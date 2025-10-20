Текущая цена TOWNS сегодня составляет 0.01107 USD. Следите за обновлениями цены TOWNS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TOWNS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена TOWNS сегодня составляет 0.01107 USD. Следите за обновлениями цены TOWNS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TOWNS прямо сейчас на MEXC.

Информация о ценах TOWNS (TOWNS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01048
$ 0,01048$ 0,01048
Мин 24Ч
$ 0,01176
$ 0,01176$ 0,01176
Макс 24Ч

$ 0,01048
$ 0,01048$ 0,01048

$ 0,01176
$ 0,01176$ 0,01176

$ 0,08393456874511798
$ 0,08393456874511798$ 0,08393456874511798

$ 0,00247547300739468
$ 0,00247547300739468$ 0,00247547300739468

+0,45%

-1,42%

+1,18%

+1,18%

Текущая цена TOWNS (TOWNS) составляет $ 0,01107. За последние 24 часа TOWNS торговался в диапазоне от $ 0,01048 до $ 0,01176, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TOWNS за все время составляет $ 0,08393456874511798, а минимальная – $ 0,00247547300739468.

Что касается краткосрочной динамики, TOWNS изменился на +0,45% за последний час, на -1,42% за 24 часа и на +1,18% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация TOWNS (TOWNS)

No.785

$ 23,35M
$ 23,35M$ 23,35M

$ 573,00K
$ 573,00K$ 573,00K

$ 169,68M
$ 169,68M$ 169,68M

2,11B
2,11B 2,11B

15 327 986 354
15 327 986 354 15 327 986 354

10 128 333 333
10 128 333 333 10 128 333 333

13,76%

BSC

Текущая рыночная капитализация TOWNS составляет $ 23,35M, при 24-часовом объеме торгов $ 573,00K. Циркулируещее обращение TOWNS составляет 2,11B, а общее предложение – 10128333333. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 169,68M.

История цен TOWNS (TOWNS) в USD

Отслеживайте изменения цены TOWNS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0001595-1,42%
30 дней$ -0,01076-49,29%
60 дней$ -0,01365-55,22%
90 дней$ +0,00107+10,70%
Изменение цены TOWNS сегодня

Сегодня для TOWNS зафиксировано изменение $ -0,0001595 (-1,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены TOWNS за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,01076 (-49,29%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены TOWNS за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TOWNS изменился на $ -0,01365 (-55,22%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены TOWNS за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,00107 (+10,70%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены TOWNS (TOWNS)?

Просмотеть страницу истории цен TOWNS.

Что такое TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol – это проект коммуникационной инфраструктуры, предназначенный для разработки приложений мгновенного обмена сообщениями. Он включает EVM-совместимый блокчейн 2 уровня, децентрализованные ноды потоковой передачи для доставки сообщений и смарт-контракты, размещенные на Base – Ethereum 2 уровня.

TOWNS доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в TOWNS. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TOWNS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о TOWNS в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки TOWNS простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены TOWNS (USD)

Сколько будет стоить TOWNS (TOWNS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TOWNS (TOWNS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TOWNS.

Проверьте прогноз цены TOWNS!

Токеномика TOWNS (TOWNS)

Понимание токеномики TOWNS (TOWNS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TOWNS прямо сейчас!

Как купить TOWNS (TOWNS)

Ищете как купить TOWNS? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести TOWNS на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TOWNS на местную валюту

