Что такое Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY представляет собой революционное сочетание мем-культуры, искусственного интеллекта и развлечений. То, что начиналось как стремление переосмыслить пространство мемкоинов, превратилось в полноценную экосистему, объединяющую традиционную криптовалюту с реальной развлекательной ценностью. Основанный на вовлеченности сообщества и инновациях на базе ИИ, JERRY служит доказательством того, на что способен блокчейн при соединении с креативностью.

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JYAI на местную валюту

1 JYAI к VND ₫ 6.128199 1 JYAI к AUD A$ 0.00036806 1 JYAI к GBP ￡ 0.00017447 1 JYAI к EUR € 0.00021032 1 JYAI к USD $ 0.000239 1 JYAI к MYR RM 0.00101097 1 JYAI к TRY ₺ 0.00930427 1 JYAI к JPY ¥ 0.03434191 1 JYAI к RUB ₽ 0.01914868 1 JYAI к INR ₹ 0.02040821 1 JYAI к IDR Rp 3.91803216 1 JYAI к PHP ₱ 0.0132645 1 JYAI к EGP ￡E. 0.01189981 1 JYAI к BRL R$ 0.00135274 1 JYAI к CAD C$ 0.00032743 1 JYAI к BDT ৳ 0.02911737 1 JYAI к NGN ₦ 0.37816253 1 JYAI к UAH ₴ 0.00993762 1 JYAI к VES Bs 0.022466 1 JYAI к PKR Rs 0.06730479 1 JYAI к KZT ₸ 0.12168924 1 JYAI к THB ฿ 0.00781769 1 JYAI к TWD NT$ 0.00717 1 JYAI к AED د.إ 0.00087713 1 JYAI к CHF Fr 0.00019598 1 JYAI к HKD HK$ 0.00187137 1 JYAI к MAD .د.م 0.00219163 1 JYAI к MXN $ 0.00460314

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