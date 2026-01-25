Сегодняшняя цена Wrapped eETH

Текущая цена Wrapped eETH (WEETH) сегодня составляет $ 3 197,61 с изменением 0,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WEETH на USD составляет $ 3 197,61 за WEETH.

На данный момент Wrapped eETH занимает #8756 место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,65B, при оборотном предложении 3,02M WEETH. В течение последних 24 часов, WEETH торговался в диапазоне от $ 3 186,17 (минимум) до $ 3 264,59 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 5 298,907072826084, тогда как исторический минимум составил $ 1 500,4746650708223.

В краткосрочной перспективе WEETH изменился на -0,66% за последний час и на -11,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9,08K.

Рыночная информация Wrapped eETH (WEETH)

Место No.8756 Рыночная капитализация $ 9,65B Объем (24Ч) $ 9,08K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9,65B Оборотное предложение 3,02M Общее предложение 3 017 001,12969617 Публичный блокчейн ETH

