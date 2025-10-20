Текущая цена iShares 20 Year ETF сегодня составляет 92.87 USD. Следите за обновлениями цены TLTON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TLTON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена iShares 20 Year ETF сегодня составляет 92.87 USD. Следите за обновлениями цены TLTON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TLTON прямо сейчас на MEXC.

iShares 20 Year ETF Курс (TLTON)

$92,91
-0,01%1D
График цены iShares 20 Year ETF (TLTON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:55:15 (UTC+8)

Информация о ценах iShares 20 Year ETF (TLTON) (USD)

$ 92,52
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-0,04%

-0,01%

+1,11%

+1,11%

Текущая цена iShares 20 Year ETF (TLTON) составляет $ 92,87. За последние 24 часа TLTON торговался в диапазоне от $ 92,52 до $ 93,95, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TLTON за все время составляет $ 93,36102713716642, а минимальная – $ 86,39533703543214.

Что касается краткосрочной динамики, TLTON изменился на -0,04% за последний час, на -0,01% за 24 часа и на +1,11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация iShares 20 Year ETF (TLTON)

Текущая рыночная капитализация iShares 20 Year ETF составляет $ 20,97M, при 24-часовом объеме торгов $ 64,89K. Циркулируещее обращение TLTON составляет 225,75K, а общее предложение – 225754.68793247. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,97M.

История цен iShares 20 Year ETF (TLTON) в USD

Отслеживайте изменения цены iShares 20 Year ETF за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0093-0,01%
30 дней$ +3,28+3,66%
60 дней$ +32,87+54,78%
90 дней$ +32,87+54,78%
Изменение цены iShares 20 Year ETF сегодня

Сегодня для TLTON зафиксировано изменение $ -0,0093 (-0,01%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены iShares 20 Year ETF за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +3,28 (+3,66%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены iShares 20 Year ETF за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TLTON изменился на $ +32,87 (+54,78%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены iShares 20 Year ETF за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +32,87 (+54,78%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Просмотеть страницу истории цен iShares 20 Year ETF.

Что такое iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

iShares 20 Year ETF доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в iShares 20 Year ETF. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TLTON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о iShares 20 Year ETF в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки iShares 20 Year ETF простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены iShares 20 Year ETF (USD)

Сколько будет стоить iShares 20 Year ETF (TLTON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов iShares 20 Year ETF (TLTON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для iShares 20 Year ETF.

Проверьте прогноз цены iShares 20 Year ETF!

Токеномика iShares 20 Year ETF (TLTON)

Понимание токеномики iShares 20 Year ETF (TLTON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TLTON прямо сейчас!

Как купить iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ищете как купить iShares 20 Year ETF? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести iShares 20 Year ETF на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Для более глубокого понимания iShares 20 Year ETF рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о iShares 20 Year ETF

Сколько стоит iShares 20 Year ETF (TLTON) на сегодня?
Актуальная цена TLTON в USD – 92,87 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TLTON в USD?
Текущая цена TLTON в USD составляет $ 92,87. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация iShares 20 Year ETF?
Рыночная капитализация TLTON составляет $ 20,97M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TLTON?
Циркулирующее предложение TLTON составляет 225,75K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TLTON?
TLTON достиг максимальной цены (ATH) в 93,36102713716642 USD.
Какова была минимальная цена TLTON за все время (ATL)?
TLTON достиг минимальной цены (ATL) в 86,39533703543214 USD.
Каков объем торгов TLTON?
Объем торгов за последние 24 часа для TLTON составляет $ 64,89K USD.
Вырастет ли TLTON в цене в этом году?
TLTON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TLTON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии iShares 20 Year ETF (TLTON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

