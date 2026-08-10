Сегодняшняя цена Terra

Текущая цена Terra (LUNA) сегодня составляет ₽ 0,04192 с изменением 1,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LUNA на RUB составляет ₽ 0,04192 за LUNA.

На данный момент Terra занимает #508 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 29,76M, при оборотном предложении 709,98M LUNA. В течение последних 24 часов, LUNA торговался в диапазоне от ₽ 0,04146 (минимум) до ₽ 0,04265 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 614,47478051643247706, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,2475829960561275277.

В краткосрочной перспективе LUNA изменился на +0,02% за последний час и на +2,97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,99K.

Рыночная информация Terra (LUNA)

Место No.508 Рыночная капитализация ₽ 29,76M₽ 29,76M ₽ 29,76M Объем (24Ч) ₽ 63,99K₽ 63,99K ₽ 63,99K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 49,75M₽ 49,75M ₽ 49,75M Оборотное предложение 709,98M 709,98M 709,98M Макс. предложение ---- -- Общее предложение 1 186 707 049 1 186 707 049 1 186 707 049 Публичный блокчейн LUNA2

Текущая рыночная капитализация Terra составляет ₽ 29,76M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,99K. Циркулируещее обращение LUNA составляет 709,98M, а общее предложение – 1186707049. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 49,75M.