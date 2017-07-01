TRON: децентрализуйте сеть TRON занимается созданием инфраструктуры для действительно децентрализованного Интернета. Протокол TRON, одна из крупнейших в мире операционных систем на основе блокчейна, которая предлагает масштабируемость, высокую доступность и поддержку высокопроизводительных вычислений (HTC), служит основой для всех децентрализованных приложений в экосистеме TRON. Он также обеспечивает лучшую совместимость со смарт-контрактами Ethereum благодаря инновационной подключаемой платформе смарт-контрактов. С 24 июля 2018 года TRON приобрела BitTorrent Inc., компанию, занимающуюся интернет-технологиями, базирующуюся в Сан-Франциско. Он разрабатывает распределенные технологии, которые эффективно масштабируются, поддерживают интеллект на переднем крае и позволяют создателям и потребителям контролировать свой контент и данные. Ежемесячно более 170 миллионов человек используют продукты, разработанные BitTorrent Inc. По его протоколам ежедневно проходит до 40% мирового интернет-трафика. Теперь TRON является одной из крупнейших операционных систем на основе блокчейна в мире с более чем 100 миллионами пользователей.