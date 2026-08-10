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Текущая цена VERONA сегодня составляет 0,1067 RUB. Рыночная капитализация VERONA составляет 7 560 063,4118925366 RUB. Отслеживайте обновления цен VERONA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена VERONA сегодня составляет 0,1067 RUB. Рыночная капитализация VERONA составляет 7 560 063,4118925366 RUB. Отслеживайте обновления цен VERONA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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VERONA Курс (VERONA)

Текущая цена 1 VERONA в RUB:

₽8,801683
₽8,801683₽8,801683
0,00%1D
RUB
График цены VERONA (VERONA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:49:00 (UTC+8)

Сегодняшняя цена VERONA

Текущая цена VERONA (VERONA) сегодня составляет ₽ 0,1067 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VERONA на RUB составляет ₽ 0,1067 за VERONA.

На данный момент VERONA занимает #1044 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,56M, при оборотном предложении 70,85M VERONA. В течение последних 24 часов, VERONA торговался в диапазоне от ₽ 0,1058 (минимум) до ₽ 0,1072 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 997,05663, тогда как исторический минимум составил ₽ 7,543054273014302387.

В краткосрочной перспективе VERONA изменился на +0,75% за последний час и на +0,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 562,60.

Рыночная информация VERONA (VERONA)

No.1044

₽ 7,56M
₽ 7,56M₽ 7,56M

₽ 562,60
₽ 562,60₽ 562,60

₽ 21,34M
₽ 21,34M₽ 21,34M

70,85M
70,85M 70,85M

200 000 000
200 000 000 200 000 000

200 000 000
200 000 000 200 000 000

35,42%

XION

Текущая рыночная капитализация VERONA составляет ₽ 7,56M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 562,60. Циркулируещее обращение VERONA составляет 70,85M, а общее предложение – 200000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 21,34M.

История цен VERONA в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,1058
₽ 0,1058₽ 0,1058
Мин 24Ч
₽ 0,1072
₽ 0,1072₽ 0,1072
Макс 24Ч

₽ 0,1058
₽ 0,1058₽ 0,1058

₽ 0,1072
₽ 0,1072₽ 0,1072

₽ 997,05663
₽ 997,05663₽ 997,05663

₽ 7,543054273014302387
₽ 7,543054273014302387₽ 7,543054273014302387

+0,75%

0,00%

+0,28%

+0,28%

История цен VERONA (VERONA) в RUB

Отслеживайте изменения цены VERONA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ -0,024-18,37%
60 дней₽ +0,0567+113,40%
90 дней₽ +0,0567+113,40%
Изменение цены VERONA сегодня

Сегодня для VERONA зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены VERONA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,024 (-18,37%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены VERONA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то VERONA изменился на ₽ +0,0567 (+113,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены VERONA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0567 (+113,40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены VERONA (VERONA)?

Просмотеть страницу истории цен VERONA.

Анализ по VERONA

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний VERONA, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке VERONA: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке VERONA: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

**Структура рынка** На 4-часовом графике XION_USDT текущая цена составляет 0,1214, что находится на уровне выше центральной зоны — 0,1176, с превышением на 3,23%. Ситуация характеризуется расположением цены в верхней половине ключевой зоны. Группы скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) демонстрируют распределение покупок на уровнях 1–2, при этом цена держится выше краткосрочных скользящих средних, однако пока не преодолела сопротивление R1 на отметке 0,1186. Таким образом, наблюдается сочетание краткосрочного бычьего тренда и среднесрочной колебательной динамики. **Состояние импульса** MACD формирует разнонаправленное расхождение с сигналами покупки от групп скользящих средних. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, а данные по KDJ и StochRSI отсутствуют, из-за чего невозможно однозначно оценить скорость и направление движения импульса. Показатели волатильности BOLL также находятся в неопределённом состоянии, что создаёт неясность относительно концентрации импульса. **Ключевые уровни цен** Верхнее сопротивление R1 на уровне 0,1186 отстоит от текущей цены на 2,31%, а уровень R2 — 0,1195 — на 1,56%, образуя ближайшую зону давления. Нижняя поддержка центральной зоны — 0,1176 — отстоит от текущей цены на 3,23%, а уровень S1 — 0,1167 — на 4,03%, что делает эти уровни первостепенными зонами для отслеживания возможных коррекций.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены VERONA?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена XION:

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Прогресс в развитии проекта и технологические обновления
4. Анонсы партнёрств и рост экосистемы
5. Полезность токена и его внедрение в сеть XION
6. Динамика спроса и предложения
7. Регуляторные новости, затрагивающие криптовалютный сектор
8. Уровень вовлечённости сообщества и присутствие в социальных сетях
9. Конкуренция со стороны аналогичных блокчейн-проектов
10. Макроэкономические факторы и склонность инвесторов к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену VERONA?

Люди хотят знать цену XION на сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление возможностей для покупки/продажи, оценка рыночных тенденций и управление инвестиционным риском. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам грамотно планировать входы и выходы на волатильном криптовалютном рынке.

Прогноз цены VERONA

Прогноз цены VERONA (VERONA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VERONA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены VERONA (VERONA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена VERONA потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену VERONA достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены VERONA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены VERONA».

Как купить и инвестировать VERONA в Россия

Готовы приступить к работе с VERONA? Покупка VERONA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить VERONA. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке VERONA (VERONA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и VERONA будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке VERONA (VERONA)

Что вы можете сделать с VERONA

Владение VERONA позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое VERONA (VERONA)

Verona — это слой интеллекта для AI, сеть, в которой проверенные факты о реальном мире принадлежат пользователю и могут повторно использоваться любым агентом. AI повсюду, но он не является по-настоящему интеллектуальным, потому что не может действовать на основе проверенной информации. Truth engine Verona превращает интернет-данные в доказуемые факты и сохраняет их в децентрализованной сети для повторного использования. Благодаря этому факт, проверенный один раз, может использоваться везде без раскрытия лежащих в его основе данных. Такие бренды, как Uber, Amazon и Nike, а также миллионы пользователей уже используют этот engine. Поддерживается Multicoin Capital, Circle, Spartan Group и другими. Привлечено 36 млн долларов США.

Источники VERONA

Для более глубокого понимания VERONA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт VERONA
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemBase NativeChain Abstraction

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:49:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии VERONA (VERONA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о VERONA

VERONA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по VERONA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами VERONA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте VERONA (VERONA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы VERONA в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VERONA/USDT
₽8,801683
₽8,801683₽8,801683
0,00%
5.28K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 VERONA = 8,801683 RUB