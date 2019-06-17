Текущее общее настроение на рынке ALGO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ALGO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,0876, находясь между центральным уровнем 0,08718 и сопротивлением R1 на отметке 0,08768. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная система ключевых уровней сохраняет характер бокового движения и консолидации. Цена расположена выше ключевого уровня Pivot; структурно она пока не пробила R1, чтобы закрепить восходящий тренд, и одновременно не опустилась ниже центрального уровня, чтобы подтвердить слабость. Индикатор MACD зафиксировал пересечение вниз («голова и плечи»), что свидетельствует о снижении краткосрочной восходящей динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на временный баланс сил между быками и медведями. Значения KDJ и StochRSI не демонстрируют явных экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, а волатильность остается в пределах обычного диапазона. Быстрые и медленные индикаторы показывают разногласие: скорость движения цены и изменение её импульса не совпадают, что свидетельствует об отсутствии выраженного одностороннего рыночного тренда. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,08768, что всего на менее чем 1% выше текущего курса. Первый уровень поддержки — S1 — находится на отметке 0,08686, примерно на 0,8% ниже текущей цены. Дальнейшие ключевые уровни включают поддержку S2 на 0,08636 и сопротивление R2 на 0,08800. В настоящее время цена удерживается в узком диапазоне между S1 и R1, при этом как верхние, так и нижние ключевые уровни находятся вблизи текущего курса. Необходимо внимательно следить за способностью рынка надежно удержаться над ключевым уровнем Pivot — 0,08718.

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