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Arweave
AR/USDT
10.1140.00%
$0.00
Макс 24ч
10.248
Мин 24ч
9.704
Объем 24ч (AR)
50.05K
Сумма за 24ч (USDT)
501.62K
Макс 24ч
10.248
Мин 24ч
9.704
Объем 24ч (AR)
50.05K
Сумма за 24ч (USDT)
501.62K
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AR
"Arweave — это новая платформа хранения данных блокчейна, предназначенная для преодоления проблем масштабируемости, доступности данных и стоимости, которые существуют в хранилище данных блокчейна. В этом также заключается разница между Arweave и большинством решений для хранения данных на блокчейне. Arweave стремится стать «домашней сетью Интернета с возможностью просмотра». Arweave использует собственную валюту Arweave (AR) в качестве внутреннего средства обмена. Его ценность заключается в практичности сети, включая отправку информации в блокчейн Arweave, вознаграждение майнеров за поддержку и защиту сети и подавление распространения спама. Для получения дополнительной информации о проекте, пожалуйста, посетите его официальный сайт ниже."
Обзор
Название криптовалюты
AR
Время выпуска
2017-08-01 00:00:00
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
50,000,000
Книга ордеров
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Цена(USDT)

(AR)

(USDT)

10.114$0.00
Сделки на рынке
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