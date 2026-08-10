Сегодняшняя цена Jotchua

Текущая цена Jotchua (JOTCHUA) сегодня составляет ₽ 0.001446 с изменением 3.02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JOTCHUA на RUB составляет ₽ 0.001446 за JOTCHUA.

На данный момент Jotchua занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- JOTCHUA. В течение последних 24 часов, JOTCHUA торговался в диапазоне от ₽ 0.001261 (минимум) до ₽ 0.001547 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе JOTCHUA изменился на +0.20% за последний час и на -11.18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,10K.

Рыночная информация Jotchua (JOTCHUA)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 57,10K₽ 57,10K ₽ 57,10K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.45M₽ 1.45M ₽ 1.45M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 999,913,455 999,913,455 999,913,455 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация Jotchua составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,10K. Циркулируещее обращение JOTCHUA составляет --, а общее предложение – 999913455. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.45M.