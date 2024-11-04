Что такое Cross The Ages (CTA)

Cross The Ages – это, прежде всего, мультимедийная интеллектуальная собственность (ИС), основанная на футуристическом фэнтези и научно-фантастическом эпическом повествовании, которое является основой экосистемы, объединяющей виртуальный и реальный миры. Экосистема CTA будет включать в себя игры, киберспорт, анимацию, коллекционные предметы, а также основанную на играх инвестиционную модель, в рамках которой инвестиции в игровой виртуальный мир Artellium могут быть использованы для перехода на возобновляемые источники энергии путем производства чистой энергии в реальном мире.

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Cross The Ages Прогноз Цены

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