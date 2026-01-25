Wrapped eETH Курс (WEETH)
Текущая цена Wrapped eETH (WEETH) сегодня составляет $ 3 197,61 с изменением 0,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WEETH на USD составляет $ 3 197,61 за WEETH.
На данный момент Wrapped eETH занимает #8756 место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,65B, при оборотном предложении 3,02M WEETH. В течение последних 24 часов, WEETH торговался в диапазоне от $ 3 186,17 (минимум) до $ 3 264,59 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 5 298,907072826084, тогда как исторический минимум составил $ 1 500,4746650708223.
В краткосрочной перспективе WEETH изменился на -0,66% за последний час и на -11,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9,08K.
Текущая рыночная капитализация Wrapped eETH составляет $ 9,65B, при 24-часовом объеме торгов $ 9,08K. Циркулируещее обращение WEETH составляет 3,02M, а общее предложение – 3017001.12969617. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,65B.
Отслеживайте изменения цены Wrapped eETH за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -11,8751
|-0,37%
|30 дней
|$ +3,28
|+0,10%
|60 дней
|$ +697,61
|+27,90%
|90 дней
|$ +697,61
|+27,90%
Сегодня для WEETH зафиксировано изменение $ -11,8751 (-0,37%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на $ +3,28 (+0,10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то WEETH изменился на $ +697,61 (+27,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +697,61 (+27,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Wrapped eETH (WEETH)?
Просмотеть страницу истории цен Wrapped eETH.
Аналитика на основе ИИ, которая анализирует последние цены Wrapped eETH, тенденции объемов торгов и индикаторы рыночных настроений, предоставляя обновления в режиме реального времени для выявления торговых возможностей и поддержки принятия обоснованных решений.
В 2040 году цена Wrapped eETH потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|01-22 19:16:51
|Новости отрасли
Завтра истекают криптоопционы на сумму более $ 2,1 млрд, максимальная точка боли BTC на уровне $ 92 000
|01-22 13:05:02
|Новости отрасли
Вчера спотовые ETF на Ethereum в США зафиксировали чистый отток в размере $287 млн, что стало вторым торговым днем подряд с чистым оттоком
|01-22 12:06:30
|Новости отрасли
Настроения в отношении депозитов биткоина усиливаются, чистый приток в CEX составил 7 111,20 BTC за последние 24 часа
|01-20 22:09:49
|Новости отрасли
Спотовое золото резко выросло в краткосрочной перспективе, пробив отметку в 4 740 $/унция, достигнув нового исторического максимума
|01-20 13:14:57
|Новости отрасли
Трамп прокомментировал тарифы ЕС, золото обновило исторический максимум, биткоин кратковременно упал
|01-19 16:31:41
|Новости отрасли
Сектор приватности демонстрирует эстафетный рост, DUSK взлетел более чем на 120% за один день
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
