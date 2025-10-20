Текущая цена Somnia сегодня составляет 0.4921 USD. Следите за обновлениями цены SOMI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SOMI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Somnia сегодня составляет 0.4921 USD. Следите за обновлениями цены SOMI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SOMI прямо сейчас на MEXC.

Логотип Somnia

Somnia Курс (SOMI)

Текущая цена 1 SOMI в USD:

$0,4921
-1,14%1D
USD
График цены Somnia (SOMI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:09:42 (UTC+8)

Информация о ценах Somnia (SOMI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,4616
Мин 24Ч
$ 0,5003
Макс 24Ч

$ 0,4616
$ 0,5003
--
--
+1,08%

-1,14%

-8,11%

-8,11%

Текущая цена Somnia (SOMI) составляет $ 0,4921. За последние 24 часа SOMI торговался в диапазоне от $ 0,4616 до $ 0,5003, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SOMI за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, SOMI изменился на +1,08% за последний час, на -1,14% за 24 часа и на -8,11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Somnia (SOMI)

--
$ 550,43K
$ 492,10M
--
1 000 000 000
SOMNIA

Текущая рыночная капитализация Somnia составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 550,43K. Циркулируещее обращение SOMI составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 492,10M.

История цен Somnia (SOMI) в USD

Отслеживайте изменения цены Somnia за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,005675-1,14%
30 дней$ -0,4762-49,18%
60 дней$ +0,3921+392,10%
90 дней$ +0,3921+392,10%
Изменение цены Somnia сегодня

Сегодня для SOMI зафиксировано изменение $ -0,005675 (-1,14%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Somnia за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,4762 (-49,18%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Somnia за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SOMI изменился на $ +0,3921 (+392,10%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Somnia за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,3921 (+392,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Somnia (SOMI)?

Просмотеть страницу истории цен Somnia.

Что такое Somnia (SOMI)

Somnia – это самая быстрая и экономичная EVM-блокчейн сеть 1 уровня, способная обрабатывать более 1 миллиона транзакций в секунду с финализацией менее чем за секунду и комиссиями меньше цента. Благодаря такой производительности Somnia обеспечивает работу полностью ончейн-сервисов в реальном времени, выходящих за рамки финансовых приложений. Это идеальная основа для создания масштабных игр, социальных платформ, экономик метавселенной и приложений на базе ИИ. Архитектура Somnia поддерживает полностью компонуемые системы, позволяя разработчикам создавать масштабируемые до миллионов пользователей захватывающие, интеллектуальные и интерактивные цифровые сервисы.

Somnia доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Somnia. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SOMI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Somnia в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Somnia простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Somnia (USD)

Сколько будет стоить Somnia (SOMI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Somnia (SOMI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Somnia.

Проверьте прогноз цены Somnia!

Токеномика Somnia (SOMI)

Понимание токеномики Somnia (SOMI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SOMI прямо сейчас!

Как купить Somnia (SOMI)

Ищете как купить Somnia? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Somnia на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SOMI на местную валюту

