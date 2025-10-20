Текущая цена NetX сегодня составляет 0.905 USD. Следите за обновлениями цены NETX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NETX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена NetX сегодня составляет 0.905 USD. Следите за обновлениями цены NETX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NETX прямо сейчас на MEXC.

Логотип NetX

NetX Курс (NETX)

Текущая цена 1 NETX в USD:

$0,9047
$0,9047
+1,77%1D
USD
График цены NetX (NETX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:54:18 (UTC+8)

Информация о ценах NetX (NETX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,86
$ 0,86
Мин 24Ч
$ 0,94
$ 0,94
Макс 24Ч

$ 0,86
$ 0,86

$ 0,94
$ 0,94

$ 1,9687184275031666
$ 1,9687184275031666

$ 0,8106785229017937
$ 0,8106785229017937

+4,25%

+1,77%

-9,09%

-9,09%

Текущая цена NetX (NETX) составляет $ 0,905. За последние 24 часа NETX торговался в диапазоне от $ 0,86 до $ 0,94, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NETX за все время составляет $ 1,9687184275031666, а минимальная – $ 0,8106785229017937.

Что касается краткосрочной динамики, NETX изменился на +4,25% за последний час, на +1,77% за 24 часа и на -9,09% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация NetX (NETX)

No.997

$ 14,45M
$ 14,45M

$ 291,55K
$ 291,55K

$ 18,10M
$ 18,10M

15,96M
15,96M

20 000 000
20 000 000

20 000 000
20 000 000

79,82%

BSC

Текущая рыночная капитализация NetX составляет $ 14,45M, при 24-часовом объеме торгов $ 291,55K. Циркулируещее обращение NETX составляет 15,96M, а общее предложение – 20000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,10M.

История цен NetX (NETX) в USD

Отслеживайте изменения цены NetX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,015735+1,77%
30 дней$ -0,3491-27,84%
60 дней$ +0,405+81,00%
90 дней$ +0,405+81,00%
Изменение цены NetX сегодня

Сегодня для NETX зафиксировано изменение $ +0,015735 (+1,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены NetX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,3491 (-27,84%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены NetX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NETX изменился на $ +0,405 (+81,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены NetX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,405 (+81,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены NetX (NETX)?

Просмотеть страницу истории цен NetX.

Что такое NetX (NETX)

NetX: Экономическая сеть на базе ИИ, управляемая RWA, объединяющая блокчейн и реальную ценность NetX — это экосистема блокчейна нового поколения, построенная на доверенных вычислениях и защищённой сети уровня Layer-1, предназначенная для создания модульной экономической инфраструктуры. Благодаря ИИ и протоколу MCP, она обеспечивает интеллектуальную поддержку dApp и финансовых операций. В экосистеме NetX все проекты могут беспрепятственно использовать токены, обеспеченные реальными активами (RWA), для платежей и расчётов, включая регулируемые стейблкоины, токенизированные финансовые инструменты и реальные активы. NetX создаёт бесшовную связь между ончейн-инновациями и реальной экономикой, способствуя слиянию Web3 и глобальной сети ценностей.

NetX доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в NetX. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга NETX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о NetX в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки NetX простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены NetX (USD)

Сколько будет стоить NetX (NETX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NetX (NETX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NetX.

Проверьте прогноз цены NetX!

Токеномика NetX (NETX)

Понимание токеномики NetX (NETX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NETX прямо сейчас!

Как купить NetX (NETX)

Ищете как купить NetX? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести NetX на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

