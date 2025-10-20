Текущая цена Trading Payment сегодня составляет 0.103 USD. Следите за обновлениями цены TPTU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TPTU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Trading Payment сегодня составляет 0.103 USD. Следите за обновлениями цены TPTU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TPTU прямо сейчас на MEXC.

Trading Payment Курс (TPTU)

Текущая цена 1 TPTU в USD:

$0,103
+0,98%1D
USD
График цены Trading Payment (TPTU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:55:43 (UTC+8)

Информация о ценах Trading Payment (TPTU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,097
Мин 24Ч
$ 0,107
Макс 24Ч

$ 0,097
$ 0,107
--
--
-0,97%

+0,98%

-25,90%

-25,90%

Текущая цена Trading Payment (TPTU) составляет $ 0,103. За последние 24 часа TPTU торговался в диапазоне от $ 0,097 до $ 0,107, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TPTU за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, TPTU изменился на -0,97% за последний час, на +0,98% за 24 часа и на -25,90% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Trading Payment (TPTU)

--
$ 3,65K
$ 618,00K
--
6 000 000
SMART

Текущая рыночная капитализация Trading Payment составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 3,65K. Циркулируещее обращение TPTU составляет --, а общее предложение – 6000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 618,00K.

История цен Trading Payment (TPTU) в USD

Отслеживайте изменения цены Trading Payment за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,001+0,98%
30 дней$ -1,071-91,23%
60 дней$ -1,029-90,91%
90 дней$ -1,004-90,70%
Изменение цены Trading Payment сегодня

Сегодня для TPTU зафиксировано изменение $ +0,001 (+0,98%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Trading Payment за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -1,071 (-91,23%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Trading Payment за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TPTU изменился на $ -1,029 (-90,91%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Trading Payment за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -1,004 (-90,70%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Trading Payment (TPTU)?

Просмотеть страницу истории цен Trading Payment.

Что такое Trading Payment (TPTU)

Торговый и платежный токен (TPT) – TPT является торговым и платёжным токеном сети Ultima Chain. Он позволяет активировать автоматическую торговлю, участвовать в экосистеме продуктов и получать токены Energy за работу с блокчейном. Пользователи могут замораживать токены TPT и получать за это обратную транзакцию с токенами UENERGY. Токены UENERGY используются для оплаты комиссий в сети вместо ресурса ENERGY в блокчейне ULTIMA.

Trading Payment доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Trading Payment. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TPTU, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Trading Payment в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Trading Payment простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Trading Payment (USD)

Сколько будет стоить Trading Payment (TPTU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Trading Payment (TPTU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Trading Payment.

Проверьте прогноз цены Trading Payment!

Токеномика Trading Payment (TPTU)

Понимание токеномики Trading Payment (TPTU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TPTU прямо сейчас!

Как купить Trading Payment (TPTU)

Ищете как купить Trading Payment? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Trading Payment на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TPTU на местную валюту

