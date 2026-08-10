Сегодняшняя цена CF Large Cap Index

Текущая цена CF Large Cap Index (LCAP) сегодня составляет ₽ 5,313 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LCAP на RUB составляет ₽ 5,313 за LCAP.

На данный момент CF Large Cap Index занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- LCAP. В течение последних 24 часов, LCAP торговался в диапазоне от ₽ 5,313 (минимум) до ₽ 5,313 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе LCAP изменился на 0,00% за последний час и на +1,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 0,00.

Рыночная информация CF Large Cap Index (LCAP)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3,37M₽ 3,37M ₽ 3,37M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 634 565 634 565 634 565 Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация CF Large Cap Index составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 0,00. Циркулируещее обращение LCAP составляет --, а общее предложение – 634565. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,37M.