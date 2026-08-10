Rayls Курс (RLS)
Текущая цена Rayls (RLS) сегодня составляет ₽ 0,001789 с изменением 3,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RLS на RUB составляет ₽ 0,001789 за RLS.
На данный момент Rayls занимает #1304 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,68M, при оборотном предложении 1,50B RLS. В течение последних 24 часов, RLS торговался в диапазоне от ₽ 0,001767 (минимум) до ₽ 0,00192 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5,8013862811949068563, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1806465824770570831.
В краткосрочной перспективе RLS изменился на -0,23% за последний час и на +4,68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,01K.
No.1304
15,00%
ETH
Текущая рыночная капитализация Rayls составляет ₽ 2,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,01K. Циркулируещее обращение RLS составляет 1,50B, а общее предложение – 9971791866.8247195. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 17,89M.
-0,23%
-3,86%
+4,68%
+4,68%
Отслеживайте изменения цены Rayls за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,00593802
|-3,86%
|30 дней
|₽ -0,000437
|-19,64%
|60 дней
|₽ -0,000947
|-34,62%
|90 дней
|₽ -0,002654
|-59,74%
Сегодня для RLS зафиксировано изменение ₽ -0,00593802 (-3,86%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000437 (-19,64%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то RLS изменился на ₽ -0,000947 (-34,62%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002654 (-59,74%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Rayls.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Rayls, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке RLS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
RLS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,001924, при этом цена находится между уровнем S1 и центральной зоной. Согласно системе хабов, ближайшим сопротивлением выступает уровень 0,001984, а поддержкой — уровень 0,001839. Скользящие средние расположены в восходящем порядке, что указывает на доминирование краткосрочных покупателей. Текущая структура находится в верхней части диапазона колебаний, где силы быков и медведей временно уравновешены около ключевого уровня хаба. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», при этом линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вверх, что подтверждает усиление краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) достиг зоны перекупленности, сигнализируя о возможной коррекции вследствие чрезмерно высоких темпов роста. Показатели KDJ и StochRSI также находятся на высоких уровнях, что свидетельствует о концентрации продажных сил. Ширина полос Боллинджера расширяется, наблюдается повышение волатильности; движение цены вдоль верхней границы Боллинджера указывает на сохранение текущего тренда. Ключевой ближайший уровень сопротивления — 0,001984, что примерно соответствует 3,1% от текущей цены. Прорыв этого уровня может привести к тестированию уровня R1 — 0,002153, что составляет около 11,9% от текущего значения. Внизу основным ориентиром является уровень S1 — 0,001839, который находится примерно на 4,4% ниже текущей цены. Если эта поддержка будет пробита, следующим уровнем станет S2 — 0,001670, что соответствует снижению порядка 13,2%. В настоящее время цена находится всего в 3,1% от центральной зоны, что делает её крайне чувствительной к изменениям баланса между быками и медведями.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Rayls потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Rayls – это модульная экосистема блокчейна для финансового рынка, которая объединяет соответствие нормативным требованиям, конфиденциальность и управление традиционными финансами (TradFi) с программируемостью и ликвидностью децентрализованных финансов (DeFi). Технология Rayls сочетает в себе институциональные ноды конфиденциальности, приватные сети с разрешением доступа и публичную сеть L1 без разрешения доступа, защищенную трастовыми якорями Ethereum, что позволяет осуществлять масштабируемую и соответствующую нормативным требованиям токенизацию финансовых активов.
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