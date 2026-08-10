Сегодняшняя цена Edge

Текущая цена Edge (EDGE1) сегодня составляет ₽ 0,06111 с изменением 1,57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EDGE1 на RUB составляет ₽ 0,06111 за EDGE1.

На данный момент Edge занимает #782 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,47M, при оборотном предложении 253,11M EDGE1. В течение последних 24 часов, EDGE1 торговался в диапазоне от ₽ 0,06098 (минимум) до ₽ 0,06241 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 75,466693333990336042, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,3017508881928922214.

В краткосрочной перспективе EDGE1 изменился на -0,70% за последний час и на -4,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,90K.

Рыночная информация Edge (EDGE1)

Место No.782 Рыночная капитализация ₽ 15,47M₽ 15,47M ₽ 15,47M Объем (24Ч) ₽ 56,90K₽ 56,90K ₽ 56,90K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 61,11M₽ 61,11M ₽ 61,11M Оборотное предложение 253,11M 253,11M 253,11M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 25,31% Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Edge составляет ₽ 15,47M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,90K. Циркулируещее обращение EDGE1 составляет 253,11M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 61,11M.