Текущая цена Avantis сегодня составляет 0.6578 USD. Следите за обновлениями цены AVNT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AVNT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Avantis сегодня составляет 0.6578 USD. Следите за обновлениями цены AVNT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AVNT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AVNT

Информация о цене AVNT

Whitepaper AVNT

Официальный сайт AVNT

Токеномика AVNT

Прогноз цен AVNT

История AVNT

Руководство по покупке AVNT

Конвертер валют AVNT в фиат

AVNT на споте

Фьючерсы AVNT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Avantis

Avantis Курс (AVNT)

Текущая цена 1 AVNT в USD:

$0,6578
$0,6578$0,6578
-%4,541D
USD
График цены Avantis (AVNT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:17:26 (UTC+8)

Информация о ценах Avantis (AVNT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,5984
$ 0,5984$ 0,5984
Мин 24Ч
$ 0,712
$ 0,712$ 0,712
Макс 24Ч

$ 0,5984
$ 0,5984$ 0,5984

$ 0,712
$ 0,712$ 0,712

$ 2,662191408541985
$ 2,662191408541985$ 2,662191408541985

$ 0,17956381875221758
$ 0,17956381875221758$ 0,17956381875221758

-%1,64

-%4,54

+%11,66

+%11,66

Текущая цена Avantis (AVNT) составляет $ 0,6578. За последние 24 часа AVNT торговался в диапазоне от $ 0,5984 до $ 0,712, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AVNT за все время составляет $ 2,662191408541985, а минимальная – $ 0,17956381875221758.

Что касается краткосрочной динамики, AVNT изменился на -%1,64 за последний час, на -%4,54 за 24 часа и на +%11,66 за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Avantis (AVNT)

No.198

$ 169,85M
$ 169,85M$ 169,85M

$ 7,65M
$ 7,65M$ 7,65M

$ 657,80M
$ 657,80M$ 657,80M

258,21M
258,21M 258,21M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%25,82

%0,01

BASE

Текущая рыночная капитализация Avantis составляет $ 169,85M, при 24-часовом объеме торгов $ 7,65M. Циркулируещее обращение AVNT составляет 258,21M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 657,80M.

История цен Avantis (AVNT) в USD

Отслеживайте изменения цены Avantis за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,031284-%4,54
30 дней$ -1,4932-%69,42
60 дней$ +0,6078+%1.215,60
90 дней$ +0,6078+%1.215,60
Изменение цены Avantis сегодня

Сегодня для AVNT зафиксировано изменение $ -0,031284 (-%4,54), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Avantis за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -1,4932 (-%69,42), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Avantis за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AVNT изменился на $ +0,6078 (+%1.215,60), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Avantis за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,6078 (+%1.215,60), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Avantis (AVNT)?

Просмотеть страницу истории цен Avantis.

Что такое Avantis (AVNT)

Avantis – это децентрализованная биржа бессрочных фьючерсов, предназначенная для торговли с высоким кредитным плечом криптовалютами и активами реального мира (RWA), включая валюты, сырьевые товары, индексы и, в скором времени, акции. При поддержке Pantera и Coinbase Avantis является крупнейшей биржей DEX на Base по объемам и предлагает продукты институционального уровня для DeFi, позволяя пользователям торговать с кредитным плечом до 500x в прозрачной среде без разрешений.

Avantis доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Avantis. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AVNT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Avantis в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Avantis простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Avantis (USD)

Сколько будет стоить Avantis (AVNT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Avantis (AVNT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Avantis.

Проверьте прогноз цены Avantis!

Токеномика Avantis (AVNT)

Понимание токеномики Avantis (AVNT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AVNT прямо сейчас!

Как купить Avantis (AVNT)

Ищете как купить Avantis? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Avantis на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AVNT на местную валюту

