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Текущая цена Harvest Finance сегодня составляет 5,191 RUB. Рыночная капитализация FARM составляет 3 489 304,292651183 RUB. Отслеживайте обновления цен FARM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Harvest Finance сегодня составляет 5,191 RUB. Рыночная капитализация FARM составляет 3 489 304,292651183 RUB. Отслеживайте обновления цен FARM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Harvest Finance Курс (FARM)

Текущая цена 1 FARM в RUB:

₽429,13997
₽429,13997₽429,13997
-0,97%1D
RUB
График цены Harvest Finance (FARM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:18:29 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Harvest Finance

Текущая цена Harvest Finance (FARM) сегодня составляет ₽ 5,191 с изменением 0,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FARM на RUB составляет ₽ 5,191 за FARM.

На данный момент Harvest Finance занимает #1339 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,49M, при оборотном предложении 672,18K FARM. В течение последних 24 часов, FARM торговался в диапазоне от ₽ 5,133 (минимум) до ₽ 5,27 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 54 571,24943947404, тогда как исторический минимум составил ₽ 403,07000946814951734.

В краткосрочной перспективе FARM изменился на +0,62% за последний час и на +1,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,75K.

Рыночная информация Harvest Finance (FARM)

No.1339

₽ 3,49M
₽ 3,49M₽ 3,49M

₽ 56,75K
₽ 56,75K₽ 56,75K

₽ 3,58M
₽ 3,58M₽ 3,58M

672,18K
672,18K 672,18K

690 420
690 420 690 420

ETH

Текущая рыночная капитализация Harvest Finance составляет ₽ 3,49M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,75K. Циркулируещее обращение FARM составляет 672,18K, а общее предложение – 690420. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,58M.

История цен Harvest Finance в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 5,133
₽ 5,133₽ 5,133
Мин 24Ч
₽ 5,27
₽ 5,27₽ 5,27
Макс 24Ч

₽ 5,133
₽ 5,133₽ 5,133

₽ 5,27
₽ 5,27₽ 5,27

₽ 54 571,24943947404
₽ 54 571,24943947404₽ 54 571,24943947404

₽ 403,07000946814951734
₽ 403,07000946814951734₽ 403,07000946814951734

+0,62%

-0,97%

+1,26%

+1,26%

История цен Harvest Finance (FARM) в RUB

Отслеживайте изменения цены Harvest Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -4,20343-0,97%
30 дней₽ -0,107-2,02%
60 дней₽ -0,287-5,24%
90 дней₽ -7,159-57,97%
Изменение цены Harvest Finance сегодня

Сегодня для FARM зафиксировано изменение ₽ -4,20343 (-0,97%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Harvest Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,107 (-2,02%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Harvest Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FARM изменился на ₽ -0,287 (-5,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Harvest Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -7,159 (-57,97%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Harvest Finance (FARM)?

Просмотеть страницу истории цен Harvest Finance.

Анализ по Harvest Finance

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Harvest Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Harvest Finance: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке FARM: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перепроданность< 30Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

**Структура рынка** FARM_USDT на 4-часовом графике: текущая цена — 6,95 USDT, расположена ниже ключевого уровня центра 7,6633 на расстоянии 0,71 USDT. Комбинация скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) за весь период показала 14 сигналов «покупать», не имеющих противоположных сигналов. Цена находится в зоне коррекции в рамках бычьей индикаторной системы. **Состояние динамики** Индикатор MACD демонстрирует структуру «золотого пересечения». Индекс относительной силы (RSI) вошёл в зону перепроданности. Показатели быстрой и медленной динамики разделились: краткосрочная динамика ослабла, однако трендовые индикаторы сохраняют согласованное направление. **Ключевые уровни цен** Выше: сопротивление R1 — 7,9666 (+14,6% от текущей цены) и R2 — 8,4233 (+21,2% от текущей цены). Ниже: поддержка S1 — 7,2066 (+3,7% от текущей цены) и S2 — 6,9033 (-0,7% от текущей цены). Ближайшие уровни S2 и S1 образуют границы текущего диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Harvest Finance?

Цены на токен FARM зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Общая сумма замороженных активов (TVL) в протоколе Harvest Finance — более высокий TVL, как правило, способствует росту цен.
2. Настроения на рынке DeFi и общие тренды на рынке криптовалют.
3. Спрос на фермую доходность и предлагаемые на платформе ставки годового процента (APY).
4. Динамика предложения токенов и распределение вознаграждений за стейкинг.
5. Обновления протокола, внедрение новых функций и объявления о партнерствах.
6. Конкуренция со стороны других платформ по агрегации доходности.
7. Регуляторные новости, влияющие на сектор DeFi.
8. Объем торгов и уровень ликвидности на биржах.
9. Показатели принятия токена сообществом и роста числа пользователей.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Harvest Finance?

Люди хотят знать текущую цену FARM по нескольким ключевым причинам: принятие активных торговых решений, управление портфелем и определение оптимального времени для инвестирования. Как токен DeFi-фермы, цена FARM влияет на вознаграждения за стейкинг и стратегии ферминга. Трейдеры отслеживают ежедневные котировки, чтобы определить точки входа и выхода, тогда как инвесторы следят за показателями в сравнении с другими криптовалютами и традиционными активами.

Прогноз цены Harvest Finance

Прогноз цены Harvest Finance (FARM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FARM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Harvest Finance (FARM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Harvest Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Harvest Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FARM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Harvest Finance».

Как купить и инвестировать Harvest Finance в Россия

Готовы приступить к работе с Harvest Finance? Покупка FARM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Harvest Finance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Harvest Finance (FARM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Harvest Finance будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Harvest Finance (FARM)

Что вы можете сделать с Harvest Finance

Владение Harvest Finance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Harvest Finance (FARM)

Harvest предназначен для автоматического получения максимальной урожайности, доступной из новейших протоколов DeFi, и оптимизирует урожайность, полученную с использованием новейших методов ведения сельского хозяйства. FARM — это токен управления Harvest. Утверждается, что владельцы FARM могут голосовать за предложения по операционной казне FARM и получать 5% комиссии от операций по сбору урожая.

Источники Harvest Finance

Для более глубокого понимания Harvest Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Harvest Finance
Обозреватель блоков

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AI MemeBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:18:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Harvest Finance (FARM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Harvest Finance

FARM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FARM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FARM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Harvest Finance (FARM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Harvest Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FARM/USDT
₽428,56128
₽428,56128₽428,56128
-1,14%
10.88K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 FARM = 429,13997 RUB