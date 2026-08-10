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Текущая цена Marina Protocol сегодня составляет 0.01811 RUB. Рыночная капитализация BAY составляет 3,622,000 RUB. Отслеживайте обновления цен BAY в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Marina Protocol сегодня составляет 0.01811 RUB. Рыночная капитализация BAY составляет 3,622,000 RUB. Отслеживайте обновления цен BAY в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Marina Protocol Курс (BAY)

Текущая цена 1 BAY в RUB:

₽1.494735
₽1.494735₽1.494735
-0,10%1D
RUB
График цены Marina Protocol (BAY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:30:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Marina Protocol

Текущая цена Marina Protocol (BAY) сегодня составляет ₽ 0.01811 с изменением 0.10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BAY на RUB составляет ₽ 0.01811 за BAY.

На данный момент Marina Protocol занимает #1577 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,62M, при оборотном предложении 200,00M BAY. В течение последних 24 часов, BAY торговался в диапазоне от ₽ 0.017887 (минимум) до ₽ 0.018396 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 15.5599645823968665, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.58775723195630925.

В краткосрочной перспективе BAY изменился на -0.65% за последний час и на +0.54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,67K.

Рыночная информация Marina Protocol (BAY)

No.1577

₽ 3,62M
₽ 3,62M₽ 3,62M

₽ 58,67K
₽ 58,67K₽ 58,67K

₽ 18.11M
₽ 18.11M₽ 18.11M

200,00M
200,00M 200,00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

BSC

Текущая рыночная капитализация Marina Protocol составляет ₽ 3,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,67K. Циркулируещее обращение BAY составляет 200,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18.11M.

История цен Marina Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.017887
₽ 0.017887₽ 0.017887
Мин 24Ч
₽ 0.018396
₽ 0.018396₽ 0.018396
Макс 24Ч

₽ 0.017887
₽ 0.017887₽ 0.017887

₽ 0.018396
₽ 0.018396₽ 0.018396

₽ 15.5599645823968665
₽ 15.5599645823968665₽ 15.5599645823968665

₽ 0.58775723195630925
₽ 0.58775723195630925₽ 0.58775723195630925

-0.65%

-0.10%

+0.54%

+0.54%

История цен Marina Protocol (BAY) в RUB

Отслеживайте изменения цены Marina Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00149623-0.10%
30 дней₽ +0.007619+72.62%
60 дней₽ +0.00992+121.12%
90 дней₽ -0.00655-26.57%
Изменение цены Marina Protocol сегодня

Сегодня для BAY зафиксировано изменение ₽ -0.00149623 (-0.10%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Marina Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.007619 (+72.62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Marina Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BAY изменился на ₽ +0.00992 (+121.12%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Marina Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.00655 (-26.57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Marina Protocol (BAY)?

Просмотеть страницу истории цен Marina Protocol.

Анализ по Marina Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Marina Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Marina Protocol?

Цены на Marina Protocol (BAY) зависят от нескольких ключевых факторов:

Настроения рынка: Общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов напрямую влияют на стоимость BAY.

Принятие и полезность: Реальные сценарии использования, партнерские отношения и внедрение платформы в реальный сектор повышают спрос.

Динамика предложения: Уровень обращения токенов, стейкинг-вознаграждения и механизмы выжигания токенов определяют степень дефицита.

Объем торгов: Уровни ликвидности и наличие торговых пар на биржах влияют на стабильность цен.

Ход разработки: Обновления протокола, запуск новых функций и достижение ключевых этапов дорожной карты формируют ценовой импульс.

Регуляторные новости: Регулирование криптовалют и развитие соответствующих нормативных требований оказывают влияние на поведение инвесторов.

Конкуренция: Соотношение производительности с аналогичными DeFi-протоколами определяет позиционирование на рынке.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Marina Protocol?

Люди хотят знать текущую цену Marina Protocol (BAY) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление рыночных тенденций, оптимальное планирование покупок и продаж, оценка инвестиционных возможностей, а также управление рисками в условиях волатильного крипторынка.

Прогноз цены Marina Protocol

Прогноз цены Marina Protocol (BAY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BAY в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Marina Protocol (BAY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Marina Protocol потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Marina Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BAY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Marina Protocol».

Как купить и инвестировать Marina Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Marina Protocol? Покупка BAY на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Marina Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Marina Protocol (BAY).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Marina Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Marina Protocol (BAY)

Что вы можете сделать с Marina Protocol

Владение Marina Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Marina Protocol (BAY)

A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.

Источники Marina Protocol

Для более глубокого понимания Marina Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Marina Protocol
Обозреватель блоков

Категория :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemMarketing

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:30:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Marina Protocol (BAY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Marina Protocol

BAY USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BAY с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BAY USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Marina Protocol (BAY) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Marina Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BAY/USDT
₽1.493745
₽1.493745₽1.493745
-0.22%
3.26M (USDT)

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Лидеры роста

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 BAY = 1.494075 RUB