Compound Курс (COMP)
Текущая цена Compound (COMP) сегодня составляет ₽ 16.6 с изменением 0.59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COMP на RUB составляет ₽ 16.6 за COMP.
На данный момент Compound занимает #143 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 166,00M, при оборотном предложении 10,00M COMP. В течение последних 24 часов, COMP торговался в диапазоне от ₽ 16.52 (минимум) до ₽ 16.86 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 75,301.388993496, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,230.75989056043638768.
В краткосрочной перспективе COMP изменился на -0.48% за последний час и на +1.21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 52,74K.
No.143
ETH
Текущая рыночная капитализация Compound составляет ₽ 166,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 52,74K. Циркулируещее обращение COMP составляет 10,00M, а общее предложение – 10000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 166.00M.
-0.48%
-0.59%
+1.21%
+1.21%
Отслеживайте изменения цены Compound за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -8.1418
|-0.59%
|30 дней
|₽ -0.35
|-2.07%
|60 дней
|₽ -1.35
|-7.53%
|90 дней
|₽ -7.45
|-30.98%
Сегодня для COMP зафиксировано изменение ₽ -8.1418 (-0.59%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.35 (-2.07%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то COMP изменился на ₽ -1.35 (-7.53%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -7.45 (-30.98%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Compound (COMP)?
Просмотеть страницу истории цен Compound.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Compound, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке COMP: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
COMP_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме по цене 16,76. Курс находится выше уровня Pivot Point — 16,64, пробив сопротивления R1 (16,67) и R2 (16,73). Текущая структура формирует краткосрочную бычью конфигурацию, а система ключевых уровней указывает на наличие свободного пространства вверху. Поддержка S1 на уровне 16,58 и S2 на уровне 16,55 образуют нижний защитный уровень. Центральный уровень 16,64 выступает ближайшим ориентиром для отката и тестирования. Средние скользящие демонстрируют сигналы покупки 1–2, а группа EMA подтверждает наличие восходящего импульса выше нулевой линии. MACD сформировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разошлись в одном направлении, что свидетельствует о концентрации краткосрочной динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не показывая признаков перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI совпадают с состоянием расширенных полос Боллинджера, что говорит об устойчивой волатильности рынка. Скоростные индикаторы движутся в одном направлении без признаков дивергенции, что свидетельствует о спокойной рыночной настроении. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 16,73, что всего на 0,03 пункта выше текущей цены. Дальнее сопротивление следует отслеживать по предыдущим максимумам. Нижняя поддержка расположена на уровне центрального уровня 16,64, который находится на расстоянии 0,12 пункта от текущей цены. Уровень S1 на 16,58 служит вторичным буфером, находясь в 0,18 пункта от текущего курса, тогда как S2 на 16,55 выступает глубинной защитой, расположенной на расстоянии 0,21 пункта. Ключевые уровни четко определены, а колебания цены происходят вокруг центральной точки.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Compound потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.
Для более глубокого понимания Compound рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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