1 TOWNS (TOWNS) в VND
291,30705
1 TOWNS (TOWNS) в AUD
A$0,0169371
1 TOWNS (TOWNS) в GBP
0,0081918
1 TOWNS (TOWNS) в EUR
0,0095202
1 TOWNS (TOWNS) в USD
$0,01107
1 TOWNS (TOWNS) в MYR
RM0,0467154
1 TOWNS (TOWNS) в TRY
0,4647186
1 TOWNS (TOWNS) в JPY
¥1,68264
1 TOWNS (TOWNS) в ARS
ARS$16,1369604
1 TOWNS (TOWNS) в RUB
0,8978877
1 TOWNS (TOWNS) в INR
0,9726102
1 TOWNS (TOWNS) в IDR
Rp184,4999262
1 TOWNS (TOWNS) в PHP
0,648702
1 TOWNS (TOWNS) в EGP
￡E.0,5267106
1 TOWNS (TOWNS) в BRL
R$0,0596673
1 TOWNS (TOWNS) в CAD
C$0,0153873
1 TOWNS (TOWNS) в BDT
1,3514256
1 TOWNS (TOWNS) в NGN
16,1841186
1 TOWNS (TOWNS) в COP
$43,0739235
1 TOWNS (TOWNS) в ZAR
R.0,1922859
1 TOWNS (TOWNS) в UAH
0,461619
1 TOWNS (TOWNS) в TZS
T.Sh.27,4688766
1 TOWNS (TOWNS) в VES
Bs2,3247
1 TOWNS (TOWNS) в CLP
$10,5165
1 TOWNS (TOWNS) в PKR
Rs3,130596
1 TOWNS (TOWNS) в KZT
5,9547744
1 TOWNS (TOWNS) в THB
฿0,3628746
1 TOWNS (TOWNS) в TWD
NT$0,340956
1 TOWNS (TOWNS) в AED
د.إ0,0406269
1 TOWNS (TOWNS) в CHF
Fr0,0087453
1 TOWNS (TOWNS) в HKD
HK$0,0860139
1 TOWNS (TOWNS) в AMD
֏4,2267474
1 TOWNS (TOWNS) в MAD
.د.م0,1021761
1 TOWNS (TOWNS) в MXN
$0,2037987
1 TOWNS (TOWNS) в SAR
ريال0,0415125
1 TOWNS (TOWNS) в ETB
Br1,6598358
1 TOWNS (TOWNS) в KES
KSh1,4301333
1 TOWNS (TOWNS) в JOD
د.أ0,00784863
1 TOWNS (TOWNS) в PLN
0,0404055
1 TOWNS (TOWNS) в RON
лв0,0484866
1 TOWNS (TOWNS) в SEK
kr0,104058
1 TOWNS (TOWNS) в BGN
лв0,0185976
1 TOWNS (TOWNS) в HUF
Ft3,7235052
1 TOWNS (TOWNS) в CZK
0,2321379
1 TOWNS (TOWNS) в KWD
د.ك0,00338742
1 TOWNS (TOWNS) в ILS
0,036531
1 TOWNS (TOWNS) в BOB
Bs0,0762723
1 TOWNS (TOWNS) в AZN
0,018819
1 TOWNS (TOWNS) в TJS
SM0,101844
1 TOWNS (TOWNS) в GEL
0,029889
1 TOWNS (TOWNS) в AOA
Kz10,0910799
1 TOWNS (TOWNS) в BHD
.د.ب0,00416232
1 TOWNS (TOWNS) в BMD
$0,01107
1 TOWNS (TOWNS) в DKK
kr0,0712908
1 TOWNS (TOWNS) в HNL
L0,2903661
1 TOWNS (TOWNS) в MUR
0,5040171
1 TOWNS (TOWNS) в NAD
$0,1931715
1 TOWNS (TOWNS) в NOK
kr0,1105893
1 TOWNS (TOWNS) в NZD
$0,0191511
1 TOWNS (TOWNS) в PAB
B/.0,01107
1 TOWNS (TOWNS) в PGK
K0,046494
1 TOWNS (TOWNS) в QAR
ر.ق0,0401841
1 TOWNS (TOWNS) в RSD
дин.1,1184021
1 TOWNS (TOWNS) в UZS
soʻm133,3734633
1 TOWNS (TOWNS) в ALL
L0,9209133
1 TOWNS (TOWNS) в ANG
ƒ0,0198153
1 TOWNS (TOWNS) в AWG
ƒ0,019926
1 TOWNS (TOWNS) в BBD
$0,02214
1 TOWNS (TOWNS) в BAM
KM0,0185976
1 TOWNS (TOWNS) в BIF
Fr32,55687
1 TOWNS (TOWNS) в BND
$0,0142803
1 TOWNS (TOWNS) в BSD
$0,01107
1 TOWNS (TOWNS) в JMD
$1,7770671
1 TOWNS (TOWNS) в KHR
44,6370075
1 TOWNS (TOWNS) в KMF
Fr4,69368
1 TOWNS (TOWNS) в LAK
240,6521691
1 TOWNS (TOWNS) в LKR
රු3,3524388
1 TOWNS (TOWNS) в MDL
L0,1884114
1 TOWNS (TOWNS) в MGA
Ar49,4195796
1 TOWNS (TOWNS) в MOP
P0,0884493
1 TOWNS (TOWNS) в MVR
0,169371
1 TOWNS (TOWNS) в MWK
MK19,152207
1 TOWNS (TOWNS) в MZN
MT0,707373
1 TOWNS (TOWNS) в NPR
रु1,5519033
1 TOWNS (TOWNS) в PYG
78,50844
1 TOWNS (TOWNS) в RWF
Fr16,04043
1 TOWNS (TOWNS) в SBD
$0,0911061
1 TOWNS (TOWNS) в SCR
0,1513269
1 TOWNS (TOWNS) в SRD
$0,4388148
1 TOWNS (TOWNS) в SVC
$0,0966411
1 TOWNS (TOWNS) в SZL
L0,1931715
1 TOWNS (TOWNS) в TMT
m0,0388557
1 TOWNS (TOWNS) в TND
د.ت0,03250152
1 TOWNS (TOWNS) в TTD
$0,0749439
1 TOWNS (TOWNS) в UGX
Sh38,56788
1 TOWNS (TOWNS) в XAF
Fr6,25455
1 TOWNS (TOWNS) в XCD
$0,029889
1 TOWNS (TOWNS) в XOF
Fr6,25455
1 TOWNS (TOWNS) в XPF
Fr1,12914
1 TOWNS (TOWNS) в BWP
P0,1587438
1 TOWNS (TOWNS) в BZD
$0,02214
1 TOWNS (TOWNS) в CVE
$1,0517607
1 TOWNS (TOWNS) в DJF
Fr1,95939
1 TOWNS (TOWNS) в DOP
$0,7023915
1 TOWNS (TOWNS) в DZD
د.ج1,4445243
1 TOWNS (TOWNS) в FJD
$0,025461
1 TOWNS (TOWNS) в GNF
Fr96,25365
1 TOWNS (TOWNS) в GTQ
Q0,0845748
1 TOWNS (TOWNS) в GYD
$2,3119695
1 TOWNS (TOWNS) в ISK
kr1,35054

Для более глубокого понимания TOWNS рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт TOWNS
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TOWNS

Сколько стоит TOWNS (TOWNS) на сегодня?
Актуальная цена TOWNS в USD – 0,01107 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TOWNS в USD?
Текущая цена TOWNS в USD составляет $ 0,01107. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация TOWNS?
Рыночная капитализация TOWNS составляет $ 23,35M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TOWNS?
Циркулирующее предложение TOWNS составляет 2,11B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TOWNS?
TOWNS достиг максимальной цены (ATH) в 0,08393456874511798 USD.
Какова была минимальная цена TOWNS за все время (ATL)?
TOWNS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00247547300739468 USD.
Каков объем торгов TOWNS?
Объем торгов за последние 24 часа для TOWNS составляет $ 573,00K USD.
Вырастет ли TOWNS в цене в этом году?
TOWNS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TOWNS для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии TOWNS (TOWNS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

