Nervos Network Курс (CKB)
Текущая цена Nervos Network (CKB) сегодня составляет ₽ 0,0008648 с изменением 1,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CKB на RUB составляет ₽ 0,0008648 за CKB.
На данный момент Nervos Network занимает #368 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 42,34M, при оборотном предложении 48,95B CKB. В течение последних 24 часов, CKB торговался в диапазоне от ₽ 0,0008569 (минимум) до ₽ 0,0008985 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,6463544704, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0815413767865859224.
В краткосрочной перспективе CKB изменился на -0,09% за последний час и на +7,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,31K.
No.368
2019-11-14 00:00:00
NONE
Текущая рыночная капитализация Nervos Network составляет ₽ 42,34M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,31K. Циркулируещее обращение CKB составляет 48,95B, а общее предложение – 49768776417.92965917. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 43,04M.
-0,09%
-1,63%
+7,32%
+7,32%
Отслеживайте изменения цены Nervos Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,001184216
|-1,63%
|30 дней
|₽ -0,000046
|-5,06%
|60 дней
|₽ -0,0002472
|-22,24%
|90 дней
|₽ -0,0008112
|-48,41%
Сегодня для CKB зафиксировано изменение ₽ -0,001184216 (-1,63%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000046 (-5,06%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CKB изменился на ₽ -0,0002472 (-22,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0008112 (-48,41%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Nervos Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CKB: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
CKB_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 8,49E-4. Текущая цена — 8,516E-4 — находится между уровнями S1 и R1. Ценовое движение располагается в верхней части ценового диапазона. Скользящие средние образуют бычью конфигурацию, а краткосрочная трендовая структура сохраняет восходящий характер. На уровне центральной зоны наблюдается временный баланс между быками и медведями. Текущая цена пока не преодолела сопротивление R1, поэтому рынок находится в фазе колебаний и коррекции. Индикаторы MA и EMA сигнализируют о покупке. MACD формирует «золотое пересечение», при этом быстрая и медленная линии движутся в одном направлении, что указывает на сосредоточение импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, тогда как значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных уровней. Волатильность остаётся около среднего уровня полос Боллинджера. Распределение импульса склоняется в пользу быков, однако одностороннего резкого движения пока не наблюдается. Между индикаторами отмечается небольшая дифференциация: силы покупателей немного превалируют, тогда как продавцы проявляют умеренную активность на текущем уровне цены. Ближайшее сопротивление R1 расположено на отметке 8,55E-4, что примерно на 0,4% выше текущей цены. Дальше следует уровень R2 — 8,59E-4. Ближайшая поддержка S1 находится на уровне 8,45E-4, что соответствует расстоянию около 0,7% от текущего курса. Центральная зона 8,49E-4 служит актуальным ориентиром. Ниже расположен сильный уровень поддержки S2 — 8,39E-4. Трейдерам важно следить за реакцией цены на уровне R1. Ключевые уровни сопротивления и поддержки сосредоточены в пределах ±1% вокруг текущего ценового диапазона.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Nervos Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.
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