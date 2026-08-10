Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Edge сегодня составляет 0,06111 RUB. Рыночная капитализация EDGE1 составляет 15 467 434,4734893618264 RUB. Отслеживайте обновления цен EDGE1 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Edge сегодня составляет 0,06111 RUB. Рыночная капитализация EDGE1 составляет 15 467 434,4734893618264 RUB. Отслеживайте обновления цен EDGE1 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о EDGE1

Информация о цене EDGE1

Что такое EDGE1

Whitepaper EDGE1

Официальный сайт EDGE1

Токеномика EDGE1

Прогноз цен EDGE1

История EDGE1

Руководство по покупке EDGE1

Конвертер валют EDGE1 в фиат

EDGE1 на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Edge

Edge Курс (EDGE1)

Текущая цена 1 EDGE1 в RUB:

₽5,0519637
₽5,0519637₽5,0519637
-1,57%1D
RUB
График цены Edge (EDGE1) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:02:27 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Edge

Текущая цена Edge (EDGE1) сегодня составляет ₽ 0,06111 с изменением 1,57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EDGE1 на RUB составляет ₽ 0,06111 за EDGE1.

На данный момент Edge занимает #782 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,47M, при оборотном предложении 253,11M EDGE1. В течение последних 24 часов, EDGE1 торговался в диапазоне от ₽ 0,06098 (минимум) до ₽ 0,06241 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 75,466693333990336042, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,3017508881928922214.

В краткосрочной перспективе EDGE1 изменился на -0,70% за последний час и на -4,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,90K.

Рыночная информация Edge (EDGE1)

No.782

₽ 15,47M
₽ 15,47M₽ 15,47M

₽ 56,90K
₽ 56,90K₽ 56,90K

₽ 61,11M
₽ 61,11M₽ 61,11M

253,11M
253,11M 253,11M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

25,31%

BASE

Текущая рыночная капитализация Edge составляет ₽ 15,47M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,90K. Циркулируещее обращение EDGE1 составляет 253,11M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 61,11M.

История цен Edge в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,06098
₽ 0,06098₽ 0,06098
Мин 24Ч
₽ 0,06241
₽ 0,06241₽ 0,06241
Макс 24Ч

₽ 0,06098
₽ 0,06098₽ 0,06098

₽ 0,06241
₽ 0,06241₽ 0,06241

₽ 75,466693333990336042
₽ 75,466693333990336042₽ 75,466693333990336042

₽ 2,3017508881928922214
₽ 2,3017508881928922214₽ 2,3017508881928922214

-0,70%

-1,56%

-4,04%

-4,04%

История цен Edge (EDGE1) в RUB

Отслеживайте изменения цены Edge за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,080581-1,56%
30 дней₽ -0,00825-11,90%
60 дней₽ -0,00346-5,36%
90 дней₽ -0,04742-43,70%
Изменение цены Edge сегодня

Сегодня для EDGE1 зафиксировано изменение ₽ -0,080581 (-1,56%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Edge за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00825 (-11,90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Edge за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то EDGE1 изменился на ₽ -0,00346 (-5,36%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Edge за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,04742 (-43,70%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Edge (EDGE1)?

Просмотеть страницу истории цен Edge.

Анализ по Edge

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Edge, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Edge?

Цены на Edge (EDGE) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Развитие технологий и обновления платформы
4. Анонсы партнёрств и темпы внедрения
5. Регуляторные новости, касающиеся криптовалют, ориентированных на конфиденциальность
6. Конкуренция со стороны других решений в области облачных вычислений и приватных монет
7. Динамика спроса и предложения
8. Инвесторские спекуляции и движения крупных инвесторов («китов»)
9. Интеграция с протоколами и сервисами DeFi
10. Общая экономическая ситуация и уровень склонности к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Edge?

Люди хотят знать текущую цену на Edge (EDGE) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и определение оптимального момента входа/выхода с рынка. Трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы совершать покупки и продажи в наиболее выгодные моменты. Инвесторы отслеживают ежедневную динамику стоимости своих активов, чтобы оценить их текущую стоимость и потенциальную прибыль или убыток.

Прогноз цены Edge

Прогноз цены Edge (EDGE1) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена EDGE1 в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Edge (EDGE1) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Edge потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Edge достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены EDGE1, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Edge».

Как купить и инвестировать Edge в Россия

Готовы приступить к работе с Edge? Покупка EDGE1 на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Edge. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Edge (EDGE1).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Edge будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Edge (EDGE1)

Что вы можете сделать с Edge

Владение Edge позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Edge (EDGE1) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Edge (EDGE1)

Definitive – это продвинутая торговая платформа для токенов на блокчейне, которая позволяет совершать кроссчейн сделки с полным набором типов ордеров, включая рыночные, лимитные, стоп-лосс и ордера TWAP (Time-Weighted Average Price). Благодаря интеллектуальной технологии маршрутизации, Definitive агрегирует ликвидность с более чем 100 децентрализованных бирж (DEX) и пулов, гарантируя пользователям лучшие цены и максимальные доходы. Основанная бывшими лидерами торгов Coinbase и поддерживаемая ведущими инвесторами отрасли, Definitive предлагает эксклюзивные преимущества платформы через свой утилитарный токен $EDGE, который открывает премиум-функции при ставке.

Источники Edge

Для более глубокого понимания Edge рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Edge
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Edge

Страница обновлена: 2026-08-10 18:02:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Edge (EDGE1)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Edge

EDGE1 USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по EDGE1 с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами EDGE1 USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Edge (EDGE1) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Edge в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EDGE1/USDT
₽5,0503103
₽5,0503103₽5,0503103
-1,56%
928.03K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽17,4673443
₽17,4673443₽17,4673443

+322,58%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽0,9523584
₽0,9523584₽0,9523584

+20,37%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,351819
₽15,351819₽15,351819

-20,91%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽199,838191
₽199,838191₽199,838191

+34,29%

JMDT

JMDT

JMDT

₽109,942833
₽109,942833₽109,942833

+23,27%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽11,044712
₽11,044712₽11,044712

+919,84%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,8316602
₽0,8316602₽0,8316602

+67,66%

Test

Test

TST

₽2,02285223
₽2,02285223₽2,02285223

+50,93%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,24887201
₽2,24887201₽2,24887201

+47,29%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₽0,19295178
₽0,19295178₽0,19295178

+31,34%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор EDGE1 в RUB

Сумма

EDGE1
EDGE1
RUB
RUB

1 EDGE1 = 5,0519637 RUB