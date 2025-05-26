Что такое Dolomite (DOLO)

Dolomite – это децентрализованный протокол денежного рынка и DEX нового поколения, который предлагает широкую поддержку токенов и эффективность капитала с помощью системы виртуальной ликвидности. Dolomite объединяет сильные стороны DEX и протокола кредитования в самый эффективный и модульный протокол, который DeFi когда-либо видели! Dolomite может предлагать кредиты с залоговым обеспечением, маржинальную торговлю, спотовую торговлю и другие финансовые инструменты.

Dolomite доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Dolomite. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Dolomite Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Dolomite, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена DOLO в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Dolomite.

История цен Dolomite

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Как купить Dolomite (DOLO)

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DOLO на местную валюту

1 DOLO к VND ₫ 1 159,99884 1 DOLO к AUD A$ 0,0696696 1 DOLO к GBP ￡ 0,0330252 1 DOLO к EUR € 0,0393588 1 DOLO к USD $ 0,04524 1 DOLO к MYR RM 0,1904604 1 DOLO к TRY ₺ 1,7634552 1 DOLO к JPY ¥ 6,462534 1 DOLO к RUB ₽ 3,6069852 1 DOLO к INR ₹ 3,8517336 1 DOLO к IDR Rp 729,6773172 1 DOLO к PHP ₱ 2,5072008 1 DOLO к EGP ￡E. 2,2524996 1 DOLO к BRL R$ 0,2560584 1 DOLO к CAD C$ 0,0619788 1 DOLO к BDT ৳ 5,5197324 1 DOLO к NGN ₦ 71,5818948 1 DOLO к UAH ₴ 1,8837936 1 DOLO к VES Bs 4,25256 1 DOLO к PKR Rs 12,75768 1 DOLO к KZT ₸ 23,0579232 1 DOLO к THB ฿ 1,4752764 1 DOLO к TWD NT$ 1,3535808 1 DOLO к AED د.إ 0,1660308 1 DOLO к CHF Fr 0,0370968 1 DOLO к HKD HK$ 0,3542292 1 DOLO к MAD .د.م 0,4153032 1 DOLO к MXN $ 0,8704176

Источники Dolomite

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dolomite Какова цена Dolomite (DOLO) сегодня? Текущая цена Dolomite (DOLO) составляет 0,04524 USD . Какова рыночная капитализация Dolomite (DOLO)? Текущая рыночная капитализация Dolomite составляет $ 16,36M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения DOLO на его рыночную цену в реальном времени 0,04524 USD . Каково оборотное предложение Dolomite (DOLO)? Текущее оборотное предложение Dolomite (DOLO) составляет 361,69M USD . Какова была самая высокая цена Dolomite (DOLO)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Dolomite (DOLO) составляет 0,119 USD . Каков 24-часовой объем торгов Dolomite (DOLO)? 24-часовой объем торгов Dolomite (DOLO) составляет $ 647,76K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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