1 Avantis (AVNT) в VND
17.310,007
1 Avantis (AVNT) в AUD
A$1,006434
1 Avantis (AVNT) в GBP
0,49335
1 Avantis (AVNT) в EUR
0,565708
1 Avantis (AVNT) в USD
$0,6578
1 Avantis (AVNT) в MYR
RM2,775916
1 Avantis (AVNT) в TRY
27,614444
1 Avantis (AVNT) в JPY
¥99,9856
1 Avantis (AVNT) в ARS
ARS$887,714256
1 Avantis (AVNT) в RUB
53,426516
1 Avantis (AVNT) в INR
57,774574
1 Avantis (AVNT) в IDR
Rp10.963,328948
1 Avantis (AVNT) в PHP
38,553658
1 Avantis (AVNT) в EGP
￡E.31,298124
1 Avantis (AVNT) в BRL
R$3,538964
1 Avantis (AVNT) в CAD
C$0,914342
1 Avantis (AVNT) в BDT
80,304224
1 Avantis (AVNT) в NGN
961,690444
1 Avantis (AVNT) в COP
$2.569,53125
1 Avantis (AVNT) в ZAR
R.11,393096
1 Avantis (AVNT) в UAH
27,56182
1 Avantis (AVNT) в TZS
T.Sh.1.632,251764
1 Avantis (AVNT) в VES
Bs138,138
1 Avantis (AVNT) в CLP
$622,9366
1 Avantis (AVNT) в PKR
Rs186,183712
1 Avantis (AVNT) в KZT
354,034538
1 Avantis (AVNT) в THB
฿21,536372
1 Avantis (AVNT) в TWD
NT$20,273396
1 Avantis (AVNT) в AED
د.إ2,414126
1 Avantis (AVNT) в CHF
Fr0,519662
1 Avantis (AVNT) в HKD
HK$5,111106
1 Avantis (AVNT) в AMD
֏251,64139
1 Avantis (AVNT) в MAD
.د.م6,091228
1 Avantis (AVNT) в MXN
$12,10352
1 Avantis (AVNT) в SAR
ريال2,46675
1 Avantis (AVNT) в ETB
Br99,604076
1 Avantis (AVNT) в KES
KSh84,948292
1 Avantis (AVNT) в JOD
د.أ0,4663802
1 Avantis (AVNT) в PLN
2,394392
1 Avantis (AVNT) в RON
лв2,874586
1 Avantis (AVNT) в SEK
kr6,170164
1 Avantis (AVNT) в BGN
лв1,105104
1 Avantis (AVNT) в HUF
Ft220,95502
1 Avantis (AVNT) в CZK
13,787488
1 Avantis (AVNT) в KWD
د.ك0,2012868
1 Avantis (AVNT) в ILS
2,164162
1 Avantis (AVNT) в BOB
Bs4,545398
1 Avantis (AVNT) в AZN
1,11826
1 Avantis (AVNT) в TJS
SM6,091228
1 Avantis (AVNT) в GEL
1,77606
1 Avantis (AVNT) в AOA
Kz599,630746
1 Avantis (AVNT) в BHD
.د.ب0,2473328
1 Avantis (AVNT) в BMD
$0,6578
1 Avantis (AVNT) в DKK
kr4,229654
1 Avantis (AVNT) в HNL
L17,273828
1 Avantis (AVNT) в MUR
29,943056
1 Avantis (AVNT) в NAD
$11,419408
1 Avantis (AVNT) в NOK
kr6,564844
1 Avantis (AVNT) в NZD
$1,144572
1 Avantis (AVNT) в PAB
B/.0,6578
1 Avantis (AVNT) в PGK
K2,76276
1 Avantis (AVNT) в QAR
ر.ق2,394392
1 Avantis (AVNT) в RSD
дин.66,431222
1 Avantis (AVNT) в UZS
soʻm7.925,299382
1 Avantis (AVNT) в ALL
L54,853942
1 Avantis (AVNT) в ANG
ƒ1,177462
1 Avantis (AVNT) в AWG
ƒ1,18404
1 Avantis (AVNT) в BBD
$1,3156
1 Avantis (AVNT) в BAM
KM1,105104
1 Avantis (AVNT) в BIF
Fr1.939,8522
1 Avantis (AVNT) в BND
$0,85514
1 Avantis (AVNT) в BSD
$0,6578
1 Avantis (AVNT) в JMD
$105,563744
1 Avantis (AVNT) в KHR
2.652,41405
1 Avantis (AVNT) в KMF
Fr278,9072
1 Avantis (AVNT) в LAK
14.299,999714
1 Avantis (AVNT) в LKR
රු199,635722
1 Avantis (AVNT) в MDL
L11,162866
1 Avantis (AVNT) в MGA
Ar2.949,77254
1 Avantis (AVNT) в MOP
P5,2624
1 Avantis (AVNT) в MVR
10,06434
1 Avantis (AVNT) в MWK
MK1.140,03318
1 Avantis (AVNT) в MZN
MT42,03342
1 Avantis (AVNT) в NPR
रु92,447212
1 Avantis (AVNT) в PYG
4.665,1176
1 Avantis (AVNT) в RWF
Fr954,4678
1 Avantis (AVNT) в SBD
$5,413694
1 Avantis (AVNT) в SCR
8,992126
1 Avantis (AVNT) в SRD
$26,075192
1 Avantis (AVNT) в SVC
$5,75575
1 Avantis (AVNT) в SZL
L11,419408
1 Avantis (AVNT) в TMT
m2,308878
1 Avantis (AVNT) в TND
د.ت1,9326164
1 Avantis (AVNT) в TTD
$4,459884
1 Avantis (AVNT) в UGX
Sh2.291,7752
1 Avantis (AVNT) в XAF
Fr370,9992
1 Avantis (AVNT) в XCD
$1,77606
1 Avantis (AVNT) в XOF
Fr370,9992
1 Avantis (AVNT) в XPF
Fr67,0956
1 Avantis (AVNT) в BWP
P8,81452
1 Avantis (AVNT) в BZD
$1,322178
1 Avantis (AVNT) в CVE
$62,596248
1 Avantis (AVNT) в DJF
Fr117,0884
1 Avantis (AVNT) в DOP
$41,73741
1 Avantis (AVNT) в DZD
د.ج85,790276
1 Avantis (AVNT) в FJD
$1,51294
1 Avantis (AVNT) в GNF
Fr5.719,571
1 Avantis (AVNT) в GTQ
Q5,038748
1 Avantis (AVNT) в GYD
$137,61176
1 Avantis (AVNT) в ISK
kr80,2516

Источники Avantis

Для более глубокого понимания Avantis рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Avantis
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Avantis

Сколько стоит Avantis (AVNT) на сегодня?
Актуальная цена AVNT в USD – 0,6578 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AVNT в USD?
Текущая цена AVNT в USD составляет $ 0,6578. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Avantis?
Рыночная капитализация AVNT составляет $ 169,85M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AVNT?
Циркулирующее предложение AVNT составляет 258,21M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AVNT?
AVNT достиг максимальной цены (ATH) в 2,662191408541985 USD.
Какова была минимальная цена AVNT за все время (ATL)?
AVNT достиг минимальной цены (ATL) в 0,17956381875221758 USD.
Каков объем торгов AVNT?
Объем торгов за последние 24 часа для AVNT составляет $ 7,65M USD.
Вырастет ли AVNT в цене в этом году?
AVNT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AVNT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:17:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Avantis (AVNT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор AVNT в USD

Сумма

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0,6578 USD

Торговля AVNT

AVNT/USDT
$0,6578
$0,6578$0,6578
-%4,59

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах