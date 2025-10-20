Текущая цена Mitosis сегодня составляет 0.11181 USD. Следите за обновлениями цены MITO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MITO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mitosis сегодня составляет 0.11181 USD. Следите за обновлениями цены MITO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MITO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MITO

Информация о цене MITO

Whitepaper MITO

Официальный сайт MITO

Токеномика MITO

Прогноз цен MITO

История MITO

Руководство по покупке MITO

Конвертер валют MITO в фиат

MITO на споте

Фьючерсы MITO USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Mitosis

Mitosis Курс (MITO)

Текущая цена 1 MITO в USD:

$0,11181
$0,11181$0,11181
-1,05%1D
USD
График цены Mitosis (MITO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:49:01 (UTC+8)

Информация о ценах Mitosis (MITO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,10238
$ 0,10238$ 0,10238
Мин 24Ч
$ 0,11473
$ 0,11473$ 0,11473
Макс 24Ч

$ 0,10238
$ 0,10238$ 0,10238

$ 0,11473
$ 0,11473$ 0,11473

--
----

--
----

+0,58%

-1,05%

-3,41%

-3,41%

Текущая цена Mitosis (MITO) составляет $ 0,11181. За последние 24 часа MITO торговался в диапазоне от $ 0,10238 до $ 0,11473, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MITO за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, MITO изменился на +0,58% за последний час, на -1,05% за 24 часа и на -3,41% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mitosis (MITO)

$ 21,95M
$ 21,95M$ 21,95M

$ 70,49K
$ 70,49K$ 70,49K

$ 111,81M
$ 111,81M$ 111,81M

196,27M
196,27M 196,27M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

19,62%

BSC

Текущая рыночная капитализация Mitosis составляет $ 21,95M, при 24-часовом объеме торгов $ 70,49K. Циркулируещее обращение MITO составляет 196,27M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 111,81M.

История цен Mitosis (MITO) в USD

Отслеживайте изменения цены Mitosis за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0011865-1,05%
30 дней$ -0,09596-46,19%
60 дней$ +0,10181+1 018,10%
90 дней$ +0,10181+1 018,10%
Изменение цены Mitosis сегодня

Сегодня для MITO зафиксировано изменение $ -0,0011865 (-1,05%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Mitosis за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,09596 (-46,19%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Mitosis за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MITO изменился на $ +0,10181 (+1 018,10%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Mitosis за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,10181 (+1 018,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Mitosis (MITO)?

Просмотеть страницу истории цен Mitosis.

Что такое Mitosis (MITO)

Mitosis – это протокол DeFi, который преобразует неликвидные позиции ликвидности в программируемые, комбинируемые структурные блоки путем конвертации депозитов пользователей в активы Vanilla в сети Mitosis Chain, которые затем могут быть размещены для получения дохода через Matrix (курируемые кампании) или EOL (коллективное распределение под управлением). Протокол решает проблемы неэффективности ликвидности DeFi путем агрегирования индивидуальных депозитов, чтобы обеспечить коллективную силу для доступа к премиальным доходам, ранее доступным только крупным участникам, одновременно позволяя торговать токенами позиций (miAssets/maAssets), использовать их в качестве залога или комбинировать в сложные финансовые инструменты. Благодаря системе из трех токенов (MITO, gMITO, LMITO) и механизмам управления Mitosis создает устойчивую систему стимулов, которая демократизирует доступ к высоким доходам, одновременно обеспечивая расширенные возможности финансового инжиниринга, ранее недоступные в децентрализованных финансах.

Mitosis доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Mitosis. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MITO, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Mitosis в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Mitosis простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Mitosis (USD)

Сколько будет стоить Mitosis (MITO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mitosis (MITO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mitosis.

Проверьте прогноз цены Mitosis!

Токеномика Mitosis (MITO)

Понимание токеномики Mitosis (MITO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MITO прямо сейчас!

Как купить Mitosis (MITO)

Ищете как купить Mitosis? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Mitosis на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MITO на местную валюту

1 Mitosis (MITO) в VND
2 942,28015
1 Mitosis (MITO) в AUD
A$0,1710693
1 Mitosis (MITO) в GBP
0,0827394
1 Mitosis (MITO) в EUR
0,0961566
1 Mitosis (MITO) в USD
$0,11181
1 Mitosis (MITO) в MYR
RM0,4718382
1 Mitosis (MITO) в TRY
4,6937838
1 Mitosis (MITO) в JPY
¥16,99512
1 Mitosis (MITO) в ARS
ARS$162,9876732
1 Mitosis (MITO) в RUB
9,078972
1 Mitosis (MITO) в INR
9,8258628
1 Mitosis (MITO) в IDR
Rp1 863,4992546
1 Mitosis (MITO) в PHP
6,552066
1 Mitosis (MITO) в EGP
￡E.5,3154474
1 Mitosis (MITO) в BRL
R$0,603774
1 Mitosis (MITO) в CAD
C$0,1554159
1 Mitosis (MITO) в BDT
13,6497648
1 Mitosis (MITO) в NGN
163,4639838
1 Mitosis (MITO) в COP
$435,0583005
1 Mitosis (MITO) в ZAR
R.1,9421397
1 Mitosis (MITO) в UAH
4,662477
1 Mitosis (MITO) в TZS
T.Sh.277,4430978
1 Mitosis (MITO) в VES
Bs23,4801
1 Mitosis (MITO) в CLP
$106,2195
1 Mitosis (MITO) в PKR
Rs31,619868
1 Mitosis (MITO) в KZT
60,1448352
1 Mitosis (MITO) в THB
฿3,6617775
1 Mitosis (MITO) в TWD
NT$3,4426299
1 Mitosis (MITO) в AED
د.إ0,4103427
1 Mitosis (MITO) в CHF
Fr0,0883299
1 Mitosis (MITO) в HKD
HK$0,8687637
1 Mitosis (MITO) в AMD
֏42,6912942
1 Mitosis (MITO) в MAD
.د.م1,0320063
1 Mitosis (MITO) в MXN
$2,0584221
1 Mitosis (MITO) в SAR
ريال0,4192875
1 Mitosis (MITO) в ETB
Br16,7647914
1 Mitosis (MITO) в KES
KSh14,4447339
1 Mitosis (MITO) в JOD
د.أ0,07927329
1 Mitosis (MITO) в PLN
0,4069884
1 Mitosis (MITO) в RON
лв0,4897278
1 Mitosis (MITO) в SEK
kr1,051014
1 Mitosis (MITO) в BGN
лв0,1878408
1 Mitosis (MITO) в HUF
Ft37,5703962
1 Mitosis (MITO) в CZK
2,3435376
1 Mitosis (MITO) в KWD
د.ك0,03421386
1 Mitosis (MITO) в ILS
0,368973
1 Mitosis (MITO) в BOB
Bs0,7703709
1 Mitosis (MITO) в AZN
0,190077
1 Mitosis (MITO) в TJS
SM1,028652
1 Mitosis (MITO) в GEL
0,301887
1 Mitosis (MITO) в AOA
Kz101,9226417
1 Mitosis (MITO) в BHD
.د.ب0,04215237
1 Mitosis (MITO) в BMD
$0,11181
1 Mitosis (MITO) в DKK
kr0,7189383
1 Mitosis (MITO) в HNL
L2,9327763
1 Mitosis (MITO) в MUR
5,0907093
1 Mitosis (MITO) в NAD
$1,9510845
1 Mitosis (MITO) в NOK
kr1,1158638
1 Mitosis (MITO) в NZD
$0,1934313
1 Mitosis (MITO) в PAB
B/.0,11181
1 Mitosis (MITO) в PGK
K0,469602
1 Mitosis (MITO) в QAR
ر.ق0,4058703
1 Mitosis (MITO) в RSD
дин.11,2894557
1 Mitosis (MITO) в UZS
soʻm1 347,1081239
1 Mitosis (MITO) в ALL
L9,3014739
1 Mitosis (MITO) в ANG
ƒ0,2001399
1 Mitosis (MITO) в AWG
ƒ0,201258
1 Mitosis (MITO) в BBD
$0,22362
1 Mitosis (MITO) в BAM
KM0,1878408
1 Mitosis (MITO) в BIF
Fr328,83321
1 Mitosis (MITO) в BND
$0,1442349
1 Mitosis (MITO) в BSD
$0,11181
1 Mitosis (MITO) в JMD
$17,9488593
1 Mitosis (MITO) в KHR
450,8458725
1 Mitosis (MITO) в KMF
Fr47,40744
1 Mitosis (MITO) в LAK
2 430,6521253
1 Mitosis (MITO) в LKR
රු33,8605404
1 Mitosis (MITO) в MDL
L1,9030062
1 Mitosis (MITO) в MGA
Ar499,1511468
1 Mitosis (MITO) в MOP
P0,8933619
1 Mitosis (MITO) в MVR
1,710693
1 Mitosis (MITO) в MWK
MK193,442481
1 Mitosis (MITO) в MZN
MT7,144659
1 Mitosis (MITO) в NPR
रु15,6746439
1 Mitosis (MITO) в PYG
792,95652
1 Mitosis (MITO) в RWF
Fr162,01269
1 Mitosis (MITO) в SBD
$0,9201963
1 Mitosis (MITO) в SCR
1,5284427
1 Mitosis (MITO) в SRD
$4,4321484
1 Mitosis (MITO) в SVC
$0,9761013
1 Mitosis (MITO) в SZL
L1,9510845
1 Mitosis (MITO) в TMT
m0,3924531
1 Mitosis (MITO) в TND
د.ت0,32827416
1 Mitosis (MITO) в TTD
$0,7569537
1 Mitosis (MITO) в UGX
Sh389,54604
1 Mitosis (MITO) в XAF
Fr63,17265
1 Mitosis (MITO) в XCD
$0,301887
1 Mitosis (MITO) в XOF
Fr63,17265
1 Mitosis (MITO) в XPF
Fr11,40462
1 Mitosis (MITO) в BWP
P1,6033554
1 Mitosis (MITO) в BZD
$0,22362
1 Mitosis (MITO) в CVE
$10,6230681
1 Mitosis (MITO) в DJF
Fr19,79037
1 Mitosis (MITO) в DOP
$7,0943445
1 Mitosis (MITO) в DZD
د.ج14,5889688
1 Mitosis (MITO) в FJD
$0,257163
1 Mitosis (MITO) в GNF
Fr972,18795
1 Mitosis (MITO) в GTQ
Q0,8542284
1 Mitosis (MITO) в GYD
$23,3515185
1 Mitosis (MITO) в ISK
kr13,64082

Источники Mitosis

Для более глубокого понимания Mitosis рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Mitosis
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mitosis

Сколько стоит Mitosis (MITO) на сегодня?
Актуальная цена MITO в USD – 0,11181 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MITO в USD?
Текущая цена MITO в USD составляет $ 0,11181. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mitosis?
Рыночная капитализация MITO составляет $ 21,95M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MITO?
Циркулирующее предложение MITO составляет 196,27M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MITO?
MITO достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена MITO за все время (ATL)?
MITO достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов MITO?
Объем торгов за последние 24 часа для MITO составляет $ 70,49K USD.
Вырастет ли MITO в цене в этом году?
MITO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MITO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:49:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mitosis (MITO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор MITO в USD

Сумма

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0,11181 USD

Торговля MITO

MITO/USDT
$0,11181
$0,11181$0,11181
-1,09%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах