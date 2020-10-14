NEARProtocol — это базовый протокол с высокой степенью масштабируемости, который обеспечивает достаточно быструю работу DApp на мобильных устройствах. NEARProtocol позволяет разработчикам создавать мобильные блокчейн-децентрализованные приложения и запускать их на локальном компьютере пользователя, предоставляя разработчикам важную информацию о децентрализованных приложениях. Благодаря срезу состояния количество узлов в блокчейне и сети может масштабироваться линейно, и цель — 100 тыс. транзакций в секунду на основе 1 миллиона мобильных узлов. NEAR используется для оплаты валидаторов, которые предоставляют скудные вычислительные ресурсы и ресурсы хранения для сети.