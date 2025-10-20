Текущая цена McDonald s xStock сегодня составляет 307.73 USD. Следите за обновлениями цены MCDX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MCDX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена McDonald s xStock сегодня составляет 307.73 USD. Следите за обновлениями цены MCDX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MCDX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MCDX

Информация о цене MCDX

Официальный сайт MCDX

Токеномика MCDX

Прогноз цен MCDX

История MCDX

Руководство по покупке MCDX

Конвертер валют MCDX в фиат

MCDX на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип McDonald s xStock

McDonald s xStock Курс (MCDX)

Текущая цена 1 MCDX в USD:

$307,76
$307,76$307,76
-1,59%1D
USD
График цены McDonald s xStock (MCDX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:05:07 (UTC+8)

Информация о ценах McDonald s xStock (MCDX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 307,73
$ 307,73$ 307,73
Мин 24Ч
$ 314,32
$ 314,32$ 314,32
Макс 24Ч

$ 307,73
$ 307,73$ 307,73

$ 314,32
$ 314,32$ 314,32

$ 319,1120635657469
$ 319,1120635657469$ 319,1120635657469

$ 293,2122259186859
$ 293,2122259186859$ 293,2122259186859

-0,63%

-1,59%

0,00%

0,00%

Текущая цена McDonald s xStock (MCDX) составляет $ 307,73. За последние 24 часа MCDX торговался в диапазоне от $ 307,73 до $ 314,32, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MCDX за все время составляет $ 319,1120635657469, а минимальная – $ 293,2122259186859.

Что касается краткосрочной динамики, MCDX изменился на -0,63% за последний час, на -1,59% за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация McDonald s xStock (MCDX)

No.2259

$ 833,61K
$ 833,61K$ 833,61K

$ 60,83K
$ 60,83K$ 60,83K

$ 1,69M
$ 1,69M$ 1,69M

2,71K
2,71K 2,71K

--
----

5 499,92445865
5 499,92445865 5 499,92445865

SOL

Текущая рыночная капитализация McDonald s xStock составляет $ 833,61K, при 24-часовом объеме торгов $ 60,83K. Циркулируещее обращение MCDX составляет 2,71K, а общее предложение – 5499.92445865. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,69M.

История цен McDonald s xStock (MCDX) в USD

Отслеживайте изменения цены McDonald s xStock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -4,9724-1,59%
30 дней$ +6,02+1,99%
60 дней$ -5,95-1,90%
90 дней$ +12,18+4,12%
Изменение цены McDonald s xStock сегодня

Сегодня для MCDX зафиксировано изменение $ -4,9724 (-1,59%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены McDonald s xStock за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +6,02 (+1,99%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены McDonald s xStock за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MCDX изменился на $ -5,95 (-1,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены McDonald s xStock за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +12,18 (+4,12%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены McDonald s xStock (MCDX)?

Просмотеть страницу истории цен McDonald s xStock.

Что такое McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. MCDx отслеживает цену McDonald's Corporation (базового актива). MCDx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций McDonald's Corporation в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

McDonald s xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в McDonald s xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MCDX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о McDonald s xStock в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки McDonald s xStock простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены McDonald s xStock (USD)

Сколько будет стоить McDonald s xStock (MCDX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов McDonald s xStock (MCDX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для McDonald s xStock.

Проверьте прогноз цены McDonald s xStock!

Токеномика McDonald s xStock (MCDX)

Понимание токеномики McDonald s xStock (MCDX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MCDX прямо сейчас!

Как купить McDonald s xStock (MCDX)

Ищете как купить McDonald s xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести McDonald s xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MCDX на местную валюту

