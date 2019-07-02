Chiliz Курс (CHZ)
Текущая цена Chiliz (CHZ) сегодня составляет ₽ 0,0132 с изменением 1,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHZ на RUB составляет ₽ 0,0132 за CHZ.
На данный момент Chiliz занимает #111 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 137,45M, при оборотном предложении 10,41B CHZ. В течение последних 24 часов, CHZ торговался в диапазоне от ₽ 0,013 (минимум) до ₽ 0,01345 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 73,6715014376, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,330623214220136.
В краткосрочной перспективе CHZ изменился на -0,46% за последний час и на +4,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,13K.
No.111
0,01%
2019-07-02 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Chiliz составляет ₽ 137,45M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,13K. Циркулируещее обращение CHZ составляет 10,41B, а общее предложение – 10412910769. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 137,45M.
-0,46%
-1,49%
+4,26%
+4,26%
Отслеживайте изменения цены Chiliz за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,016487
|-1,49%
|30 дней
|₽ -0,0042
|-24,14%
|60 дней
|₽ -0,01367
|-50,88%
|90 дней
|₽ -0,02996
|-69,42%
Сегодня для CHZ зафиксировано изменение ₽ -0,016487 (-1,49%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0042 (-24,14%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CHZ изменился на ₽ -0,01367 (-50,88%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02996 (-69,42%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Chiliz (CHZ)?
Просмотеть страницу истории цен Chiliz.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Chiliz, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CHZ: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
CHZ_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01341, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,01334. Текущая стоимость расположена в узком диапазоне между уровнями S1 и R1. Согласно системе ключевых уровней, цена близка к сопротивлению R1. На уровне центральной зоны наблюдается кратковременное равновесие между быками и медведями. В структуре отсутствуют явные признаки прорыва. Группа MA и группа EMA демонстрируют восходящую расстановку. MACD формирует сигнал «золотого пересечения». Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Быстрые и медленные линии индикатора движутся в одном направлении. Волатильность остаётся на низком уровне, а распределение импульса относительно сконцентрировано. Краткосрочные покупательские силы немного преобладают, однако рынок пока лишён выраженного одностороннего тренда. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,01343, что всего на 0,00002 выше текущего курса. Следующее сопротивление — 0,01350, отстоящее от текущей цены на 0,00009. Ближайшая поддержка — 0,01326, находящаяся на расстоянии 0,00015 от текущего уровня. Следующая поддержка — 0,01317, удалённая от текущей цены на 0,00024. Расстояния между ключевыми уровнями довольно компактны, что ограничивает пространство для значительных колебаний цен.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Chiliz потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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