SXT

Space and Time (SXT) масштабирует доказательства с нулевым разглашением (ZK) в децентрализованном хранилище данных, чтобы обеспечить надежную обработку данных для смарт-контрактов. Вы можете использовать SXT для объединения комплексных данных блокчейна, которые мы индексировали из основных сетей, с данными вашего приложения или другими наборами данных вне блокчейна. Proof of SQL — это сопроцессор ZK SXT, который позволяет вашему смарт-контракту задавать сложные вопросы о деятельности в своей собственной сети или других сетях и получать проверенный ZK ответ в следующем блоке.

Название криптовалютыSXT

МестоNo.254

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)3.59%

Оборотное предложение1,400,000,000

Макс. предложение5,000,000,000

Общее предложение5,000,000,000

Коэффициент обращения0.28%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.1868671285494208,2025-05-08

Наименьшая цена0.10474828680866613,2025-05-19

Публичный блокчейнETH

ВведениеSpace and Time (SXT) масштабирует доказательства с нулевым разглашением (ZK) в децентрализованном хранилище данных, чтобы обеспечить надежную обработку данных для смарт-контрактов. Вы можете использовать SXT для объединения комплексных данных блокчейна, которые мы индексировали из основных сетей, с данными вашего приложения или другими наборами данных вне блокчейна. Proof of SQL — это сопроцессор ZK SXT, который позволяет вашему смарт-контракту задавать сложные вопросы о деятельности в своей собственной сети или других сетях и получать проверенный ZK ответ в следующем блоке.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
SXT/USDT
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Макс 24ч
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Объем 24ч (SXT)
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