Сегодняшняя цена Unipeg

Текущая цена Unipeg (UPEG) сегодня составляет ₽ 526.09 с изменением 8.42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UPEG на RUB составляет ₽ 526.09 за UPEG.

На данный момент Unipeg занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- UPEG. В течение последних 24 часов, UPEG торговался в диапазоне от ₽ 509.45 (минимум) до ₽ 619.12 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе UPEG изменился на -0.17% за последний час и на -26.02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,78K.

Рыночная информация Unipeg (UPEG)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 59,78K₽ 59,78K ₽ 59,78K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 5.26M₽ 5.26M ₽ 5.26M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 10,000 10,000 10,000 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Unipeg составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,78K. Циркулируещее обращение UPEG составляет --, а общее предложение – 10000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5.26M.