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NEAR/USDT
1.74150.00%
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Макс 24ч
1.7644
Мин 24ч
1.7346
Объем 24ч (NEAR)
201.95K
Сумма за 24ч (USDT)
352.71K
Макс 24ч
1.7644
Мин 24ч
1.7346
Объем 24ч (NEAR)
201.95K
Сумма за 24ч (USDT)
352.71K
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NEAR
NEARProtocol — это базовый протокол с высокой степенью масштабируемости, который обеспечивает достаточно быструю работу DApp на мобильных устройствах. NEARProtocol позволяет разработчикам создавать мобильные блокчейн-децентрализованные приложения и запускать их на локальном компьютере пользователя, предоставляя разработчикам важную информацию о децентрализованных приложениях. Благодаря срезу состояния количество узлов в блокчейне и сети может масштабироваться линейно, и цель — 100 тыс. транзакций в секунду на основе 1 миллиона мобильных узлов. NEAR используется для оплаты валидаторов, которые предоставляют скудные вычислительные ресурсы и ресурсы хранения для сети.
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