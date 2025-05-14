LVVA

Levva — это ваш DeFi-менеджер портфеля с поддержкой ИИ, который берет на себя всю тяжелую работу. Наш ИИ-пилот настраивает инвестиционные стратегии в соответствии с вашими целями, безопасно автоматизирует оптимизацию доходности и дает вам полный контроль над вашим портфелем без лишней сложности. Независимо от того, новичок ли вы в DeFi или профессионал, Levva делает процесс простым, безопасным и оптимизированным, позволяя вам сосредоточиться на важном, пока ваши активы работают на вас.

Название криптовалютыLVVA

МестоNo.3232

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение2,000,000,000

Общее предложение1,250,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.005216340150260189,2025-05-14

Наименьшая цена0.003444945387980866,2025-05-25

Публичный блокчейнETH

ВведениеLevva — это ваш DeFi-менеджер портфеля с поддержкой ИИ, который берет на себя всю тяжелую работу. Наш ИИ-пилот настраивает инвестиционные стратегии в соответствии с вашими целями, безопасно автоматизирует оптимизацию доходности и дает вам полный контроль над вашим портфелем без лишней сложности. Независимо от того, новичок ли вы в DeFi или профессионал, Levva делает процесс простым, безопасным и оптимизированным, позволяя вам сосредоточиться на важном, пока ваши активы работают на вас.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.