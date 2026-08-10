Текущее общее настроение на рынке BREV: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

BREV_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 0,07141; текущая цена — 0,07178, что находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 — 0,07182. Ценовая структура расположена в верхней части хаба, при этом краткосрочные скользящие средние и EMA-линии образуют «бычью» конфигурацию, а индикаторы демонстрируют согласованное направление. Рынок находится на ключевом переломном этапе: верхнее пространство ограничено плотной зоной, формируемой уровнями R1 и R2. MACD сформировал «золотое пересечение», быстрая и медленная линии разошлись вверх, что свидетельствует о постепенном накоплении бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне и не достигает зоны перекупленности, сохраняя технический резерв для дальнейшего роста цены. Показатели KDJ и StochRSI, совместно с открытым состоянием полос Боллинджера, указывают на стабильный уровень волатильности без явных признаков экстремального расхождения. Распределение рыночной динамики преимущественно смещено в пользу быков, однако отсутствуют явные сигналы мощного всплеска активности. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,07182, который находится всего в 0,1% от текущей цены, что делает его важным тестовым уровнем. Ниже поддержку обеспечивают S1 на уровне 0,07108 и центральная зона 0,07141, находящиеся примерно в 1% от текущей цены. Далее следует ориентир на R2 — 0,07215 и S2 — 0,07067, которые определяют соответственно верхнюю и нижнюю границы ценового диапазона. Если цена преодолеет уровень R1, она столкнётся с давлением со стороны R2; если же окажется ниже центральной зоны, последует тестирование поддержки S1.

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