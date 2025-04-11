Что такое GUNZ (GUN)

GUNZ – это блокчейн 1 уровня, специально созданный для AAA-игр в Web3 и разработанный Gunzilla Games. Он обеспечивает полноценную игровую экосистему с сервисами, адаптированными для разработчиков и игроков. Изначально созданный для поддержки экономики, управляемой сообществом, в флагманской игре Gunzilla – Off The Grid (OTG), GUNZ превратился в многофункциональную платформу, предлагающую нативную блокчейн-инфраструктуру, необходимую для современного игрового развития.

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GUNZ Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как GUNZ, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена GUN в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены GUNZ.

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GUN на местную валюту

1 GUN к VND ₫ 1,397.94732 1 GUN к AUD A$ 0.0866868 1 GUN к GBP ￡ 0.0414352 1 GUN к EUR € 0.0479776 1 GUN к USD $ 0.05452 1 GUN к MYR RM 0.2409784 1 GUN к TRY ₺ 2.0750312 1 GUN к JPY ¥ 7.8274364 1 GUN к RUB ₽ 4.5371544 1 GUN к INR ₹ 4.6854488 1 GUN к IDR Rp 908.6663032 1 GUN к KRW ₩ 77.442934 1 GUN к PHP ₱ 3.1169084 1 GUN к EGP ￡E. 2.7979664 1 GUN к BRL R$ 0.3194872 1 GUN к CAD C$ 0.0752376 1 GUN к BDT ৳ 6.6258156 1 GUN к NGN ₦ 87.0924288 1 GUN к UAH ₴ 2.257128 1 GUN к VES Bs 3.87092 1 GUN к PKR Rs 15.2884984 1 GUN к KZT ₸ 28.1753908 1 GUN к THB ฿ 1.8253296 1 GUN к TWD NT$ 1.763722 1 GUN к AED د.إ 0.2000884 1 GUN к CHF Fr 0.0441612 1 GUN к HKD HK$ 0.42253 1 GUN к MAD .د.م 0.507036 1 GUN к MXN $ 1.1073012

Источники GUNZ

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о GUNZ Какова цена GUNZ (GUN) сегодня? Текущая цена GUNZ (GUN) составляет 0.05452 USD . Какова рыночная капитализация GUNZ (GUN)? Текущая рыночная капитализация GUNZ составляет $ 38.41M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения GUN на его рыночную цену в реальном времени 0.05452 USD . Каково оборотное предложение GUNZ (GUN)? Текущее оборотное предложение GUNZ (GUN) составляет 704.50M USD . Какова была самая высокая цена GUNZ (GUN)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена GUNZ (GUN) составляет 0.2001 USD . Каков 24-часовой объем торгов GUNZ (GUN)? 24-часовой объем торгов GUNZ (GUN) составляет $ 13.28M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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