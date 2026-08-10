Текущее общее настроение на рынке RLS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Перекупленность > 70 Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

RLS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,001924, при этом цена находится между уровнем S1 и центральной зоной. Согласно системе хабов, ближайшим сопротивлением выступает уровень 0,001984, а поддержкой — уровень 0,001839. Скользящие средние расположены в восходящем порядке, что указывает на доминирование краткосрочных покупателей. Текущая структура находится в верхней части диапазона колебаний, где силы быков и медведей временно уравновешены около ключевого уровня хаба. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», при этом линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вверх, что подтверждает усиление краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) достиг зоны перекупленности, сигнализируя о возможной коррекции вследствие чрезмерно высоких темпов роста. Показатели KDJ и StochRSI также находятся на высоких уровнях, что свидетельствует о концентрации продажных сил. Ширина полос Боллинджера расширяется, наблюдается повышение волатильности; движение цены вдоль верхней границы Боллинджера указывает на сохранение текущего тренда. Ключевой ближайший уровень сопротивления — 0,001984, что примерно соответствует 3,1% от текущей цены. Прорыв этого уровня может привести к тестированию уровня R1 — 0,002153, что составляет около 11,9% от текущего значения. Внизу основным ориентиром является уровень S1 — 0,001839, который находится примерно на 4,4% ниже текущей цены. Если эта поддержка будет пробита, следующим уровнем станет S2 — 0,001670, что соответствует снижению порядка 13,2%. В настоящее время цена находится всего в 3,1% от центральной зоны, что делает её крайне чувствительной к изменениям баланса между быками и медведями.

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