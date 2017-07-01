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Tron
TRX/USDT
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Макс 24ч
0.054510
Мин 24ч
0.053821
Объем 24ч (TRX)
161.63M
Сумма за 24ч (USDT)
8.76M
Макс 24ч
0.054510
Мин 24ч
0.053821
Объем 24ч (TRX)
161.63M
Сумма за 24ч (USDT)
8.76M
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TRX
TRON: децентрализуйте сеть TRON занимается созданием инфраструктуры для действительно децентрализованного Интернета. Протокол TRON, одна из крупнейших в мире операционных систем на основе блокчейна, которая предлагает масштабируемость, высокую доступность и поддержку высокопроизводительных вычислений (HTC), служит основой для всех децентрализованных приложений в экосистеме TRON. Он также обеспечивает лучшую совместимость со смарт-контрактами Ethereum благодаря инновационной подключаемой платформе смарт-контрактов. С 24 июля 2018 года TRON приобрела BitTorrent Inc., компанию, занимающуюся интернет-технологиями, базирующуюся в Сан-Франциско. Он разрабатывает распределенные технологии, которые эффективно масштабируются, поддерживают интеллект на переднем крае и позволяют создателям и потребителям контролировать свой контент и данные. Ежемесячно более 170 миллионов человек используют продукты, разработанные BitTorrent Inc. По его протоколам ежедневно проходит до 40% мирового интернет-трафика. Теперь TRON является одной из крупнейших операционных систем на основе блокчейна в мире с более чем 100 миллионами пользователей.
Обзор
Название криптовалюты
TRX
Время выпуска
2017-07-01 00:00:00
Связанные ссылки
Цена выпуска
0.0015 USDT
Макс. предложение
99,281,000,000
Книга ордеров
0.000001
0.000001
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Цена(USDT)

(TRX)

(USDT)

0.054070$0.00
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