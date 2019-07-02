Сегодняшняя цена Chiliz

Текущая цена Chiliz (CHZ) сегодня составляет ₽ 0,0132 с изменением 1,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHZ на RUB составляет ₽ 0,0132 за CHZ.

На данный момент Chiliz занимает #111 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 137,45M, при оборотном предложении 10,41B CHZ. В течение последних 24 часов, CHZ торговался в диапазоне от ₽ 0,013 (минимум) до ₽ 0,01345 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 73,6715014376, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,330623214220136.

В краткосрочной перспективе CHZ изменился на -0,46% за последний час и на +4,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,13K.

Рыночная информация Chiliz (CHZ)

Место No.111 Рыночная капитализация ₽ 137,45M₽ 137,45M ₽ 137,45M Объем (24Ч) ₽ 64,13K₽ 64,13K ₽ 64,13K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 137,45M₽ 137,45M ₽ 137,45M Оборотное предложение 10,41B 10,41B 10,41B Макс. предложение ---- -- Общее предложение 10 412 910 769 10 412 910 769 10 412 910 769 Доля рынка 0,01% Дата выпуска 2019-07-02 00:00:00 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Chiliz составляет ₽ 137,45M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,13K. Циркулируещее обращение CHZ составляет 10,41B, а общее предложение – 10412910769. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 137,45M.