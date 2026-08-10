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Текущая цена Compound сегодня составляет 16.6 RUB. Рыночная капитализация COMP составляет 165,999,999.991878782 RUB. Отслеживайте обновления цен COMP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Compound сегодня составляет 16.6 RUB. Рыночная капитализация COMP составляет 165,999,999.991878782 RUB. Отслеживайте обновления цен COMP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Compound Курс (COMP)

Текущая цена 1 COMP в RUB:

₽1,371.824
₽1,371.824₽1,371.824
-0,59%1D
RUB
График цены Compound (COMP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:24:06 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Compound

Текущая цена Compound (COMP) сегодня составляет ₽ 16.6 с изменением 0.59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COMP на RUB составляет ₽ 16.6 за COMP.

На данный момент Compound занимает #143 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 166,00M, при оборотном предложении 10,00M COMP. В течение последних 24 часов, COMP торговался в диапазоне от ₽ 16.52 (минимум) до ₽ 16.86 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 75,301.388993496, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,230.75989056043638768.

В краткосрочной перспективе COMP изменился на -0.48% за последний час и на +1.21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 52,74K.

Рыночная информация Compound (COMP)

No.143

₽ 166,00M
₽ 166,00M₽ 166,00M

₽ 52,74K
₽ 52,74K₽ 52,74K

₽ 166.00M
₽ 166.00M₽ 166.00M

10,00M
10,00M 10,00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

ETH

Текущая рыночная капитализация Compound составляет ₽ 166,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 52,74K. Циркулируещее обращение COMP составляет 10,00M, а общее предложение – 10000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 166.00M.

История цен Compound в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 16.52
₽ 16.52₽ 16.52
Мин 24Ч
₽ 16.86
₽ 16.86₽ 16.86
Макс 24Ч

₽ 16.52
₽ 16.52₽ 16.52

₽ 16.86
₽ 16.86₽ 16.86

₽ 75,301.388993496
₽ 75,301.388993496₽ 75,301.388993496

₽ 1,230.75989056043638768
₽ 1,230.75989056043638768₽ 1,230.75989056043638768

-0.48%

-0.59%

+1.21%

+1.21%

История цен Compound (COMP) в RUB

Отслеживайте изменения цены Compound за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -8.1418-0.59%
30 дней₽ -0.35-2.07%
60 дней₽ -1.35-7.53%
90 дней₽ -7.45-30.98%
Изменение цены Compound сегодня

Сегодня для COMP зафиксировано изменение ₽ -8.1418 (-0.59%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Compound за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.35 (-2.07%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Compound за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то COMP изменился на ₽ -1.35 (-7.53%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Compound за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -7.45 (-30.98%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Compound (COMP)?

Просмотеть страницу истории цен Compound.

Анализ по Compound

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Compound, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Compound: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке COMP: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

COMP_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме по цене 16,76. Курс находится выше уровня Pivot Point — 16,64, пробив сопротивления R1 (16,67) и R2 (16,73). Текущая структура формирует краткосрочную бычью конфигурацию, а система ключевых уровней указывает на наличие свободного пространства вверху. Поддержка S1 на уровне 16,58 и S2 на уровне 16,55 образуют нижний защитный уровень. Центральный уровень 16,64 выступает ближайшим ориентиром для отката и тестирования. Средние скользящие демонстрируют сигналы покупки 1–2, а группа EMA подтверждает наличие восходящего импульса выше нулевой линии. MACD сформировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разошлись в одном направлении, что свидетельствует о концентрации краткосрочной динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не показывая признаков перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI совпадают с состоянием расширенных полос Боллинджера, что говорит об устойчивой волатильности рынка. Скоростные индикаторы движутся в одном направлении без признаков дивергенции, что свидетельствует о спокойной рыночной настроении. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 16,73, что всего на 0,03 пункта выше текущей цены. Дальнее сопротивление следует отслеживать по предыдущим максимумам. Нижняя поддержка расположена на уровне центрального уровня 16,64, который находится на расстоянии 0,12 пункта от текущей цены. Уровень S1 на 16,58 служит вторичным буфером, находясь в 0,18 пункта от текущего курса, тогда как S2 на 16,55 выступает глубинной защитой, расположенной на расстоянии 0,21 пункта. Ключевые уровни четко определены, а колебания цены происходят вокруг центральной точки.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Compound?

Цены токена COMP зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Использование протокола и общий объем замороженных средств (TVL) в кредитных пулах Compound.
2. Государственные предложения и активность голосования, влияющие на полезность токена.
3. Настроения на рынке DeFi и конкуренция со стороны других кредитных протоколов.
4. Динамика предложения токена, включая графики распределения.
5. Более широкие тренды на криптовалютном рынке и изменения в регулировании.
6. Изменения процентных ставок, влияющие на спрос на кредитные услуги.
7. Интеграция с другими DeFi-протоколами и партнерские отношения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Compound?

Люди хотят знать текущую цену COMP, поскольку она напрямую влияет на стоимость их инвестиций и решения по торговле. COMP — это токен управления в платформе Compound, поэтому колебания цены сказываются на праве голоса и выборе стратегий в сфере DeFi. Трейдерам необходимы актуальные цены для определения моментов входа и выхода из позиций, тогда как держатели отслеживают эффективность своих портфелей и потенциальные вознаграждения от протоколов кредитования.

Прогноз цены Compound

Прогноз цены Compound (COMP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена COMP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Compound (COMP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Compound потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Compound достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены COMP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Compound».

Как купить и инвестировать Compound в Россия

Готовы приступить к работе с Compound? Покупка COMP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Compound. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Compound (COMP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Compound будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Compound (COMP)

Что вы можете сделать с Compound

Владение Compound позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Compound (COMP)

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

Источники Compound

Для более глубокого понимания Compound рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Compound
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:24:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Compound (COMP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Compound

COMP USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по COMP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами COMP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Compound (COMP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Compound в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
COMP/USDT
₽1,372.6504
₽1,372.6504₽1,372.6504
-0.59%
3.17K (USDT)

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