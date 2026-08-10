Сегодняшняя цена Marina Protocol

Текущая цена Marina Protocol (BAY) сегодня составляет ₽ 0.01811 с изменением 0.10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BAY на RUB составляет ₽ 0.01811 за BAY.

На данный момент Marina Protocol занимает #1577 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,62M, при оборотном предложении 200,00M BAY. В течение последних 24 часов, BAY торговался в диапазоне от ₽ 0.017887 (минимум) до ₽ 0.018396 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 15.5599645823968665, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.58775723195630925.

В краткосрочной перспективе BAY изменился на -0.65% за последний час и на +0.54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,67K.

Рыночная информация Marina Protocol (BAY)

Место No.1577 Рыночная капитализация ₽ 3,62M₽ 3,62M ₽ 3,62M Объем (24Ч) ₽ 58,67K₽ 58,67K ₽ 58,67K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 18.11M₽ 18.11M ₽ 18.11M Оборотное предложение 200,00M 200,00M 200,00M Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коэффициент обращения 20.00% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Marina Protocol составляет ₽ 3,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,67K. Циркулируещее обращение BAY составляет 200,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18.11M.