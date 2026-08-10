Сегодняшняя цена VERONA

Текущая цена VERONA (VERONA) сегодня составляет ₽ 0,1067 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VERONA на RUB составляет ₽ 0,1067 за VERONA.

На данный момент VERONA занимает #1044 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,56M, при оборотном предложении 70,85M VERONA. В течение последних 24 часов, VERONA торговался в диапазоне от ₽ 0,1058 (минимум) до ₽ 0,1072 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 997,05663, тогда как исторический минимум составил ₽ 7,543054273014302387.

В краткосрочной перспективе VERONA изменился на +0,75% за последний час и на +0,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 562,60.

Рыночная информация VERONA (VERONA)

Место No.1044 Рыночная капитализация ₽ 7,56M₽ 7,56M ₽ 7,56M Объем (24Ч) ₽ 562,60₽ 562,60 ₽ 562,60 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 21,34M₽ 21,34M ₽ 21,34M Оборотное предложение 70,85M 70,85M 70,85M Макс. предложение 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Общее предложение 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Коэффициент обращения 35,42% Публичный блокчейн XION

Текущая рыночная капитализация VERONA составляет ₽ 7,56M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 562,60. Циркулируещее обращение VERONA составляет 70,85M, а общее предложение – 200000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 21,34M.