1 Trading Payment (TPTU) в VND
2 710,445
1 Trading Payment (TPTU) в AUD
A$0,15759
1 Trading Payment (TPTU) в GBP
0,07622
1 Trading Payment (TPTU) в EUR
0,08858
1 Trading Payment (TPTU) в USD
$0,103
1 Trading Payment (TPTU) в MYR
RM0,43466
1 Trading Payment (TPTU) в TRY
4,32394
1 Trading Payment (TPTU) в JPY
¥15,656
1 Trading Payment (TPTU) в ARS
ARS$150,14516
1 Trading Payment (TPTU) в RUB
8,35433
1 Trading Payment (TPTU) в INR
9,04958
1 Trading Payment (TPTU) в IDR
Rp1 716,66598
1 Trading Payment (TPTU) в PHP
6,0358
1 Trading Payment (TPTU) в EGP
￡E.4,90074
1 Trading Payment (TPTU) в BRL
R$0,55517
1 Trading Payment (TPTU) в CAD
C$0,14317
1 Trading Payment (TPTU) в BDT
12,57424
1 Trading Payment (TPTU) в NGN
150,58394
1 Trading Payment (TPTU) в COP
$400,77815
1 Trading Payment (TPTU) в ZAR
R.1,78911
1 Trading Payment (TPTU) в UAH
4,2951
1 Trading Payment (TPTU) в TZS
T.Sh.255,58214
1 Trading Payment (TPTU) в VES
Bs21,63
1 Trading Payment (TPTU) в CLP
$97,85
1 Trading Payment (TPTU) в PKR
Rs29,1284
1 Trading Payment (TPTU) в KZT
55,40576
1 Trading Payment (TPTU) в THB
฿3,37634
1 Trading Payment (TPTU) в TWD
NT$3,1724
1 Trading Payment (TPTU) в AED
د.إ0,37801
1 Trading Payment (TPTU) в CHF
Fr0,08137
1 Trading Payment (TPTU) в HKD
HK$0,80031
1 Trading Payment (TPTU) в AMD
֏39,32746
1 Trading Payment (TPTU) в MAD
.د.م0,95069
1 Trading Payment (TPTU) в MXN
$1,89623
1 Trading Payment (TPTU) в SAR
ريال0,38625
1 Trading Payment (TPTU) в ETB
Br15,44382
1 Trading Payment (TPTU) в KES
KSh13,30657
1 Trading Payment (TPTU) в JOD
د.أ0,073027
1 Trading Payment (TPTU) в PLN
0,37595
1 Trading Payment (TPTU) в RON
лв0,45114
1 Trading Payment (TPTU) в SEK
kr0,9682
1 Trading Payment (TPTU) в BGN
лв0,17304
1 Trading Payment (TPTU) в HUF
Ft34,64508
1 Trading Payment (TPTU) в CZK
2,15991
1 Trading Payment (TPTU) в KWD
د.ك0,031518
1 Trading Payment (TPTU) в ILS
0,3399
1 Trading Payment (TPTU) в BOB
Bs0,70967
1 Trading Payment (TPTU) в AZN
0,1751
1 Trading Payment (TPTU) в TJS
SM0,9476
1 Trading Payment (TPTU) в GEL
0,2781
1 Trading Payment (TPTU) в AOA
Kz93,89171
1 Trading Payment (TPTU) в BHD
.د.ب0,038728
1 Trading Payment (TPTU) в BMD
$0,103
1 Trading Payment (TPTU) в DKK
kr0,66332
1 Trading Payment (TPTU) в HNL
L2,70169
1 Trading Payment (TPTU) в MUR
4,68959
1 Trading Payment (TPTU) в NAD
$1,79735
1 Trading Payment (TPTU) в NOK
kr1,02897
1 Trading Payment (TPTU) в NZD
$0,17819
1 Trading Payment (TPTU) в PAB
B/.0,103
1 Trading Payment (TPTU) в PGK
K0,4326
1 Trading Payment (TPTU) в QAR
ر.ق0,37389
1 Trading Payment (TPTU) в RSD
дин.10,40609
1 Trading Payment (TPTU) в UZS
soʻm1 240,96357
1 Trading Payment (TPTU) в ALL
L8,56857
1 Trading Payment (TPTU) в ANG
ƒ0,18437
1 Trading Payment (TPTU) в AWG
ƒ0,1854
1 Trading Payment (TPTU) в BBD
$0,206
1 Trading Payment (TPTU) в BAM
KM0,17304
1 Trading Payment (TPTU) в BIF
Fr302,923
1 Trading Payment (TPTU) в BND
$0,13287
1 Trading Payment (TPTU) в BSD
$0,103
1 Trading Payment (TPTU) в JMD
$16,53459
1 Trading Payment (TPTU) в KHR
415,32175
1 Trading Payment (TPTU) в KMF
Fr43,672
1 Trading Payment (TPTU) в LAK
2 239,13039
1 Trading Payment (TPTU) в LKR
රු31,19252
1 Trading Payment (TPTU) в MDL
L1,75306
1 Trading Payment (TPTU) в MGA
Ar459,82084
1 Trading Payment (TPTU) в MOP
P0,82297
1 Trading Payment (TPTU) в MVR
1,5759
1 Trading Payment (TPTU) в MWK
MK178,2003
1 Trading Payment (TPTU) в MZN
MT6,5817
1 Trading Payment (TPTU) в NPR
रु14,43957
1 Trading Payment (TPTU) в PYG
730,476
1 Trading Payment (TPTU) в RWF
Fr149,247
1 Trading Payment (TPTU) в SBD
$0,84769
1 Trading Payment (TPTU) в SCR
1,40801
1 Trading Payment (TPTU) в SRD
$4,08292
1 Trading Payment (TPTU) в SVC
$0,89919
1 Trading Payment (TPTU) в SZL
L1,79735
1 Trading Payment (TPTU) в TMT
m0,36153
1 Trading Payment (TPTU) в TND
د.ت0,302408
1 Trading Payment (TPTU) в TTD
$0,69731
1 Trading Payment (TPTU) в UGX
Sh358,852
1 Trading Payment (TPTU) в XAF
Fr58,195
1 Trading Payment (TPTU) в XCD
$0,2781
1 Trading Payment (TPTU) в XOF
Fr58,195
1 Trading Payment (TPTU) в XPF
Fr10,506
1 Trading Payment (TPTU) в BWP
P1,47702
1 Trading Payment (TPTU) в BZD
$0,206
1 Trading Payment (TPTU) в CVE
$9,78603
1 Trading Payment (TPTU) в DJF
Fr18,231
1 Trading Payment (TPTU) в DOP
$6,53535
1 Trading Payment (TPTU) в DZD
د.ج13,44047
1 Trading Payment (TPTU) в FJD
$0,2369
1 Trading Payment (TPTU) в GNF
Fr895,585
1 Trading Payment (TPTU) в GTQ
Q0,78692
1 Trading Payment (TPTU) в GYD
$21,51155
1 Trading Payment (TPTU) в ISK
kr12,566

Источники Trading Payment

Для более глубокого понимания Trading Payment рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Trading Payment
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Trading Payment

Сколько стоит Trading Payment (TPTU) на сегодня?
Актуальная цена TPTU в USD – 0,103 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TPTU в USD?
Текущая цена TPTU в USD составляет $ 0,103. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Trading Payment?
Рыночная капитализация TPTU составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TPTU?
Циркулирующее предложение TPTU составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TPTU?
TPTU достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена TPTU за все время (ATL)?
TPTU достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов TPTU?
Объем торгов за последние 24 часа для TPTU составляет $ 3,65K USD.
Вырастет ли TPTU в цене в этом году?
TPTU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TPTU для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Trading Payment (TPTU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

