Сегодняшняя цена SN51

Текущая цена SN51 (SN51) сегодня составляет ₽ 15,06 с изменением 1,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN51 на RUB составляет ₽ 15,06 за SN51.

На данный момент SN51 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SN51. В течение последних 24 часов, SN51 торговался в диапазоне от ₽ 14,94 (минимум) до ₽ 15,28 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SN51 изменился на 0,00% за последний час и на +18,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,27K.

Рыночная информация SN51 (SN51)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 3,27K₽ 3,27K ₽ 3,27K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 316,26M₽ 316,26M ₽ 316,26M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Публичный блокчейн TAO

Текущая рыночная капитализация SN51 составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,27K. Циркулируещее обращение SN51 составляет --, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 316,26M.