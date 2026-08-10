Сегодняшняя цена Harvest Finance

Текущая цена Harvest Finance (FARM) сегодня составляет ₽ 5,191 с изменением 0,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FARM на RUB составляет ₽ 5,191 за FARM.

На данный момент Harvest Finance занимает #1339 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,49M, при оборотном предложении 672,18K FARM. В течение последних 24 часов, FARM торговался в диапазоне от ₽ 5,133 (минимум) до ₽ 5,27 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 54 571,24943947404, тогда как исторический минимум составил ₽ 403,07000946814951734.

В краткосрочной перспективе FARM изменился на +0,62% за последний час и на +1,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,75K.

Рыночная информация Harvest Finance (FARM)

Место No.1339 Рыночная капитализация ₽ 3,49M₽ 3,49M ₽ 3,49M Объем (24Ч) ₽ 56,75K₽ 56,75K ₽ 56,75K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3,58M₽ 3,58M ₽ 3,58M Оборотное предложение 672,18K 672,18K 672,18K Общее предложение 690 420 690 420 690 420 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Harvest Finance составляет ₽ 3,49M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,75K. Циркулируещее обращение FARM составляет 672,18K, а общее предложение – 690420. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,58M.