Текущая цена Cointel сегодня составляет 0.02525 USD. Следите за обновлениями цены COLS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COLS прямо сейчас на MEXC.

Логотип Cointel

Cointel Курс (COLS)

Текущая цена 1 COLS в USD:

-0,78%1D
USD
График цены Cointel (COLS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:01:45 (UTC+8)

Информация о ценах Cointel (COLS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,31%

-0,77%

-4,03%

-4,03%

Текущая цена Cointel (COLS) составляет $ 0,02525. За последние 24 часа COLS торговался в диапазоне от $ 0,025 до $ 0,02565, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена COLS за все время составляет $ 0,041637001905749906, а минимальная – $ 0,02382642964189814.

Что касается краткосрочной динамики, COLS изменился на +0,31% за последний час, на -0,77% за 24 часа и на -4,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Cointel (COLS)

No.991

5,66%

AVAX_CCHAIN

Текущая рыночная капитализация Cointel составляет $ 14,30M, при 24-часовом объеме торгов $ 296,03K. Циркулируещее обращение COLS составляет 566,35M, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 252,50M.

История цен Cointel (COLS) в USD

Отслеживайте изменения цены Cointel за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0001984-0,77%
30 дней$ -0,00109-4,14%
60 дней$ +0,01225+94,23%
90 дней$ +0,01225+94,23%
Изменение цены Cointel сегодня

Сегодня для COLS зафиксировано изменение $ -0,0001984 (-0,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Cointel за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00109 (-4,14%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Cointel за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то COLS изменился на $ +0,01225 (+94,23%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Cointel за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,01225 (+94,23%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Cointel (COLS)?

Просмотеть страницу истории цен Cointel.

Что такое Cointel (COLS)

COINTEL – это платформа для анализа криптовалют и обучения, основанная на искусственном интеллекте и созданная для упрощения работы с Web3. Благодаря прогнозам, новостям в режиме реального времени, обнаружению мошенничества и игровому обучению COINTEL помогает пользователям отсеивать лишнюю информацию, оставаться в безопасности и осваивать криптовалюты.

Cointel доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Cointel. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга COLS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Cointel в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Cointel простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Cointel (USD)

Сколько будет стоить Cointel (COLS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cointel (COLS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cointel.

Проверьте прогноз цены Cointel!

Токеномика Cointel (COLS)

Понимание токеномики Cointel (COLS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COLS прямо сейчас!

Как купить Cointel (COLS)

Ищете как купить Cointel? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Cointel на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

COLS на местную валюту

Источники Cointel

Для более глубокого понимания Cointel рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Cointel
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cointel

Сколько стоит Cointel (COLS) на сегодня?
Актуальная цена COLS в USD – 0,02525 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена COLS в USD?
Текущая цена COLS в USD составляет $ 0,02525. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Cointel?
Рыночная капитализация COLS составляет $ 14,30M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение COLS?
Циркулирующее предложение COLS составляет 566,35M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) COLS?
COLS достиг максимальной цены (ATH) в 0,041637001905749906 USD.
Какова была минимальная цена COLS за все время (ATL)?
COLS достиг минимальной цены (ATL) в 0,02382642964189814 USD.
Каков объем торгов COLS?
Объем торгов за последние 24 часа для COLS составляет $ 296,03K USD.
Вырастет ли COLS в цене в этом году?
COLS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COLS для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

