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Текущая цена Rayls сегодня составляет 0,001789 RUB. Рыночная капитализация RLS составляет 2 683 500 RUB. Отслеживайте обновления цен RLS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Rayls сегодня составляет 0,001789 RUB. Рыночная капитализация RLS составляет 2 683 500 RUB. Отслеживайте обновления цен RLS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Rayls Курс (RLS)

Текущая цена 1 RLS в RUB:

₽0,14789663
₽0,14789663₽0,14789663
-3,86%1D
RUB
График цены Rayls (RLS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:03:35 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Rayls

Текущая цена Rayls (RLS) сегодня составляет ₽ 0,001789 с изменением 3,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RLS на RUB составляет ₽ 0,001789 за RLS.

На данный момент Rayls занимает #1304 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,68M, при оборотном предложении 1,50B RLS. В течение последних 24 часов, RLS торговался в диапазоне от ₽ 0,001767 (минимум) до ₽ 0,00192 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5,8013862811949068563, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1806465824770570831.

В краткосрочной перспективе RLS изменился на -0,23% за последний час и на +4,68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,01K.

Рыночная информация Rayls (RLS)

No.1304

₽ 2,68M
₽ 2,68M₽ 2,68M

₽ 58,01K
₽ 58,01K₽ 58,01K

₽ 17,89M
₽ 17,89M₽ 17,89M

1,50B
1,50B 1,50B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

9 971 791 866,8247195
9 971 791 866,8247195 9 971 791 866,8247195

15,00%

ETH

Текущая рыночная капитализация Rayls составляет ₽ 2,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,01K. Циркулируещее обращение RLS составляет 1,50B, а общее предложение – 9971791866.8247195. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 17,89M.

История цен Rayls в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,001767
₽ 0,001767₽ 0,001767
Мин 24Ч
₽ 0,00192
₽ 0,00192₽ 0,00192
Макс 24Ч

₽ 0,001767
₽ 0,001767₽ 0,001767

₽ 0,00192
₽ 0,00192₽ 0,00192

₽ 5,8013862811949068563
₽ 5,8013862811949068563₽ 5,8013862811949068563

₽ 0,1806465824770570831
₽ 0,1806465824770570831₽ 0,1806465824770570831

-0,23%

-3,86%

+4,68%

+4,68%

История цен Rayls (RLS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Rayls за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00593802-3,86%
30 дней₽ -0,000437-19,64%
60 дней₽ -0,000947-34,62%
90 дней₽ -0,002654-59,74%
Изменение цены Rayls сегодня

Сегодня для RLS зафиксировано изменение ₽ -0,00593802 (-3,86%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Rayls за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000437 (-19,64%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Rayls за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RLS изменился на ₽ -0,000947 (-34,62%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Rayls за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002654 (-59,74%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Rayls (RLS)?

Просмотеть страницу истории цен Rayls.

Анализ по Rayls

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Rayls, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Rayls: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке RLS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

RLS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,001924, при этом цена находится между уровнем S1 и центральной зоной. Согласно системе хабов, ближайшим сопротивлением выступает уровень 0,001984, а поддержкой — уровень 0,001839. Скользящие средние расположены в восходящем порядке, что указывает на доминирование краткосрочных покупателей. Текущая структура находится в верхней части диапазона колебаний, где силы быков и медведей временно уравновешены около ключевого уровня хаба. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», при этом линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вверх, что подтверждает усиление краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) достиг зоны перекупленности, сигнализируя о возможной коррекции вследствие чрезмерно высоких темпов роста. Показатели KDJ и StochRSI также находятся на высоких уровнях, что свидетельствует о концентрации продажных сил. Ширина полос Боллинджера расширяется, наблюдается повышение волатильности; движение цены вдоль верхней границы Боллинджера указывает на сохранение текущего тренда. Ключевой ближайший уровень сопротивления — 0,001984, что примерно соответствует 3,1% от текущей цены. Прорыв этого уровня может привести к тестированию уровня R1 — 0,002153, что составляет около 11,9% от текущего значения. Внизу основным ориентиром является уровень S1 — 0,001839, который находится примерно на 4,4% ниже текущей цены. Если эта поддержка будет пробита, следующим уровнем станет S2 — 0,001670, что соответствует снижению порядка 13,2%. В настоящее время цена находится всего в 3,1% от центральной зоны, что делает её крайне чувствительной к изменениям баланса между быками и медведями.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Rayls?

Цены на Rayls (RLS) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Динамика спроса и предложения на рынке
2. Объем торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Общие настроения на криптовалютном рынке
4. Движения цен биткоина и крупных альткоинов
5. Обновления в развитии проекта и прогресс по дорожной карте
6. Анонсы партнерств и новости о внедрении в широкий рынок
7. Регуляторные изменения, влияющие на криптовалютный сектор
8. Уровень вовлеченности сообщества и активность в социальных сетях
9. Паттерны технического анализа и формирования графических моделей
10. Общая экономическая ситуация и склонность инвесторов к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Rayls?

Люди хотят знать текущую цену Rayls (RLS) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, мониторинг стоимости портфеля, определение оптимальных моментов входа/выхода на рынок, оценка прибыли или убытков по имеющимся активам, сравнение результатов с другими криптовалютами, а также постоянное отслеживание рыночных тенденций.

Прогноз цены Rayls

Прогноз цены Rayls (RLS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RLS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Rayls (RLS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Rayls потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Rayls достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RLS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Rayls».

Как купить и инвестировать Rayls в Россия

Готовы приступить к работе с Rayls? Покупка RLS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Rayls. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Rayls (RLS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Rayls будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Rayls (RLS)

Что вы можете сделать с Rayls

Владение Rayls позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Rayls (RLS)

Rayls – это модульная экосистема блокчейна для финансового рынка, которая объединяет соответствие нормативным требованиям, конфиденциальность и управление традиционными финансами (TradFi) с программируемостью и ликвидностью децентрализованных финансов (DeFi). Технология Rayls сочетает в себе институциональные ноды конфиденциальности, приватные сети с разрешением доступа и публичную сеть L1 без разрешения доступа, защищенную трастовыми якорями Ethereum, что позволяет осуществлять масштабируемую и соответствующую нормативным требованиям токенизацию финансовых активов.

Источники Rayls

Для более глубокого понимания Rayls рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Rayls
Обозреватель блоков

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Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:03:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Rayls (RLS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Rayls

RLS USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Rayls (RLS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Rayls в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RLS/USDT
₽0,14814464
₽0,14814464₽0,14814464
-3,81%
31.37M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 RLS = 0,14789663 RUB