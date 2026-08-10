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Текущая цена Turtle сегодня составляет 0.04455 RUB. Рыночная капитализация TURTLE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен TURTLE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Turtle сегодня составляет 0.04455 RUB. Рыночная капитализация TURTLE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен TURTLE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Turtle Курс (TURTLE)

Текущая цена 1 TURTLE в RUB:

₽3.682308
₽3.682308₽3.682308
-5,14%1D
RUB
График цены Turtle (TURTLE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:26:50 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Turtle

Текущая цена Turtle (TURTLE) сегодня составляет ₽ 0.04455 с изменением 5.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TURTLE на RUB составляет ₽ 0.04455 за TURTLE.

На данный момент Turtle занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- TURTLE. В течение последних 24 часов, TURTLE торговался в диапазоне от ₽ 0.04442 (минимум) до ₽ 0.04714 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе TURTLE изменился на -0.96% за последний час и на +7.53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,39K.

Рыночная информация Turtle (TURTLE)

--
----

₽ 60,39K
₽ 60,39K₽ 60,39K

₽ 44.55M
₽ 44.55M₽ 44.55M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Текущая рыночная капитализация Turtle составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,39K. Циркулируещее обращение TURTLE составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 44.55M.

История цен Turtle в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.04442
₽ 0.04442₽ 0.04442
Мин 24Ч
₽ 0.04714
₽ 0.04714₽ 0.04714
Макс 24Ч

₽ 0.04442
₽ 0.04442₽ 0.04442

₽ 0.04714
₽ 0.04714₽ 0.04714

--
----

--
----

-0.96%

-5.14%

+7.53%

+7.53%

История цен Turtle (TURTLE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Turtle за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.1995263-5.14%
30 дней₽ +0.01008+29.24%
60 дней₽ +0.00744+20.04%
90 дней₽ -0.0124-21.78%
Изменение цены Turtle сегодня

Сегодня для TURTLE зафиксировано изменение ₽ -0.1995263 (-5.14%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Turtle за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.01008 (+29.24%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Turtle за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TURTLE изменился на ₽ +0.00744 (+20.04%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Turtle за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0124 (-21.78%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Turtle (TURTLE)?

Просмотеть страницу истории цен Turtle.

Анализ по Turtle

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Turtle, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Turtle: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке TURTLE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

TURTLE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04727; цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,04664 и закрепилась выше центральной зоны 0,04599. Текущая структура демонстрирует восходящую динамику: ключевая точка равновесия находится в верхней части диапазона S2–R2, что свидетельствует о преобладании краткосрочных покупателей. Отклонение цены от среднего уровня указывает на расширение рынка, при этом потенциал роста уже открыт в направлении уровня R2. MACD сформировал «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии разошлись вверх, подтверждая усиление краткосрочного импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает зоны перекупленности, сохраняя пространство для дальнейшего роста. Хотя скользящие средние и EMA пока не дают однозначных сигналов к покупке, цена удерживается выше ключевых уровней, что говорит о временной балансировке сил между быками и медведями, с преимуществом сторонников повышения. Волатильность несколько увеличилась после прорыва, а основные движущие силы сосредоточены в инерционном движении, наблюдаемом после пробоя. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне конверсии R1 — 0,04664, что примерно соответствует 1,3% от текущей цены. Сильная поддержка ниже находится в районе центральной зоны 0,04599, что составляет около 2,7% от текущего курса. Первое сопротивление располагается на уровне R2 — 0,04710, находясь крайне близко к текущей цене (всего на 0,3%), поэтому важно следить за способностью цены его преодолеть. Дальнейшие сопротивления можно оценивать по симметричному уровню S2 и предыдущему максимуму; в данный момент основное внимание следует уделить исходу ситуации вокруг отметки 0,04710.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Turtle?

Цены на токен TURTLE зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тренды в сфере криптовалют
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Уровень принятия токена сообществом и активность пользователей
4. Прогресс в разработке и обновления платформы
5. Анонсы партнёрств и интеграции
6. Регуляторные новости, влияющие на токены DeFi
7. Динамика цен на биткоин и крупные альткоины
8. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг
9. Динамика предложения и токеномика
10. Популярность в социальных сетях и упоминания от влиятельных лиц

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Turtle?

Люди хотят знать текущую цену Turtle (TURTLE) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимального времени для совершения покупок и продаж, анализ рыночных тенденций, расчет прибыли и убытков, а также получение актуальной информации о волатильности в целях управления рисками.

Прогноз цены Turtle

Прогноз цены Turtle (TURTLE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TURTLE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Turtle (TURTLE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Turtle потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Turtle достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TURTLE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Turtle».

Как купить и инвестировать Turtle в Россия

Готовы приступить к работе с Turtle? Покупка TURTLE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Turtle. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Turtle (TURTLE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Turtle будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Turtle (TURTLE)

Что вы можете сделать с Turtle

Владение Turtle позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Покупка Turtle (TURTLE) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

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Что такое Turtle (TURTLE)

Turtle – это Web3-протокол распределения, который монетизирует активность кошельков пользователей, включая размещение ликвидности, полученную доходность, свопы через партнеров, стейкинг и использование реферальных программ. С помощью API Turtle позволяет партнерам по распределению получать дополнительный доход без риска и без необходимости совершать дополнительные действия со стороны пользователей.

Источники Turtle

Для более глубокого понимания Turtle рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Turtle
Обозреватель блоков

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AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:26:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Turtle (TURTLE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Turtle

TURTLE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по TURTLE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами TURTLE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Turtle (TURTLE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Turtle в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TURTLE/USDT
₽3.681482
₽3.681482₽3.681482
-5.22%
1.32M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 TURTLE = 3.67983 RUB