Текущее общее настроение на рынке CKB: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

CKB_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 8,49E-4. Текущая цена — 8,516E-4 — находится между уровнями S1 и R1. Ценовое движение располагается в верхней части ценового диапазона. Скользящие средние образуют бычью конфигурацию, а краткосрочная трендовая структура сохраняет восходящий характер. На уровне центральной зоны наблюдается временный баланс между быками и медведями. Текущая цена пока не преодолела сопротивление R1, поэтому рынок находится в фазе колебаний и коррекции. Индикаторы MA и EMA сигнализируют о покупке. MACD формирует «золотое пересечение», при этом быстрая и медленная линии движутся в одном направлении, что указывает на сосредоточение импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, тогда как значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных уровней. Волатильность остаётся около среднего уровня полос Боллинджера. Распределение импульса склоняется в пользу быков, однако одностороннего резкого движения пока не наблюдается. Между индикаторами отмечается небольшая дифференциация: силы покупателей немного превалируют, тогда как продавцы проявляют умеренную активность на текущем уровне цены. Ближайшее сопротивление R1 расположено на отметке 8,55E-4, что примерно на 0,4% выше текущей цены. Дальше следует уровень R2 — 8,59E-4. Ближайшая поддержка S1 находится на уровне 8,45E-4, что соответствует расстоянию около 0,7% от текущего курса. Центральная зона 8,49E-4 служит актуальным ориентиром. Ниже расположен сильный уровень поддержки S2 — 8,39E-4. Трейдерам важно следить за реакцией цены на уровне R1. Ключевые уровни сопротивления и поддержки сосредоточены в пределах ±1% вокруг текущего ценового диапазона.

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