Сегодняшняя цена Medieval Empires

Текущая цена Medieval Empires (MEE) сегодня составляет ₽ 0,0001948 с изменением 1,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MEE на RUB составляет ₽ 0,0001948 за MEE.

На данный момент Medieval Empires занимает #2881 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 108,97K, при оборотном предложении 559,41M MEE. В течение последних 24 часов, MEE торговался в диапазоне от ₽ 0,0001934 (минимум) до ₽ 0,0002034 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2,6374306055919500682, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0131647496848059816.

В краткосрочной перспективе MEE изменился на -0,06% за последний час и на +14,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 10,08K.

Рыночная информация Medieval Empires (MEE)

Место No.2881 Рыночная капитализация ₽ 108,97K₽ 108,97K ₽ 108,97K Объем (24Ч) ₽ 10,08K₽ 10,08K ₽ 10,08K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 550,25K₽ 550,25K ₽ 550,25K Оборотное предложение 559,41M 559,41M 559,41M Общее предложение 2 824 686 939,97575758 2 824 686 939,97575758 2 824 686 939,97575758 Публичный блокчейн MATIC

Текущая рыночная капитализация Medieval Empires составляет ₽ 108,97K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 10,08K. Циркулируещее обращение MEE составляет 559,41M, а общее предложение – 2824686939.97575758. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 550,25K.