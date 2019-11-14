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Текущая цена Nervos Network сегодня составляет 0,0008648 RUB. Рыночная капитализация CKB составляет 42 335 467,142501298679856 RUB. Отслеживайте обновления цен CKB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Nervos Network сегодня составляет 0,0008648 RUB. Рыночная капитализация CKB составляет 42 335 467,142501298679856 RUB. Отслеживайте обновления цен CKB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Nervos Network Курс (CKB)

Текущая цена 1 CKB в RUB:

₽0,071467072
₽0,071467072₽0,071467072
-1,63%1D
RUB
График цены Nervos Network (CKB) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:15:34 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Nervos Network

Текущая цена Nervos Network (CKB) сегодня составляет ₽ 0,0008648 с изменением 1,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CKB на RUB составляет ₽ 0,0008648 за CKB.

На данный момент Nervos Network занимает #368 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 42,34M, при оборотном предложении 48,95B CKB. В течение последних 24 часов, CKB торговался в диапазоне от ₽ 0,0008569 (минимум) до ₽ 0,0008985 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,6463544704, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0815413767865859224.

В краткосрочной перспективе CKB изменился на -0,09% за последний час и на +7,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,31K.

Рыночная информация Nervos Network (CKB)

No.368

₽ 42,34M
₽ 42,34M₽ 42,34M

₽ 57,31K
₽ 57,31K₽ 57,31K

₽ 43,04M
₽ 43,04M₽ 43,04M

48,95B
48,95B 48,95B

--
----

49 768 776 417,92965917
49 768 776 417,92965917 49 768 776 417,92965917

2019-11-14 00:00:00

₽ 0,8264
₽ 0,8264₽ 0,8264

NONE

Текущая рыночная капитализация Nervos Network составляет ₽ 42,34M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,31K. Циркулируещее обращение CKB составляет 48,95B, а общее предложение – 49768776417.92965917. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 43,04M.

История цен Nervos Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0008569
₽ 0,0008569₽ 0,0008569
Мин 24Ч
₽ 0,0008985
₽ 0,0008985₽ 0,0008985
Макс 24Ч

₽ 0,0008569
₽ 0,0008569₽ 0,0008569

₽ 0,0008985
₽ 0,0008985₽ 0,0008985

₽ 3,6463544704
₽ 3,6463544704₽ 3,6463544704

₽ 0,0815413767865859224
₽ 0,0815413767865859224₽ 0,0815413767865859224

-0,09%

-1,63%

+7,32%

+7,32%

История цен Nervos Network (CKB) в RUB

Отслеживайте изменения цены Nervos Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,001184216-1,63%
30 дней₽ -0,000046-5,06%
60 дней₽ -0,0002472-22,24%
90 дней₽ -0,0008112-48,41%
Изменение цены Nervos Network сегодня

Сегодня для CKB зафиксировано изменение ₽ -0,001184216 (-1,63%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Nervos Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000046 (-5,06%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Nervos Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CKB изменился на ₽ -0,0002472 (-22,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Nervos Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0008112 (-48,41%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Nervos Network (CKB)?

Просмотеть страницу истории цен Nervos Network.

Анализ по Nervos Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Nervos Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Nervos Network: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CKB: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

CKB_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 8,49E-4. Текущая цена — 8,516E-4 — находится между уровнями S1 и R1. Ценовое движение располагается в верхней части ценового диапазона. Скользящие средние образуют бычью конфигурацию, а краткосрочная трендовая структура сохраняет восходящий характер. На уровне центральной зоны наблюдается временный баланс между быками и медведями. Текущая цена пока не преодолела сопротивление R1, поэтому рынок находится в фазе колебаний и коррекции. Индикаторы MA и EMA сигнализируют о покупке. MACD формирует «золотое пересечение», при этом быстрая и медленная линии движутся в одном направлении, что указывает на сосредоточение импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, тогда как значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных уровней. Волатильность остаётся около среднего уровня полос Боллинджера. Распределение импульса склоняется в пользу быков, однако одностороннего резкого движения пока не наблюдается. Между индикаторами отмечается небольшая дифференциация: силы покупателей немного превалируют, тогда как продавцы проявляют умеренную активность на текущем уровне цены. Ближайшее сопротивление R1 расположено на отметке 8,55E-4, что примерно на 0,4% выше текущей цены. Дальше следует уровень R2 — 8,59E-4. Ближайшая поддержка S1 находится на уровне 8,45E-4, что соответствует расстоянию около 0,7% от текущего курса. Центральная зона 8,49E-4 служит актуальным ориентиром. Ниже расположен сильный уровень поддержки S2 — 8,39E-4. Трейдерам важно следить за реакцией цены на уровне R1. Ключевые уровни сопротивления и поддержки сосредоточены в пределах ±1% вокруг текущего ценового диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Nervos Network?

Несколько ключевых факторов влияют на цену сети Nervos (CKB):

1. Настроения рынка и общие тенденции в сфере криптовалют
2. Корреляция с биткоином — CKB часто следует за движениями BTC
3. Уровень внедрения сети и активность разработчиков на платформе
4. Динамика предложения токенов и стейкинг-вознаграждения
5. Объявления о партнёрствах и рост экосистемы
6. Регуляторные новости, затрагивающие блокчейн-проекты
7. Технические разработки и обновления протокола
8. Объём торгов и ликвидность на крупных биржах

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Nervos Network?

Люди хотят знать текущую цену сети Nervos (CKB) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также оставаться в курсе рыночных тенденций. Данные о цене в режиме реального времени помогают инвесторам оценивать волатильность, сравнивать с другими криптовалютами и определять точки входа/выхода для своих позиций.

Прогноз цены Nervos Network

Прогноз цены Nervos Network (CKB) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CKB в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Nervos Network (CKB) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Nervos Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Nervos Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CKB, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Nervos Network».

Как купить и инвестировать Nervos Network в Россия

Готовы приступить к работе с Nervos Network? Покупка CKB на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Nervos Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Nervos Network (CKB).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Nervos Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Nervos Network (CKB)

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Что такое Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Источники Nervos Network

Для более глубокого понимания Nervos Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Nervos Network
Обозреватель блоков

Категория :

Layer 2 (L2)Made in ChinaProof of Work (PoW)

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:15:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Nervos Network (CKB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Nervos Network

CKB USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Nervos Network (CKB) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CKB/USDT
₽0,071467072
₽0,071467072₽0,071467072
-1,69%
65.57M (USDT)
CKB/USDC
₽0,071458808
₽0,071458808₽0,071458808
-1,71%
65.02M (USDT)

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₽33,031208₽33,031208

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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