NETX на местную валюту

1 NetX (NETX) в VND
23 815,075
1 NetX (NETX) в AUD
A$1,38465
1 NetX (NETX) в GBP
0,67875
1 NetX (NETX) в EUR
0,7783
1 NetX (NETX) в USD
$0,905
1 NetX (NETX) в MYR
RM3,8191
1 NetX (NETX) в TRY
37,9919
1 NetX (NETX) в JPY
¥137,56
1 NetX (NETX) в ARS
ARS$1 221,3156
1 NetX (NETX) в RUB
73,67605
1 NetX (NETX) в INR
79,46805
1 NetX (NETX) в IDR
Rp15 083,3273
1 NetX (NETX) в PHP
52,9968
1 NetX (NETX) в EGP
￡E.43,0599
1 NetX (NETX) в BRL
R$4,8689
1 NetX (NETX) в CAD
C$1,25795
1 NetX (NETX) в BDT
110,4824
1 NetX (NETX) в NGN
1 323,0919
1 NetX (NETX) в COP
$3 535,15625
1 NetX (NETX) в ZAR
R.15,6565
1 NetX (NETX) в UAH
37,9195
1 NetX (NETX) в TZS
T.Sh.2 245,6489
1 NetX (NETX) в VES
Bs190,05
1 NetX (NETX) в CLP
$856,13
1 NetX (NETX) в PKR
Rs256,1512
1 NetX (NETX) в KZT
487,08005
1 NetX (NETX) в THB
฿29,6116
1 NetX (NETX) в TWD
NT$27,8378
1 NetX (NETX) в AED
د.إ3,32135
1 NetX (NETX) в CHF
Fr0,71495
1 NetX (NETX) в HKD
HK$7,03185
1 NetX (NETX) в AMD
֏346,20775
1 NetX (NETX) в MAD
.د.م8,3803
1 NetX (NETX) в MXN
$16,64295
1 NetX (NETX) в SAR
ريال3,39375
1 NetX (NETX) в ETB
Br137,0351
1 NetX (NETX) в KES
KSh116,8717
1 NetX (NETX) в JOD
د.أ0,641645
1 NetX (NETX) в PLN
3,28515
1 NetX (NETX) в RON
лв3,95485
1 NetX (NETX) в SEK
kr8,4889
1 NetX (NETX) в BGN
лв1,5204
1 NetX (NETX) в HUF
Ft303,58225
1 NetX (NETX) в CZK
18,9507
1 NetX (NETX) в KWD
د.ك0,27693
1 NetX (NETX) в ILS
2,97745
1 NetX (NETX) в BOB
Bs6,25355
1 NetX (NETX) в AZN
1,5385
1 NetX (NETX) в TJS
SM8,3803
1 NetX (NETX) в GEL
2,4435
1 NetX (NETX) в AOA
Kz824,97085
1 NetX (NETX) в BHD
.د.ب0,34028
1 NetX (NETX) в BMD
$0,905
1 NetX (NETX) в DKK
kr5,81915
1 NetX (NETX) в HNL
L23,7653
1 NetX (NETX) в MUR
41,1956
1 NetX (NETX) в NAD
$15,7108
1 NetX (NETX) в NOK
kr9,02285
1 NetX (NETX) в NZD
$1,56565
1 NetX (NETX) в PAB
B/.0,905
1 NetX (NETX) в PGK
K3,801
1 NetX (NETX) в QAR
ر.ق3,2942
1 NetX (NETX) в RSD
дин.91,3326
1 NetX (NETX) в UZS
soʻm10 903,61195
1 NetX (NETX) в ALL
L75,46795
1 NetX (NETX) в ANG
ƒ1,61995
1 NetX (NETX) в AWG
ƒ1,629
1 NetX (NETX) в BBD
$1,81
1 NetX (NETX) в BAM
KM1,5204
1 NetX (NETX) в BIF
Fr2 668,845
1 NetX (NETX) в BND
$1,1765
1 NetX (NETX) в BSD
$0,905
1 NetX (NETX) в JMD
$145,2344
1 NetX (NETX) в KHR
3 649,18625
1 NetX (NETX) в KMF
Fr383,72
1 NetX (NETX) в LAK
19 673,91265
1 NetX (NETX) в LKR
රු274,65845
1 NetX (NETX) в MDL
L15,35785
1 NetX (NETX) в MGA
Ar4 058,2915
1 NetX (NETX) в MOP
P7,24
1 NetX (NETX) в MVR
13,8465
1 NetX (NETX) в MWK
MK1 568,4555
1 NetX (NETX) в MZN
MT57,8295
1 NetX (NETX) в NPR
रु127,1887
1 NetX (NETX) в PYG
6 418,26
1 NetX (NETX) в RWF
Fr1 313,155
1 NetX (NETX) в SBD
$7,44815
1 NetX (NETX) в SCR
12,37135
1 NetX (NETX) в SRD
$35,91945
1 NetX (NETX) в SVC
$7,91875
1 NetX (NETX) в SZL
L15,7108
1 NetX (NETX) в TMT
m3,17655
1 NetX (NETX) в TND
د.ت2,65889
1 NetX (NETX) в TTD
$6,1359
1 NetX (NETX) в UGX
Sh3 153,02
1 NetX (NETX) в XAF
Fr510,42
1 NetX (NETX) в XCD
$2,4435
1 NetX (NETX) в XOF
Fr510,42
1 NetX (NETX) в XPF
Fr92,31
1 NetX (NETX) в BWP
P12,127
1 NetX (NETX) в BZD
$1,81905
1 NetX (NETX) в CVE
$86,1198
1 NetX (NETX) в DJF
Fr161,09
1 NetX (NETX) в DOP
$57,42225
1 NetX (NETX) в DZD
د.ج118,0663
1 NetX (NETX) в FJD
$2,0815
1 NetX (NETX) в GNF
Fr7 868,975
1 NetX (NETX) в GTQ
Q6,9323
1 NetX (NETX) в GYD
$189,326
1 NetX (NETX) в ISK
kr110,41

Источники NetX

Для более глубокого понимания NetX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт NetX
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NetX

Сколько стоит NetX (NETX) на сегодня?
Актуальная цена NETX в USD – 0,905 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NETX в USD?
Текущая цена NETX в USD составляет $ 0,905. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация NetX?
Рыночная капитализация NETX составляет $ 14,45M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NETX?
Циркулирующее предложение NETX составляет 15,96M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NETX?
NETX достиг максимальной цены (ATH) в 1,9687184275031666 USD.
Какова была минимальная цена NETX за все время (ATL)?
NETX достиг минимальной цены (ATL) в 0,8106785229017937 USD.
Каков объем торгов NETX?
Объем торгов за последние 24 часа для NETX составляет $ 291,55K USD.
Вырастет ли NETX в цене в этом году?
NETX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NETX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии NetX (NETX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор NETX в USD

Сумма

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0,905 USD

$0,9047
