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Текущая цена V Systems сегодня составляет 0,0002497 RUB. Рыночная капитализация VSYS составляет 926 686,3538438 RUB. Отслеживайте обновления цен VSYS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена V Systems сегодня составляет 0,0002497 RUB. Рыночная капитализация VSYS составляет 926 686,3538438 RUB. Отслеживайте обновления цен VSYS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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V Systems Курс (VSYS)

Текущая цена 1 VSYS в RUB:

₽0,020597753
₽0,020597753₽0,020597753
+0,08%1D
RUB
График цены V Systems (VSYS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:57:49 (UTC+8)

Сегодняшняя цена V Systems

Текущая цена V Systems (VSYS) сегодня составляет ₽ 0,0002497 с изменением 0,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VSYS на RUB составляет ₽ 0,0002497 за VSYS.

На данный момент V Systems занимает #1972 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 926,69K, при оборотном предложении 3,71B VSYS. В течение последних 24 часов, VSYS торговался в диапазоне от ₽ 0,0002488 (минимум) до ₽ 0,0002503 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 24,54426434828242, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0144391513801825626.

В краткосрочной перспективе VSYS изменился на -0,20% за последний час и на +0,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 43,69K.

Рыночная информация V Systems (VSYS)

No.1972

₽ 926,69K
₽ 926,69K₽ 926,69K

₽ 43,69K
₽ 43,69K₽ 43,69K

₽ 1,43M
₽ 1,43M₽ 1,43M

3,71B
3,71B 3,71B

5 719 800 563
5 719 800 563 5 719 800 563

2019-01-18 00:00:00

₽ 2,185985
₽ 2,185985₽ 2,185985

VSYS

Текущая рыночная капитализация V Systems составляет ₽ 926,69K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 43,69K. Циркулируещее обращение VSYS составляет 3,71B, а общее предложение – 5719800563. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,43M.

История цен V Systems в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0002488
₽ 0,0002488₽ 0,0002488
Мин 24Ч
₽ 0,0002503
₽ 0,0002503₽ 0,0002503
Макс 24Ч

₽ 0,0002488
₽ 0,0002488₽ 0,0002488

₽ 0,0002503
₽ 0,0002503₽ 0,0002503

₽ 24,54426434828242
₽ 24,54426434828242₽ 24,54426434828242

₽ 0,0144391513801825626
₽ 0,0144391513801825626₽ 0,0144391513801825626

-0,20%

+0,08%

+0,32%

+0,32%

История цен V Systems (VSYS) в RUB

Отслеживайте изменения цены V Systems за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,000016465+0,08%
30 дней₽ +0,0000101+4,21%
60 дней₽ +0,0000163+6,98%
90 дней₽ -0,0000021-0,84%
Изменение цены V Systems сегодня

Сегодня для VSYS зафиксировано изменение ₽ +0,000016465 (+0,08%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены V Systems за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0000101 (+4,21%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены V Systems за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то VSYS изменился на ₽ +0,0000163 (+6,98%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены V Systems за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0000021 (-0,84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены V Systems (VSYS)?

Просмотеть страницу истории цен V Systems.

Анализ по V Systems

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний V Systems, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены V Systems?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов VSYS:

1. Рыночный настрой — общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов определяют спрос на VSYS.
2. Принятие технологии — использование блокчейн-платформы V Systems и смарт-контрактов повышает полезную стоимость токена.
3. Объявления о партнёрствах — стратегические сотрудничества могут усилить интерес инвесторов.
4. Объём торгов — более высокая ликвидность, как правило, снижает волатильность.
5. Конкуренция — сравнение с другими блокчейн-платформами по показателям эффективности.
6. Регуляторные новости — государственная политика в отношении криптовалют оказывает влияние на все токены, включая VSYS.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену V Systems?

Люди хотят знать текущую цену VSYS по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также поддержание информированности о рыночных тенденциях. Мониторинг цен помогает инвесторам оценивать прибыльность и принимать стратегические решения.

Прогноз цены V Systems

Прогноз цены V Systems (VSYS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VSYS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены V Systems (VSYS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена V Systems потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену V Systems достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены VSYS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены V Systems».

Как купить и инвестировать V Systems в Россия

Готовы приступить к работе с V Systems? Покупка VSYS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить V Systems. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке V Systems (VSYS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и V Systems будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке V Systems (VSYS)

Что вы можете сделать с V Systems

Владение V Systems позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое V Systems (VSYS)

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

Источники V Systems

Для более глубокого понимания V Systems рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт V Systems
Обозреватель блоков

Категория :

InfrastructureProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:57:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии V Systems (VSYS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о V Systems

VSYS USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VSYS/USDT
₽0,020597753
₽0,020597753₽0,020597753
+0,04%
175.63M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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