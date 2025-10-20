Текущая цена Robinhood Markets сегодня составляет 131.5 USD. Следите за обновлениями цены HOODON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOODON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Robinhood Markets сегодня составляет 131.5 USD. Следите за обновлениями цены HOODON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOODON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HOODON

Информация о цене HOODON

Официальный сайт HOODON

Токеномика HOODON

Прогноз цен HOODON

История HOODON

Руководство по покупке HOODON

Конвертер валют HOODON в фиат

HOODON на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Robinhood Markets

Robinhood Markets Курс (HOODON)

Текущая цена 1 HOODON в USD:

$131,62
$131,62$131,62
+7,06%1D
USD
График цены Robinhood Markets (HOODON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:39:39 (UTC+8)

Информация о ценах Robinhood Markets (HOODON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 121,23
$ 121,23$ 121,23
Мин 24Ч
$ 131,55
$ 131,55$ 131,55
Макс 24Ч

$ 121,23
$ 121,23$ 121,23

$ 131,55
$ 131,55$ 131,55

$ 152,93948357313678
$ 152,93948357313678$ 152,93948357313678

$ 96,19355397433952
$ 96,19355397433952$ 96,19355397433952

+2,43%

+7,06%

-3,36%

-3,36%

Текущая цена Robinhood Markets (HOODON) составляет $ 131,5. За последние 24 часа HOODON торговался в диапазоне от $ 121,23 до $ 131,55, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HOODON за все время составляет $ 152,93948357313678, а минимальная – $ 96,19355397433952.

Что касается краткосрочной динамики, HOODON изменился на +2,43% за последний час, на +7,06% за 24 часа и на -3,36% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Robinhood Markets (HOODON)

No.2557

$ 459,35K
$ 459,35K$ 459,35K

$ 56,67K
$ 56,67K$ 56,67K

$ 459,35K
$ 459,35K$ 459,35K

3,49K
3,49K 3,49K

3 493,13521043
3 493,13521043 3 493,13521043

ETH

Текущая рыночная капитализация Robinhood Markets составляет $ 459,35K, при 24-часовом объеме торгов $ 56,67K. Циркулируещее обращение HOODON составляет 3,49K, а общее предложение – 3493.13521043. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 459,35K.

История цен Robinhood Markets (HOODON) в USD

Отслеживайте изменения цены Robinhood Markets за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +8,6796+7,06%
30 дней$ +6,2+4,94%
60 дней$ +51,5+64,37%
90 дней$ +51,5+64,37%
Изменение цены Robinhood Markets сегодня

Сегодня для HOODON зафиксировано изменение $ +8,6796 (+7,06%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Robinhood Markets за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +6,2 (+4,94%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Robinhood Markets за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то HOODON изменился на $ +51,5 (+64,37%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Robinhood Markets за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +51,5 (+64,37%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Robinhood Markets (HOODON)?

Просмотеть страницу истории цен Robinhood Markets.

Что такое Robinhood Markets (HOODON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Robinhood Markets доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Robinhood Markets. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга HOODON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Robinhood Markets в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Robinhood Markets простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Robinhood Markets (USD)

Сколько будет стоить Robinhood Markets (HOODON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Robinhood Markets (HOODON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Robinhood Markets.

Проверьте прогноз цены Robinhood Markets!

Токеномика Robinhood Markets (HOODON)

Понимание токеномики Robinhood Markets (HOODON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HOODON прямо сейчас!

Как купить Robinhood Markets (HOODON)

Ищете как купить Robinhood Markets? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Robinhood Markets на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

