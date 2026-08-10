Brevis Курс (BREV)
Текущая цена Brevis (BREV) сегодня составляет ₽ 0,07179 с изменением 1,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BREV на RUB составляет ₽ 0,07179 за BREV.
На данный момент Brevis занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- BREV. В течение последних 24 часов, BREV торговался в диапазоне от ₽ 0,07099 (минимум) до ₽ 0,07308 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе BREV изменился на -0,14% за последний час и на +3,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,91K.
ETH
Текущая рыночная капитализация Brevis составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,91K. Циркулируещее обращение BREV составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 71,79M.
-0,14%
-1,06%
+3,45%
+3,45%
Отслеживайте изменения цены Brevis за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0634441
|-1,06%
|30 дней
|₽ -0,00319
|-4,26%
|60 дней
|₽ -0,00816
|-10,21%
|90 дней
|₽ -0,05911
|-45,16%
Сегодня для BREV зафиксировано изменение ₽ -0,0634441 (-1,06%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00319 (-4,26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BREV изменился на ₽ -0,00816 (-10,21%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,05911 (-45,16%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Brevis.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Brevis, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BREV: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
BREV_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 0,07141; текущая цена — 0,07178, что находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 — 0,07182. Ценовая структура расположена в верхней части хаба, при этом краткосрочные скользящие средние и EMA-линии образуют «бычью» конфигурацию, а индикаторы демонстрируют согласованное направление. Рынок находится на ключевом переломном этапе: верхнее пространство ограничено плотной зоной, формируемой уровнями R1 и R2. MACD сформировал «золотое пересечение», быстрая и медленная линии разошлись вверх, что свидетельствует о постепенном накоплении бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне и не достигает зоны перекупленности, сохраняя технический резерв для дальнейшего роста цены. Показатели KDJ и StochRSI, совместно с открытым состоянием полос Боллинджера, указывают на стабильный уровень волатильности без явных признаков экстремального расхождения. Распределение рыночной динамики преимущественно смещено в пользу быков, однако отсутствуют явные сигналы мощного всплеска активности. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,07182, который находится всего в 0,1% от текущей цены, что делает его важным тестовым уровнем. Ниже поддержку обеспечивают S1 на уровне 0,07108 и центральная зона 0,07141, находящиеся примерно в 1% от текущей цены. Далее следует ориентир на R2 — 0,07215 и S2 — 0,07067, которые определяют соответственно верхнюю и нижнюю границы ценового диапазона. Если цена преодолеет уровень R1, она столкнётся с давлением со стороны R2; если же окажется ниже центральной зоны, последует тестирование поддержки S1.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Brevis потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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