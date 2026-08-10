Сегодняшняя цена Coldstack

Текущая цена Coldstack (CLS) сегодня составляет ₽ 0.004996 с изменением 5.37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLS на RUB составляет ₽ 0.004996 за CLS.

На данный момент Coldstack занимает #2591 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 117,48K, при оборотном предложении 23,51M CLS. В течение последних 24 часов, CLS торговался в диапазоне от ₽ 0.004749 (минимум) до ₽ 0.005301 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 560.6516794336, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.6196919088926996792.

В краткосрочной перспективе CLS изменился на +1.01% за последний час и на -8.42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 22,20K.

Рыночная информация Coldstack (CLS)

Место No.2591 Рыночная капитализация ₽ 117,48K₽ 117,48K ₽ 117,48K Объем (24Ч) ₽ 22,20K₽ 22,20K ₽ 22,20K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 249.80K₽ 249.80K ₽ 249.80K Оборотное предложение 23,51M 23,51M 23,51M Макс. предложение 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Общее предложение 49,763,520 49,763,520 49,763,520 Коэффициент обращения 47.02% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Coldstack составляет ₽ 117,48K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 22,20K. Циркулируещее обращение CLS составляет 23,51M, а общее предложение – 49763520. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 249.80K.