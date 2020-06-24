Рынки
Купить крипто
Спот
В тренде
Фьючерсы
Фьючерсы M-Day
Популярные запросы
Горячие события
Торговля
Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент Windows
Подробнее
balancer
BAL/USDT
--
--
--
Макс 24ч
0.000000
Мин 24ч
0.000000
Объем 24ч (BAL)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.000000
Мин 24ч
0.000000
Объем 24ч (BAL)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация о токене
Loading..
Базовый
TradingView
Глубина
BAL
Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.
Обзор
Название криптовалюты
BAL
Время выпуска
2020-06-24 00:00:00
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
96,150,704
Книга ордеров
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Цена(USDT)
(BAL)
(USDT)
0.000000
≈
$
0.00
Сделки на рынке
Сумма()
Цена()
Сумма
()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренде
Купить BAL
Продать BAL
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно
--
USDT
Цена
USDT
Сумма
BAL
Всего
USDT
Купить BAL
Доступно
--
BAL
Цена
USDT
Сумма
BAL
Всего
USDT
Продать BAL
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Скрыть другие пары
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Условия триггера
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...