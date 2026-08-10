VERONA Курс (VERONA)
Текущая цена VERONA (VERONA) сегодня составляет ₽ 0,1067 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VERONA на RUB составляет ₽ 0,1067 за VERONA.
На данный момент VERONA занимает #1044 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,56M, при оборотном предложении 70,85M VERONA. В течение последних 24 часов, VERONA торговался в диапазоне от ₽ 0,1058 (минимум) до ₽ 0,1072 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 997,05663, тогда как исторический минимум составил ₽ 7,543054273014302387.
В краткосрочной перспективе VERONA изменился на +0,75% за последний час и на +0,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 562,60.
No.1044
35,42%
XION
Текущая рыночная капитализация VERONA составляет ₽ 7,56M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 562,60. Циркулируещее обращение VERONA составляет 70,85M, а общее предложение – 200000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 21,34M.
+0,75%
0,00%
+0,28%
+0,28%
Отслеживайте изменения цены VERONA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ 0
|0,00%
|30 дней
|₽ -0,024
|-18,37%
|60 дней
|₽ +0,0567
|+113,40%
|90 дней
|₽ +0,0567
|+113,40%
Сегодня для VERONA зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,024 (-18,37%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то VERONA изменился на ₽ +0,0567 (+113,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0567 (+113,40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен VERONA.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний VERONA, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке VERONA: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
**Структура рынка** На 4-часовом графике XION_USDT текущая цена составляет 0,1214, что находится на уровне выше центральной зоны — 0,1176, с превышением на 3,23%. Ситуация характеризуется расположением цены в верхней половине ключевой зоны. Группы скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) демонстрируют распределение покупок на уровнях 1–2, при этом цена держится выше краткосрочных скользящих средних, однако пока не преодолела сопротивление R1 на отметке 0,1186. Таким образом, наблюдается сочетание краткосрочного бычьего тренда и среднесрочной колебательной динамики. **Состояние импульса** MACD формирует разнонаправленное расхождение с сигналами покупки от групп скользящих средних. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, а данные по KDJ и StochRSI отсутствуют, из-за чего невозможно однозначно оценить скорость и направление движения импульса. Показатели волатильности BOLL также находятся в неопределённом состоянии, что создаёт неясность относительно концентрации импульса. **Ключевые уровни цен** Верхнее сопротивление R1 на уровне 0,1186 отстоит от текущей цены на 2,31%, а уровень R2 — 0,1195 — на 1,56%, образуя ближайшую зону давления. Нижняя поддержка центральной зоны — 0,1176 — отстоит от текущей цены на 3,23%, а уровень S1 — 0,1167 — на 4,03%, что делает эти уровни первостепенными зонами для отслеживания возможных коррекций.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена VERONA потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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