HOODON на местную валюту

1 Robinhood Markets (HOODON) в VND
3 460 422,5
1 Robinhood Markets (HOODON) в AUD
A$201,195
1 Robinhood Markets (HOODON) в GBP
98,625
1 Robinhood Markets (HOODON) в EUR
113,09
1 Robinhood Markets (HOODON) в USD
$131,5
1 Robinhood Markets (HOODON) в MYR
RM554,93
1 Robinhood Markets (HOODON) в TRY
5 520,37
1 Robinhood Markets (HOODON) в JPY
¥19 988
1 Robinhood Markets (HOODON) в ARS
ARS$177 461,88
1 Robinhood Markets (HOODON) в RUB
10 706,73
1 Robinhood Markets (HOODON) в INR
11 547,015
1 Robinhood Markets (HOODON) в IDR
Rp2 191 665,79
1 Robinhood Markets (HOODON) в PHP
7 708,53
1 Robinhood Markets (HOODON) в EGP
￡E.6 256,77
1 Robinhood Markets (HOODON) в BRL
R$707,47
1 Robinhood Markets (HOODON) в CAD
C$182,785
1 Robinhood Markets (HOODON) в BDT
16 053,52
1 Robinhood Markets (HOODON) в NGN
192 250,37
1 Robinhood Markets (HOODON) в COP
$513 671,875
1 Robinhood Markets (HOODON) в ZAR
R.2 274,95
1 Robinhood Markets (HOODON) в UAH
5 509,85
1 Robinhood Markets (HOODON) в TZS
T.Sh.326 301,47
1 Robinhood Markets (HOODON) в VES
Bs27 615
1 Robinhood Markets (HOODON) в CLP
$124 530,5
1 Robinhood Markets (HOODON) в PKR
Rs37 219,76
1 Robinhood Markets (HOODON) в KZT
70 774,615
1 Robinhood Markets (HOODON) в THB
฿4 306,625
1 Robinhood Markets (HOODON) в TWD
NT$4 048,885
1 Robinhood Markets (HOODON) в AED
د.إ482,605
1 Robinhood Markets (HOODON) в CHF
Fr103,885
1 Robinhood Markets (HOODON) в HKD
HK$1 021,755
1 Robinhood Markets (HOODON) в AMD
֏50 305,325
1 Robinhood Markets (HOODON) в MAD
.د.م1 217,69
1 Robinhood Markets (HOODON) в MXN
$2 419,6
1 Robinhood Markets (HOODON) в SAR
ريال493,125
1 Robinhood Markets (HOODON) в ETB
Br19 911,73
1 Robinhood Markets (HOODON) в KES
KSh16 981,91
1 Robinhood Markets (HOODON) в JOD
د.أ93,2335
1 Robinhood Markets (HOODON) в PLN
478,66
1 Robinhood Markets (HOODON) в RON
лв574,655
1 Robinhood Markets (HOODON) в SEK
kr1 233,47
1 Robinhood Markets (HOODON) в BGN
лв220,92
1 Robinhood Markets (HOODON) в HUF
Ft44 141,92
1 Robinhood Markets (HOODON) в CZK
2 753,61
1 Robinhood Markets (HOODON) в KWD
د.ك40,239
1 Robinhood Markets (HOODON) в ILS
432,635
1 Robinhood Markets (HOODON) в BOB
Bs908,665
1 Robinhood Markets (HOODON) в AZN
223,55
1 Robinhood Markets (HOODON) в TJS
SM1 217,69
1 Robinhood Markets (HOODON) в GEL
355,05
1 Robinhood Markets (HOODON) в AOA
Kz119 871,455
1 Robinhood Markets (HOODON) в BHD
.د.ب49,444
1 Robinhood Markets (HOODON) в BMD
$131,5
1 Robinhood Markets (HOODON) в DKK
kr845,545
1 Robinhood Markets (HOODON) в HNL
L3 453,19
1 Robinhood Markets (HOODON) в MUR
5 985,88
1 Robinhood Markets (HOODON) в NAD
$2 282,84
1 Robinhood Markets (HOODON) в NOK
kr1 312,37
1 Robinhood Markets (HOODON) в NZD
$228,81
1 Robinhood Markets (HOODON) в PAB
B/.131,5
1 Robinhood Markets (HOODON) в PGK
K552,3
1 Robinhood Markets (HOODON) в QAR
ر.ق478,66
1 Robinhood Markets (HOODON) в RSD
дин.13 276,24
1 Robinhood Markets (HOODON) в UZS
soʻm1 584 336,985
1 Robinhood Markets (HOODON) в ALL
L10 965,785
1 Robinhood Markets (HOODON) в ANG
ƒ235,385
1 Robinhood Markets (HOODON) в AWG
ƒ236,7
1 Robinhood Markets (HOODON) в BBD
$263
1 Robinhood Markets (HOODON) в BAM
KM220,92
1 Robinhood Markets (HOODON) в BIF
Fr387 793,5
1 Robinhood Markets (HOODON) в BND
