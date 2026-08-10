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Текущая цена Brevis сегодня составляет 0,07179 RUB. Рыночная капитализация BREV составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен BREV в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Brevis сегодня составляет 0,07179 RUB. Рыночная капитализация BREV составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен BREV в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Brevis Курс (BREV)

Текущая цена 1 BREV в RUB:

₽5,92185
₽5,92185₽5,92185
-1,06%1D
RUB
График цены Brevis (BREV) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:46:21 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Brevis

Текущая цена Brevis (BREV) сегодня составляет ₽ 0,07179 с изменением 1,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BREV на RUB составляет ₽ 0,07179 за BREV.

На данный момент Brevis занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- BREV. В течение последних 24 часов, BREV торговался в диапазоне от ₽ 0,07099 (минимум) до ₽ 0,07308 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе BREV изменился на -0,14% за последний час и на +3,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,91K.

Рыночная информация Brevis (BREV)

--
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₽ 55,91K
₽ 55,91K₽ 55,91K

₽ 71,79M
₽ 71,79M₽ 71,79M

--
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1 000 000 000 1 000 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация Brevis составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,91K. Циркулируещее обращение BREV составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 71,79M.

История цен Brevis в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,07099
₽ 0,07099₽ 0,07099
Мин 24Ч
₽ 0,07308
₽ 0,07308₽ 0,07308
Макс 24Ч

₽ 0,07099
₽ 0,07099₽ 0,07099

₽ 0,07308
₽ 0,07308₽ 0,07308

--
----

--
----

-0,14%

-1,06%

+3,45%

+3,45%

История цен Brevis (BREV) в RUB

Отслеживайте изменения цены Brevis за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0634441-1,06%
30 дней₽ -0,00319-4,26%
60 дней₽ -0,00816-10,21%
90 дней₽ -0,05911-45,16%
Изменение цены Brevis сегодня

Сегодня для BREV зафиксировано изменение ₽ -0,0634441 (-1,06%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Brevis за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00319 (-4,26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Brevis за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BREV изменился на ₽ -0,00816 (-10,21%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Brevis за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,05911 (-45,16%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Brevis (BREV)?

Просмотеть страницу истории цен Brevis.

Анализ по Brevis

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Brevis, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Brevis: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BREV: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

BREV_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 0,07141; текущая цена — 0,07178, что находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 — 0,07182. Ценовая структура расположена в верхней части хаба, при этом краткосрочные скользящие средние и EMA-линии образуют «бычью» конфигурацию, а индикаторы демонстрируют согласованное направление. Рынок находится на ключевом переломном этапе: верхнее пространство ограничено плотной зоной, формируемой уровнями R1 и R2. MACD сформировал «золотое пересечение», быстрая и медленная линии разошлись вверх, что свидетельствует о постепенном накоплении бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне и не достигает зоны перекупленности, сохраняя технический резерв для дальнейшего роста цены. Показатели KDJ и StochRSI, совместно с открытым состоянием полос Боллинджера, указывают на стабильный уровень волатильности без явных признаков экстремального расхождения. Распределение рыночной динамики преимущественно смещено в пользу быков, однако отсутствуют явные сигналы мощного всплеска активности. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,07182, который находится всего в 0,1% от текущей цены, что делает его важным тестовым уровнем. Ниже поддержку обеспечивают S1 на уровне 0,07108 и центральная зона 0,07141, находящиеся примерно в 1% от текущей цены. Далее следует ориентир на R2 — 0,07215 и S2 — 0,07067, которые определяют соответственно верхнюю и нижнюю границы ценового диапазона. Если цена преодолеет уровень R1, она столкнётся с давлением со стороны R2; если же окажется ниже центральной зоны, последует тестирование поддержки S1.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Brevis?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Brevis (BREV):

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Объём торгов и ликвидность на биржах
3. Развитие технологий и обновления протокола
4. Уровень принятия и рост числа пользователей
5. Анонсы партнёрств и интеграций
6. Регуляторные новости, затрагивающие проекты, ориентированные на конфиденциальность
7. Конкуренция со сторонними платформами, использующими технологии zero-knowledge proof
8. Динамика предложения токенов и токеномика
9. Вовлечённость сообщества и активность в социальных сетях
10. Более широкие экономические условия и уровень склонности к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Brevis?

Люди хотят знать текущую цену Brevis (BREV) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа/выхода на рынок, оценка прибыли/убытков от инвестиций, а также получение актуальной информации о волатильности рынка для целей управления рисками.

Прогноз цены Brevis

Прогноз цены Brevis (BREV) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BREV в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Brevis (BREV) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Brevis потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Brevis достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BREV, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Brevis».

Как купить и инвестировать Brevis в Россия

Готовы приступить к работе с Brevis? Покупка BREV на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Brevis. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Brevis (BREV).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Brevis будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Brevis (BREV)

Что вы можете сделать с Brevis

Владение Brevis позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Brevis (BREV)

Brevis – это интеллектуальная платформа для верифицируемых вычислений, которая обеспечивает базовую инфраструктуру для масштабируемых, не требующих доверия вычислений в блокчейне, системах данных и системах ИИ. Ее миссия – создать бесконечный вычислительный уровень: открытую, децентрализованную вычислительную сеть, где любая программа или запрос данных, которые невозможно исполнить ончейн, могут быть исполнены офчейн и верифицированы ончейн с помощью ZK-доказательств с миллионнократно более низкими затратами и задержкой.

Источники Brevis

Для более глубокого понимания Brevis рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Brevis
Обозреватель блоков

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Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:46:21 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Brevis (BREV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Brevis

BREV USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BREV с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BREV USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Brevis (BREV) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Brevis в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BREV/USDT
₽5,92185
₽5,92185₽5,92185
-1,04%
775.00K (USDT)

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