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Текущая цена SN51 сегодня составляет 15,06 RUB. Рыночная капитализация SN51 составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен SN51 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SN51 сегодня составляет 15,06 RUB. Рыночная капитализация SN51 составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен SN51 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о SN51

Информация о цене SN51

Что такое SN51

Официальный сайт SN51

Токеномика SN51

Прогноз цен SN51

История SN51

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SN51 Курс (SN51)

Текущая цена 1 SN51 в RUB:

₽1 245,0102
₽1 245,0102₽1 245,0102
-1,05%1D
RUB
График цены SN51 (SN51) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:34:46 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SN51

Текущая цена SN51 (SN51) сегодня составляет ₽ 15,06 с изменением 1,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN51 на RUB составляет ₽ 15,06 за SN51.

На данный момент SN51 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SN51. В течение последних 24 часов, SN51 торговался в диапазоне от ₽ 14,94 (минимум) до ₽ 15,28 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SN51 изменился на 0,00% за последний час и на +18,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,27K.

Рыночная информация SN51 (SN51)

--
----

₽ 3,27K
₽ 3,27K₽ 3,27K

₽ 316,26M
₽ 316,26M₽ 316,26M

--
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21 000 000
21 000 000 21 000 000

TAO

Текущая рыночная капитализация SN51 составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,27K. Циркулируещее обращение SN51 составляет --, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 316,26M.

История цен SN51 в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 14,94
₽ 14,94₽ 14,94
Мин 24Ч
₽ 15,28
₽ 15,28₽ 15,28
Макс 24Ч

₽ 14,94
₽ 14,94₽ 14,94

₽ 15,28
₽ 15,28₽ 15,28

--
----

--
----

0,00%

-1,05%

+18,02%

+18,02%

История цен SN51 (SN51) в RUB

Отслеживайте изменения цены SN51 за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -13,2113-1,05%
30 дней₽ +3,65+31,98%
60 дней₽ +5,25+53,51%
90 дней₽ -2,82-15,78%
Изменение цены SN51 сегодня

Сегодня для SN51 зафиксировано изменение ₽ -13,2113 (-1,05%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SN51 за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +3,65 (+31,98%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SN51 за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SN51 изменился на ₽ +5,25 (+53,51%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SN51 за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2,82 (-15,78%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SN51 (SN51)?

Просмотеть страницу истории цен SN51.

Анализ по SN51

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SN51, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены SN51?

Факторы, влияющие на цену SN51, включают рыночные настроения, объем торгов, динамику спроса и предложения, регуляторные новости, общие тенденции криптовалютного рынка, корреляцию с биткоином, листинги на биржах, обновления по развитию проектов, партнерские отношения, уровень принятия в сообществе, движения крупных инвесторов («китов»), паттерны технического анализа, а также макроэкономические условия.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену SN51?

Люди хотят знать цену SN51 на сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, расчет прибыли и убытков, а также планирование инвестиций. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам оптимально исполнять ордера на покупку/продажу и точно отслеживать стоимость своих позиций.

Прогноз цены SN51

Прогноз цены SN51 (SN51) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SN51 в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены SN51 (SN51) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SN51 потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SN51 достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SN51, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SN51».

Как купить и инвестировать SN51 в Россия

Готовы приступить к работе с SN51? Покупка SN51 на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить SN51. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке SN51 (SN51).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и SN51 будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке SN51 (SN51)

Что вы можете сделать с SN51

Владение SN51 позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое SN51 (SN51)

SN51 – это проект, который революционизирует демократизацию вычислений.

Источники SN51

Для более глубокого понимания SN51 рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт SN51
Обозреватель блоков

Категория :

Artificial Intelligence (AI)Bittensor EcosystemBittensor Subnets

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:34:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SN51 (SN51)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о SN51

SN51 USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте SN51 (SN51) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SN51/USDT
₽1 245,0102
₽1 245,0102₽1 245,0102
-1,05%
216.52 (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор SN51 в RUB

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1 SN51 = 1 245,0102 RUB