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Текущая цена Algorand сегодня составляет 0,08214 RUB. Рыночная капитализация ALGO составляет 733 130 643,36133215198 RUB. Отслеживайте обновления цен ALGO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Algorand сегодня составляет 0,08214 RUB. Рыночная капитализация ALGO составляет 733 130 643,36133215198 RUB. Отслеживайте обновления цен ALGO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Algorand Курс (ALGO)

Текущая цена 1 ALGO в RUB:

₽6,7962636
₽6,7962636₽6,7962636
-4,47%1D
RUB
График цены Algorand (ALGO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:48:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Algorand

Текущая цена Algorand (ALGO) сегодня составляет ₽ 0,08214 с изменением 4,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALGO на RUB составляет ₽ 0,08214 за ALGO.

На данный момент Algorand занимает #64 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 733,13M, при оборотном предложении 8,93B ALGO. В течение последних 24 часов, ALGO торговался в диапазоне от ₽ 0,0816 (минимум) до ₽ 0,08716 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 271,4019778720236, тогда как исторический минимум составил ₽ 6,6192000124306234458.

В краткосрочной перспективе ALGO изменился на -0,10% за последний час и на -2,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 113,39K.

Рыночная информация Algorand (ALGO)

No.64

₽ 733,13M
₽ 733,13M₽ 733,13M

₽ 113,39K
₽ 113,39K₽ 113,39K

₽ 821,40M
₽ 821,40M₽ 821,40M

8,93B
8,93B 8,93B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

89,25%

0,03%

2019-06-17 00:00:00

₽ 4,137
₽ 4,137₽ 4,137

ALGO

Текущая рыночная капитализация Algorand составляет ₽ 733,13M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 113,39K. Циркулируещее обращение ALGO составляет 8,93B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 821,40M.

История цен Algorand в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0816
₽ 0,0816₽ 0,0816
Мин 24Ч
₽ 0,08716
₽ 0,08716₽ 0,08716
Макс 24Ч

₽ 0,0816
₽ 0,0816₽ 0,0816

₽ 0,08716
₽ 0,08716₽ 0,08716

₽ 271,4019778720236
₽ 271,4019778720236₽ 271,4019778720236

₽ 6,6192000124306234458
₽ 6,6192000124306234458₽ 6,6192000124306234458

-0,10%

-4,47%

-2,41%

-2,41%

История цен Algorand (ALGO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Algorand за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,3180079-4,47%
30 дней₽ -0,00393-4,57%
60 дней₽ -0,00677-7,62%
90 дней₽ -0,04426-35,02%
Изменение цены Algorand сегодня

Сегодня для ALGO зафиксировано изменение ₽ -0,3180079 (-4,47%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Algorand за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00393 (-4,57%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Algorand за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ALGO изменился на ₽ -0,00677 (-7,62%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Algorand за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,04426 (-35,02%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Algorand (ALGO)?

Просмотеть страницу истории цен Algorand.

Анализ по Algorand

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Algorand, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Algorand: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ALGO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ALGO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,0876, находясь между центральным уровнем 0,08718 и сопротивлением R1 на отметке 0,08768. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная система ключевых уровней сохраняет характер бокового движения и консолидации. Цена расположена выше ключевого уровня Pivot; структурно она пока не пробила R1, чтобы закрепить восходящий тренд, и одновременно не опустилась ниже центрального уровня, чтобы подтвердить слабость. Индикатор MACD зафиксировал пересечение вниз («голова и плечи»), что свидетельствует о снижении краткосрочной восходящей динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на временный баланс сил между быками и медведями. Значения KDJ и StochRSI не демонстрируют явных экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, а волатильность остается в пределах обычного диапазона. Быстрые и медленные индикаторы показывают разногласие: скорость движения цены и изменение её импульса не совпадают, что свидетельствует об отсутствии выраженного одностороннего рыночного тренда. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,08768, что всего на менее чем 1% выше текущего курса. Первый уровень поддержки — S1 — находится на отметке 0,08686, примерно на 0,8% ниже текущей цены. Дальнейшие ключевые уровни включают поддержку S2 на 0,08636 и сопротивление R2 на 0,08800. В настоящее время цена удерживается в узком диапазоне между S1 и R1, при этом как верхние, так и нижние ключевые уровни находятся вблизи текущего курса. Необходимо внимательно следить за способностью рынка надежно удержаться над ключевым уровнем Pivot — 0,08718.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Algorand?

Цены на Algorand (ALGO) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие технологии: Реальные сценарии использования и партнерские отношения стимулируют спрос.
2. Настроения рынка: Общие тенденции криптовалютного рынка влияют на цену ALGO.
3. Награды за стейкинг: Высокая доходность по стейкингу привлекает инвесторов.
4. Участие в управлении: Голосование сообщества и обновления протокола оказывают влияние на стоимость.
5. Конкуренция: Сравнительная эффективность по отношению к другим блокчейн-платформам.
6. Регуляторные новости: Политика правительств в отношении криптовалют.
7. Активность разработчиков: Развитие экосистемы и создание децентрализованных приложений (dApp).
8. Спрос на токены: Схема инфляции и распределение токенов влияют на их ограниченность.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Algorand?

Люди хотят знать текущую цену Algorand (ALGO) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также оставаться в курсе рыночных тенденций. Волатильность цены ALGO создает как возможности для получения прибыли, так и риски, поэтому актуальная цена помогает инвесторам оперативно реагировать на изменения рынка и оптимизировать свои стратегии в сфере криптовалют.

Прогноз цены Algorand

Прогноз цены Algorand (ALGO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ALGO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Algorand (ALGO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Algorand потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Algorand достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ALGO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Algorand».

Как купить и инвестировать Algorand в Россия

Готовы приступить к работе с Algorand? Покупка ALGO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Algorand. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Algorand (ALGO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Algorand будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Algorand (ALGO)

Что вы можете сделать с Algorand

Владение Algorand позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Algorand (ALGO)

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

Whitepaper

Источники Algorand

Для более глубокого понимания Algorand рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Algorand
Обозреватель блоков

Категория :

Algorand EcosystemCoinList LaunchpadLayer 1 (L1)

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:48:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Algorand (ALGO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Algorand

ALGO USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Algorand (ALGO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Algorand в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ALGO/USDT
₽6,809502
₽6,809502₽6,809502
-4,33%
1.37M (USDT)
ALGO/USDC
₽6,7863348
₽6,7863348₽6,7863348
-4,60%
373.00K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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