Harvest Finance Курс (FARM)
Текущая цена Harvest Finance (FARM) сегодня составляет ₽ 5,191 с изменением 0,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FARM на RUB составляет ₽ 5,191 за FARM.
На данный момент Harvest Finance занимает #1339 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,49M, при оборотном предложении 672,18K FARM. В течение последних 24 часов, FARM торговался в диапазоне от ₽ 5,133 (минимум) до ₽ 5,27 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 54 571,24943947404, тогда как исторический минимум составил ₽ 403,07000946814951734.
В краткосрочной перспективе FARM изменился на +0,62% за последний час и на +1,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,75K.
No.1339
ETH
Текущая рыночная капитализация Harvest Finance составляет ₽ 3,49M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,75K. Циркулируещее обращение FARM составляет 672,18K, а общее предложение – 690420. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,58M.
+0,62%
-0,97%
+1,26%
+1,26%
Отслеживайте изменения цены Harvest Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -4,20343
|-0,97%
|30 дней
|₽ -0,107
|-2,02%
|60 дней
|₽ -0,287
|-5,24%
|90 дней
|₽ -7,159
|-57,97%
Сегодня для FARM зафиксировано изменение ₽ -4,20343 (-0,97%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,107 (-2,02%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то FARM изменился на ₽ -0,287 (-5,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -7,159 (-57,97%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Harvest Finance.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Harvest Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке FARM: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перепроданность
|< 30
|Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
**Структура рынка** FARM_USDT на 4-часовом графике: текущая цена — 6,95 USDT, расположена ниже ключевого уровня центра 7,6633 на расстоянии 0,71 USDT. Комбинация скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) за весь период показала 14 сигналов «покупать», не имеющих противоположных сигналов. Цена находится в зоне коррекции в рамках бычьей индикаторной системы. **Состояние динамики** Индикатор MACD демонстрирует структуру «золотого пересечения». Индекс относительной силы (RSI) вошёл в зону перепроданности. Показатели быстрой и медленной динамики разделились: краткосрочная динамика ослабла, однако трендовые индикаторы сохраняют согласованное направление. **Ключевые уровни цен** Выше: сопротивление R1 — 7,9666 (+14,6% от текущей цены) и R2 — 8,4233 (+21,2% от текущей цены). Ниже: поддержка S1 — 7,2066 (+3,7% от текущей цены) и S2 — 6,9033 (-0,7% от текущей цены). Ближайшие уровни S2 и S1 образуют границы текущего диапазона.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Harvest Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Harvest предназначен для автоматического получения максимальной урожайности, доступной из новейших протоколов DeFi, и оптимизирует урожайность, полученную с использованием новейших методов ведения сельского хозяйства. FARM — это токен управления Harvest. Утверждается, что владельцы FARM могут голосовать за предложения по операционной казне FARM и получать 5% комиссии от операций по сбору урожая.
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