$170,95
1 Robinhood Markets (HOODON) в BSD
$131,5
1 Robinhood Markets (HOODON) в JMD
$21 103,12
1 Robinhood Markets (HOODON) в KHR
530 240,875
1 Robinhood Markets (HOODON) в KMF
Fr55 756
1 Robinhood Markets (HOODON) в LAK
2 858 695,595
1 Robinhood Markets (HOODON) в LKR
රු39 908,935
1 Robinhood Markets (HOODON) в MDL
L2 231,555
1 Robinhood Markets (HOODON) в MGA
Ar589 685,45
1 Robinhood Markets (HOODON) в MOP
P1 052
1 Robinhood Markets (HOODON) в MVR
2 011,95
1 Robinhood Markets (HOODON) в MWK
MK227 902,65
1 Robinhood Markets (HOODON) в MZN
MT8 402,85
1 Robinhood Markets (HOODON) в NPR
रु18 481,01
1 Robinhood Markets (HOODON) в PYG
932 598
1 Robinhood Markets (HOODON) в RWF
Fr190 806,5
1 Robinhood Markets (HOODON) в SBD
$1 082,245
1 Robinhood Markets (HOODON) в SCR
1 797,605
1 Robinhood Markets (HOODON) в SRD
$5 219,235
1 Robinhood Markets (HOODON) в SVC
$1 150,625
1 Robinhood Markets (HOODON) в SZL
L2 282,84
1 Robinhood Markets (HOODON) в TMT
m461,565
1 Robinhood Markets (HOODON) в TND
د.ت386,347
1 Robinhood Markets (HOODON) в TTD
$891,57
1 Robinhood Markets (HOODON) в UGX
Sh458 146
1 Robinhood Markets (HOODON) в XAF
Fr74 166
1 Robinhood Markets (HOODON) в XCD
$355,05
1 Robinhood Markets (HOODON) в XOF
Fr74 166
1 Robinhood Markets (HOODON) в XPF
Fr13 413
1 Robinhood Markets (HOODON) в BWP
P1 762,1
1 Robinhood Markets (HOODON) в BZD
$264,315
1 Robinhood Markets (HOODON) в CVE
$12 513,54
1 Robinhood Markets (HOODON) в DJF
Fr23 407
1 Robinhood Markets (HOODON) в DOP
$8 343,675
1 Robinhood Markets (HOODON) в DZD
د.ج17 155,49
1 Robinhood Markets (HOODON) в FJD
$302,45
1 Robinhood Markets (HOODON) в GNF
Fr1 143 392,5
1 Robinhood Markets (HOODON) в GTQ
Q1 007,29
1 Robinhood Markets (HOODON) в GYD
$27 509,8
1 Robinhood Markets (HOODON) в ISK
kr16 043

Источники Robinhood Markets

Для более глубокого понимания Robinhood Markets рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Robinhood Markets
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Robinhood Markets

Сколько стоит Robinhood Markets (HOODON) на сегодня?
Актуальная цена HOODON в USD – 131,5 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HOODON в USD?
Текущая цена HOODON в USD составляет $ 131,5. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Robinhood Markets?
Рыночная капитализация HOODON составляет $ 459,35K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HOODON?
Циркулирующее предложение HOODON составляет 3,49K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HOODON?
HOODON достиг максимальной цены (ATH) в 152,93948357313678 USD.
Какова была минимальная цена HOODON за все время (ATL)?
HOODON достиг минимальной цены (ATL) в 96,19355397433952 USD.
Каков объем торгов HOODON?
Объем торгов за последние 24 часа для HOODON составляет $ 56,67K USD.
Вырастет ли HOODON в цене в этом году?
HOODON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOODON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:39:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Robinhood Markets (HOODON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор HOODON в USD

Сумма

HOODON
HOODON
USD
USD

1 HOODON = 131,5 USD

Торговля HOODON

HOODON/USDT
$131,62
$131,62$131,62
+7,11%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах