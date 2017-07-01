Текущее общее настроение на рынке TRX: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

TRX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии уровня 0,32866; текущая цена — 0,329, что находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 — 0,32907. Ценовой диапазон располагается в верхней половине зоны между уровнями S2 и R2, при этом основное противостояние между быками и медведями сосредоточено вокруг центральной оси. Индикаторная система демонстрирует краткосрочную склонность к росту: группы скользящих средних и EMA находятся в состоянии колебаний около нулевой линии, не формируя выраженных расхождений. MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», а столбики индикатора энергии изменили направление с отрицательного на положительное, что свидетельствует о накоплении покупательной силы. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, что указывает на сохранение сбалансированной рыночной конъюнктуры. Показатели KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, причем их быстрые и медленные линии имеют одинаковое направление, подтверждая наличие краткосрочной восходящей динамики. Полосы Боллинджера сужаются, а уровень волатильности находится на низком уровне, что говорит о приближении ключевого момента разворота тренда. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,32907, который находится всего в 0,0001 от текущей цены; пробой этого уровня откроет путь к следующему уровню R2 — 0,32949. Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне центральной линии — 0,32866; при дальнейшем снижении внимание следует обратить на уровни S1 — 0,32824 и S2 — 0,32783. Уровни цен плотно сгруппированы вблизи, тогда как пространство для значительных движений ограничено, что делает торговый диапазон крайне узким.

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