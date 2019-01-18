Сегодняшняя цена V Systems

Текущая цена V Systems (VSYS) сегодня составляет ₽ 0,0002497 с изменением 0,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VSYS на RUB составляет ₽ 0,0002497 за VSYS.

На данный момент V Systems занимает #1972 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 926,69K, при оборотном предложении 3,71B VSYS. В течение последних 24 часов, VSYS торговался в диапазоне от ₽ 0,0002488 (минимум) до ₽ 0,0002503 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 24,54426434828242, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0144391513801825626.

В краткосрочной перспективе VSYS изменился на -0,20% за последний час и на +0,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 43,69K.

Рыночная информация V Systems (VSYS)

Место No.1972 Рыночная капитализация ₽ 926,69K₽ 926,69K ₽ 926,69K Объем (24Ч) ₽ 43,69K₽ 43,69K ₽ 43,69K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,43M₽ 1,43M ₽ 1,43M Оборотное предложение 3,71B 3,71B 3,71B Общее предложение 5 719 800 563 5 719 800 563 5 719 800 563 Дата выпуска 2019-01-18 00:00:00 Цена выпуска ₽ 2,185985₽ 2,185985 ₽ 2,185985 Публичный блокчейн VSYS

Текущая рыночная капитализация V Systems составляет ₽ 926,69K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 43,69K. Циркулируещее обращение VSYS составляет 3,71B, а общее предложение – 5719800563. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,43M.