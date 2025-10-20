Что такое McDonald s xStock (MCDX)

McDonald's xStock (MCDx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. MCDx отслеживает цену McDonald's Corporation (базового актива). MCDx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций McDonald's Corporation в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о McDonald s xStock Сколько стоит McDonald s xStock (MCDX) на сегодня? Актуальная цена MCDX в USD – 307,73 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MCDX в USD? $ 307,73 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MCDX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация McDonald s xStock? Рыночная капитализация MCDX составляет $ 833,61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MCDX? Циркулирующее предложение MCDX составляет 2,71K USD . Какова была максимальная цена (ATH) MCDX? MCDX достиг максимальной цены (ATH) в 319,1120635657469 USD . Какова была минимальная цена MCDX за все время (ATL)? MCDX достиг минимальной цены (ATL) в 293,2122259186859 USD . Каков объем торгов MCDX? Объем торгов за последние 24 часа для MCDX составляет $ 60,83K USD . Вырастет ли MCDX в цене в этом году? MCDX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MCDX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии McDonald s xStock (MCDX)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

