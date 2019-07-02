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Текущая цена Chiliz сегодня составляет 0,0132 RUB. Рыночная капитализация CHZ составляет 137 450 422,1508 RUB. Отслеживайте обновления цен CHZ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Chiliz сегодня составляет 0,0132 RUB. Рыночная капитализация CHZ составляет 137 450 422,1508 RUB. Отслеживайте обновления цен CHZ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Chiliz Курс (CHZ)

Текущая цена 1 CHZ в RUB:

₽1,0900216
₽1,0900216₽1,0900216
-1,49%1D
RUB
График цены Chiliz (CHZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:14:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Chiliz

Текущая цена Chiliz (CHZ) сегодня составляет ₽ 0,0132 с изменением 1,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHZ на RUB составляет ₽ 0,0132 за CHZ.

На данный момент Chiliz занимает #111 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 137,45M, при оборотном предложении 10,41B CHZ. В течение последних 24 часов, CHZ торговался в диапазоне от ₽ 0,013 (минимум) до ₽ 0,01345 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 73,6715014376, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,330623214220136.

В краткосрочной перспективе CHZ изменился на -0,46% за последний час и на +4,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,13K.

Рыночная информация Chiliz (CHZ)

No.111

₽ 137,45M
₽ 137,45M₽ 137,45M

₽ 64,13K
₽ 64,13K₽ 64,13K

₽ 137,45M
₽ 137,45M₽ 137,45M

10,41B
10,41B 10,41B

--
----

10 412 910 769
10 412 910 769 10 412 910 769

0,01%

2019-07-02 00:00:00

ETH

Текущая рыночная капитализация Chiliz составляет ₽ 137,45M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,13K. Циркулируещее обращение CHZ составляет 10,41B, а общее предложение – 10412910769. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 137,45M.

История цен Chiliz в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,013
₽ 0,013₽ 0,013
Мин 24Ч
₽ 0,01345
₽ 0,01345₽ 0,01345
Макс 24Ч

₽ 0,013
₽ 0,013₽ 0,013

₽ 0,01345
₽ 0,01345₽ 0,01345

₽ 73,6715014376
₽ 73,6715014376₽ 73,6715014376

₽ 0,330623214220136
₽ 0,330623214220136₽ 0,330623214220136

-0,46%

-1,49%

+4,26%

+4,26%

История цен Chiliz (CHZ) в RUB

Отслеживайте изменения цены Chiliz за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,016487-1,49%
30 дней₽ -0,0042-24,14%
60 дней₽ -0,01367-50,88%
90 дней₽ -0,02996-69,42%
Изменение цены Chiliz сегодня

Сегодня для CHZ зафиксировано изменение ₽ -0,016487 (-1,49%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Chiliz за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0042 (-24,14%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Chiliz за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CHZ изменился на ₽ -0,01367 (-50,88%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Chiliz за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02996 (-69,42%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Chiliz (CHZ)?

Просмотеть страницу истории цен Chiliz.

Анализ по Chiliz

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Chiliz, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Chiliz: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CHZ: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

CHZ_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01341, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,01334. Текущая стоимость расположена в узком диапазоне между уровнями S1 и R1. Согласно системе ключевых уровней, цена близка к сопротивлению R1. На уровне центральной зоны наблюдается кратковременное равновесие между быками и медведями. В структуре отсутствуют явные признаки прорыва. Группа MA и группа EMA демонстрируют восходящую расстановку. MACD формирует сигнал «золотого пересечения». Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Быстрые и медленные линии индикатора движутся в одном направлении. Волатильность остаётся на низком уровне, а распределение импульса относительно сконцентрировано. Краткосрочные покупательские силы немного преобладают, однако рынок пока лишён выраженного одностороннего тренда. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,01343, что всего на 0,00002 выше текущего курса. Следующее сопротивление — 0,01350, отстоящее от текущей цены на 0,00009. Ближайшая поддержка — 0,01326, находящаяся на расстоянии 0,00015 от текущего уровня. Следующая поддержка — 0,01317, удалённая от текущей цены на 0,00024. Расстояния между ключевыми уровнями довольно компактны, что ограничивает пространство для значительных колебаний цен.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Chiliz?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Chiliz (CHZ):

1. Спортивные партнерства — новые сотрудничества с командами и запуски фан-токенов стимулируют спрос.
2. Принятие платформы — рост пользовательского взаимодействия на Socios.com влияет на полезность токена.
3. Настроения рынка — общие тренды криптовалютного рынка оказывают влияние на CHZ.
4. Полезность токена — использование для голосования, получения наград и доступа к эксклюзивному контенту.
5. Конкуренция — другие спортивные крипто-проекты.
6. Регуляторные новости — правила, касающиеся спортивных ставок и криптовалют.
7. Крупные спортивные события — чемпионаты мира, Олимпийские игры повышают интерес.
8. Листинги на биржах — появление новых торговых пар увеличивает доступность.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Chiliz?

Люди хотят знать текущую цену Chiliz (CHZ) по нескольким ключевым причинам:

Торговые решения — активным трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы эффективно покупать, продавать или удерживать позиции в CHZ.

Отслеживание портфеля — инвесторы следят за стоимостью CHZ, чтобы оценить эффективность своего криптовалютного портфеля и общий уровень прибыли или убытков.

Определение оптимальных моментов входа/выхода — знание текущей цены помогает находить наиболее подходящие точки для входа в рынок или выхода из него в рамках инвестиционных стратегий.

Участие в спортивной индустрии — CHZ используется для управления фан-токенами крупных спортивных команд, поэтому болельщики отслеживают цены, чтобы принимать участие в управлении командами и получать эксклюзивные возможности.

Оценка влияния новостей — крупные партнерства с футбольными клубами или обновления платформы могут существенно повлиять на стоимость CHZ.

Возможности DeFi — текущая цена позволяет оценить варианты стейкинга, фарминга доходности или предоставления ликвидности с использованием CHZ.

Управление рисками — реальное время цен позволяет правильно рассчитывать размер позиций и размещать стоп-лосс-ордера.

FOMO и настроения — активность в социальных сетях и обсуждения в сообществах часто побуждают людей проверять текущую стоимость CHZ.

Прогноз цены Chiliz

Прогноз цены Chiliz (CHZ) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CHZ в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Chiliz (CHZ) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Chiliz потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Chiliz достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CHZ, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Chiliz».

Как купить и инвестировать Chiliz в Россия

Готовы приступить к работе с Chiliz? Покупка CHZ на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Chiliz. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Chiliz (CHZ).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Chiliz будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Chiliz (CHZ)

Что вы можете сделать с Chiliz

Владение Chiliz позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Chiliz (CHZ)

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Источники Chiliz

Для более глубокого понимания Chiliz рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Chiliz
Обозреватель блоков

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Alleged SEC SecuritiesBase EcosystemChiliz Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:14:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Chiliz (CHZ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Chiliz

CHZ USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CHZ с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CHZ USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Chiliz (CHZ) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CHZ/USDT
₽1,0883688
₽1,0883688₽1,0883688
-1,55%
4.85M (USDT)
CHZ/USDC
₽1,0891952
₽1,0891952₽1,0891952
-1,49%
4.18M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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