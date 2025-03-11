MIU

MIU – это мемкоин на кошачью тематику на Sui Network, управляемый сообществом и сочетающий развлечение с полезностью. Без налогов и с сильной поддержкой сообщества.

Название криптовалютыMIU

МестоNo.3712

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение900,000,000,000,000

Общее предложение900,000,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.000000119989565362,2025-05-23

Наименьшая цена0.000000007952973096,2025-03-11

Публичный блокчейнSUI

ВведениеMIU – это мемкоин на кошачью тематику на Sui Network, управляемый сообществом и сочетающий развлечение с полезностью. Без налогов и с сильной поддержкой сообщества.

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