1 McDonald s xStock (MCDX) в VND
8 097 914,95
1 McDonald s xStock (MCDX) в AUD
A$470,8269
1 McDonald s xStock (MCDX) в GBP
230,7975
1 McDonald s xStock (MCDX) в EUR
264,6478
1 McDonald s xStock (MCDX) в USD
$307,73
1 McDonald s xStock (MCDX) в MYR
RM1 298,6206
1 McDonald s xStock (MCDX) в TRY
12 918,5054
1 McDonald s xStock (MCDX) в JPY
¥46 774,96
1 McDonald s xStock (MCDX) в ARS
ARS$415 287,7896
1 McDonald s xStock (MCDX) в RUB
24 993,8306
1 McDonald s xStock (MCDX) в INR
27 027,9259
1 McDonald s xStock (MCDX) в IDR
Rp5 128 831,2818
1 McDonald s xStock (MCDX) в PHP
18 036,0553
1 McDonald s xStock (MCDX) в EGP
￡E.14 641,7934
1 McDonald s xStock (MCDX) в BRL
R$1 655,5874
1 McDonald s xStock (MCDX) в CAD
C$427,7447
1 McDonald s xStock (MCDX) в BDT
37 567,6784
1 McDonald s xStock (MCDX) в NGN
449 895,1054
1 McDonald s xStock (MCDX) в COP
$1 202 070,3125
1 McDonald s xStock (MCDX) в ZAR
R.5 329,8836
1 McDonald s xStock (MCDX) в UAH
12 893,887
1 McDonald s xStock (MCDX) в TZS
T.Sh.763 595,0674
1 McDonald s xStock (MCDX) в VES
Bs64 623,3
1 McDonald s xStock (MCDX) в CLP
$291 420,31
1 McDonald s xStock (MCDX) в PKR
Rs87 099,8992
1 McDonald s xStock (MCDX) в KZT
165 623,3633
1 McDonald s xStock (MCDX) в THB
฿10 075,0802
1 McDonald s xStock (MCDX) в TWD
NT$9 484,2386
1 McDonald s xStock (MCDX) в AED
د.إ1 129,3691
1 McDonald s xStock (MCDX) в CHF
Fr243,1067
1 McDonald s xStock (MCDX) в HKD
HK$2 391,0621
1 McDonald s xStock (MCDX) в AMD
֏117 722,1115
1 McDonald s xStock (MCDX) в MAD
.د.م2 849,5798
1 McDonald s xStock (MCDX) в MXN
$5 662,232
1 McDonald s xStock (MCDX) в SAR
ريال1 153,9875
1 McDonald s xStock (MCDX) в ETB
Br46 596,4766
1 McDonald s xStock (MCDX) в KES
KSh39 740,2522
1 McDonald s xStock (MCDX) в JOD
د.أ218,18057
1 McDonald s xStock (MCDX) в PLN
1 120,1372
1 McDonald s xStock (MCDX) в RON
лв1 344,7801
1 McDonald s xStock (MCDX) в SEK
kr2 886,5074
1 McDonald s xStock (MCDX) в BGN
лв516,9864
1 McDonald s xStock (MCDX) в HUF
Ft103 366,507
1 McDonald s xStock (MCDX) в CZK
6 450,0208
1 McDonald s xStock (MCDX) в KWD
د.ك94,16538
1 McDonald s xStock (MCDX) в ILS
1 012,4317
1 McDonald s xStock (MCDX) в BOB
Bs2 126,4143
1 McDonald s xStock (MCDX) в AZN
523,141
1 McDonald s xStock (MCDX) в TJS
SM2 849,5798
1 McDonald s xStock (MCDX) в GEL
830,871
1 McDonald s xStock (MCDX) в AOA
Kz280 517,4361
1 McDonald s xStock (MCDX) в BHD
.د.ب115,70648
1 McDonald s xStock (MCDX) в BMD
$307,73
1 McDonald s xStock (MCDX) в DKK
kr1 978,7039
1 McDonald s xStock (MCDX) в HNL
L8 080,9898
1 McDonald s xStock (MCDX) в MUR
14 007,8696
1 McDonald s xStock (MCDX) в NAD
$5 342,1928
1 McDonald s xStock (MCDX) в NOK
kr3 071,1454
1 McDonald s xStock (MCDX) в NZD
$535,4502
1 McDonald s xStock (MCDX) в PAB
B/.307,73
1 McDonald s xStock (MCDX) в PGK
K1 292,466
1 McDonald s xStock (MCDX) в QAR
ر.ق1 120,1372
1 McDonald s xStock (MCDX) в RSD
дин.31 077,6527
1 McDonald s xStock (MCDX) в UZS
soʻm3 707 589,5087
1 McDonald s xStock (MCDX) в ALL
L25 661,6047
1 McDonald s xStock (MCDX) в ANG
ƒ550,8367
1 McDonald s xStock (MCDX) в AWG
ƒ553,914
1 McDonald s xStock (MCDX) в BBD
$615,46
1 McDonald s xStock (MCDX) в BAM
KM516,9864
1 McDonald s xStock (MCDX) в BIF
Fr907 495,77
1 McDonald s xStock (MCDX) в BND
