Текущая цена Wrapped eETH сегодня составляет 3 197,61 USD. Рыночная капитализация WEETH составляет 9 647 192 982,3277701537 USD. Отслеживайте обновления цен WEETH к USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое!

Wrapped eETH Курс (WEETH)

Текущая цена 1 WEETH в USD:

$3 197,61
-0,37%1D
USD
График цены Wrapped eETH (WEETH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-01-25 01:57:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wrapped eETH

Текущая цена Wrapped eETH (WEETH) сегодня составляет $ 3 197,61 с изменением 0,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WEETH на USD составляет $ 3 197,61 за WEETH.

На данный момент Wrapped eETH занимает #8756 место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,65B, при оборотном предложении 3,02M WEETH. В течение последних 24 часов, WEETH торговался в диапазоне от $ 3 186,17 (минимум) до $ 3 264,59 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 5 298,907072826084, тогда как исторический минимум составил $ 1 500,4746650708223.

В краткосрочной перспективе WEETH изменился на -0,66% за последний час и на -11,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9,08K.

Рыночная информация Wrapped eETH (WEETH)

No.8756

$ 9,65B
$ 9,08K
$ 9,65B
3,02M
3 017 001,12969617
ETH

Текущая рыночная капитализация Wrapped eETH составляет $ 9,65B, при 24-часовом объеме торгов $ 9,08K. Циркулируещее обращение WEETH составляет 3,02M, а общее предложение – 3017001.12969617. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,65B.

История цен Wrapped eETH в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 3 186,17
Мин 24Ч
$ 3 264,59
Макс 24Ч

$ 3 186,17
$ 3 264,59
$ 5 298,907072826084
$ 1 500,4746650708223
-0,66%

-0,37%

-11,31%

-11,31%

История цен Wrapped eETH (WEETH) в USD

Отслеживайте изменения цены Wrapped eETH за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -11,8751-0,37%
30 дней$ +3,28+0,10%
60 дней$ +697,61+27,90%
90 дней$ +697,61+27,90%
Изменение цены Wrapped eETH сегодня

Сегодня для WEETH зафиксировано изменение $ -11,8751 (-0,37%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Wrapped eETH за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +3,28 (+0,10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Wrapped eETH за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WEETH изменился на $ +697,61 (+27,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Wrapped eETH за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +697,61 (+27,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Wrapped eETH (WEETH)?

Просмотеть страницу истории цен Wrapped eETH.

Анализ ИИ для Wrapped eETH

Аналитика на основе ИИ, которая анализирует последние цены Wrapped eETH, тенденции объемов торгов и индикаторы рыночных настроений, предоставляя обновления в режиме реального времени для выявления торговых возможностей и поддержки принятия обоснованных решений.

Какие факторы влияют на цены Wrapped eETH?

Цены WEETH зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Движения цены Ethereum — поскольку WEETH отслеживает стоимость стейкед-ETH.
2. Вознаграждения за стейкинг и уровни доходности в Ethereum 2.0.
3. Спрос и принятие ликвидного стейкинга.
4. Работоспособность и безопасность протокола EtherFi.
5. Интеграция и полезность DeFi.
6. Настроения рынка по отношению к стейкингу ETH.
7. Регуляторные изменения, влияющие на стейкинг.
8. Конкуренция со стороны других токенов ликвидного стейкинга.
9. Общие условия криптовалютного рынка.
10. Технические факторы, такие как риски смарт-контрактов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Wrapped eETH?

Люди хотят знать цену WEETH сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, оценка портфеля, отслеживание прибыли и убытков, а также определение оптимального времени для входа на рынок. Как производный инструмент ликвидного стейкинга Ethereum, цена WEETH колеблется в зависимости от динамики ETH и размера вознаграждений за стейкинг, поэтому актуальная цена имеет решающее значение для инвесторов.

Прогноз цены Wrapped eETH

Прогноз цены Wrapped eETH (WEETH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WEETH в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Wrapped eETH (WEETH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wrapped eETH потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Хотите узнать, какую цену Wrapped eETH достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WEETH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wrapped eETH».

Как купить и инвестировать Wrapped eETH

Готовы приступить к работе с Wrapped eETH? Покупка WEETH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Wrapped eETH. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Wrapped eETH (WEETH).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Wrapped eETH будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Wrapped eETH (WEETH)

Что вы можете сделать с Wrapped eETH

Что такое Wrapped eETH (WEETH)

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

Источники Wrapped eETH

Для более глубокого понимания Wrapped eETH рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Wrapped eETH
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped eETH

Важные обновления индустрии Wrapped eETH (WEETH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
01-22 19:16:51Новости отрасли
Завтра истекают криптоопционы на сумму более $ 2,1 млрд, максимальная точка боли BTC на уровне $ 92 000
01-22 13:05:02Новости отрасли
Вчера спотовые ETF на Ethereum в США зафиксировали чистый отток в размере $287 млн, что стало вторым торговым днем подряд с чистым оттоком
01-22 12:06:30Новости отрасли
Настроения в отношении депозитов биткоина усиливаются, чистый приток в CEX составил 7 111,20 BTC за последние 24 часа
01-20 22:09:49Новости отрасли
Спотовое золото резко выросло в краткосрочной перспективе, пробив отметку в 4 740 $/унция, достигнув нового исторического максимума
01-20 13:14:57Новости отрасли
Трамп прокомментировал тарифы ЕС, золото обновило исторический максимум, биткоин кратковременно упал
01-19 16:31:41Новости отрасли
Сектор приватности демонстрирует эстафетный рост, DUSK взлетел более чем на 120% за один день

Wrapped eETH Главные новости

Главные события с 19 по 25 января

Главные события с 19 по 25 января

January 25, 2026
SEC отозвала иск против биткоин-биржи Gemini

SEC отозвала иск против биткоин-биржи Gemini

January 24, 2026
Pantera Capital: устойчивость к квантовой конкуренции может усилить "гравитационный эффект" основных сетей блокчейна Ethereum, потенциально делая Ethereum безопасным убежищем для данных и активов.

Pantera Capital: устойчивость к квантовой конкуренции может усилить "гравитационный эффект" основных сетей блокчейна Ethereum, потенциально делая Ethereum безопасным убежищем для данных и активов.

January 24, 2026
Узнайте больше о Wrapped eETH

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем.

