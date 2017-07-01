Трон Курс (TRX)
Текущая цена Трон (TRX) сегодня составляет ₽ 0,3311 с изменением 0,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRX на RUB составляет ₽ 0,3311 за TRX.
На данный момент Трон занимает #8 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 31,40B, при оборотном предложении 94,83B TRX. В течение последних 24 часов, TRX торговался в диапазоне от ₽ 0,3295 (минимум) до ₽ 0,332 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 36,399731483897071458, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,090138075780123756.
В краткосрочной перспективе TRX изменился на -0,07% за последний час и на +0,60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,95M.
No.8
1,35%
2017-07-01 00:00:00
TRX
Текущая рыночная капитализация Трон составляет ₽ 31,40B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,95M. Циркулируещее обращение TRX составляет 94,83B, а общее предложение – 94831167511.389864. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 31,40B.
-0,07%
+0,33%
+0,60%
+0,60%
Отслеживайте изменения цены Трон за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,089954
|+0,33%
|30 дней
|₽ -0,0003
|-0,10%
|60 дней
|₽ +0,0108
|+3,37%
|90 дней
|₽ -0,0171
|-4,92%
Сегодня для TRX зафиксировано изменение ₽ +0,089954 (+0,33%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0003 (-0,10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то TRX изменился на ₽ +0,0108 (+3,37%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0171 (-4,92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Трон.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Трон, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке TRX: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
TRX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии уровня 0,32866; текущая цена — 0,329, что находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 — 0,32907. Ценовой диапазон располагается в верхней половине зоны между уровнями S2 и R2, при этом основное противостояние между быками и медведями сосредоточено вокруг центральной оси. Индикаторная система демонстрирует краткосрочную склонность к росту: группы скользящих средних и EMA находятся в состоянии колебаний около нулевой линии, не формируя выраженных расхождений. MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», а столбики индикатора энергии изменили направление с отрицательного на положительное, что свидетельствует о накоплении покупательной силы. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, что указывает на сохранение сбалансированной рыночной конъюнктуры. Показатели KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, причем их быстрые и медленные линии имеют одинаковое направление, подтверждая наличие краткосрочной восходящей динамики. Полосы Боллинджера сужаются, а уровень волатильности находится на низком уровне, что говорит о приближении ключевого момента разворота тренда. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,32907, который находится всего в 0,0001 от текущей цены; пробой этого уровня откроет путь к следующему уровню R2 — 0,32949. Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне центральной линии — 0,32866; при дальнейшем снижении внимание следует обратить на уровни S1 — 0,32824 и S2 — 0,32783. Уровни цен плотно сгруппированы вблизи, тогда как пространство для значительных движений ограничено, что делает торговый диапазон крайне узким.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Трон потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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TRON: децентрализуйте сеть TRON занимается созданием инфраструктуры для действительно децентрализованного Интернета. Протокол TRON, одна из крупнейших в мире операционных систем на основе блокчейна, которая предлагает масштабируемость, высокую доступность и поддержку высокопроизводительных вычислений (HTC), служит основой для всех децентрализованных приложений в экосистеме TRON. Он также обеспечивает лучшую совместимость со смарт-контрактами Ethereum благодаря инновационной подключаемой платформе смарт-контрактов. С 24 июля 2018 года TRON приобрела BitTorrent Inc., компанию, занимающуюся интернет-технологиями, базирующуюся в Сан-Франциско. Он разрабатывает распределенные технологии, которые эффективно масштабируются, поддерживают интеллект на переднем крае и позволяют создателям и потребителям контролировать свой контент и данные. Ежемесячно более 170 миллионов человек используют продукты, разработанные BitTorrent Inc. По его протоколам ежедневно проходит до 40% мирового интернет-трафика. Теперь TRON является одной из крупнейших операционных систем на основе блокчейна в мире с более чем 100 миллионами пользователей.
Для более глубокого понимания Трон рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
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