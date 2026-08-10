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Текущая цена CF Large Cap Index сегодня составляет 5,313 RUB. Рыночная капитализация LCAP составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен LCAP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена CF Large Cap Index сегодня составляет 5,313 RUB. Рыночная капитализация LCAP составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен LCAP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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CF Large Cap Index Курс (LCAP)

Текущая цена 1 LCAP в RUB:

₽438,96006
₽438,96006₽438,96006
0,00%1D
RUB
График цены CF Large Cap Index (LCAP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:49:32 (UTC+8)

Сегодняшняя цена CF Large Cap Index

Текущая цена CF Large Cap Index (LCAP) сегодня составляет ₽ 5,313 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LCAP на RUB составляет ₽ 5,313 за LCAP.

На данный момент CF Large Cap Index занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- LCAP. В течение последних 24 часов, LCAP торговался в диапазоне от ₽ 5,313 (минимум) до ₽ 5,313 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе LCAP изменился на 0,00% за последний час и на +1,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 0,00.

Рыночная информация CF Large Cap Index (LCAP)

--
----

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 3,37M
₽ 3,37M₽ 3,37M

--
----

634 565
634 565 634 565

BASE

Текущая рыночная капитализация CF Large Cap Index составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 0,00. Циркулируещее обращение LCAP составляет --, а общее предложение – 634565. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,37M.

История цен CF Large Cap Index в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 5,313
₽ 5,313₽ 5,313
Мин 24Ч
₽ 5,313
₽ 5,313₽ 5,313
Макс 24Ч

₽ 5,313
₽ 5,313₽ 5,313

₽ 5,313
₽ 5,313₽ 5,313

--
----

--
----

0,00%

0,00%

+1,80%

+1,80%

История цен CF Large Cap Index (LCAP) в RUB

Отслеживайте изменения цены CF Large Cap Index за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ -0,087-1,62%
60 дней₽ +0,127+2,44%
90 дней₽ -1,632-23,50%
Изменение цены CF Large Cap Index сегодня

Сегодня для LCAP зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены CF Large Cap Index за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,087 (-1,62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены CF Large Cap Index за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LCAP изменился на ₽ +0,127 (+2,44%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены CF Large Cap Index за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1,632 (-23,50%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CF Large Cap Index (LCAP)?

Просмотеть страницу истории цен CF Large Cap Index.

Анализ по CF Large Cap Index

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний CF Large Cap Index, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены CF Large Cap Index?

Цены индекса CF Large Cap (LCAP) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и уровень доверия инвесторов к криптовалютным рынкам.
2. Динамика цен на биткоин и эфириум, поскольку они обычно доминируют в индексах крупных капитализаций.
3. Регуляторные изменения и государственная политика в отношении криптовалют.
4. Институциональное принятие и потоки инвестиций в сектор.
5. Макроэкономические условия, такие как уровень инфляции, процентные ставки и укрепление доллара США.
6. Объем торгов и ликвидность в составных криптовалютах.
7. Паттерны технического анализа, а также уровни поддержки и сопротивления.
8. Новостные события, влияющие на основные криптовалюты, входящие в индекс.
9. Общий риск-аппетит на финансовых рынках.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену CF Large Cap Index?

Люди хотят знать текущую цену LCAP, поскольку она отслеживает динамику основного криптовалютного рынка, помогая инвесторам принимать обоснованные решения относительно распределения портфеля, выбора оптимального времени для сделок, а также в режиме реального времени оценивать общие тенденции и волатильность крипторынка.

Прогноз цены CF Large Cap Index

Прогноз цены CF Large Cap Index (LCAP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LCAP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены CF Large Cap Index (LCAP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена CF Large Cap Index потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену CF Large Cap Index достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LCAP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены CF Large Cap Index».

Как купить и инвестировать CF Large Cap Index в Россия

Готовы приступить к работе с CF Large Cap Index? Покупка LCAP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить CF Large Cap Index. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке CF Large Cap Index (LCAP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и CF Large Cap Index будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке CF Large Cap Index (LCAP)

Что вы можете сделать с CF Large Cap Index

Владение CF Large Cap Index позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое CF Large Cap Index (LCAP)

CF Large Cap Index (Diversified Weight) – это ликвидный и доступный для инвестирования индикативный индекс портфеля, разработанный для отслеживания динамики крупных цифровых активов. Цель индекса – охватывать 95% от общей рыночной капитализации доступной для инвестиций вселенной цифровых активов.

Источники CF Large Cap Index

Для более глубокого понимания CF Large Cap Index рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт CF Large Cap Index
Обозреватель блоков

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Base EcosystemBase NativeDeFi Index

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:49:32 (UTC+8)

Важные обновления индустрии CF Large Cap Index (LCAP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о CF Large Cap Index

LCAP USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по LCAP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами LCAP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте CF Large Cap Index (LCAP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы CF Large Cap Index в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LCAP/USDT
₽438,96006
₽438,96006₽438,96006
0,00%
0.00 (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 LCAP = 438,96006 RUB