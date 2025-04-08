PUMPBTC

PumpBTC – это протокол ликвидного стейкинга на Babylon, который позволяет держателям BTC участвовать в стейкинге на Babylon, сохраняя ликвидность для получения дополнительных вознаграждений. Наша новая платформа, BTC-fi Yield Vault, призвана обеспечить безопасность уровня CeFi наряду с масштабируемой доходностью DeFi, выраженной в BTC.

Название криптовалютыPUMPBTC

МестоNo.1011

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.55%

Оборотное предложение285,000,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.285%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.23385128396045374,2025-04-23

Наименьшая цена0.026659353975538883,2025-04-08

Публичный блокчейнETH

ВведениеPumpBTC – это протокол ликвидного стейкинга на Babylon, который позволяет держателям BTC участвовать в стейкинге на Babylon, сохраняя ликвидность для получения дополнительных вознаграждений. Наша новая платформа, BTC-fi Yield Vault, призвана обеспечить безопасность уровня CeFi наряду с масштабируемой доходностью DeFi, выраженной в BTC.

Сектор

Соцсети

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