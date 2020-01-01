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MUBI

MUBI/USDT
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Макс 24ч
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Мин 24ч
0.00000
Объем 24ч (MUBI)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Обратный отсчет
00:00:00:00
График
Информация о токене
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Базовый
TradingView
Глубина
MUBI
Поддержка всей экосистемы децентрализованных приложений MultiBit.
Обзор
Название криптовалюты
MUBI
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
732,283,940
Книга ордеров
0.00001

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Сделки на рынке
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Спот
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Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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Открытые позиции (0)
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