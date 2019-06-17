Algorand Курс (ALGO)
Текущая цена Algorand (ALGO) сегодня составляет ₽ 0,08214 с изменением 4,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALGO на RUB составляет ₽ 0,08214 за ALGO.
На данный момент Algorand занимает #64 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 733,13M, при оборотном предложении 8,93B ALGO. В течение последних 24 часов, ALGO торговался в диапазоне от ₽ 0,0816 (минимум) до ₽ 0,08716 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 271,4019778720236, тогда как исторический минимум составил ₽ 6,6192000124306234458.
В краткосрочной перспективе ALGO изменился на -0,10% за последний час и на -2,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 113,39K.
No.64
89,25%
0,03%
2019-06-17 00:00:00
ALGO
Текущая рыночная капитализация Algorand составляет ₽ 733,13M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 113,39K. Циркулируещее обращение ALGO составляет 8,93B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 821,40M.
-0,10%
-4,47%
-2,41%
-2,41%
Отслеживайте изменения цены Algorand за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,3180079
|-4,47%
|30 дней
|₽ -0,00393
|-4,57%
|60 дней
|₽ -0,00677
|-7,62%
|90 дней
|₽ -0,04426
|-35,02%
Сегодня для ALGO зафиксировано изменение ₽ -0,3180079 (-4,47%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00393 (-4,57%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ALGO изменился на ₽ -0,00677 (-7,62%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,04426 (-35,02%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Algorand.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Algorand, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ALGO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
ALGO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,0876, находясь между центральным уровнем 0,08718 и сопротивлением R1 на отметке 0,08768. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная система ключевых уровней сохраняет характер бокового движения и консолидации. Цена расположена выше ключевого уровня Pivot; структурно она пока не пробила R1, чтобы закрепить восходящий тренд, и одновременно не опустилась ниже центрального уровня, чтобы подтвердить слабость. Индикатор MACD зафиксировал пересечение вниз («голова и плечи»), что свидетельствует о снижении краткосрочной восходящей динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на временный баланс сил между быками и медведями. Значения KDJ и StochRSI не демонстрируют явных экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, а волатильность остается в пределах обычного диапазона. Быстрые и медленные индикаторы показывают разногласие: скорость движения цены и изменение её импульса не совпадают, что свидетельствует об отсутствии выраженного одностороннего рыночного тренда. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,08768, что всего на менее чем 1% выше текущего курса. Первый уровень поддержки — S1 — находится на отметке 0,08686, примерно на 0,8% ниже текущей цены. Дальнейшие ключевые уровни включают поддержку S2 на 0,08636 и сопротивление R2 на 0,08800. В настоящее время цена удерживается в узком диапазоне между S1 и R1, при этом как верхние, так и нижние ключевые уровни находятся вблизи текущего курса. Необходимо внимательно следить за способностью рынка надежно удержаться над ключевым уровнем Pivot — 0,08718.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Algorand потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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