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Текущая цена Medieval Empires сегодня составляет 0,0001948 RUB. Рыночная капитализация MEE составляет 108 973,3490964 RUB. Отслеживайте обновления цен MEE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Medieval Empires сегодня составляет 0,0001948 RUB. Рыночная капитализация MEE составляет 108 973,3490964 RUB. Отслеживайте обновления цен MEE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Medieval Empires Курс (MEE)

Текущая цена 1 MEE в RUB:

₽0,016094376
₽0,016094376₽0,016094376
-1,76%1D
RUB
График цены Medieval Empires (MEE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:13:59 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Medieval Empires

Текущая цена Medieval Empires (MEE) сегодня составляет ₽ 0,0001948 с изменением 1,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MEE на RUB составляет ₽ 0,0001948 за MEE.

На данный момент Medieval Empires занимает #2881 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 108,97K, при оборотном предложении 559,41M MEE. В течение последних 24 часов, MEE торговался в диапазоне от ₽ 0,0001934 (минимум) до ₽ 0,0002034 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2,6374306055919500682, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0131647496848059816.

В краткосрочной перспективе MEE изменился на -0,06% за последний час и на +14,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 10,08K.

Рыночная информация Medieval Empires (MEE)

No.2881

₽ 108,97K
₽ 108,97K₽ 108,97K

₽ 10,08K
₽ 10,08K₽ 10,08K

₽ 550,25K
₽ 550,25K₽ 550,25K

559,41M
559,41M 559,41M

2 824 686 939,97575758
2 824 686 939,97575758 2 824 686 939,97575758

MATIC

Текущая рыночная капитализация Medieval Empires составляет ₽ 108,97K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 10,08K. Циркулируещее обращение MEE составляет 559,41M, а общее предложение – 2824686939.97575758. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 550,25K.

История цен Medieval Empires в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0001934
₽ 0,0001934₽ 0,0001934
Мин 24Ч
₽ 0,0002034
₽ 0,0002034₽ 0,0002034
Макс 24Ч

₽ 0,0001934
₽ 0,0001934₽ 0,0001934

₽ 0,0002034
₽ 0,0002034₽ 0,0002034

₽ 2,6374306055919500682
₽ 2,6374306055919500682₽ 2,6374306055919500682

₽ 0,0131647496848059816
₽ 0,0131647496848059816₽ 0,0131647496848059816

-0,06%

-1,76%

+14,05%

+14,05%

История цен Medieval Empires (MEE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Medieval Empires за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000288336-1,76%
30 дней₽ +0,0000267+15,88%
60 дней₽ +0,0000329+20,32%
90 дней₽ -0,0001268-39,43%
Изменение цены Medieval Empires сегодня

Сегодня для MEE зафиксировано изменение ₽ -0,000288336 (-1,76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Medieval Empires за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0000267 (+15,88%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Medieval Empires за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MEE изменился на ₽ +0,0000329 (+20,32%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Medieval Empires за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0001268 (-39,43%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Medieval Empires (MEE)?

Просмотеть страницу истории цен Medieval Empires.

Анализ по Medieval Empires

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Medieval Empires, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Medieval Empires?

Цены на токен MEE зависят от следующих факторов: внедрение игровых решений и рост игроковой базы, токеномика, включая динамику спроса и предложения, обновления игрового процесса и новые функции, объявления о партнерствах, общий настрой криптовалютного рынка, объем торгов на биржах, вознаграждения за стейкинг и уровень полезности токена в экосистеме игры, уровень вовлеченности сообщества, а также общие тренды в секторе NFT-игр.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Medieval Empires?

Люди хотят знать текущую цену токена Medieval Empires (MEE) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рыночных настроений и отслеживание прибыли/убытков. Как игровой токен, цена MEE влияет на внутриигровую экономику и стоимость NFT. Трейдеры используют текущие цены для проведения технического анализа и определения точек входа и выхода из позиций.

Прогноз цены Medieval Empires

Прогноз цены Medieval Empires (MEE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MEE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Medieval Empires (MEE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Medieval Empires потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Medieval Empires достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MEE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Medieval Empires».

Как купить и инвестировать Medieval Empires в Россия

Готовы приступить к работе с Medieval Empires? Покупка MEE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Medieval Empires. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Medieval Empires (MEE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
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Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Medieval Empires будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Medieval Empires (MEE)

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Что такое Medieval Empires (MEE)

Medieval Empires — это тщательно продуманная многопользовательская онлайн-стратегия, действие которой происходит на территории современной Турции в конце 13 века. Сюжетная линия игры изначально сосредоточена на Эртугруле Гази, племенном воине и знаменитом вожде племени Кайи.

Источники Medieval Empires

Для более глубокого понимания Medieval Empires рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Medieval Empires
Обозреватель блоков

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Gaming (GameFi)Gaming Governance TokenGaming Utility Token

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:13:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Medieval Empires (MEE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Medieval Empires

MEE USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MEE/USDT
₽0,016094376
₽0,016094376₽0,016094376
-1,76%
51.28M (USDT)

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