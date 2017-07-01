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Текущая цена Трон сегодня составляет 0,3311 RUB. Рыночная капитализация TRX составляет 31 398 585 221,5428866704 RUB. Отслеживайте обновления цен TRX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Трон сегодня составляет 0,3311 RUB. Рыночная капитализация TRX составляет 31 398 585 221,5428866704 RUB. Отслеживайте обновления цен TRX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Трон Курс (TRX)

Текущая цена 1 TRX в RUB:

₽27,34886
₽27,34886₽27,34886
+0,33%1D
RUB
График цены Трон (TRX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:23:55 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Трон

Текущая цена Трон (TRX) сегодня составляет ₽ 0,3311 с изменением 0,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRX на RUB составляет ₽ 0,3311 за TRX.

На данный момент Трон занимает #8 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 31,40B, при оборотном предложении 94,83B TRX. В течение последних 24 часов, TRX торговался в диапазоне от ₽ 0,3295 (минимум) до ₽ 0,332 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 36,399731483897071458, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,090138075780123756.

В краткосрочной перспективе TRX изменился на -0,07% за последний час и на +0,60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,95M.

Рыночная информация Трон (TRX)

No.8

₽ 31,40B
₽ 31,40B₽ 31,40B

₽ 3,95M
₽ 3,95M₽ 3,95M

₽ 31,40B
₽ 31,40B₽ 31,40B

94,83B
94,83B 94,83B

--
----

94 831 167 511,389864
94 831 167 511,389864 94 831 167 511,389864

1,35%

2017-07-01 00:00:00

₽ 0,1239
₽ 0,1239₽ 0,1239

TRX

Текущая рыночная капитализация Трон составляет ₽ 31,40B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,95M. Циркулируещее обращение TRX составляет 94,83B, а общее предложение – 94831167511.389864. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 31,40B.

История цен Трон в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,3295
₽ 0,3295₽ 0,3295
Мин 24Ч
₽ 0,332
₽ 0,332₽ 0,332
Макс 24Ч

₽ 0,3295
₽ 0,3295₽ 0,3295

₽ 0,332
₽ 0,332₽ 0,332

₽ 36,399731483897071458
₽ 36,399731483897071458₽ 36,399731483897071458

₽ 0,090138075780123756
₽ 0,090138075780123756₽ 0,090138075780123756

-0,07%

+0,33%

+0,60%

+0,60%

История цен Трон (TRX) в RUB

Отслеживайте изменения цены Трон за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,089954+0,33%
30 дней₽ -0,0003-0,10%
60 дней₽ +0,0108+3,37%
90 дней₽ -0,0171-4,92%
Изменение цены Трон сегодня

Сегодня для TRX зафиксировано изменение ₽ +0,089954 (+0,33%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Трон за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0003 (-0,10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Трон за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TRX изменился на ₽ +0,0108 (+3,37%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Трон за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0171 (-4,92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Трон (TRX)?

Просмотеть страницу истории цен Трон.

Анализ по Трон

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Трон, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Трон: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке TRX: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

TRX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии уровня 0,32866; текущая цена — 0,329, что находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 — 0,32907. Ценовой диапазон располагается в верхней половине зоны между уровнями S2 и R2, при этом основное противостояние между быками и медведями сосредоточено вокруг центральной оси. Индикаторная система демонстрирует краткосрочную склонность к росту: группы скользящих средних и EMA находятся в состоянии колебаний около нулевой линии, не формируя выраженных расхождений. MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», а столбики индикатора энергии изменили направление с отрицательного на положительное, что свидетельствует о накоплении покупательной силы. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, что указывает на сохранение сбалансированной рыночной конъюнктуры. Показатели KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, причем их быстрые и медленные линии имеют одинаковое направление, подтверждая наличие краткосрочной восходящей динамики. Полосы Боллинджера сужаются, а уровень волатильности находится на низком уровне, что говорит о приближении ключевого момента разворота тренда. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,32907, который находится всего в 0,0001 от текущей цены; пробой этого уровня откроет путь к следующему уровню R2 — 0,32949. Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне центральной линии — 0,32866; при дальнейшем снижении внимание следует обратить на уровни S1 — 0,32824 и S2 — 0,32783. Уровни цен плотно сгруппированы вблизи, тогда как пространство для значительных движений ограничено, что делает торговый диапазон крайне узким.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Трон?

Цены на Tron (TRX) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Принятие блокчейн-платформы Tron и использование децентрализованных приложений (dApps)
3. Партнерства и интеграции с крупными компаниями
4. Регуляторные новости и государственная политика в отношении криптовалют
5. Технические разработки и обновления сети
6. Объем торгов и ликвидность на биржах
7. Конкуренция со сторонними блокчейн-платформами, такими как Ethereum
8. Публичные заявления и маркетинговые активности Джастина Сан
9. Сжигание токенов и изменения в предложении
10. Институциональные инвестиции и движения крупных держателей (whales)

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Трон?

Люди хотят знать текущую цену TRX для принятия торговых решений, управления портфелем и определения оптимального времени инвестирования. Как волатильная криптовалюта, цена TRX быстро колеблется, поэтому актуальные данные играют ключевую роль при поиске возможностей для покупки/продажи, реализации прибыли или минимизации убытков.

Прогноз цены Трон

Прогноз цены Трон (TRX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TRX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Трон (TRX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Трон потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Трон достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TRX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Трон».

Как купить и инвестировать Трон в Россия

Готовы приступить к работе с Трон? Покупка TRX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Трон. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Трон (TRX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Трон будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Трон (TRX)

Что вы можете сделать с Трон

Владение Трон позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Трон (TRX)

TRON: децентрализуйте сеть TRON занимается созданием инфраструктуры для действительно децентрализованного Интернета. Протокол TRON, одна из крупнейших в мире операционных систем на основе блокчейна, которая предлагает масштабируемость, высокую доступность и поддержку высокопроизводительных вычислений (HTC), служит основой для всех децентрализованных приложений в экосистеме TRON. Он также обеспечивает лучшую совместимость со смарт-контрактами Ethereum благодаря инновационной подключаемой платформе смарт-контрактов. С 24 июля 2018 года TRON приобрела BitTorrent Inc., компанию, занимающуюся интернет-технологиями, базирующуюся в Сан-Франциско. Он разрабатывает распределенные технологии, которые эффективно масштабируются, поддерживают интеллект на переднем крае и позволяют создателям и потребителям контролировать свой контент и данные. Ежемесячно более 170 миллионов человек используют продукты, разработанные BitTorrent Inc. По его протоколам ежедневно проходит до 40% мирового интернет-трафика. Теперь TRON является одной из крупнейших операционных систем на основе блокчейна в мире с более чем 100 миллионами пользователей.

Whitepaper

Источники Трон

Для более глубокого понимания Трон рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Трон
Обозреватель блоков

Категория :

Alleged SEC SecuritiesBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:23:55 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Трон (TRX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Трон

TRX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по TRX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами TRX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Трон (TRX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Трон в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TRX/USDT
₽27,33234
₽27,33234₽27,33234
+0,24%
11.84M (USDT)
TRX/USDC
₽27,31582
₽27,31582₽27,31582
+0,24%
83.50K (USDT)
TRX/BTC
₽0,0004236554
₽0,0004236554₽0,0004236554
+1,32%
27.34K (USDT)
TRX/EUR
₽23,65664
₽23,65664₽23,65664
+0,35%
183.63K (USDT)
TRX/USD1
₽27,32408
₽27,32408₽27,32408
+0,21%
1.01M (USDT)

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