)

Понимание токеномики PlaysOut (PLAY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PLAY прямо сейчас!

Как купить PlaysOut (PLAY)

Ищете как купить PlaysOut? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести PlaysOut на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

PLAY на местную валюту

1 PlaysOut (PLAY) в VND
725,2414
1 PlaysOut (PLAY) в AUD
A$0,0421668
1 PlaysOut (PLAY) в GBP
0,02067
1 PlaysOut (PLAY) в EUR
0,0237016
1 PlaysOut (PLAY) в USD
$0,02756
1 PlaysOut (PLAY) в MYR
RM0,1163032
1 PlaysOut (PLAY) в TRY
1,1569688
1 PlaysOut (PLAY) в JPY
¥4,18912
1 PlaysOut (PLAY) в ARS
ARS$37,1927712
1 PlaysOut (PLAY) в RUB
2,2436596
1 PlaysOut (PLAY) в INR
2,4200436
1 PlaysOut (PLAY) в IDR
Rp459,3331496
1 PlaysOut (PLAY) в PHP
1,6139136
1 PlaysOut (PLAY) в EGP
￡E.1,3113048
1 PlaysOut (PLAY) в BRL
R$0,1482728
1 PlaysOut (PLAY) в CAD
C$0,0383084
1 PlaysOut (PLAY) в BDT
3,3645248
1 PlaysOut (PLAY) в NGN
40,2921688
1 PlaysOut (PLAY) в COP
$107,65625
1 PlaysOut (PLAY) в ZAR
R.0,476788
1 PlaysOut (PLAY) в UAH
1,154764
1 PlaysOut (PLAY) в TZS
T.Sh.68,3868328
1 PlaysOut (PLAY) в VES
Bs5,7876
1 PlaysOut (PLAY) в CLP
$26,07176
1 PlaysOut (PLAY) в PKR
Rs7,8005824
1 PlaysOut (PLAY) в KZT
14,8330676
1 PlaysOut (PLAY) в THB
฿0,9017632
1 PlaysOut (PLAY) в TWD
NT$0,8477456
1 PlaysOut (PLAY) в AED
د.إ0,1011452
1 PlaysOut (PLAY) в CHF
Fr0,0217724
1 PlaysOut (PLAY) в HKD
HK$0,2141412
1 PlaysOut (PLAY) в AMD
֏10,543078
1 PlaysOut (PLAY) в MAD
.د.م0,2552056
1 PlaysOut (PLAY) в MXN
$0,5068284
1 PlaysOut (PLAY) в SAR
ريال0,10335
1 PlaysOut (PLAY) в ETB
Br4,1731352
1 PlaysOut (PLAY) в KES
KSh3,5590984
1 PlaysOut (PLAY) в JOD
د.أ0,01954004
1 PlaysOut (PLAY) в PLN
0,1000428
1 PlaysOut (PLAY) в RON
лв0,1204372
1 PlaysOut (PLAY) в SEK
kr0,2585128
1 PlaysOut (PLAY) в BGN
лв0,0463008
1 PlaysOut (PLAY) в HUF
Ft9,245002
1 PlaysOut (PLAY) в CZK
0,5771064
1 PlaysOut (PLAY) в KWD
د.ك0,00843336
1 PlaysOut (PLAY) в ILS
0,0906724
1 PlaysOut (PLAY) в BOB
Bs0,1904396
1 PlaysOut (PLAY) в AZN
0,046852
1 PlaysOut (PLAY) в TJS
SM0,2552056
1 PlaysOut (PLAY) в GEL
0,074412
1 PlaysOut (PLAY) в AOA
Kz25,1228692
1 PlaysOut (PLAY) в BHD
.د.ب0,01036256
1 PlaysOut (PLAY) в BMD
$0,02756
1 PlaysOut (PLAY) в DKK
kr0,1772108
1 PlaysOut (PLAY) в HNL
L0,7237256
1 PlaysOut (PLAY) в MUR
1,2545312
1 PlaysOut (PLAY) в NAD
$0,4784416
1 PlaysOut (PLAY) в NOK
kr0,2747732
1 PlaysOut (PLAY) в NZD
$0,0476788
1 PlaysOut (PLAY) в PAB
B/.0,02756
1 PlaysOut (PLAY) в PGK
K0,115752
1 PlaysOut (PLAY) в QAR
ر.ق0,1003184
1 PlaysOut (PLAY) в RSD
дин.2,7813552
1 PlaysOut (PLAY) в UZS
soʻm332,0481164
1 PlaysOut (PLAY) в ALL
L2,2982284
1 PlaysOut (PLAY) в ANG
ƒ0,0493324
1 PlaysOut (PLAY) в AWG
ƒ0,049608
1 PlaysOut (PLAY) в BBD
$0,05512
1 PlaysOut (PLAY) в BAM
KM0,0463008
1 PlaysOut (PLAY) в BIF
Fr81,27444
1 PlaysOut (PLAY) в BND
$0,035828
1 PlaysOut (PLAY) в BSD
$0,02756
1 PlaysOut (PLAY) в JMD
$4,4228288
1 PlaysOut (PLAY) в KHR
111,12881
1 PlaysOut (PLAY) в KMF
Fr11,68544
1 PlaysOut (PLAY) в LAK
599,1304228
1 PlaysOut (PLAY) в LKR
රු8,3641844
1 PlaysOut (PLAY) в MDL
L0,4676932
1 PlaysOut (PLAY) в MGA
Ar123,587308
1 PlaysOut (PLAY) в MOP
P0,22048
1 PlaysOut (PLAY) в MVR
0,421668
1 PlaysOut (PLAY) в MWK
MK47,764236
1 PlaysOut (PLAY) в MZN
MT1,761084
1 PlaysOut (PLAY) в NPR
रु3,8732824
1 PlaysOut (PLAY) в PYG
195,45552
1 PlaysOut (PLAY) в RWF
Fr39,98956
1 PlaysOut (PLAY) в SBD
$0,2268188
1 PlaysOut (PLAY) в SCR
0,3767452
1 PlaysOut (PLAY) в SRD
$1,0938564
1 PlaysOut (PLAY) в SVC
$0,24115
1 PlaysOut (PLAY) в SZL
L0,4784416
1 PlaysOut (PLAY) в TMT
m0,0967356
1 PlaysOut (PLAY) в TND
د.ت0,08097128
1 PlaysOut (PLAY) в TTD
$0,1868568
1 PlaysOut (PLAY) в UGX
Sh96,01904
1 PlaysOut (PLAY) в XAF
Fr15,54384
1 PlaysOut (PLAY) в XCD
$0,074412
1 PlaysOut (PLAY) в XOF
Fr15,54384
1 PlaysOut (PLAY) в XPF
Fr2,81112
1 PlaysOut (PLAY) в BWP
P0,369304
1 PlaysOut (PLAY) в BZD
$0,0553956
1 PlaysOut (PLAY) в CVE
$2,6226096
1 PlaysOut (PLAY) в DJF
Fr4,90568
1 PlaysOut (PLAY) в DOP
$1,748682
1 PlaysOut (PLAY) в DZD
د.ج3,5954776
1 PlaysOut (PLAY) в FJD
$0,063388
1 PlaysOut (PLAY) в GNF
Fr239,6342
1 PlaysOut (PLAY) в GTQ
Q0,2111096
1 PlaysOut (PLAY) в GYD
$5,765552
1 PlaysOut (PLAY) в ISK
kr3,36232

Источники PlaysOut

Для более глубокого понимания PlaysOut рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт PlaysOut
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PlaysOut

Сколько стоит PlaysOut (PLAY) на сегодня?
Актуальная цена PLAY в USD – 0,02756 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PLAY в USD?
Текущая цена PLAY в USD составляет $ 0,02756. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PlaysOut?
Рыночная капитализация PLAY составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PLAY?
Циркулирующее предложение PLAY составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PLAY?
PLAY достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена PLAY за все время (ATL)?
PLAY достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов PLAY?
Объем торгов за последние 24 часа для PLAY составляет $ 144,58K USD.
Вырастет ли PLAY в цене в этом году?
PLAY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PLAY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:00:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PlaysOut (PLAY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор PLAY в USD

Сумма

PLAY
PLAY
USD
USD

1 PLAY = 0,02756 USD

Торговля PLAY

PLAY/USDT
$0,02752
$0,02752$0,02752
+4,51%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах