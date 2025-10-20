Текущая цена Meta Platforms сегодня составляет 740.24 USD. Следите за обновлениями цены METAON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены METAON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Meta Platforms сегодня составляет 740.24 USD. Следите за обновлениями цены METAON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены METAON прямо сейчас на MEXC.

Логотип Meta Platforms

Meta Platforms Курс (METAON)

Текущая цена 1 METAON в USD:

$740,25
$740,25$740,25
+1,01%1D
USD
График цены Meta Platforms (METAON) в реальном времени
Информация о ценах Meta Platforms (METAON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 725,03
$ 725,03$ 725,03
Мин 24Ч
$ 741,85
$ 741,85$ 741,85
Макс 24Ч

$ 725,03
$ 725,03$ 725,03

$ 741,85
$ 741,85$ 741,85

$ 783,5142352704004
$ 783,5142352704004$ 783,5142352704004

$ 697,2743680767724
$ 697,2743680767724$ 697,2743680767724

-0,20%

+1,01%

+2,51%

+2,51%

Текущая цена Meta Platforms (METAON) составляет $ 740,24. За последние 24 часа METAON торговался в диапазоне от $ 725,03 до $ 741,85, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена METAON за все время составляет $ 783,5142352704004, а минимальная – $ 697,2743680767724.

Что касается краткосрочной динамики, METAON изменился на -0,20% за последний час, на +1,01% за 24 часа и на +2,51% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Meta Platforms (METAON)

No.1866

$ 1,83M
$ 1,83M$ 1,83M

$ 57,06K
$ 57,06K$ 57,06K

$ 1,83M
$ 1,83M$ 1,83M

2,48K
2,48K 2,48K

2 478,02859403
2 478,02859403 2 478,02859403

ETH

Текущая рыночная капитализация Meta Platforms составляет $ 1,83M, при 24-часовом объеме торгов $ 57,06K. Циркулируещее обращение METAON составляет 2,48K, а общее предложение – 2478.02859403. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,83M.

История цен Meta Platforms (METAON) в USD

Отслеживайте изменения цены Meta Platforms за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +7,4018+1,01%
30 дней$ -28,22-3,68%
60 дней$ +60,24+8,85%
90 дней$ +60,24+8,85%
Изменение цены Meta Platforms сегодня

Сегодня для METAON зафиксировано изменение $ +7,4018 (+1,01%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Meta Platforms за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -28,22 (-3,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Meta Platforms за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то METAON изменился на $ +60,24 (+8,85%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Meta Platforms за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +60,24 (+8,85%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Meta Platforms (METAON)?

Просмотеть страницу истории цен Meta Platforms.

Что такое Meta Platforms (METAON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Meta Platforms доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Meta Platforms. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга METAON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Meta Platforms в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Meta Platforms простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Meta Platforms (USD)

Сколько будет стоить Meta Platforms (METAON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Meta Platforms (METAON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Meta Platforms.

Проверьте прогноз цены Meta Platforms!

Токеномика Meta Platforms (METAON)

Понимание токеномики Meta Platforms (METAON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена METAON прямо сейчас!

Как купить Meta Platforms (METAON)

Ищете как купить Meta Platforms? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Meta Platforms на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

METAON на местную валюту

1 Meta Platforms (METAON) в VND
19 479 415,6
1 Meta Platforms (METAON) в AUD
A$1 132,5672
1 Meta Platforms (METAON) в GBP
555,18
1 Meta Platforms (METAON) в EUR
636,6064
1 Meta Platforms (METAON) в USD
$740,24
1 Meta Platforms (METAON) в MYR
RM3 123,8128
1 Meta Platforms (METAON) в TRY
31 075,2752
1 Meta Platforms (METAON) в JPY
¥112 516,48
1 Meta Platforms (METAON) в ARS
ARS$998 968,6848
1 Meta Platforms (METAON) в RUB
60 262,9384
1 Meta Platforms (METAON) в INR
65 000,4744
1 Meta Platforms (METAON) в IDR
Rp12 337 328,3984
1 Meta Platforms (METAON) в PHP
43 348,4544
1 Meta Platforms (METAON) в EGP
￡E.35 220,6192
1 Meta Platforms (METAON) в BRL
R$3 982,4912
1 Meta Platforms (METAON) в CAD
C$1 028,9336
1 Meta Platforms (METAON) в BDT
90 368,4992
1 Meta Platforms (METAON) в NGN
1 082 216,0752
1 Meta Platforms (METAON) в COP
$2 891 562,5
1 Meta Platforms (METAON) в ZAR
R.12 806,152
1 Meta Platforms (METAON) в UAH
31 016,056
1 Meta Platforms (METAON) в TZS
T.Sh.1 836 816,7312
1 Meta Platforms (METAON) в VES
Bs155 450,4
1 Meta Platforms (METAON) в CLP
$700 267,04
1 Meta Platforms (METAON) в PKR
Rs209 517,5296
1 Meta Platforms (METAON) в KZT
398 404,5704
1 Meta Platforms (METAON) в THB
฿24 220,6528
1 Meta Platforms (METAON) в TWD
NT$22 769,7824
1 Meta Platforms (METAON) в AED
د.إ2 716,6808
1 Meta Platforms (METAON) в CHF
Fr584,7896
1 Meta Platforms (METAON) в HKD
HK$5 751,6648
1 Meta Platforms (METAON) в AMD
֏283 178,812
1 Meta Platforms (METAON) в MAD
.د.م6 854,6224
1 Meta Platforms (METAON) в MXN
$13 613,0136
1 Meta Platforms (METAON) в SAR
ريال2 775,9
1 Meta Platforms (METAON) в ETB
Br112 087,1408
1 Meta Platforms (METAON) в KES
KSh95 594,5936
1 Meta Platforms (METAON) в JOD
د.أ524,83016
1 Meta Platforms (METAON) в PLN
2 687,0712
1 Meta Platforms (METAON) в RON
лв3 234,8488
1 Meta Platforms (METAON) в SEK
kr6 943,4512
1 Meta Platforms (METAON) в BGN
лв1 243,6032
1 Meta Platforms (METAON) в HUF
Ft248 313,508
1 Meta Platforms (METAON) в CZK
15 500,6256
1 Meta Platforms (METAON) в KWD
د.ك226,51344
1 Meta Platforms (METAON) в ILS
2 435,3896
1 Meta Platforms (METAON) в BOB
Bs5 115,0584
1 Meta Platforms (METAON) в AZN
1 258,408
1 Meta Platforms (METAON) в TJS
SM6 854,6224
1 Meta Platforms (METAON) в GEL
1 998,648
1 Meta Platforms (METAON) в AOA
Kz674 780,5768
1 Meta Platforms (METAON) в BHD
.د.ب278,33024
1 Meta Platforms (METAON) в BMD
$740,24
1 Meta Platforms (METAON) в DKK
kr4 759,7432
1 Meta Platforms (METAON) в HNL
L19 438,7024
1 Meta Platforms (METAON) в MUR
33 695,7248
1 Meta Platforms (METAON) в NAD
$12 850,5664
1 Meta Platforms (METAON) в NOK
kr7 380,1928
1 Meta Platforms (METAON) в NZD
$1 280,6152
1 Meta Platforms (METAON) в PAB
B/.740,24
1 Meta Platforms (METAON) в PGK
K3 109,008
1 Meta Platforms (METAON) в QAR
ر.ق2 694,4736
1 Meta Platforms (METAON) в RSD
дин.74 705,0208
1 Meta Platforms (METAON) в UZS
soʻm8 918 552,1656
1 Meta Platforms (METAON) в ALL
L61 728,6136
1 Meta Platforms (METAON) в ANG
ƒ1 325,0296
1 Meta Platforms (METAON) в AWG
ƒ1 332,432
1 Meta Platforms (METAON) в BBD
$1 480,48
1 Meta Platforms (METAON) в BAM
KM1 243,6032
1 Meta Platforms (METAON) в BIF
Fr2 182 967,76
1 Meta Platforms (METAON) в BND
$962,312
1 Meta Platforms (METAON) в BSD
$740,24
1 Meta Platforms (METAON) в JMD
$118 793,7152
1 Meta Platforms (METAON) в KHR
2 984 832,74
1 Meta Platforms (METAON) в KMF
Fr313 861,76
1 Meta Platforms (METAON) в LAK
16 092 173,5912
1 Meta Platforms (METAON) в LKR
රු224 655,4376
1 Meta Platforms (METAON) в MDL
L12 561,8728
1 Meta Platforms (METAON) в MGA
Ar3 319 458,232
1 Meta Platforms (METAON) в MOP
P5 921,92
1 Meta Platforms (METAON) в MVR
11 325,672
1 Meta Platforms (METAON) в MWK
MK1 282 909,944
1 Meta Platforms (METAON) в MZN
MT47 301,336
1 Meta Platforms (METAON) в NPR
रु104 033,3296
1 Meta Platforms (METAON) в PYG
5 249 782,08
1 Meta Platforms (METAON) в RWF
Fr1 074 088,24
1 Meta Platforms (METAON) в SBD
$6 092,1752
1 Meta Platforms (METAON) в SCR
10 119,0808
1 Meta Platforms (METAON) в SRD
$29 380,1256
1 Meta Platforms (METAON) в SVC
$6 477,1
1 Meta Platforms (METAON) в SZL
L12 850,5664
1 Meta Platforms (METAON) в TMT
m2 598,2424
1 Meta Platforms (METAON) в TND
د.ت2 174,82512
1 Meta Platforms (METAON) в TTD
$5 018,8272
1 Meta Platforms (METAON) в UGX
Sh2 578 996,16
1 Meta Platforms (METAON) в XAF
Fr417 495,36
1 Meta Platforms (METAON) в XCD
$1 998,648
1 Meta Platforms (METAON) в XOF
Fr417 495,36
1 Meta Platforms (METAON) в XPF
Fr75 504,48
1 Meta Platforms (METAON) в BWP
P9 919,216
1 Meta Platforms (METAON) в BZD
$1 487,8824
1 Meta Platforms (METAON) в CVE
$70 441,2384
1 Meta Platforms (METAON) в DJF
Fr131 762,72
1 Meta Platforms (METAON) в DOP
$46 968,228
1 Meta Platforms (METAON) в DZD
د.ج96 571,7104
1 Meta Platforms (METAON) в FJD
$1 702,552
1 Meta Platforms (METAON) в GNF
Fr6 436 386,8
1 Meta Platforms (METAON) в GTQ
Q5 670,2384
1 Meta Platforms (METAON) в GYD
$154 858,208
1 Meta Platforms (METAON) в ISK
kr90 309,28

Источники Meta Platforms

Для более глубокого понимания Meta Platforms рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Meta Platforms
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Meta Platforms

Сколько стоит Meta Platforms (METAON) на сегодня?
Актуальная цена METAON в USD – 740,24 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена METAON в USD?
Текущая цена METAON в USD составляет $ 740,24. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Meta Platforms?
Рыночная капитализация METAON составляет $ 1,83M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение METAON?
Циркулирующее предложение METAON составляет 2,48K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) METAON?
METAON достиг максимальной цены (ATH) в 783,5142352704004 USD.
Какова была минимальная цена METAON за все время (ATL)?
METAON достиг минимальной цены (ATL) в 697,2743680767724 USD.
Каков объем торгов METAON?
Объем торгов за последние 24 часа для METAON составляет $ 57,06K USD.
Вырастет ли METAON в цене в этом году?
METAON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены METAON для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор METAON в USD

Сумма

METAON
METAON
USD
USD

1 METAON = 740,24 USD

Торговля METAON

METAON/USDT
$740,25
$740,25$740,25
+1,00%