1 Somnia (SOMI) в VND
12 949,6115
1 Somnia (SOMI) в AUD
A$0,752913
1 Somnia (SOMI) в GBP
0,369075
1 Somnia (SOMI) в EUR
0,423206
1 Somnia (SOMI) в USD
$0,4921
1 Somnia (SOMI) в MYR
RM2,076662
1 Somnia (SOMI) в TRY
20,658358
1 Somnia (SOMI) в JPY
¥74,7992
1 Somnia (SOMI) в ARS
ARS$664,098792
1 Somnia (SOMI) в RUB
40,066782
1 Somnia (SOMI) в INR
43,201459
1 Somnia (SOMI) в IDR
Rp8 201,663386
1 Somnia (SOMI) в PHP
28,827218
1 Somnia (SOMI) в EGP
￡E.23,389513
1 Somnia (SOMI) в BRL
R$2,647498
1 Somnia (SOMI) в CAD
C$0,684019
1 Somnia (SOMI) в BDT
60,075568
1 Somnia (SOMI) в NGN
719,440358
1 Somnia (SOMI) в COP
$1 922,265625
1 Somnia (SOMI) в ZAR
R.8,51333
1 Somnia (SOMI) в UAH
20,61899
1 Somnia (SOMI) в TZS
T.Sh.1 221,087098
1 Somnia (SOMI) в VES
Bs103,341
1 Somnia (SOMI) в CLP
$465,5266
1 Somnia (SOMI) в PKR
Rs139,283984
1 Somnia (SOMI) в KZT
264,853141
1 Somnia (SOMI) в THB
฿16,106433
1 Somnia (SOMI) в TWD
NT$15,141917
1 Somnia (SOMI) в AED
د.إ1,806007
1 Somnia (SOMI) в CHF
Fr0,388759
1 Somnia (SOMI) в HKD
HK$3,823617
1 Somnia (SOMI) в AMD
֏188,252855
1 Somnia (SOMI) в MAD
.د.م4,556846
1 Somnia (SOMI) в MXN
$9,05464
1 Somnia (SOMI) в SAR
ريال1,845375
1 Somnia (SOMI) в ETB
Br74,513782
1 Somnia (SOMI) в KES
KSh63,549794
1 Somnia (SOMI) в JOD
د.أ0,3488989
1 Somnia (SOMI) в PLN
1,791244
1 Somnia (SOMI) в RON
лв2,150477
1 Somnia (SOMI) в SEK
kr4,615898
1 Somnia (SOMI) в BGN
лв0,826728
1 Somnia (SOMI) в HUF
Ft165,188128
1 Somnia (SOMI) в CZK
10,304574
1 Somnia (SOMI) в KWD
د.ك0,1505826
1 Somnia (SOMI) в ILS
1,619009
1 Somnia (SOMI) в BOB
Bs3,400411
1 Somnia (SOMI) в AZN
0,83657
1 Somnia (SOMI) в TJS
SM4,556846
1 Somnia (SOMI) в GEL
1,32867
1 Somnia (SOMI) в AOA
Kz448,583597
1 Somnia (SOMI) в BHD
.د.ب0,1850296
1 Somnia (SOMI) в BMD
$0,4921
1 Somnia (SOMI) в DKK
kr3,164203
1 Somnia (SOMI) в HNL
L12,922546
1 Somnia (SOMI) в MUR
22,400392
1 Somnia (SOMI) в NAD
$8,542856
1 Somnia (SOMI) в NOK
kr4,911158
1 Somnia (SOMI) в NZD
$0,851333
1 Somnia (SOMI) в PAB
B/.0,4921
1 Somnia (SOMI) в PGK
K2,06682
1 Somnia (SOMI) в QAR
ر.ق1,791244
1 Somnia (SOMI) в RSD
дин.49,667653
1 Somnia (SOMI) в UZS
soʻm5 928,914299
1 Somnia (SOMI) в ALL
L41,036219
1 Somnia (SOMI) в ANG
ƒ0,880859
1 Somnia (SOMI) в AWG
ƒ0,88578
1 Somnia (SOMI) в BBD
$0,9842
1 Somnia (SOMI) в BAM
KM0,826728
1 Somnia (SOMI) в BIF
Fr1 451,2029
1 Somnia (SOMI) в BND
$0,63973
1 Somnia (SOMI) в BSD
$0,4921
1 Somnia (SOMI) в JMD
$78,972208
1 Somnia (SOMI) в KHR
1 984,270225
1 Somnia (SOMI) в KMF
Fr208,6504
1 Somnia (SOMI) в LAK
10 697,825873
1 Somnia (SOMI) в LKR
රු149,347429
1 Somnia (SOMI) в MDL
L8,350937
1 Somnia (SOMI) в MGA
Ar2 206,72403
1 Somnia (SOMI) в MOP
P3,9368
1 Somnia (SOMI) в MVR
7,52913
1 Somnia (SOMI) в MWK
MK852,85851
1 Somnia (SOMI) в MZN
MT31,44519
1 Somnia (SOMI) в NPR
रु69,159734
1 Somnia (SOMI) в PYG
3 489,9732
1 Somnia (SOMI) в RWF
Fr714,0371
1 Somnia (SOMI) в SBD
$4,049983
1 Somnia (SOMI) в SCR
6,727007
1 Somnia (SOMI) в SRD
$19,531449
1 Somnia (SOMI) в SVC
$4,305875
1 Somnia (SOMI) в SZL
L8,542856
1 Somnia (SOMI) в TMT
m1,727271
1 Somnia (SOMI) в TND
د.ت1,4457898
1 Somnia (SOMI) в TTD
$3,336438
1 Somnia (SOMI) в UGX
Sh1 714,4764
1 Somnia (SOMI) в XAF
Fr277,5444
1 Somnia (SOMI) в XCD
$1,32867
1 Somnia (SOMI) в XOF
Fr277,5444
1 Somnia (SOMI) в XPF
Fr50,1942
1 Somnia (SOMI) в BWP
P6,59414
1 Somnia (SOMI) в BZD
$0,989121
1 Somnia (SOMI) в CVE
$46,828236
1 Somnia (SOMI) в DJF
Fr87,5938
1 Somnia (SOMI) в DOP
$31,223745
1 Somnia (SOMI) в DZD
د.ج64,189524
1 Somnia (SOMI) в FJD
$1,13183
1 Somnia (SOMI) в GNF
Fr4 278,8095
1 Somnia (SOMI) в GTQ
Q3,769486
1 Somnia (SOMI) в GYD
$102,94732
1 Somnia (SOMI) в ISK
kr60,0362

Источники Somnia

Для более глубокого понимания Somnia рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Somnia
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Somnia

Сколько стоит Somnia (SOMI) на сегодня?
Актуальная цена SOMI в USD – 0,4921 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SOMI в USD?
Текущая цена SOMI в USD составляет $ 0,4921. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Somnia?
Рыночная капитализация SOMI составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SOMI?
Циркулирующее предложение SOMI составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SOMI?
SOMI достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена SOMI за все время (ATL)?
SOMI достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов SOMI?
Объем торгов за последние 24 часа для SOMI составляет $ 550,43K USD.
Вырастет ли SOMI в цене в этом году?
SOMI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SOMI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:09:42 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

