Текущее общее настроение на рынке TURTLE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

TURTLE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04727; цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,04664 и закрепилась выше центральной зоны 0,04599. Текущая структура демонстрирует восходящую динамику: ключевая точка равновесия находится в верхней части диапазона S2–R2, что свидетельствует о преобладании краткосрочных покупателей. Отклонение цены от среднего уровня указывает на расширение рынка, при этом потенциал роста уже открыт в направлении уровня R2. MACD сформировал «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии разошлись вверх, подтверждая усиление краткосрочного импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает зоны перекупленности, сохраняя пространство для дальнейшего роста. Хотя скользящие средние и EMA пока не дают однозначных сигналов к покупке, цена удерживается выше ключевых уровней, что говорит о временной балансировке сил между быками и медведями, с преимуществом сторонников повышения. Волатильность несколько увеличилась после прорыва, а основные движущие силы сосредоточены в инерционном движении, наблюдаемом после пробоя. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне конверсии R1 — 0,04664, что примерно соответствует 1,3% от текущей цены. Сильная поддержка ниже находится в районе центральной зоны 0,04599, что составляет около 2,7% от текущего курса. Первое сопротивление располагается на уровне R2 — 0,04710, находясь крайне близко к текущей цене (всего на 0,3%), поэтому важно следить за способностью цены его преодолеть. Дальнейшие сопротивления можно оценивать по симметричному уровню S2 и предыдущему максимуму; в данный момент основное внимание следует уделить исходу ситуации вокруг отметки 0,04710.

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