$400,049
1 McDonald s xStock (MCDX) в BSD
$307,73
1 McDonald s xStock (MCDX) в JMD
$49 384,5104
1 McDonald s xStock (MCDX) в KHR
1 240 844,2925
1 McDonald s xStock (MCDX) в KMF
Fr130 477,52
1 McDonald s xStock (MCDX) в LAK
6 689 782,4749
1 McDonald s xStock (MCDX) в LKR
රු93 392,9777
1 McDonald s xStock (MCDX) в MDL
L5 222,1781
1 McDonald s xStock (MCDX) в MGA
Ar1 379 953,639
1 McDonald s xStock (MCDX) в MOP
P2 461,84
1 McDonald s xStock (MCDX) в MVR
4 708,269
1 McDonald s xStock (MCDX) в MWK
MK533 326,863
1 McDonald s xStock (MCDX) в MZN
MT19 663,947
1 McDonald s xStock (MCDX) в NPR
रु43 248,3742
1 McDonald s xStock (MCDX) в PYG
2 182 421,16
1 McDonald s xStock (MCDX) в RWF
Fr446 516,23
1 McDonald s xStock (MCDX) в SBD
$2 532,6179
1 McDonald s xStock (MCDX) в SCR
4 206,6691
1 McDonald s xStock (MCDX) в SRD
$12 198,4172
1 McDonald s xStock (MCDX) в SVC
$2 692,6375
1 McDonald s xStock (MCDX) в SZL
L5 342,1928
1 McDonald s xStock (MCDX) в TMT
m1 080,1323
1 McDonald s xStock (MCDX) в TND
د.ت904,11074
1 McDonald s xStock (MCDX) в TTD
$2 086,4094
1 McDonald s xStock (MCDX) в UGX
Sh1 072 131,32
1 McDonald s xStock (MCDX) в XAF
Fr173 559,72
1 McDonald s xStock (MCDX) в XCD
$830,871
1 McDonald s xStock (MCDX) в XOF
Fr173 559,72
1 McDonald s xStock (MCDX) в XPF
Fr31 388,46
1 McDonald s xStock (MCDX) в BWP
P4 123,582
1 McDonald s xStock (MCDX) в BZD
$618,5373
1 McDonald s xStock (MCDX) в CVE
$29 283,5868
1 McDonald s xStock (MCDX) в DJF
Fr54 775,94
1 McDonald s xStock (MCDX) в DOP
$19 525,4685
1 McDonald s xStock (MCDX) в DZD
د.ج40 155,6877
1 McDonald s xStock (MCDX) в FJD
$707,779
1 McDonald s xStock (MCDX) в GNF
Fr2 675 712,35
1 McDonald s xStock (MCDX) в GTQ
Q2 357,2118
1 McDonald s xStock (MCDX) в GYD
$64 377,116
1 McDonald s xStock (MCDX) в ISK
kr37 543,06

Источники McDonald s xStock

Для более глубокого понимания McDonald s xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт McDonald s xStock
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о McDonald s xStock

Сколько стоит McDonald s xStock (MCDX) на сегодня?
Актуальная цена MCDX в USD – 307,73 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MCDX в USD?
Текущая цена MCDX в USD составляет $ 307,73. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация McDonald s xStock?
Рыночная капитализация MCDX составляет $ 833,61K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MCDX?
Циркулирующее предложение MCDX составляет 2,71K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MCDX?
MCDX достиг максимальной цены (ATH) в 319,1120635657469 USD.
Какова была минимальная цена MCDX за все время (ATL)?
MCDX достиг минимальной цены (ATL) в 293,2122259186859 USD.
Каков объем торгов MCDX?
Объем торгов за последние 24 часа для MCDX составляет $ 60,83K USD.
Вырастет ли MCDX в цене в этом году?
MCDX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MCDX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:05:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии McDonald s xStock (MCDX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор MCDX в USD

Сумма

MCDX
MCDX
USD
USD

1 MCDX = 307,73 USD

Торговля MCDX

MCDX/USDT
$307,76
$307,76$307,76
-1,60%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах